83 inch LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 & LG Stereo Suite M7
OLED83C54LA.M7M7001
Belangrijkste functies
- 4K-beeldkwaliteit, AI-upscaled beeld en surround-geluid van de alpha 9 AI Processor Gen8
- Diepe zwartwaardes in elke pixel zorgen voor verbluffend contrast, diepte en detail
- 100% kleurechtheid voor nauwkeurige, levensechte kleuren. 100% kleurvolume voor rijkere tinten
- Helderdere beelden dankzij de nieuwe lichtgevende structuur van Brightness Booster
- Flexibele Speakerplaatsing
- Dolby Atmos FlexConnect
3 bundels met dit product
*Omdia. 12 jaar als nummer 1 met de meeste verkochte eenheden 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Bezoek https://www.omdia.com/ voor meer informatie.
Visuele details van een hoger niveau met de briljante alpha 9 AI Processor Gen8
De AI-engine van onze processor analyseert en schaalt elk frame tot in detail op. Door gezichten te herkennen levert het 4K beeldkwaliteit en verbeterde gezichtsuitdrukkingen en diepte.
*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.
Helderdere beelden met Brightness Booster
De alpha 9 AI Processor Gen8 en ons nieuwe algoritme voor lichtversterking zorgen voor helderdere beelden.
*De helderheid kan per model, schermafmetingen en marktregio verschillen.
Perfect zwart en kleur, of het nu licht of donker is, alleen met LG OLED TV.
Perfect zwart is UL-gecertificeerd en levert true black-niveaus voor een betere waarneming van helderheid en contrast. Het product heeft ook de UL eyesafe-certificering ontvangen.
*LG OLED-display is door UL geverifieerd op Perfect zwart, gemeten volgens IDMS 11.5 lichtbandreflectie, gebaseerd op een typische omgeving met binnenverlichting (200 tot 500 lux).
*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.
*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.
LG OLED TV-schermen zijn gecertificeerd als Circadian Performance Factor door eyesafe®
*Schermbeelden zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden.
Perfecte kleur
100% kleurvolume en 100% keurgetrouwheid gecertificeerd. Geniet van accurate, levendige kleuren, zelfs bij zonlicht of in donkere omgevingen.
*‘100% kleurgetrouwheid’ en ‘100% kleurvolume voor DCI-P3’ geldt voor 2025 OLED TV’s.
*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.
*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% kleurgetrouwheid, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.
*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.
Breng elk beeld tot leven met AI Picture Pro
AI Super Upscaling en OLED Dynamic Tone Mapping Pro analyseert de elementen van elk frame voor het verbeteren van resolutie, helderheid en diepte.
*AI Picture Pro zal niet werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.
*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.
De volgende generatie van
LG AI TV
AI Magic Remote maakt de AI
experience compleet
Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote – je hebt geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als airmouse of spreek gewoon voor spraakopdrachten.
*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.
*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.
*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.
*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.
*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.
*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd.
*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.
*Een internetverbinding is vereist.
*Een internetverbinding is vereist.
*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.
*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.
*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.
*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.
*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.
*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.
*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.
*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.
Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
Ontdek 4000+ content om een ruimte volledig naar jouw smaak te maken met een LG Gallery+-abonnement
*Beschikbare content kan per land verschillen.
*Aangeboden content kan veranderen.
*4000 stuks aan content is alleen beschikbaar in landen waar webOS Pay wordt ondersteund (Korea, VS, VK en geselecteerde EU-landen).
*Een abonnement voor de LG Gallery+-service is vereist voor volledige toegang tot content en functies.
*Klanten met een abonnement krijgen een gratis proefabonnement van 1 maand aangeboden.
Geef je ruimte een persoonlijke touch met diverse content waaruit je kunt kiezen
Blader door een gigantische bibliotheek vol content. Kunst, games, landschappen en meer, ontdek een variatie aan beelden, allemaal op één plek.
Geniet van wereldberoemde kunstwerken in jouw ruimte.
Interieur van een verfijnd huis. Veel verschillende kunstwerken zijn te zien. Op de middelste muur is een LG TV te zien met een populair kunstwerk op het scherm. De tv lijkt op een schilderij uit een museum.
Omring jezelf met de schoonheid van de natuur
Interieur van een landelijk huis. Een grote wandgemonteerde LG TV heeft een kunstwerk van een prachtig natuurlandschap in beeld. De TV lijkt net een foto die op een muur is gehangen.
