65 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & DSC9S 3.1.3 kanaal

65 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & DSC9S 3.1.3 kanaal

OLED65G55LW.DSC9S
OLED G5 USP-introductievideo.
Vooraanzicht van 65 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & DSC9S 3.1.3 kanaal OLED65G55LW.DSC9S
Vooraanzicht met infill afbeelding
-15° zijaanzicht
-45° zijaanzicht
+45° zijaanzicht
+15° zijaanzicht
Rechter bovenhoek
Sluit rechtsboven
Zijaanzicht
Achteraanzicht
Bovenaanzicht
Achteraanzicht interface
De binnenkant van een verfijnd huis. Veel verschillende kunstwerken zijn te zien. Op de middelste muur is een LG TV te zien met een kunstwerk op het scherm. De tv lijkt op een schilderij uit een museum.
Belangrijkste functies

  • 4K-afbeeldingskwaliteit, AI opgeschaald visueel en surroundgeluid van de alpha 11 AI Processor Gen2
  • True Black-niveaus in elke pixel zorgen voor verbluffend contrast, diepte en detail
  • 100% kleurgetrouwheid voor levensechte kleuren. 100% kleurvolume voor rijkere tinten
  • Tot 3x helderder beeld vergeleken met conventionele OLED TV’s met Brightness Booster Ultimate
  • WOW-beugel voor LG OLED C-serie TV
  • WOW-orchestra
Meer
2 bundels met dit product
Vooraanzicht met infill afbeelding

OLED65G55LW

65 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025
OLED65G55LW EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
Vooraanzicht van de soundbar en de woofer

DSC9S

LG Soundbar voor TV met Dolby Atmos 3.1.3 kanaal DSC9S 2023
Op het scherm van een LG OLED evo AI TV zien we een abstract beeld met indrukwekkende details, kleuren en contrast. Een uitvergrote versie van de alpha 11 AI Processor Gen2 staat achter de tv. Deze gloeit met licht, dat de microchipcircuits eromheen oplicht. De titel is LG OLED evo AI. De tekst die wordt weergegeven luidt: Powered by LG alpha 11 AI processor Gen2. Er staat een gouden logo met sterren in de hoek met de tekst: World’s number one OLED TV for 12 years (12 jaar ‘s werelds beste OLED TV).

Zie de details van dagelijks licht en donker

*Omdia. 12 jaar als nummer 1 met de meeste verkochte eenheden 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Bezoek https://www.omdia.com/ voor meer informatie.

BeeldkwaliteitwebOS 25LG Gallery+GeluidskwaliteitDesignEpische films en games

Onze meest briljante alpha 11 AI Processor Gen2 voor de beste kijkervaring

alpha 11 AI Processor Gen2 verbetert beelden tot verbluffende 4K-kwaliteit. AI-engines nemen objecten waar met precisie op pixelniveau om de beeldkwaliteit te verbeteren voor de beste kijkervaring.

alpha 11 AI Processor Gen2 is against a dark background. It glows with purple and blue light from within illuminating the microchip circuits around it. Performance statistics are visible. 6.7 times greater AI neural processing, NPU. 2.2 times faster operation, CPU. 3.6 times improved graphics, GPU.

*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.

3X helderdere beelden met Brightness Booster Ultimate

De architectuur voor verlichtingsregeling van de alpha 11 AI Processor Gen2 levert tot drie keer helderdere beelden.

Scène van de lancering van een spaceshuttle in tweeën gesplitst. De ene helft van de scène is helder en levendig dankzij de helderheidsverhogende algoritmen van LG. De andere helft is donker, vervaagd en grijs.

*De helderheid kan per model, schermafmetingen en marktregio verschillen.

*De piekhelderheid is 3X helderder dan LG OLED B5 @10% venster volgens interne metingen.

De titel luidt: Ervaar Perfect zwart OLED; alleen met LG OLED.

Perfect zwart, zelfs in heldere en donkere ruimtes

Perfect zwart is UL-geverifieerd en levert true black-niveaus om de waargenomen helderheid en het contrast te verbeteren, of het nu helder of donker om je heen is.

