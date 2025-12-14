About Cookies on This Site

77 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & LG Stereo Suite M5

77 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & LG Stereo Suite M5

OLED77G55LW.M5M5001
Belangrijkste functies

  • 4K-beeldkwaliteit, AI-upscaled beeld en surround-geluid van de alpha 11 AI Processor Gen2
  • Diepe zwartwaardes in elke pixel zorgen voor verbluffend contrast, diepte en detail
  • 100% kleurgetrouwheid voor nauwkeurige, levensechte kleuren. 100% kleurvolume voor rijkere tinten
  • Tot 3x helderdere beelden vergeleken met conventionele OLED-tv's dankzij Brightness Booster Ultimate
  • Flexibele Speakerplaatsing
  • Dolby Atmos FlexConnect
Meer
3 bundels met dit product
OLED77G55LW

77 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025
OLED77G55LW EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

M5

LG Sound Suite M5 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro | Veelzijdig gebruik
Op het scherm van een LG OLED evo AI TV zien we een abstract beeld met indrukwekkende details, kleuren en contrast. Een uitvergrote versie van de alpha 11 AI Processor Gen2 staat achter de tv. Deze gloeit met licht, dat de microchipcircuits eromheen oplicht. De titel luidt: LG OLED evo AI. De tekst die wordt weergegeven luidt: Powered by LG alpha 11 AI processor Gen2. Er staat een gouden logo met sterren in de hoek met de tekst: World’s number one OLED TV for 12 years (12 jaar ‘s werelds beste OLED TV).

Zie de details van alle
licht en donker

*Omdia. 12 jaar nummer 1 met de meeste verkochte eenheden van 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Bezoek https://www.omdia.com/ voor meer informatie.

BeeldkwaliteitwebOS voor AILG Gallery+GeluidskwaliteitDesignEntertainment

Onze meest briljante alpha 11 AI Processor
Gen2 voor de beste kijkervaring

Alpha 11 AI processor Gen2 verbetert beelden tot verbluffende 4K-kwaliteit. AI-engines nemen objecten waar met precisie op pixelniveau om de beeldkwaliteit te verbeteren voor de beste kijkervaring.

alpha 11 AI Processor Gen2 tegen een donkere achtergrond. Het gloeit van binnenuit met paars en blauw licht dat de microchipcircuits eromheen verlicht. Prestatiestatistieken zijn zichtbaar. 6,7 keer grotere neurale verwerking met AI, NPU. 2,2 keer snellere werking, CPU. 3,6 keer verbeterde grafische weergave, GPU.

*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.

3X helderdere beelden met Brightness Booster Ultimate

De architectuur voor verlichtingsregeling van de alpha 11 AI Processor Gen2 levert tot drie keer helderdere beelden.

Scène van de lancering van een spaceshuttle in tweeën gesplitst. De ene helft van de scène is helder en levendig dankzij de helderheidsverhogende algoritmen van LG. De andere helft is donker, vervaagd en grijs.

*De helderheid kan per model, schermafmetingen en marktregio verschillen.

*De piekhelderheid is 3X helderder dan LG OLED B5 @10% venster volgens interne metingen.

Perfect zwart en kleur, of het nu licht of donker is, alleen met LG OLED TV.

Perfect zwart is UL-gecertificeerd en levert true black-niveaus voor verbeterde helderheid en contrast. Heeft een UL eyesafe-certificering voor een comfortabelere kijkervaring met minder blauw licht.

LG OLED TV toont een visuele vergelijking tussen een scherm met Perfecte kleur en Perfect zwart en een scherm zonder deze technologieën. UL- en eyesafe-certificeringen zijn zichtbaar met een tekst die aangeeft dat de markeringen moeten worden gecontroleerd.

*LG OLED-display is door UL geverifieerd op Perfect zwart, gemeten volgens IDMS 11.5 lichtbandreflectie, gebaseerd op een typische omgeving met binnenverlichting (200 tot 500 lux).

*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.

*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.

LG OLED TV-schermen zijn gecertificeerd als Circadian Performance Factor door eyesafe®

*Schermbeelden zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. 

Perfecte kleur

100% kleurvolume en 100% keurgetrouwheid gecertificeerd. Geniet van nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs bij zonlicht of in donkere omgevingen.