Introduceer een moderne vibe met digitaal en 3D-kunstwerk
Interieur van een stijlvol en kleurrijk huis. Een LG TV is aan de muur bevestigd. Op het scherm is een kleurrijk modern kunstwerk te zien. De illustratie op de tv geeft persoonlijkheid aan het algehele design van de binnenruimte.
Zorg voor een leuke sfeer met diverse content
Er is een grote LG TV op de muur gemonteerd in een gamingruimte in huis. Op het scherm wordt artwork van Assassin's Creed Shadows weergegeven.
Maak je ruimte op talloze manieren persoonlijk
Stel je eigen thuisgalerij samen met je keuze aan muziek, afbeeldingen en meer. Kies wat jij wilt zien op je TV, afhankelijk van je huidige voorkeuren.
Synchroniseer muziek en afbeeldingen op basis van hoe jij je voelt
Combineer achtergrondmuziek met afbeeldingen om jouw eigen stemming te kiezen. Kies uit vooringestelde muziek of verbind zelfs je mobiele apparaat via Bluetooth om je eigen nummers af te spelen.
*16 verschillende profielen worden aangeboden, met advies voor content gegenereerd door bijpassende gegevens van elk type profiel.
*De functie kan worden gebruikt als je bent ingelogd op je Google Photos-account en je minimaal 10 foto’s in de app hebt staan.
*Toegang tot Google Agenda vereist een Google-account.
Slimme instellingen passen zich aan veranderingen in je omgeving aan
*Screensaver is beschikbaar met een abonnement.
*Screensaver wordt standaard na 3 minuten geactiveerd als er geen video wordt afgespeeld of de afstandsbediening niet wordt gebruikt. Gebruikers kunnen de tijd aanpassen naar 10, 20 en 30 minuten.
*Videocontent en achtergrondmuziek worden niet ondersteund voor de modus screensaver.
*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.
*Bewegingssensoren zijn alleen geschikt voor de M5- en G5-modellen.
*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.
*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.
AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact
*Moet via het geluidsmodusmenu wordt geactiveerd.
*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.
Verrijk je geluid met LG TV en
LG Soundbar
*Soundbar kan apart worden aangeschaft.
*De bediening van de geluidsmodus kan per model verschillen.
*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Voor updates is een netwerkverbinding vereist.
*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.
*WOW Orchestra/WOW Interface is beschikbaar op 2025 LG OLED TV’s.
Vind de beste LG Soundbars voor je tv
Ultradun design
Het slanke frame van je tv zorgt voor een moderne look en maakt het kijken nóg meeslepender.
*Randmaat verschilt per serie en formaat.
*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde.
*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.
*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit en Googlecast kan per regio en taal verschillen.
*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen.
Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub
Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook de Xbox-app! Geniet van een breed scala aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot casual games die je met je afstandsbediening kunt spelen.
*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.
*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.
*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.
Ultieme gameplay
Geniet van topgaming met G-Sync-compatibiliteit, 144Hz VRR, Intertek-gecertificeerde responstijd van 0,1 ms, AMD FreeSync Premium en ClearMR 9000-certificering. Zonder lag of bewegingsonscherpte.
*144Hz werkt alleen met games of PC-ingangen die 144Hz ondersteunen.
*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.
*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.
*clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de bewegingsonscherpte van het beeldscherm te beoordelen.
*LG OLED-schermen zijn door Intertek gecertificeerd voor een responstijd van 0,1 ms (grijs-naar-grijs) en gekwalificeerde gamingprestaties.
Beste OLED TV voor films
Bekijk hoe films in je thuisbioscoop tot leven komen dankzij de FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan omgevingslicht voor een beeld van topkwaliteit.
Dolby Vision en Ambient FILMMAKER MODE
Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie houdt.
*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.
*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.
*De Intertek-certificering voor efficiënt gebruik van hulpbronnen is van toepassing op de volgende modellen: OLED M5, G5, C5, B5 en QNED9M, QNED85, QNED82 en QNED80.
*Carbon Trust-verificatie is van toepassing op 83/77/65/55 inch OLED G5 en 83 inch OLED C5 voor het verminderen van de CO2-voetafdruk, en 77/65/55 inch OLED C5 voor het meten van de CO2-voetafdruk.
*Bezoek https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home voor meer informatie.
*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Refer to the gallery images for a more accurate representation. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*De weergegeven producten in de afbeeldingen kunnen verschillen.
*De beschikbaarheid van de service kan per regio en land verschillen.