Woonkamer met een aan de muur gemonteerde LG OLED TV. Op de tv is een gebergte te zien tegen een zwarte avondhemel gevuld met sterren. De scene is in het midden gesplitst. Eén zijde heeft een doffere, grijzere versie van het landschap met het label: Matte weergave. Aan de andere kant is een plezieriger beeld te zien, met een groter dynamisch bereik van zwart en wit. Dit heeft het label: Perfect zwarte weergave. De logocertificering is ook zichtbaar: Perfect zwart-technologie levert zwartniveaus die minder dan of gelijk zijn aan 0,24 nit tot maximaal 500 lux. We zien een tekstballon met de tekst: Controleer het Perfect zwart-keurmerk.

*LG OLED-display is door UL geverifieerd op perfect zwart, gemeten volgens IDMS 11.5 ring-licht reflectie, gebaseerd op een typische omgeving voor binnenverlichting (200 tot 500 lux).

*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.

Perfecte kleur

100% kleurvolume en 100% keurgetrouwheid gecertificeerd. Geniet van nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs bij zonlicht of in donkere omgevingen.

Kleurrijke papegaai in ultrahoge definitie tegen een zwarte achtergrond. Rondom zweven waterdruppels in de lucht. De afbeelding laat Perfecte kleur zien omdat elke verschillende tint op het lichaam van de papegaai helder en levendig is. De donkere achtergrond met de gedetailleerde waterspetters laat ook zien hoe reflectievrij het scherm is. Verschillende logocertificaten van UL en Intertek zijn zichtbaar. Deze verwijzen naar 100% kleurgetrouwheid, 100% kleurvolume en reflectievrije claim. Tekst is ook zichtbaar: Controleer het Perfecte kleur-keurmerk.

*'Reflectievrij' geldt voor OLED M5 83/77/65 inch en OLED G5 83/77/65/55 inch.

*‘100% kleurgetrouwheid’ en ‘100% kleurvolume voor DCI-P3’ is beschikbaar op 2025 OLED TV’s.

*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.

*100% kleurvolume wordt gedefinieerd als de prestaties van weergave die gelijk is aan of groter dan het formaat van het DCI-P3 standaard kleurvolume zoals onafhankelijk bevestigd door Intertek.

*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% kleurgetrouwheid, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.

*De reflectie van het display is gedefinieerd als de Specular Component Included (SCI)-waarde bij 550nm, onafhankelijk getest door Intertek.

*Het LG OLED-scherm is door Intertek gemeten als reflectievrij beeldscherm met een reflectie van minder dan 1%.

AI Picture Pro brengt elke pixel tot leven

AI Super Opschalen, AI Waargenomen Objectverbeteraar en OLED Dynamic Tone Mapping analyseren elke pixel om de resolutie, helderheid, diepte en helderheid te verbeteren.

Lines animate across a very dull and almost gray image of a leopard in a forest as if a supercomputer is analyzing the elements in the frame. A laser traces the leopard's silhouette and then it is enhanced to be brighter, sharper, and more colorful. The background also transforms from left to right, now with improved contrast, depth, and colors.

*AI Picture Pro zal werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.

*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.

De volgende generatie van
LG AI TV

Meer informatie

AI Magic Remote maakt de AI
experience compleet

Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote. Geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als airmouse of spreek gewoon voor spraakopdrachten.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.

*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

Een gezin van vier zit rond een LG AI TV. Er verschijnt een cirkel rond de persoon die de afstandsbediening vasthoudt en zijn naam wordt weergegeven. Dit laat zien hoe AI Voice ID de stem van elke gebruiker herkent. De webOS-interface laat vervolgens zien hoe de AI automatisch van account wisselt en gepersonaliseerde content aanbeveelt.

AI Voice ID

LG AI Voice ID herkent de unieke stem van elke gebruiker en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen op het moment dat je spreekt.

*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.

*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.

*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

Close-up van een LG OLED TV-scherm waarop te zien is hoe AI Search werkt. Er wordt een klein chatscherm geopend dat weergeeft hoe de gebruiker heeft gevraagd voor de beschikbare sportwedstrijden. AI Search reageert via chat en via miniatuurafbeeldingen van verschillende beschikbare inhoud weer te geven. Er wordt ook gevraagd om het aan Microsoft Copilot te vragen.

AI Search

Vraag alles aan je tv. De ingebouwde AI herkent je stem en geeft snel persoonlijke aanbevelingen op je verzoeken. Je kunt ook extra resultaten en oplossingen krijgen met Microsoft Copilot.

*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd. 

*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.

*Een internetverbinding is vereist.