Kleurrijke papegaai in ultrahoge definitie tegen een zwarte achtergrond. Rondom zweven waterdruppels in de lucht. De afbeelding laat Perfecte kleur zien omdat elke verschillende tint op het lichaam van de papegaai helder en levendig is. De donkere achtergrond met de gedetailleerde waterspetters laat ook zien hoe reflectievrij het scherm is. Verschillende logocertificaten van UL en Intertek zijn zichtbaar. Deze verwijzen naar 100% kleurgetrouwheid, 100% kleurvolume en reflectievrije claim. Tekst is ook zichtbaar: Controleer het Perfecte kleur-keurmerk.

*'Reflectievrij' geldt voor OLED M5 83/77/65 inch en OLED G5 83/77/65/55 inch.

*‘100% kleurgetrouwheid’ en ‘100% kleurvolume voor DCI-P3’ is beschikbaar op 2025 OLED TV’s.

*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.

*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% kleurgetrouwheid, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.

*De reflectie van het display is gedefinieerd als de Specular Component Included (SCI)-waarde bij 550nm, onafhankelijk getest door Intertek.

*Het LG OLED-scherm is door Intertek gemeten als reflectievrij beeldscherm met een reflectie van minder dan 1%.

*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.

Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor een reflectievrije weergave, gemeten met IDMS 11.2.2 sampling-sphere-implementatie.

AI Picture Pro brengt elke pixel tot leven

AI Super Opschalen, AI Waargenomen Objectverbeteraar en OLED Dynamic Tone Mapping analyseren elke pixel om de resolutie, helderheid, diepte en helderheid te verbeteren.

Lijnen lopen over een zeer dof en bijna grijs beeld van een luipaard in een bos alsof een supercomputer de elementen in het frame analyseert. Een laser tekent het silhouet van de luipaard en vervolgens wordt het helderder, scherper en kleurrijker gemaakt. De achtergrond transformeert ook van links naar rechts, nu met verbeterd contrast, diepte en kleuren.

*AI Picture Pro zal werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.

*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.

De volgende generatie van
LG AI TV

Meer informatie

AI Magic Remote maakt de AI
experience compleet

Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote. Geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als airmouse of spreek gewoon voor spraakopdrachten.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.

*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

AI Voice ID

LG AI Voice ID herkent de unieke stem van elke gebruiker en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen op het moment dat je spreekt.

*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.

*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.

*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

AI Search

Vraag alles aan je tv. De ingebouwde AI herkent je stem en geeft snel persoonlijke aanbevelingen op je verzoeken. Je kunt ook extra resultaten en oplossingen krijgen met Microsoft Copilot.

*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd. 

*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.

*Een internetverbinding is vereist.

AI Chatbot

Communiceer met AI Chatbot via AI Magic Remote en beantwoord alle vragen, van instellingenconfiguratie tot problemen oplossen. AI kan intentie van gebruikers begrijpen en direct oplossingen bieden.

*Een internetverbinding is vereist.

*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.

AI Concierge

Een korte druk op de AI-knop op je afstandsbediening opent je AI Concierge die aangepaste trefwoorden en aanbevelingen geeft op basis van je zoek- en kijkgeschiedenis.

*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.

*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.

*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

AI Picture Wizard

Geavanceerde algoritmes leren jouw voorkeuren door 1,6 miljard afbeeldingsmogelijkheden door te nemen. Je tv selecteert een persoonlijke afbeelding speciaal voor jou, gebaseerd

op je keuzes.

AI Sound Wizard

Kies de audio die je het liefst hoort uit verschillende geluidsclips. AI maakt een op maat gemaakt geluidsprofiel afgestemd op je voorkeuren op basis van 40 miljoen parameters.

Zeg gewoon “Hi LG” om de interactie met je
tv te starten.

De AI van je tv staat altijd klaar voor je verzoeken. Zonder op een knop te drukken zeg je gewoon “Hi LG” en de AI begint naar je verzoeken te luisteren.

5 jaar lang nieuwe upgrades met het webOS Re:New-Program

Krijg upgrades en voordelen van de nieuwste functies en software. Met een CES Innovation Award in de categorie cyberbeveiliging weet je zeker dat webOS je privacy en gegevens

veilig bewaart.

*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.

*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.

*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.

*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.

Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Ontdek 4000+ content om een ruimte volledig naar jouw smaak te maken met een LG Gallery+-abonnement

*Beschikbare content kan per land verschillen.

*Aangeboden content kan veranderen.

