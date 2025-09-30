Skip to contentSkip to accessibility help
85 inch LG QNED evo AI QNED93 MiniLED 4k Smart TV 2025 & DS80TR 5.1.3-kanaals
85QNED93A6A_EU E.pdf
Energieklasse : NL
TV

85 inch LG QNED evo AI QNED93 MiniLED 4k Smart TV 2025 & DS80TR 5.1.3-kanaals

85QNED93A6A_EU E.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

85 inch LG QNED evo AI QNED93 MiniLED 4k Smart TV 2025 & DS80TR 5.1.3-kanaals

85QNED93A6A.DS80TR
LG 85 inch LG QNED evo AI QNED93 MiniLED 4k Smart TV 2025 & DS80TR 5.1.3-kanaals, 85QNED93A6A.DS80TR
Vooraanzicht van LG QNED evo QNED92 TV, LG QNED evo Al Logo in de bovenhoek. LG QNED evo TV brengt kleurrijke, schilderachtige texturen bij elkaar.
Achteraanzicht van LG QNED evo QNED92 TV.
Naar links gericht zijaanzicht van de LG QNED evo QNED92 TV.
Vooraanzicht en zijaanzicht van LG QNED evo AI QNED92 4K Smart TV die de lengte-, breedte-, hoogte- en diepteafmetingen weergeven.
Verf spat in verschillende kleuren op van de vloer. Intertrek-certificering met onafhankelijke tests onder de afbeelding. De titel bespreekt de nieuwe en unieke brede kleurengammatechnologie van LG die je levendige kleuren op je scherm laat zien.
3D holografische bloem in veel verschillende tinten tegen een zwarte achtergrond. De definitie en het detail van de bloem laten zien dat QNED MiniLED beelden kan produceren met uitzonderlijke kleuren, helderheid en contrast. De titel vertelt hoe MiniLED de helderheid verbetert en een uitzonderlijk contrast biedt.
De alpha 8 AI Processor Gen2 licht oranje en roze op en er komen kleurrijke lichtstralen uit. De titel vertelt hoe de processor 4K-kwaliteit, verbluffende kleuren en helderheid levert. In de afbeelding staat ongeveer 1,7 keer grotere neurale verwerking (met Neural Processing Unit, NPU) met AI en 1,4 keer snellere werking van CPU.
Papegaai op een boomtak in levendige kleur. De titel bespreekt hoe LG Al Picture Pro indrukwekkende visuele verbeteringen maakt in de resolutie, helderheid en diepte van de scene.
Een gezin zit op een bank met uitzicht op een LG QNED TV boven een TV-meubel en een klein meisje wijst naar een scherm waarop twee dolfijnen te zien zijn. De titel beschrijft hoe je kunt genieten van een hoge resolutie op een groot scherm.
LG TV-scherm met een AI Magic Remote op de voorgrond. De AI-knop is gemarkeerd en een tekstballon toont tekst, stel een film voor die ik leuk vind. Op het scherm zien we het gebruikerspictogram E, dat aangeeft hoe AI Voice ID in staat was om te identificeren welke gebruiker het was en gepersonaliseerde aanbevelingen te geven op basis van alleen hun stem.
LG AI Magic Remote met de AI-knop gemarkeerd. Daaromheen staan de verschillende functionaliteiten die een gebruiker met de knop kan openen. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. De tekst legt uit dat de LG AI Magic Remote je AI Experience compleet maakt met een speciale AI-knop en kan worden gebruikt als muis. Gewoon aanwijzen en klikken.
Close-up van een LG TV-scherm waarop te zien is hoe AI Search werkt. Er wordt een klein chatscherm geopend dat weergeeft hoe de gebruiker heeft gevraagd voor de beschikbare sportwedstrijden. AI Search reageert via chat en via miniatuurafbeeldingen van verschillende beschikbare inhoud weer te geven. Er wordt ook gevraagd om het aan Microsoft Copilot te vragen.
Belangrijkste functies