Sci-fi-content wordt afgespeeld op een LG OLED TV-scherm. Op het scherm staat de AI Chatbot-interface. De gebruiker stuurde een bericht naar de chatbot dat het scherm te donker is. De chatbot bood oplossingen voor het verzoek. De hele scène is ook in tweeën gesplitst. De ene kant is donkerder, de andere kant lichter, wat laat zien hoe de AI Chatbot het probleem voor de gebruiker automatisch heeft opgelost.

AI Chatbot

Communiceer met AI Chatbot via AI Magic Remote en beantwoord alle vragen, van instellingenconfiguratie tot problemen oplossen. AI kan intentie van gebruikers begrijpen en direct oplossingen bieden.

*Een internetverbinding is vereist.

*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.

LG AI Magic Remote voor een LG TV-scherm. Op het scherm staat een persoonlijke begroeting van de LG AI met aangepaste trefwoorden op basis van de zoek- en kijkschiedenis van de gebruiker. Bij de afstandsbediening staat een pictogram en een label die aangeven dat de AI Concierge-functie eenvoudig toegankelijk is door kort op de AI-knop te drukken.

AI Concierge

Een korte druk op de AI-knop op je afstandsbediening opent je AI Concierge die aangepaste trefwoorden en aanbevelingen geeft op basis van je zoek- en kijkgeschiedenis.

*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.

*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.

*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

Scherm van een gebruiker die het AI Picture Wizard-personalisatieproces doorloopt. Verschillende afbeeldingen worden weergegeven, waarbij de keuzes van de gebruiker worden gemarkeerd. Een laadpictogram verschijnt en een afbeelding van een landschap wordt weergegeven dat wordt uitgebreid van links naar rechts.

AI Picture Wizard

Geavanceerde algoritmes leren jouw voorkeuren door 1,6 miljard afbeeldingsmogelijkheden door te nemen. Je tv selecteert een persoonlijke afbeelding speciaal voor jou, gebaseerd op je keuzes.

Scherm van een gebruiker die het AI Sound Wizard-personalisatieproces doorloopt. Er worden een aantal pictogrammen voor geluidsfragmenten geselecteerd. Een jazz-zanger en saxofoonspeler worden getoond en geluidsgolven die het gepersonaliseerde geluid voorstellen worden over het beeld geanimeerd.

AI Sound Wizard

Kies de audio die je het liefst hoort uit verschillende geluidsclips. AI maakt een op maat gemaakt geluidsprofiel afgestemd op je voorkeuren op basis van 40 miljoen parameters.

Persoon in een woonkamer. Een spraakballon laat zien hoe ze communiceren met hun LG TV door gewoon “Hi LG” te zeggen.

Zeg gewoon “Hi LG” om de interactie met je tv te starten.

De AI van je tv staat altijd klaar voor je verzoeken. Zonder op een knop te drukken zeg je gewoon “Hi LG” en de AI begint naar je verzoeken te luisteren.

WebOS Re:New Program-logo en -naam met de CES Innovation Awards 2025 Honoree-badge er vlakbij.

5 jaar lang elk jaar een nieuwe webOS Re:New-program-upgrade

Profiteer van de nieuwste functies en software met jaarlijkse upgrades. Met een CES Innovation Award in de categorie cyberbeveiliging weet je zeker dat webOS je privacy en gegevens veilig bewaart.

*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.

*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.

*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.

*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.

Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Ontdek 4000+ content om een ruimte volledig naar jouw smaak te maken met een LG Gallery+-abonnement

*Beschikbare content kan per land verschillen.

*Aangeboden content kan veranderen.

*4000 stuks aan content is alleen beschikbaar in landen waar webOS Pay wordt ondersteund (Korea, VS, VK en geselecteerde EU-landen).

*Een abonnement voor de LG Gallery+-service is vereist voor volledige toegang tot content en functies.

*Klanten met een abonnement krijgen een gratis proefabonnement van 1 maand aangeboden.

Geef je ruimte een persoonlijke touch met diverse content waaruit je kunt kiezen

Blader door een gigantische bibliotheek vol content. Kunst, games, landschappen en meer, ontdek een variatie aan beelden, allemaal op één plek.

Geniet van wereldberoemde kunstwerken in jouw ruimte.

De binnenkant van een verfijnd huis. Veel verschillende kunstwerken zijn te zien. Op de middelste muur is een LG TV te zien met een populair kunstwerk op het scherm. De tv lijkt op een schilderij uit een museum.