*4000 stuks aan content is alleen beschikbaar in landen waar webOS Pay wordt ondersteund (Korea, VS, VK en geselecteerde EU-landen).

*Een abonnement voor de LG Gallery+-service is vereist voor volledige toegang tot content en functies.

*Klanten met een abonnement krijgen een gratis proefabonnement van 1 maand aangeboden.

Geef je ruimte een persoonlijke touch met diverse content waaruit je kunt kiezen

Blader door een gigantische bibliotheek vol content. Kunst, games, landschappen en meer, ontdek een variatie aan beelden, allemaal op één plek.

Geniet van wereldberoemde kunstwerken in jouw ruimte.

De binnenkant van een verfijnd huis. Veel verschillende kunstwerken zijn te zien. Op de middelste muur is een LG TV te zien met een populair kunstwerk op het scherm. De tv lijkt op een schilderij uit een museum.

Omring jezelf met de schoonheid van de natuur

Interieur van een landelijk huis. Een grote wandgemonteerde LG TV heeft een kunstwerk van een prachtig natuurlandschap in beeld. De TV lijkt net een foto die op een muur is gehangen.

Introduceer een moderne vibe met digitaal en 3D-kunstwerk

Interieur van een stijlvol en kleurrijk huis. Een LG TV is aan de muur bevestigd. Op het scherm is een kleurrijk modern kunstwerk te zien. De illustratie op de tv geeft persoonlijkheid aan het algehele design van de binnenruimte.

Zorg voor een leuke sfeer met diverse content

Er is een grote LG TV op de muur gemonteerd in een gamingruimte in huis. Op het scherm wordt artwork van Assassin's Creed Shadows weergegeven.

Maak je ruimte op talloze manieren persoonlijk

Stel je eigen thuisgalerij samen met jouw favoriete muziek, afbeeldingen en meer. Kies wat jij wilt zien op je TV, afhankelijk van je huidige voorkeuren.

Synchroniseer muziek en afbeeldingen op basis van hoe jij je voelt

Combineer achtergrondmuziek met afbeeldingen om jouw eigen stemming te kiezen. Kies uit vooringestelde muziek of verbind zelfs je mobiele apparaat via Bluetooth om je eigen nummers af te spelen.

Uitleg over hoe een LG TV kan worden ingesteld om muziek op basis van stemming te synchroniseren met de afbeeldingen.
Het proces voor het instellen van jouw voorkeuren voor automatisch samengestelde content wordt weergegeven vanaf het startscherm van een LG TV. Van het kiezen van verschillende soorten content tot de ontvangst van een persoonlijk profiel.

Geniet van automatisch op jouw smaak afgestemde content

Je TV leert je smaak en voorkeuren kennen. Je kunt enkele vragen beantwoorden, zodat je TV kan beginnen met het bieden van kunstwerken die passen bij wat jij leuk vindt.

*16 verschillende profielen worden aangeboden, met advies voor content gegenereerd door bijpassende gegevens van elk type profiel.

Een wandgemonteerde LG TV met een mobiele telefoon in de voorgrond. Het proces voor het instellen van Google Photos op de LG TV wordt weergegeven.

Een wandgemonteerde LG TV met een mobiele telefoon in de voorgrond. Het proces voor het instellen van Google Photos op de LG TV wordt weergegeven.

Open Google Photos en zie jouw herinneringen langskomen.

Verbind met gemak je Google Photos-account met je TV via jouw telefoon. Maak eenvoudig jouw ruimte persoonlijk door content vanuit je eigen fotobibliotheek te gebruiken.

*De functie kan worden gebruikt als je bent ingelogd op je Google Photos-account en je minimaal 10 foto’s in de app hebt staan. 

Het informatiebord wordt weergegeven op een wandgemonteerde LG TV. Verschillende functies worden weergegeven van weerupdates, sportmeldingen, TV-planner, Home Hub en Google Agenda.

Blijf op de hoogte met een all-in-one persoonlijk dashboard.

Zie in één oogopslag belangrijke informatie. Krijg weerupdates, sportmeldingen, bekijk je Google Agenda en stel zelfs meldingen in voor Home Hub, jouw kijkreserveringen en meer.

*Toegang tot Google Agenda vereist een Google-account.

Slimme instellingen passen zich aan veranderingen in je omgeving aan

Always Ready en Screensaver

Je kunt energie besparen en daarnaast nog steeds genieten van je geselecteerde kunstwerken en speciaal samengestelde afbeeldingen en deze weergeven via Gallery+ als de TV is uitgeschakeld of langdurig niet is gebruikt, waardoor deze uitgroeit tot een digitaal canvas.