  • Ongelofelijk rijk kleurenpalet van splinternieuwe dynamische QNED Color Pro
  • 4K-afbeeldingskwaliteit, opgeschaald visueel en surroundgeluid van de alpha 8 AI Processor Gen2
  • Nieuwe AI-knop, stembediening, versleepfuncties op de AI Magic Remote
  • Verbeterde helderheid en uitzonderlijk contrast met MiniLED
  • Geweldige Soundbar die LG TV’s versterkt
  • Meeslepend geluid van Dolby Atmos en naar boven gerichte luidsprekers
Meer
2 bundels met dit product
LG QNED TV tegen een kleurrijke donkere achtergrond. Op het scherm staat een helder en kleurrijk kunstwerk dat de kleurentechnologie van QNED laat zien en het vermogen om een breed spectrum aan tinten met een geweldig contrast weer te geven. Volledig nieuw LG QNED evo AI-logo aanwezig. Met ondertitels waarin QNED's MiniLED en nieuwe alpha AI-processor worden genoemd. De titel luidt: Elke kleur opnieuw gedefinieerd, nieuwe ervaring begint.

Elke kleur opnieuw gedefinieerd; een nieuwe ervaring begint

*QNED en QNED evo zijn elk uitgerust met verschillende kleuroplossingen die gebruik maken van LG’s nieuwste en unieke Wide Color Gamut-technologie waarbij Quantum Dots worden vervangen.

BeeldkwaliteitwebOS voor AIDesignGeluidskwaliteitEntertainment

Volledig nieuwe dynamische
QNED Color Pro

Met LG’s nieuwe en unieke Wide Color Gamut-technologie zie je levensechte en levendige kleuren op je scherm.

Verf spat in verschillende kleuren op van de vloer.

Intertrek-certificering voor 100% kleurvolume volgens DCI-P3.

Intertrek-certificering voor 100% kleurvolume volgens DCI-P3.

Gecertificeerd 100% kleurvolume met LG QNED evo

*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.

MiniLED met Precision Dimming-technologie

MiniLED met de nieuwe alpha AI-processor zorgt voor ultrascherp contrast en levensechte details op LG QNED evo.

3D holografische bloem in veel verschillende tinten tegen een zwarte achtergrond. De definitie en het detail van de bloem laten zien dat QNED MiniLED beelden kan produceren met uitzonderlijke kleuren, helderheid en contrast.

*MiniLED-afmetingen zijn gebaseerd op interne standaarden van LG. 

*Precision Dimming Pro wordt gebruikt voor 85/75/65 inch voor QNED92, en Precision Dimming wordt gebruikt voor 55 inch QNED92.

De slimmere en snellere NIEUWE alpha AI-processor van een decennium vol innovatie

De AI-engine van onze processor kan inhoud op genre herkennen. Op basis daarvan worden de beste instellingen voor beeldkwaliteit gekozen, om meer diepte en details te kunnen tonen.

De alpha 8 AI Processor Gen2 licht oranje en roze op en er komen kleurrijke lichtstralen uit. De titel vertelt hoe de processor 4K-kwaliteit, verbluffende kleuren en helderheid levert. In de afbeelding staat ongeveer 1,7 keer grotere neurale verwerking (met Neural Processing Unit, NPU) met AI en 1,4 keer snellere werking van CPU.

*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.

AI Picture Pro brengt elk frame tot leven

AI Super Opschalen en Dynamic Tone Mapping Pro analyseert de elementen van elk frame voor het verbeteren van resolutie, helderheid en diepte.

Lijnen lopen over een zeer dof en bijna grijs beeld van een papegaai in een bos alsof een supercomputer de elementen in het frame analyseert. Een laser tekent het silhouet van de papegaai en vervolgens wordt het helderder, scherper en kleurrijker gemaakt. De achtergrond transformeert ook van links naar rechts, nu met verbeterd contrast, diepte en kleuren.

*AI Super Opschalen en Dynamic Tone Mapping Pro wordt gebruikt voor QNED92, QNED9M en QNED85.

*AI Picture Pro zal niet werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.

*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.