Omring jezelf met de schoonheid van de natuur

Interieur van een landelijk huis. Een grote wandgemonteerde LG TV heeft een kunstwerk van een prachtig natuurlandschap in beeld. De TV lijkt net een foto die op een muur is gehangen.

Introduceer een moderne vibe met digitaal en 3D-kunstwerk

Interieur van een stijlvol en kleurrijk huis. Een LG TV is aan de muur bevestigd. Op het scherm is een kleurrijk modern kunstwerk te zien. De illustratie op de tv geeft persoonlijkheid aan het algehele design van de binnenruimte.

Zorg voor een leuke sfeer met diverse content

Er is een grote LG TV op de muur gemonteerd in een gamingruimte in huis. Op het scherm wordt artwork van Assassin's Creed Shadows weergegeven.

Maak je ruimte op talloze manieren persoonlijk

Stel je eigen thuisgalerij samen met jouw favoriete muziek, afbeeldingen en meer. Kies wat jij wilt zien op je TV, afhankelijk van je huidige voorkeuren.

Synchroniseer muziek en afbeeldingen op basis van hoe jij je voelt

Combineer achtergrondmuziek met afbeeldingen om jouw eigen stemming te kiezen. Kies uit vooringestelde muziek of verbind zelfs je mobiele apparaat via Bluetooth om je eigen nummers af te spelen.

Uitleg over hoe een LG TV kan worden ingesteld om muziek op basis van stemming te synchroniseren met de afbeeldingen.
Het proces voor het instellen van jouw voorkeuren voor automatisch samengestelde content wordt weergegeven vanaf het startscherm van een LG TV. Van het kiezen van verschillende soorten content tot de ontvangst van een persoonlijk profiel.

Geniet van automatisch op jouw smaak afgestemde content

Je TV leert je smaak en voorkeuren kennen. Je kunt enkele vragen beantwoorden, zodat je TV kan beginnen met het bieden van kunstwerken die passen bij wat jij leuk vindt.

*16 verschillende profielen worden aangeboden, met advies voor content gegenereerd door bijpassende gegevens van elk type profiel.

Een wandgemonteerde LG TV met een mobiele telefoon in de voorgrond. Het proces voor het instellen van Google Photos op de LG TV wordt weergegeven.

Open Google Photos en zie jouw herinneringen langskomen.

Verbind met gemak je Google Photos-account met je TV via jouw telefoon. Maak eenvoudig jouw ruimte persoonlijk door content vanuit je eigen fotobibliotheek te gebruiken.

*De functie kan worden gebruikt als je bent ingelogd op je Google Photos-account en je minimaal 10 foto’s in de app hebt staan. 

Het informatiebord wordt weergegeven op een wandgemonteerde LG TV. Verschillende functies worden weergegeven van weerupdates, sportmeldingen, TV-planner, Home Hub en Google Agenda.

Blijf op de hoogte met een all-in-one persoonlijk dashboard.

Zie in één oogopslag belangrijke informatie. Krijg weerupdates, sportmeldingen, bekijk je Google Agenda en stel zelfs meldingen in voor Home Hub, jouw kijkreserveringen en meer.

*Toegang tot Google Agenda vereist een Google-account.

Slimme instellingen passen zich aan veranderingen in je omgeving aan

Always Ready en Screensaver

Je kunt energie besparen en daarnaast nog steeds genieten van je geselecteerde kunstwerken en speciaal samengestelde afbeeldingen en deze weergeven via Gallery+ als de TV is uitgeschakeld of langdurig niet is gebruikt, waardoor deze uitgroeit tot een digitaal canvas.

AI Brightness Control

De ingebouwde sensoren van je TV detecteren licht en passen de helderheid van het scherm aan voor een optimale kijkervaring bij alle lichtomstandigheden.

Bewegingssensor

Bewegingsdetectie zorgt dat je TV intelligent reageert, waarbij de lichtstand wordt aangepast op basis van jouw nabijheid.

*Screensaver is beschikbaar met een abonnement.

*Screensaver wordt standaard na 3 minuten geactiveerd als er geen video wordt afgespeeld of de afstandsbediening niet wordt gebruikt. Gebruikers kunnen de tijd aanpassen naar 10, 20 of 30 minuten. 

*Videocontent en achtergrondmuziek worden niet ondersteund voor de modus screensaver.