AI Brightness Control

De ingebouwde sensoren van je TV detecteren licht en passen de helderheid van het scherm aan voor een optimale kijkervaring bij alle lichtomstandigheden.

Bewegingssensor

Bewegingsdetectie zorgt dat je TV intelligent reageert, waarbij de lichtstand wordt aangepast op basis van jouw nabijheid.

*Screensaver is beschikbaar met een abonnement.

*Screensaver wordt standaard na 3 minuten geactiveerd als er geen video wordt afgespeeld of de afstandsbediening niet wordt gebruikt. Gebruikers kunnen de tijd aanpassen naar 10, 20 of 30 minuten. 

*Videocontent en achtergrondmuziek worden niet ondersteund voor de modus screensaver.

*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.

*Bewegingssensoren zijn alleen geschikt voor de M5- en G5-modellen. 

LG TV met Home Hub op het beeldscherm. UI toont Google Home, ThinQ en andere zaken op het IoT, die laten zien hoe je eenvoudig al je slimme apparaten op je tv kunt beheren.

El control remoto de la televisión frente a una pantalla de LG TV con Home Hub. Se muestran todas las funciones y los controles respecto a otros dispositivos inteligentes.

Home Hub, het alles-in-één platform voor je woning

Beheer naadloos je huishoudelijke apparaten van LG, naast je Google Home-apparaten en nog veel meer. Ervaar het ultieme comfort van het bedienen van je hele huis via één intuïtief dashboard. 

*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.

*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.

AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact

*Moet via het geluidsmodusmenu worden geactiveerd.

*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.

Verrijk je geluid met LG TV en
LG Soundbar 

*Soundbar kan apart worden aangeschaft. 

*De bediening van de geluidsmodus kan per model verschillen.

*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.  

*OLED G5 kan worden gekoppeld met SG10TY.

*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

*WOW Orchestra/WOW Interface is beschikbaar op 2025 LG OLED TV’s.

Vind de beste LG Soundbars voor je TV

One Wall-design

When you mount your TV to the wall, its narrow bezels and seamless design ensure that there is no gap.

*Randmaat verschilt per serie en formaat.

*97/83/77/65/55 inch OLED G5 heeft een ‘One Wall-design’.

*48 inch OLED G5 met ultradun design 

*Er is mogelijk een kleine afstand tussen de tv en de muur, afhankelijk van omgeving waarin deze wordt geïnstalleerd. Installatievereisten kunnen verschillen. Zie installatiehandleiding voor meer informatie.

Een persoon in een woonkamer die een telefoon vasthoudt. Op de telefoon staat een zendpictogram dat aangeeft dat het telefoonscherm wordt gespiegeld op de TV. Op de tv is een basketbalwedstrijd te zien en aan de zijkant staat een gespiegeld scherm met spelersstatistieken.

Een persoon in een woonkamer die een telefoon vasthoudt. Op de telefoon staat een zendpictogram dat aangeeft dat het telefoonscherm wordt gespiegeld op de TV. Op de tv is een basketbalwedstrijd te zien en aan de zijkant staat een gespiegeld scherm met spelersstatistieken.

Maak plezier met Multi View met meerdere schermen

Haal alles uit je TV met Multi View. Spiegel je apparaten via Google Cast en AirPlay. Splits je scherm in twee aparte weergaven voor naadloos entertainment op meerdere schermen.

*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde. 

*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.

*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit, Googlecast kan per regio en taal verschillen.

Het startscherm van LG Channels toont de verscheidenheid aan content die beschikbaar is op een LG TV.

Stream diverse content. Gratis. 

De exclusieve streamingdienst van LG, LG Channels, brengt een brede selectie live en on-demand kanalen gratis binnen handbereik. 

*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen. 

Gratis. Zonder contract.
Zonder kabel.

Het enige wat u hoeft te doen is aanzetten en beginnen met kijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over verborgen kosten of het installeren van een set-top box. 

Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub

Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook Xbox app! Geniet van een verscheidenheid aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot gewone games die je met je afstandsbediening kunt spelen.

Startscherm van het Gaming Portal. De cursor beweegt en klikt om veel populaire speltitels weer te geven en de extra functie om games te kunnen selecteren op basis van het type controller dat je hebt, of dat nu een gamepad of de afstandsbediening is.