*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.
*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.
Veelzijdige prestaties met flexibele uitbreiding — LG Sound Suite M7
De M7 is een premium speaker binnen de LG Sound Suite-familie en combineert de belangrijkste sterke punten van de serie: ruimteoptimalisatie via DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Sound Follow-technologie en flexibele plaatsing en uitbreiding. Aangedreven door AI Sound Pro past hij zich intelligent aan elke ruimte aan om rijk, multidimensionaal Dolby Atmos-geluid te leveren, verpakt in een strak en veelzijdig ontwerp dat geschikt is voor uiteenlopende omgevingen.
1) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 2) LG Sound Suite-luidspreker die gouden geluidsgolven uitzendt, wat AI Sound Pro illustreert voor een geoptimaliseerd geluidssysteem voor thuis 3) LG Sound Suite-luidsprekers gecombineerd met een tv, wat veelzijdig gebruik voor thuisaudiosystemen benadrukt
*Dolby Atmos FlexConnect op Sound Suite M7/M5 is alleen beschikbaar wanneer verbonden met een compatibele tv of de Sound Suite H7.
*M5 vereist verbinding van twee of meer units om de DAFC-functie te implementeren.
*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet getoond en het daadwerkelijke product kan afwijken.
Sound Follow is alleen beschikbaar wanneer verbonden met de H7.
Dolby Atmos FlexConnect
Plaats het overal, ervaar Dolby overal
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) technologie detecteert intelligent de positie van elke luidspreker — of deze nu vrij geplaatst is of nieuw is toegevoegd — en optimaliseert audiosignalen in realtime om rijke, meeslepende surroundgeluiden te leveren in je hele ruimte.
* Dolby Atmos FlexConnect op Sound Suite M7/M5 is alleen beschikbaar wanneer verbonden met een compatibele tv of de Sound Suite H7.
* M5 vereist verbinding van twee of meer units om deze functie te gebruiken.
* Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet getoond en het daadwerkelijke product kan afwijken.
* De W7 staat gepland om na maart 2026 te worden gelanceerd.
Meeslepende audio-ervaring aangedreven door Peerless-erfgoed en Dolby Atmos-technologie
Onovertroffen Eenheden
Ruimtelijke audio geïnspireerd door het erfgoed van Peerless, aangedreven door een voorste luidspreker en een opwaartse luidspreker
Rijk, kristalhelder stereogeluid komt uit de frontspeaker-array, die is uitgerust met 1,5-inch full-range-units en een woofer. In combinatie met een omhoog gerichte driver die geluid via het plafond weerkaatst, ontstaat meeslepende 3D-audio die zich door de hele kamer verspreidt met geluid van voren en boven.
LG Sound Suite M7 luidspreker met ruimtelijke audio en Peerless voor- en opwaartse luidsprekerarrays die meeslepende 3D-audio uit alle richtingen leveren
Dolby Atmos
Ervaar Dolby Atmos op volledige schaal
De M7 levert volledig Dolby Atmos-geluid op zichzelf, zonder extra luidsprekers nodig. Ervaar heldere, multidimensionale ervaring die je ruimte vult, allemaal vanuit één apparaat.