De volgende generatie van LG AI TV

Meer informatie

AI Magic Remote maakt de AI experience compleet

Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote — je hebt geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als muis of spreek gewoon voor spraakopdrachten.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.

*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

AI Voice ID

LG AI Voice ID herkent de unieke stem van elke gebruiker en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen op het moment dat je spreekt.

*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.

*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.

*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

Close-up van een LG QNED TV-scherm waarop te zien is hoe AI Search werkt. Er wordt een klein chatscherm geopend dat weergeeft hoe de gebruiker heeft gevraagd voor de beschikbare sportwedstrijden. AI Search reageert via chat en via miniatuurafbeeldingen van verschillende beschikbare inhoud weer te geven. Er wordt ook gevraagd om het aan Microsoft Copilot te vragen.

AI Search

Vraag alles aan je tv. De ingebouwde AI herkent je stem en geeft snel persoonlijke aanbevelingen op basis van je verzoeken. Ook kun met Microsoft Copilot extra resultaten en oplossingen krijgen.

*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd. 

*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.

*Een internetverbinding is vereist. 

Sci-fi-content wordt afgespeeld op een LG QNED TV-scherm. Op het scherm staat de AI Chatbot-interface. De gebruiker stuurde een bericht naar de chatbot dat het scherm te donker is. De chatbot bood oplossingen voor het verzoek. De hele scène is ook in tweeën gesplitst. De ene kant is donkerder, de andere kant lichter, wat laat zien hoe de AI Chatbot het probleem voor de gebruiker automatisch heeft opgelost.

AI Chatbot

Communiceer met AI Chatbot via AI Magic Remote en beantwoord alle vragen, van instellingenconfiguratie tot problemen oplossen. AI snapt wat de gebruiker nodig heeft en komt meteen met oplossingen.

*Een internetverbinding is vereist.

*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.

LG AI Magic Remote voor een LG TV-scherm. Op het scherm staat een persoonlijke begroeting van de LG AI met aangepaste trefwoorden op basis van de zoek- en kijkschiedenis van de gebruiker. Bij de afstandsbediening staat een pictogram en een label die aangeven dat de AI Concierge-functie eenvoudig toegankelijk is door kort op de AI-knop te drukken.

AI Concierge

Een korte druk op de AI-knop op je afstandsbediening opent je AI Concierge die aangepaste trefwoorden en aanbevelingen geeft op basis van je zoek- en kijkgeschiedenis. 

*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.

*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.

*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

Scherm van een gebruiker die het AI Picture Wizard-personalisatieproces doorloopt. Verschillende afbeeldingen worden weergegeven, waarbij de keuzes van de gebruiker worden gemarkeerd. Een laadpictogram verschijnt en een afbeelding van een landschap wordt weergegeven dat wordt uitgebreid van links naar rechts.

AI Picture Wizard

Geavanceerde algoritmen leren je voorkeuren door 1,6 miljard mogelijke beelden te analyseren. Op basis van je keuzes maakt je tv vervolgens een gepersonaliseerd beeld, speciaal voor jou.

Scherm van een gebruiker die het AI Sound Wizard-personalisatieproces doorloopt. Er worden een aantal pictogrammen voor geluidsfragmenten geselecteerd. Een jazz-zanger en saxofoonspeler worden getoond en geluidsgolven die het gepersonaliseerde geluid voorstellen worden over het beeld geanimeerd.

AI Sound Wizard

Kies de audio waar je van houdt uit verschillende geluidsfragmenten. Uit 40 miljoen parameters maakt AI een gepersonaliseerd geluidsprofiel dat helemaal is afgestemd op jouw voorkeuren.

WebOS Re:New Program-logo en -naam met de CES Innovation Awards 2025 Honoree-badge er vlakbij.

5 jaar lang nieuwe upgrades met het webOS Re:New-Program

Krijg alle upgrades en geniet van de nieuwste functies en software. Met een CES Innovation Award in de categorie cyberbeveiliging weet je zeker dat webOS je privacy en gegevens veilig bewaart.