*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.

*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.

*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.

Ultieme gameplay

Geniet van G-Sync-compatibiliteit, 165Hz VRR, Intertek-gecertificeerde responstijd van 0,1 ms, AMD FreeSync Premium en ClearMR 10000-certificering. Ga lekker gamen zonder lag of bewegingsonscherpte.

*83/77/65/55 inch OLED G5 werkt alleen met games of PC-ingangen die 165Hz ondersteunen. En hij werkt met 144 Hz op Dolby Vision ingangen.  

*97 inch ondersteunt 120Hz en 48 inch ondersteunt 144Hz.. 

*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

*48 inch OLED G5 heeft alleen ClearMR 9000-certificering.

*clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de bewegingsonscherpte van het beeldscherm te beoordelen.

*LG OLED-schermen zijn door Intertek gecertificeerd voor een responstijd van 0,1 ms (grijs-naar-grijs) en gekwalificeerde gamingprestaties.

Beste OLED TV voor films

Bekijk hoe films in je thuisbioscoop tot leven komen dankzij de FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan omgevingslicht voor een beeld van topkwaliteit.

Dolby Vision en Ambient FILMMAKER MODE

Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie houdt.

Dolby Atmos

Laat levensecht surround geluid om je heen bewegen, zodat je het gevoel hebt dat je midden in alle actie zit.

*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc. 

*Ambient FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.

*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.

Ontworpen met het milieu in gedachten

Betrouwbare internationale instellingen hebben de milieubewuste inspanningen van LG TV erkend. Nu geverifieerd door Carbon Trust voor CO2-reductie en CO2-emissiemeting, en gecertificeerd door Intertek.

*De Intertek-certificering voor efficiënt gebruik van hulpbronnen is van toepassing op de volgende modellen: OLED M5, G5, C5, B5 en QNED9M, QNED85, QNED82 en QNED80.

*Carbon Trust-verificatie is van toepassing op 83/77/65/55 inch OLED G5 en 83 inch OLED C5 voor het verminderen van de CO2-voetafdruk, en 77/65/55 inch OLED C5 voor het meten van de CO2-voetafdruk.

*Bezoek https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home voor meer informatie.

s Werelds eerste draadloze tv met LG OLED G5-beeldkwaliteit.

s Werelds eerste draadloze tv met LG OLED G5-beeldkwaliteit. Meer informatie

*Omdia. 12 jaar als nummer 1 met de meeste verkochte eenheden 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Ga naar https://www.omdia.com/ voor meer informatie.

*True Wireless is gebaseerd op de validatie van NVIDIA G-Sync compatible voor minder hapering, lage invoervertraging en prestaties zonder flikkering. Visueel verliesloos van interne testresultaten met ISO/EC 29170-2. Daadwerkelijke prestaties hangen af van instellingen, omgevingsomstandigheden en gebruik.

*144Hz geldt voor 83/77/65 inches van OLED M5 (exclusief 97 inch).

*Draadloze OLED TV verwijst naar de verbinding tussen de Zero Connect Box en het scherm.

*Plaatsing van de Zero Connect Box in een kast kan resulteren in signaalverstoring op basis van het materiaal en de dikte van de kast.

*Zero Connect Box moet lager worden geïnstalleerd dan de draadloze ontvanger van de tv.

*Voedingskabelverbinding met zowel het TV-scherm als de Zero Connect Box vereist.

*Apparaten moeten via een draad worden aangesloten op de Zero Connect Box.

 

*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.

*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.

*De weergegeven producten in de afbeeldingen kunnen verschillen.

*De beschikbaarheid van de service kan per regio en land verschillen.

*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.

*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.

Veelzijdige prestaties met flexibele uitbreiding — LG Sound Suite M5

De M5 is een premium speaker binnen de LG Sound Suite-familie en combineert de belangrijkste sterke punten van de serie: ruimteoptimalisatie via DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Sound Follow-technologie en flexibele plaatsing en uitbreiding. Aangedreven door AI Sound Pro past hij zich intelligent aan elke ruimte aan om rijk, multidimensionaal Dolby Atmos-geluid te leveren, verpakt in een strak en veelzijdig ontwerp dat geschikt is voor uiteenlopende omgevingen.

1) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 2) LG Sound Suite-luidspreker die gouden geluidsgolven uitzendt, wat AI Sound Pro illustreert voor een geoptimaliseerd geluidssysteem voor thuis 3) LG Sound Suite-luidsprekers gecombineerd met een tv, wat veelzijdig gebruik voor thuisaudiosystemen benadrukt

*M5 vereist verbinding van twee of meer units om de DAFC-functie te gebruiken.

*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet getoond en het daadwerkelijke product kan afwijken.

*Sound Follow is alleen beschikbaar wanneer verbonden met de H7.

Dolby Atmos FlexConnect

Plaats het overal, ervaar Dolby overal

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) technologie detecteert intelligent de positie van elke luidspreker — of deze nu vrij geplaatst is of nieuw is toegevoegd — en optimaliseert audiosignalen in realtime om rijke, meeslepende surroundgeluiden te leveren in je hele ruimte.

*Dolby Atmos FlexConnect op Sound Suite M7/M5 is alleen beschikbaar wanneer verbonden met een compatibele tv of de Sound Suite H7.

*M5 vereist verbinding van twee of meer units om deze functie te gebruiken.

*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet getoond en het daadwerkelijke product kan afwijken.

*De W7 staat gepland om na maart 2026 te worden gelanceerd.

Meeslepende audio-ervaring aangedreven door Peerless-erfgoed en Dolby Atmos-technologie

Peerless Units

Ruimtelijke audio geïnspireerd door het erfgoed van Peerless, aangedreven door een voorste luidspreker en een opwaartse luidspreker

Rijk, helder geluid komt uit de voorste luidsprekerarray, met een zijden diafragma tweeter en een woofer. Aangevuld met een opwaarts schietend apparaat dat geluid van het plafond weerkaatst, creëert het meeslepende 3D-audio die je hele ruimte vult.

LG Sound Suite M5-luidspreker met Peerless front en opwaartse luidsprekerarrays voor een meeslepende 3D-audio-ervaring

Dolby Atmos

Ervaar Dolby Atmos op volledige schaal

De M5 levert volledig Dolby Atmos-geluid op zichzelf, zonder extra luidsprekers nodig. Ervaar heldere, multidimensionale ervaring die je ruimte vult, allemaal vanuit één apparaat.

*De scènes zijn gesimuleerd ter illustratie. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

AI Sound Pro

Realtime genreherkenning voor geoptimaliseerde audioprestaties

AI Sound Pro gebruikt geavanceerde signaalanalyse om te bepalen of je in realtime naar dialoog, muziek of films luistert. Vervolgens verfijnt het de helderheid, balans en ruimtelijke diepte op basis van genre-specifieke profielen — en levert het geluid dat zich intelligent aanpast aan elke scène.

*Upmixing naar 9.1.6-kanaal is alleen beschikbaar voor Dolby Atmos-inhoud. 

*Kabels zijn niet zichtbaar op de afbeelding. De daadwerkelijke producten kunnen verschillen.

Belangrijkste specs

GAMING - Ondersteund FreeSync (AMD)

Ja

GAMING - Ondersteund G-Sync (Nvidia)

Ja

BEELD (DISPLAY) - Schermtype

4K OLED

BEELD (DISPLAY) - Verversingssnelheid

120 Hz Native (VRR 165 Hz)

BEELD (VERWERKING) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

BEELD (VERWERKING) - Beeld processor

α11 AI-processor 4K Gen2

AUDIO - Dolby Atmos

Ja

AUDIO - Luidsprekersysteem

4.2 Kanaal

AUDIO - Audio-vermogen

60W

BEELD (DISPLAY) - Kleurengamma

OLED Color

AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 712 x 982 x 24,8

AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-gewicht zonder standaard (kg)

33,6

Alle specificaties

BEELD (DISPLAY)

Schermtype

4K OLED

Schermresolutie

4K Ultra HD (3840 x 2160)

Verversingssnelheid

120 Hz Native (VRR 165 Hz)

Kleurengamma

OLED Color

BEELD (VERWERKING)

Beeld processor

α11 AI-processor 4K Gen2

AI Upscaling

α11 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Ja (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selectie

Ja (SDR/HDR)

AI Helderheidsregeling

Ja

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ja

Dimming Technologie

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Beeldmodus

10 modi

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

AI Beeld Pro

Ja

Auto Calibratie

Ja

QFT (Quick Frame Transport)

Ja

QMS (Quick Media Switching)

Ja

GAMING

Ondersteund G-Sync (Nvidia)