* De scènes zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
- 83 inch LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
- LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro | Veelzijdig gebruik
Belangrijkste specs
BEELD (DISPLAY) - Schermtype
4K OLED
BEELD (DISPLAY) - Verversingssnelheid
120 Hz Native (VRR 144 Hz)
BEELD (DISPLAY) - Kleurengamma
OLED Color
BEELD (VERWERKING) - Beeld processor
α9 AI-processor 4K Gen8
BEELD (VERWERKING) - HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
GAMING - Ondersteund G-Sync (Nvidia)
Ja
GAMING - Ondersteund FreeSync (AMD)
Ja
AUDIO - Audio-vermogen
40W
AUDIO - Luidsprekersysteem
2.2 Kanaal
AUDIO - Dolby Atmos
Ja
AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
1 842 x 1 055 x 52,9
AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-gewicht zonder standaard (kg)
28,3
Alle specificaties
BEELD (DISPLAY)
Schermtype
4K OLED
Schermresolutie
4K Ultra HD (3840 x 2160)
Verversingssnelheid
120 Hz Native (VRR 144 Hz)
Kleurengamma
OLED Color
BEELD (VERWERKING)
Beeld processor
α9 AI-processor 4K Gen8
AI Upscaling
α9 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Ja (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
AI Genre Selectie
Ja (SDR/HDR)
AI Helderheidsregeling
Ja
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Ja
Dimming Technologie
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Beeldmodus
10 modi
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
AI Beeld Pro
Ja
Auto Calibratie
Ja
QMS (Quick Media Switching)
Ja
GAMING
Ondersteund G-Sync (Nvidia)
Ja
Ondersteund FreeSync (AMD)
Ja
HGIG Modus
Ja
Game Optimizer
Ja (Game Dashboard)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ja
VRR (Variable Refresh Rate)
Ja (tot 144Hz)
Dolby Vision voor gaming (4K 120 Hz)
Ja
Reactietijd
Minder dan 0.1ms
TOEGANKELIJKHEID
Hoog contrast
Ja
Grijswaarden
Ja
Kleuren omkeren
Ja
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
1 842 x 1 055 x 52,9
TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)
1 842 x 1 096/1 144 x 297
Afmetingen verpakking (BxHxD mm)
2 050 x 1 210 x 200
TV-standaard (BxD mm)
460 x 297
TV-gewicht zonder standaard (kg)
28,3
TV-gewicht met standaard (kg)
33
Gewicht verpakking (kg)
44,6
VESA-montage (BxH mm)
400 x 400
BARCODE
BARCODE
8806096419908
AUDIO
Dolby Atmos
Ja
AI Geluid
α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ja (AI Voice Remastering)
LG Sound Sync
Ja
Sound Mode Share
Ja
Gelijktijdige audio-uitvoer
Ja
Bluetooth Surround Ready
Ja (2-Way Playback)
Audio-vermogen
40W
AI Acoustic Tuning
Ja
Audio-formaten
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)
Luidsprekerrichting
Neerwaarts
Luidsprekersysteem
2.2 Kanaal
WOW Orchestra
Ja
CONNECTIVITEIT
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Ondersteuning
Ja (v 5.3)
Ethernet Ingang
1x
Simplink (HDMI CEC)
Ja
SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)
1x
CI ingang
1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)
HDMI Ingang
4x (ondersteunt 4K 120Hz, xRC, VRR, ALLM, QMS (4 poort))
RF Ingang (Antenne/Kabel)
2x
USB Ingang
3x (v 2.0)
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
SMART TV
Werkt met Apple Airplay2
Ja
Besturingssysteem (OS)
webOS 25
Geschikt voor USB Camera
Ja
AI-chatbot
Ja
Always Ready
Ja
Volledige webbrowser
Ja
Google Cast
Ja
Google Home/Hub
Ja
Handsfree spraakbediening
Ja
Thuishub
Ja
Intelligente spraakherkenning
Ja
LG Channels
Ja
Magic Remote afstandsbediening
Meegeleverd
Multi View
Ja
Smartphone Remote App
Ja (LG ThinQ)
Spraak-ID
Ja
Werkt met Apple Home
Ja
STROOM
Voeding (Spanning, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Stand-by stroomverbruik
Onder 0,5W
ACCESSOIRES INBEGREPEN
Afstandsbediening
Magic Remote MR25GA / MR25GB (VK, Italië)
Stroomkabel
Ja (bijgevoegd)
UITZENDING
Analoge TV-ontvangst
Ja
Digitale TV-ontvangst
DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)
INFORMATIE OVER NALEVING
Alle specificaties
GENERAL
Aantal kanalen
2.1.1
Output Power
100 W
Aantal Speakers
4 EA
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Clear Voice Pro
Ja
Bass Boost
Ja
Aangepaste EQ
Ja
Upfiring
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
AAC
Ja
ALAC
Ja
FLAC
Ja
LPCM
Ja
SBC
Ja
CONNECTIVITEIT
Bluetooth Versie
5.4
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
AirPlay 2
Ja
Google Cast
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
Wi-Fi
Ja
Werkt met Google Home
Ja
GEMAK
Remote App - iOS/Android OS
Ja
Dolby Atmos FlexConnect
Ja
Lighting
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Stereomodus
Ja
Upgrade Manager (FOTA)
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
177 x 238 x 177 mm
GEWICHT
Main
2,8 kg
Bruto Gewicht
3,5 kg
POWER
Power Consumption (Main)
25 W
Stroomverbruik (stand-by)
0.3 W ↓
ACCESSOIRE
Garantiebewijs
Ja
Open Source
Ja
Stroomkabel
Ja
Eenvoudige handleiding
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
extensie
extensie