*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.

*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.

*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.

*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.

Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Een afstandsbediening ligt voor een LG TV-scherm met Home Hub. Alle functionaliteit en bediening van andere slimme apparaten worden getoond.

Home Hub, het alles-in-één platform voor je slimme woning

Beheer naadloos verschillende huishoudelijke apparaten van LG, naast je Google Home-apparaten en nog veel meer. Ervaar het comfort van het bedienen van je hele huis via één intuïtief dashboard. 

*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten.’De ondersteunde diensten en functies van Matter kunnen verschillen, afhankelijk van de aangesloten apparaten. De eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobile app van ThinQ worden gemaakt.

*Gebruik van de functie handsfree met een afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI Processor en de alpha 11 AI Processor en kan verschillen op basis van product en regio.

Ultragrote TV

Kijk al je favoriete films, sport en games op een ultragrote tv van LG. Geniet van hoge resolutie op een supergroot scherm.

Een meisje en een hond zitten voor een LG QNED TV die aan de muur bevestigd is en waarop drie olifanten te zien zijn die boven een LG Soundbar naar buiten lopen.

*QNED92 wordt geleverd in maximaal 85 inch en inches kunnen per regio verschillen.

Dun ontwerp

Voeg een moderne touch tot met een slank ontwerp dat op een sierlijke manier opgaat in je ruimte.

AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact

*AI Clear Sound moet via het menu Geluidsmodus worden geactiveerd.

*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken. 

Verrijk je geluid met LG TV en LG Soundbar

*Soundbar kan apart worden aangeschaft. 

*De bediening van de soundbar-modus kan per model verschillen.

*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates. 

*De soundbar-modellen die compatibel zijn met de TV kunnen per regio en land verschillen.

*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

*WOW Orchestra is beschikbaar op QNED92, QNED9M en QNED85.

Zoek de beste LG Soundbar- & LG TV-combinatie

*Functionaliteiten verschillen per model. Zie elke productpagina voor gedetailleerde specificaties.

Iemand zit in de woonkamer met een telefoon in de hand. Op de telefoon zien we een pictogram dat aangeeft dat het scherm wordt gespiegeld op de tv. Op de tv is een basketbalwedstrijd te zien en daarnaast het gespiegelde scherm met de statistieken van de spelers.

 Maak plezier met Multi View met meerdere schermen

Haal het meeste uit je tv met Multi View. Spiegel je apparaten via Google Cast en AirPlay. Splits je scherm in twee aparte vensters om naadloos van entertainments op meerdere schermen te genieten.

*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde. 

*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.

*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit, Googlecast Built-in en kan verschillen per regio en taal.

Het startscherm van LG Channels toont de content die beschikbaar is op LG TV.

Stream een verscheidenheid aan content. Gratis.

De exclusieve streamingdienst van LG, LG Channels, brengt een brede selectie live en on-demand kanalen gratis

binnen handbereik. 

*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen. 

Drie pictogrammen tonen hoe LG Channels gebruikt kan worden zonder abonnement, zonder te betalen en zonder decoder.

Drie pictogrammen tonen hoe LG Channels gebruikt kan worden zonder abonnement, zonder te betalen en zonder decoder.

Gratis. Zonder contract. Zonder kabels.

Het enige wat u hoeft te doen is aanzetten en beginnen met kijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over verborgen kosten of het installeren van een set-top box. 

Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub

Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook de Xbox-app! Geniet van een breed scala aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot casual games die je met je afstandsbediening kunt spelen.

Startscherm van het Gaming Portal. De cursor beweegt en klikt om veel populaire gametitels weer te geven en de extra functie om games te kunnen selecteren op basis van het type controller dat je hebt, of dat nu een gamepad of de afstandsbediening is.

*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.

*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.

*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.

Geavanceerde Gameplay

Ervaar gaming op zijn best met 144 Hz VRR en AMD FreeSync Premium. Ga lekker gamen zonder dat je last hebt van lag of bewegingsonscherpte die je prestaties in de weg staan. 

