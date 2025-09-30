We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
85 inch LG QNED evo AI QNED93 MiniLED 4k Smart TV 2025 & DS80TR 5.1.3-kanaals
85 inch LG QNED evo AI QNED93 MiniLED 4k Smart TV 2025 & DS80TR 5.1.3-kanaals
85QNED93A6A.DS80TR
()
Belangrijkste functies
- Ongelofelijk rijk kleurenpalet van splinternieuwe dynamische QNED Color Pro
- 4K-afbeeldingskwaliteit, opgeschaald visueel en surroundgeluid van de alpha 8 AI Processor Gen2
- Nieuwe AI-knop, stembediening, versleepfuncties op de AI Magic Remote
- Verbeterde helderheid en uitzonderlijk contrast met MiniLED
- Geweldige Soundbar die LG TV’s versterkt
- Meeslepend geluid van Dolby Atmos en naar boven gerichte luidsprekers
2 bundels met dit product
*QNED en QNED evo zijn elk uitgerust met verschillende kleuroplossingen die gebruik maken van LG’s nieuwste en unieke Wide Color Gamut-technologie waarbij Quantum Dots worden vervangen.
Volledig nieuwe dynamische
QNED Color Pro
Met LG’s nieuwe en unieke Wide Color Gamut-technologie zie je levensechte en levendige kleuren op je scherm.
*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.
MiniLED met Precision Dimming-technologie
MiniLED met de nieuwe alpha AI-processor zorgt voor ultrascherp contrast en levensechte details op LG QNED evo.
*MiniLED-afmetingen zijn gebaseerd op interne standaarden van LG.
*Precision Dimming Pro wordt gebruikt voor 85/75/65 inch voor QNED92, en Precision Dimming wordt gebruikt voor 55 inch QNED92.
De slimmere en snellere NIEUWE alpha AI-processor van een decennium vol innovatie
De AI-engine van onze processor kan inhoud op genre herkennen. Op basis daarvan worden de beste instellingen voor beeldkwaliteit gekozen, om meer diepte en details te kunnen tonen.
*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.
AI Picture Pro brengt elk frame tot leven
AI Super Opschalen en Dynamic Tone Mapping Pro analyseert de elementen van elk frame voor het verbeteren van resolutie, helderheid en diepte.
*AI Super Opschalen en Dynamic Tone Mapping Pro wordt gebruikt voor QNED92, QNED9M en QNED85.
*AI Picture Pro zal niet werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.
*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.
De volgende generatie van LG AI TV
AI Magic Remote maakt de AI experience compleet
Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote — je hebt geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als muis of spreek gewoon voor spraakopdrachten.
*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.
*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.
*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.
*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.
*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.
*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd.
*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.
*Een internetverbinding is vereist.
*Een internetverbinding is vereist.
*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.
*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.
*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.
*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.
*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.
*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.
*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.
*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.
Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten.’De ondersteunde diensten en functies van Matter kunnen verschillen, afhankelijk van de aangesloten apparaten. De eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobile app van ThinQ worden gemaakt.
*Gebruik van de functie handsfree met een afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI Processor en de alpha 11 AI Processor en kan verschillen op basis van product en regio.
Ultragrote TV
Kijk al je favoriete films, sport en games op een ultragrote tv van LG. Geniet van hoge resolutie op een supergroot scherm.
*QNED92 wordt geleverd in maximaal 85 inch en inches kunnen per regio verschillen.
Dun ontwerp
Voeg een moderne touch tot met een slank ontwerp dat op een sierlijke manier opgaat in je ruimte.
AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact
*AI Clear Sound moet via het menu Geluidsmodus worden geactiveerd.
*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.
Verrijk je geluid met LG TV en LG Soundbar
*Soundbar kan apart worden aangeschaft.
*De bediening van de soundbar-modus kan per model verschillen.
*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.
*De soundbar-modellen die compatibel zijn met de TV kunnen per regio en land verschillen.
*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.
*WOW Orchestra is beschikbaar op QNED92, QNED9M en QNED85.
Zoek de beste LG Soundbar- & LG TV-combinatie
*Functionaliteiten verschillen per model. Zie elke productpagina voor gedetailleerde specificaties.
*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde.
*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.
*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit, Googlecast Built-in en kan verschillen per regio en taal.
*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen.
Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub
Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook de Xbox-app! Geniet van een breed scala aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot casual games die je met je afstandsbediening kunt spelen.
*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.
*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.
*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.
Geavanceerde Gameplay
Ervaar gaming op zijn best met 144 Hz VRR en AMD FreeSync Premium. Ga lekker gamen zonder dat je last hebt van lag of bewegingsonscherpte die je prestaties in de weg staan.
*QNED92 werkt alleen met games of PC-ingangen die 144Hz ondersteunen.
*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.
*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.
Beste QNED TV voor films
Geniet van films in je thuisbioscoop met meeslepend geluid en de FILMMAKER MODE die zich aanpast aan de omgevingsverlichting voor een beeldkwaliteit die voldoet aan de normen van de beste filmmakers.
Dolby Vision en FILMMAKER MODE
Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en FILMMAKER MODE die zich aanpast aan de omgeving om beelden te behouden en zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie te blijven.
*FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.
*FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.
*QNED92 biedt geen ondersteuning voor Ambient FILMMAKER MODE.
*De afbeeldingen bovenaan deze productdetailpagina zijn alleen ter illustratie. Check de galerij voor een betere weergave.
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*De beschikbaarheid van de service kan per regio of land verschillen.
*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.
*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.