Ja

Ondersteund FreeSync (AMD)

Ja

HGIG Modus

Ja

Game Optimizer

Ja (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ja

VRR (Variable Refresh Rate)

Ja (tot 165 Hz)

Dolby Vision voor gaming (4K 120 Hz)

Ja

Reactietijd

Minder dan 0.1ms

TOEGANKELIJKHEID

Hoog contrast

Ja

Grijswaarden

Ja

Kleuren omkeren

Ja

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 712 x 982 x 24,8

Afmetingen verpakking (BxHxD mm)

1 879 x 1 130 x 228

TV-standaard (BxD mm)

501 x 321

TV-gewicht zonder standaard (kg)

33,6

Gewicht verpakking (kg)

45,6

VESA-montage (BxH mm)

300 x 300

BARCODE

BARCODE

8806096363652

AUDIO

Dolby Atmos

Ja

AI Geluid

α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ja (AI Object Remastering)

Geschikt voor WiSA

Ja (Tot 2.1 Kanaal)

LG Sound Sync

Ja

Sound Mode Share

Ja

Gelijktijdige audio-uitvoer

Ja

Bluetooth Surround Ready

Ja (2-Way Playback)

Audio-vermogen

60W

AI Acoustic Tuning

Ja

Audio-formaten

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)

Luidsprekerrichting

Neerwaarts

Luidsprekersysteem

4.2 Kanaal

WOW Orchestra

Ja

CONNECTIVITEIT

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Ondersteuning

Ja (v 5.3)

Ethernet Ingang

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ja

SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)

1x

CI ingang

1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)

HDMI Ingang

4x (ondersteunt 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 poorten))

RF Ingang (Antenne/Kabel)

2x

USB Ingang

3x (v 2.0)

Wi-Fi

Yes (Wi-Fi 6)

SMART TV

Werkt met Apple Airplay2

Ja

Besturingssysteem (OS)

webOS 25

Geschikt voor USB Camera

Ja

AI-chatbot

Ja

Always Ready

Ja

Volledige webbrowser

Ja

Google Cast

Ja

Google Home/Hub

Ja

Handsfree spraakbediening

Ja

Thuishub

Ja

Intelligente spraakherkenning

Ja

LG Channels

Ja

Magic Remote afstandsbediening

Meegeleverd

Multi View

Ja

Smartphone Remote App

Ja (LG ThinQ)

Spraak-ID

Ja

Werkt met Apple Home

Ja

STROOM

Voeding (Spanning, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Stand-by stroomverbruik

Onder 0,5W

ACCESSOIRES INBEGREPEN

Afstandsbediening

Magic Remote MR25GA / MR25GB (VK, Italië)

Stroomkabel

Ja (bijgevoegd)

UITZENDING

Analoge TV-ontvangst

Ja

Digitale TV-ontvangst

DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(OLED77G55LW)
extensie
EU Energy label 2019(OLED77G55LW)
extensie
Product information sheet (OLED77G55LW)
extensie
GPSR Safety Information(OLED77G55LW)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Alle specificaties

GENERAL

Aantal kanalen

1.1.1

Output Power

50 W

Aantal Speakers

3 EA

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Ja

Standard

Ja

Clear Voice Pro

Ja

Bass Boost

Ja

Aangepaste EQ

Ja

Upfiring

Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

AAC

Ja

ALAC

Ja

FLAC

Ja

LPCM

Ja

SBC

Ja

CONNECTIVITEIT

Bluetooth Versie

5.4

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Ja

AirPlay 2

Ja

Google Cast

Ja

Spotify Connect

Ja

Tidal Connect

Ja

Wi-Fi

Ja

Werkt met Google Home

Ja

GEMAK

Remote App - iOS/Android OS

Ja

Dolby Atmos FlexConnect

Ja

Lighting

Ja

Room Calibration Pro (App)

Ja

Stereomodus

Ja

Upgrade Manager (FOTA)

Ja

DIMENSIES (WXHXD)

Main

152 x 199 x 152 mm

GEWICHT

Main

1,7 kg

Bruto Gewicht

2,4 kg

POWER

Power Consumption (Main)

25 W

Stroomverbruik (stand-by)

0.3 W ↓

ACCESSOIRE

Garantiebewijs

Ja

Open Source

Ja

Stroomkabel

Ja

Eenvoudige handleiding

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
GPSR Safety Information(M5)
extensie
WEB INFO(M5)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