*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.

*Bewegingssensoren zijn alleen geschikt voor de M5- en G5-modellen. 

LG TV met Home Hub op het beeldscherm. UI toont Google Home, ThinQ en andere zaken op het IoT, die laten zien hoe je eenvoudig al je slimme apparaten op je tv kunt beheren.

Home Hub, het alles-in-één platform voor je woning

Beheer naadloos je huishoudelijke apparaten van LG, naast je Google Home-apparaten en nog veel meer. Ervaar het ultieme comfort van het bedienen van je hele huis via één intuïtief dashboard. 

*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.

*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.

AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact

*Moet via het geluidsmodusmenu worden geactiveerd.

*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.

Verrijk je geluid met LG TV en LG Soundbar

*Soundbar kan apart worden aangeschaft. 

*De bediening van de geluidsmodus kan per model verschillen.

*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.  

*OLED G5 kan worden gekoppeld met SG10TY.

*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

*WOW Orchestra/WOW Interface is beschikbaar op 2025 LG OLED TV’s.

Vind de beste LG Soundbars voor je tv

One Wall-design

Als je TV aan de muur bevestigt, zorgen de smalle randen en het naadloze ontwerp ervoor dat er geen tussenruimte is.

*Randmaat verschilt per serie en formaat.

*97/83/77/65/55 inch OLED G5 heeft een ‘One Wall-design’.

*48 inch OLED G5 met ultradun design 

*Er is mogelijk een kleine afstand tussen de tv en de muur, afhankelijk van omgeving waarin deze wordt geïnstalleerd. Installatievereisten kunnen verschillen. Zie installatiehandleiding voor meer informatie.

Een persoon in een woonkamer die een telefoon vasthoudt. Op de telefoon staat een zendpictogram dat aangeeft dat het telefoonscherm wordt gespiegeld op de TV. Op de tv is een basketbalwedstrijd te zien en aan de zijkant staat een gespiegeld scherm met spelersstatistieken.

Maak plezier met Multi View met meerdere schermen

Haal alles uit je TV met Multi View. Spiegel je apparaten via Google Cast en AirPlay. Splits je scherm in twee aparte weergaven voor naadloos entertainment op meerdere schermen.

*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde. 

*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.

*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit, Googlecast Built-in en kan verschillen per regio en taal.

Het startscherm van LG Channels toont de verscheidenheid aan content die beschikbaar is op een LG TV.

Stream diverse content. Gratis. 

De exclusieve streamingdienst van LG, LG Channels, brengt een brede selectie live en on-demand kanalen gratis binnen handbereik. 

*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen. 

Drie verschillende pictogrammen laten zien hoe LG Channels gewoon gebruikt kunnen worden zonder dat je een abonnement hoeft te nemen, hoeft te betalen of een decoder hoeft in te stellen.

Gratis. Zonder contract.
Zonder kabel.

Het enige wat u hoeft te doen is aanzetten en beginnen met kijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over verborgen kosten of het installeren van een set-top box. 

Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub

Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook Xbox app! Geniet van een verscheidenheid aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot gewone games die je met je afstandsbediening kunt spelen.

Startscherm van het Gaming Portal. De cursor beweegt en klikt om veel populaire speltitels weer te geven en de extra functie om games te kunnen selecteren op basis van het type controller dat je hebt, of dat nu een gamepad of de afstandsbediening is.

*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.

*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.

*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.


Ultieme gameplay

Geniet van gaming op topniveau met G-Sync compatibiliteit, 165Hz VRR, 0,1ms Pixel Response Time, AMD FreeSync Premium en ClearMR 10000-certificering. Ga lekker gamen zonder lag of bewegingsonscherpte.

Twee afbeeldingen van een auto in een videogame naast elkaar. Eén vertoont veel bewegingsonscherpte. De andere is scherp en laat de hoge beeldsnelheid van LG OLED TV zien. Nvidia G-Sync-logo en 165Hz-logo en andere relevante certificeringen zijn zichtbaar.

*83/77/65/55 inch OLED G5 werkt alleen met games of PC-ingangen die 165Hz ondersteunen. En hij werkt met 144 Hz op Dolby Vision ingangen.  

*97 inch ondersteunt 120Hz en 48 inch ondersteunt 144Hz.. 

*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

*48 inch OLED G5 heeft alleen ClearMR 9000-certificering.

*clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de bewegingsonscherpte van het beeldscherm te beoordelen.

Beste OLED TV voor films

Bekijk hoe films in je thuisbioscoop tot leven komen dankzij de FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan omgevingslicht voor een beeld van topkwaliteit.

Dolby Vision en Ambient FILMMAKER MODE

Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie houdt.

Dolby Atmos

Laat levensecht surround geluid om je heen bewegen, zodat je het gevoel hebt dat je midden in alle actie zit.

*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc. 

*Ambient FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.

*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.

Certificeringsmerk voor Carbon Trust, CO2-reductie en -meting, en een certificeringsmerk voor efficiënt gebruik van hulpbronnen van Intertek.

Ontworpen met het milieu in gedachten

Betrouwbare internationale instellingen hebben de milieubewuste inspanningen van LG TV erkend. Nu geverifieerd door Carbon Trust voor CO2-reductie en CO2-emissiemeting, en gecertificeerd door Intertek.

*De Intertek-certificering voor efficiënt gebruik van hulpbronnen is van toepassing op de volgende modellen: OLED M5, G5, C5, B5 en QNED9M, QNED85, QNED82 en QNED80.

*Carbon Trust-verificatie is van toepassing op 83/77/65/55 inch OLED G5 en 83 inch OLED C5 voor het verminderen van de CO2-voetafdruk, en 77/65/55 inch OLED C5 voor het meten van de CO2-voetafdruk.

*Bezoek https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home voor meer informatie.

Grote witte ruimte gevuld met OLED TV's die laten zien hoe LG al meer dan tien jaar baanbrekende innovaties introduceert. Het embleem ‘World’s number 1 OLED TV for 12 Years’ (’s werelds beste OLED TV voor 12 jaar) is ook te zien.

LG OLED

Ontdek de eindeloze innovatie

*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.

*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.

*De weergegeven producten in de afbeeldingen kunnen verschillen.

*De beschikbaarheid van de service kan per regio en land verschillen.

*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.

*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.

Printen

Belangrijkste specs

GAMING - Ondersteund FreeSync (AMD)

Ja

GAMING - Ondersteund G-Sync (Nvidia)

Ja

BEELD (DISPLAY) - Schermtype

4K OLED

BEELD (DISPLAY) - Verversingssnelheid

120 Hz Native (VRR 165 Hz)

BEELD (VERWERKING) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

BEELD (VERWERKING) - Beeld processor

α11 AI-processor 4K Gen2

AUDIO - Dolby Atmos

Ja

AUDIO - Luidsprekersysteem

4.2 Kanaal

AUDIO - Audio-vermogen

60W

BEELD (DISPLAY) - Kleurengamma

OLED Color

AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 441 x 826 x 24,3

AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-gewicht zonder standaard (kg)

22

Alle specificaties

BEELD (DISPLAY)

Schermtype

4K OLED

Schermresolutie

4K Ultra HD (3840 x 2160)

Verversingssnelheid

120 Hz Native (VRR 165 Hz)

Kleurengamma

OLED Color

BEELD (VERWERKING)

Beeld processor

α11 AI-processor 4K Gen2

AI Upscaling

α11 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Ja (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selectie

Ja (SDR/HDR)

AI Helderheidsregeling

Ja

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ja

Dimming Technologie

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Beeldmodus

10 modi

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

AI Beeld Pro

Ja

Auto Calibratie

Ja

QFT (Quick Frame Transport)

Ja

QMS (Quick Media Switching)

Ja

GAMING

Ondersteund G-Sync (Nvidia)

Ja

Ondersteund FreeSync (AMD)

Ja

HGIG Modus

Ja

Game Optimizer

Ja (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ja

VRR (Variable Refresh Rate)

Ja (tot 165 Hz)

Dolby Vision voor gaming (4K 120 Hz)

Ja

Reactietijd

Minder dan 0.1ms

TOEGANKELIJKHEID

Hoog contrast

Ja

Grijswaarden

Ja

Kleuren omkeren

Ja

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 441 x 826 x 24,3

TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)

1 441 x 865/910 x 263

Afmetingen verpakking (BxHxD mm)

1 600 x 970 x 172

TV-standaard (BxD mm)

485 x 263

TV-gewicht zonder standaard (kg)

22

TV-gewicht met standaard (kg)

26,6

Gewicht verpakking (kg)

34,1

VESA-montage (BxH mm)

