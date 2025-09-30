85 inch LG QNED evo AI QNED93 MiniLED 4k Smart TV 2025 & DS80TR 5.1.3-kanaals

*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.

*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.

*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.

*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.