- 85 inch LG QNED evo AI QNED93 MiniLED 4k Smart TV 2025
- 5.1.3-kanaals LG Home Theater Soundbar met Dolby Atmos en luidsprekers achter DS80TR
Alle specificaties
BEELD (DISPLAY)
Schermtype
4K QNED MiniLED
Schermresolutie
4K Ultra HD (3840 x 2160)
Backlight Type
Mini LED
Verversingssnelheid
120 Hz Native (VRR 144 Hz)
Kleurengamma
Dynamic QNED Color Pro
BEELD (VERWERKING)
Beeld processor
α8 AI-processor 4K Gen2
AI Upscaling
α8 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)
AI Genre Selectie
Ja (SDR/HDR)
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Ja
Dimming Technologie
Precision Dimming Pro
Motion
Motion Pro
Beeldmodus
10 modi
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
AI Beeld Pro
Ja
Auto Calibratie
Ja
QMS (Quick Media Switching)
Ja
GAMING
Ondersteund FreeSync (AMD)
Ja
HGIG Modus
Ja
Game Optimizer
Ja (Game Dashboard)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ja
VRR (Variable Refresh Rate)
Ja (tot 144Hz)
Dolby Vision voor gaming (4K 120 Hz)
Ja
TOEGANKELIJKHEID
Hoog contrast
Ja
Grijswaarden
Ja
Kleuren omkeren
Ja
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
1 890 x 1 081 x 59,9
TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)
1 890 x 1 180 x 460
Afmetingen verpakking (BxHxD mm)
2 310 x 1 200 x 177
TV-standaard (BxD mm)
595 x 460
TV-gewicht zonder standaard (kg)
34
TV-gewicht met standaard (kg)
36,9
Gewicht verpakking (kg)
49,8
VESA-montage (BxH mm)
600 x 400
BARCODE
BARCODE
8806096417089
AUDIO
Dolby Atmos
Ja
AI Geluid
α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ja (Auto Volume Leveling)
Geschikt voor WiSA
Ja (Tot 2.1 Kanaal)
LG Sound Sync
Ja
Sound Mode Share
Ja
Gelijktijdige audio-uitvoer
Ja
Bluetooth Surround Ready
Ja (2-Way Playback)
Audio-vermogen
40W
AI Acoustic Tuning
Ja
Audio-formaten
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)
Luidsprekerrichting
Neerwaarts
Luidsprekersysteem
2.2 Kanaal
WOW Orchestra
Ja
CONNECTIVITEIT
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 3)
Bluetooth Ondersteuning
Ja (v 5.3)
Ethernet Ingang
1x
Simplink (HDMI CEC)
Ja
SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)
1x
CI ingang
1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)
HDMI Ingang
4x (ondersteunt 4K 120Hz, xRC, VRR, ALLM, QMS (4 poort))
RF Ingang (Antenne/Kabel)
2x
USB Ingang
2x (v 2.0)
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
SMART TV
Werkt met Apple Airplay2
Ja
Besturingssysteem (OS)
webOS 25
Geschikt voor USB Camera
Ja
AI-chatbot
Ja
Always Ready
Ja
Volledige webbrowser
Ja
Google Cast
Ja
Google Home/Hub
Ja
Thuishub
Ja
Intelligente spraakherkenning
Ja
LG Channels
Ja
Magic Remote afstandsbediening
Meegeleverd
Multi View
Ja
Smartphone Remote App
Ja (LG ThinQ)
Spraak-ID
Ja
Werkt met Apple Home
Ja
STROOM
Voeding (Spanning, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Stand-by stroomverbruik
Onder 0,5W
ACCESSOIRES INBEGREPEN
Afstandsbediening
Magic Remote MR25GA / MR25GB (VK, Italië)
Stroomkabel
Ja (Ontkoppelbaar)
UITZENDING
Analoge TV-ontvangst
Ja
Digitale TV-ontvangst
DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)
INFORMATIE OVER NALEVING
Belangrijkste specs
Dolby Atmos
Ja
DTS:X
Ja
WOW Orchestra
Ja
Main
1 000 x 63 x 135 mm
Rear Speaker
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Subwoofer
201,7 x 407 x 403 mm
Alle specificaties
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Music
Ja
Cinema
Ja
Clear Voice Pro
Ja
Sports
Ja
Game
Ja
Bass Blast / Bass Blast +
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
CONNECTIVITEIT
HDMI In
1
HDMI Uit
1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
Wi-Fi
Ja
Wireless Rear Ready
Ja
USB
1
Werkt met Alexa
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
AirPlay 2
Ja
Chromecast
Ja
Werkt met Google Home
Ja
Optisch
1
HDMI SUPPORTED
Pass-through
Ja
Pass-through (4K)
Ja
VRR / ALLM
Ja
120Hz
Ja
HDR10
Ja
Dolby Vision
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Audio Return Channel (e-ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
Dolby Digital
Ja
DTS Digital Surround
Ja
DTS:X
Ja
AAC
Ja
AAC+
Ja
GEMAK
Remote App - iOS/Android OS
Ja
AI Room Calibration Pro (App)
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
TV Sound Mode Share
Ja
WOW Orchestra
Ja
WOW Interface
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
1 000 x 63 x 135 mm
Rear Speaker
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Subwoofer
201,7 x 407 x 403 mm
GEWICHT
Main
4,3 kg
Rear Speaker (2EA)
2,34 kg
Subwoofer
10,0 kg
Bruto Gewicht
22,6 kg
ACCESSOIRE
Garantiebewijs
Ja
Optische Kabel
Ja
HDMI kabel
Ja
Muurbeugel
Ja
Remote Control
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
extensie
extensie
Reviews van andere gebruikers
Onze keuze
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.
Neem contact met ons op
Lokaal zoeken
Aanbevolen producten