300 x 300

BARCODE

8806096363706

AUDIO

Dolby Atmos

Ja

AI Geluid

α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ja (AI Object Remastering)

Geschikt voor WiSA

Ja (Tot 2.1 Kanaal)

LG Sound Sync

Ja

Sound Mode Share

Ja

Gelijktijdige audio-uitvoer

Ja

Bluetooth Surround Ready

Ja (2-Way Playback)

Audio-vermogen

60W

AI Acoustic Tuning

Ja

Audio-formaten

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)

Luidsprekerrichting

Neerwaarts

Luidsprekersysteem

4.2 Kanaal

WOW Orchestra

Ja

CONNECTIVITEIT

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Ondersteuning

Ja (v 5.3)

Ethernet Ingang

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ja

SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)

1x

CI ingang

1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)

HDMI Ingang

4x (ondersteunt 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 poorten))

RF Ingang (Antenne/Kabel)

2x

USB Ingang

3x (v 2.0)

Wi-Fi

Yes (Wi-Fi 6)

SMART TV

Werkt met Apple Airplay2

Ja

Besturingssysteem (OS)

webOS 25

Geschikt voor USB Camera

Ja

AI-chatbot

Ja

Always Ready

Ja

Volledige webbrowser

Ja

Google Cast

Ja

Google Home/Hub

Ja

Handsfree spraakbediening

Ja

Thuishub

Ja

Intelligente spraakherkenning

Ja

LG Channels

Ja

Magic Remote afstandsbediening

Meegeleverd

Multi View

Ja

Smartphone Remote App

Ja (LG ThinQ)

Spraak-ID

Ja

Werkt met Apple Home

Ja

STROOM

Voeding (Spanning, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Stand-by stroomverbruik

Onder 0,5W

ACCESSOIRES INBEGREPEN

Afstandsbediening

Magic Remote MR25GA / MR25GB (VK, Italië)

Stroomkabel

Ja (bijgevoegd)

UITZENDING

Analoge TV-ontvangst

Ja

Digitale TV-ontvangst

DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(OLED65G55LW)
extensie
EU Energy label 2019(OLED65G55LW)
extensie
Product information sheet (OLED65G55LW)
extensie
GPSR Safety Information(OLED65G55LW)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Printen

Alle specificaties

ALGEMENE KENMERKEN

Producttype

Sound Bar AI ThinQ

Afmetingen Soundbar (B x H x D)

975 x 63 x 125

Afmetingen Subwoofer (B x H x D)

221 x 390 x 313

Wireless Rear Speaker Kit

Inbegrepen

Wireless Rear Speaker Kit

Niet Inbegrepen

Meredian technologie

Ja

Kleur

Zwart

Matching TV

55" - 65"

AANSLUITINGEN

TV sound sync

Ja

HDMI 2.1 (HDCP 2.3) - In-/out

3

USB

Ja

Optical

Ja

MULTIMEDIA

WiFi

Ja

Bluetooth

Ja

Ja (5)

Simplink

Ja

AV FORMAAT

LPCM

Ja

Dolby Atmos

Ja

Dolby TrueHD

Ja

Dolby Digital Plus

Ja

Dolby Digital

Ja

DTS Virtual: X

Nee

DTS: X

Ja

DTS Digital Surround

Ja

DTS-HD Master Audio

Ja

DTS-HD High Resolution

Ja

FLAC

Ja

OGG

Ja

WAV

Ja

MP3

Ja

WMA

Nee

AAC(MPEG4 audio)

Ja

AAC+

Ja

AUDIO

AI Sound Pro

Ja

Dolby Atmos

Ja

DTS: X

Ja

High Resolution Audio gecertificeerd

Ja, 24bit/192kHz

4K sound

Ja

4K Content compatible

Ja

Sound Up converter

Ja

Channel

3.1.3ch

Vermogen Soundbar + Subwoofer

400W

Vermogen Subwoofer

220W (Wireless)

ASC (Adaptive Sound Control)

Ja

Virtual Surround

Ja

WOW Orchestra

Ja

Natural / Auto EQ

Ja

HDMI Audio Return Channel (e-ARC)

Ja

AUDIO STREAMING SERVICE

Chrome Cast

Ja

Google Assistant built in

Ja (in bepaalde regios)

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
GPSR Safety Information(DSC9S)
extensie
WEB INFO(DSC9S)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