Twee afbeeldingen van een auto in een videogame naast elkaar. Eén vertoont veel bewegingsonscherpte. De andere is scherp en laat de hoge beeldsnelheid van LG QNED TV zien. Het VRR-logo en een 144Hz-logo staan in de rechterbovenhoek.

*QNED92 werkt alleen met games of PC-ingangen die 144Hz ondersteunen.

*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

Beste QNED TV voor films

Geniet van films in je thuisbioscoop met meeslepend geluid en de FILMMAKER MODE die zich aanpast aan de omgevingsverlichting voor een beeldkwaliteit die voldoet aan de normen van de beste filmmakers.

Dolby Vision en FILMMAKER MODE

Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en FILMMAKER MODE die zich aanpast aan de omgeving om beelden te behouden en zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie te blijven.

Dolby Atmos

Laat levensecht surround geluid om je heen bewegen, zodat je het gevoel hebt dat je midden in alle actie zit.

*FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.

*FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.

*QNED92 biedt geen ondersteuning voor Ambient FILMMAKER MODE.

LG TV’s met kleurrijke kunstwerken die de nieuwe levendige en bruisende kleurreproductietechnologie van LG QNED benadrukken staan op hun schermen. GEHEEL NIEUWE LG QNED evo AI logo is ook aanwezig.

Maak kennis met de gloednieuwe QNED evo

Maak kennis met de gloednieuwe QNED evo Meer informatie

*De afbeeldingen bovenaan deze productdetailpagina zijn alleen ter illustratie. Check de galerij voor een betere weergave.

*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.

*De beschikbaarheid van de service kan per regio of land verschillen.

*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden. 

*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.

Alle specificaties

BEELD (DISPLAY)

Schermtype

4K QNED MiniLED

Schermresolutie

4K Ultra HD (3840 x 2160)

Backlight Type

Mini LED

Verversingssnelheid

120 Hz Native (VRR 144 Hz)

Kleurengamma

Dynamic QNED Color Pro

BEELD (VERWERKING)

Beeld processor

α8 AI-processor 4K Gen2

AI Upscaling

α8 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selectie

Ja (SDR/HDR)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ja

Dimming Technologie

Precision Dimming Pro

Motion

Motion Pro

Beeldmodus

10 modi

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

AI Beeld Pro

Ja

Auto Calibratie

Ja

QMS (Quick Media Switching)

Ja

GAMING

Ondersteund FreeSync (AMD)

Ja

HGIG Modus

Ja

Game Optimizer

Ja (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ja

VRR (Variable Refresh Rate)

Ja (tot 144Hz)

Dolby Vision voor gaming (4K 120 Hz)

Ja

TOEGANKELIJKHEID

Hoog contrast

Ja

Grijswaarden

Ja

Kleuren omkeren

Ja

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 890 x 1 081 x 59,9

TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)

1 890 x 1 180 x 460

Afmetingen verpakking (BxHxD mm)

2 310 x 1 200 x 177

TV-standaard (BxD mm)

595 x 460

TV-gewicht zonder standaard (kg)

34

TV-gewicht met standaard (kg)

36,9

Gewicht verpakking (kg)

49,8

VESA-montage (BxH mm)

600 x 400

BARCODE

BARCODE

8806096417089

AUDIO

Dolby Atmos

Ja

AI Geluid

α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ja (Auto Volume Leveling)

Geschikt voor WiSA

Ja (Tot 2.1 Kanaal)

LG Sound Sync

Ja

Sound Mode Share

Ja

Gelijktijdige audio-uitvoer

Ja

Bluetooth Surround Ready

Ja (2-Way Playback)

Audio-vermogen

40W

AI Acoustic Tuning

Ja

Audio-formaten

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)

Luidsprekerrichting

Neerwaarts

Luidsprekersysteem

2.2 Kanaal

WOW Orchestra

Ja

CONNECTIVITEIT

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 3)

Bluetooth Ondersteuning

Ja (v 5.3)

Ethernet Ingang

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ja

SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)

1x

CI ingang

1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)

HDMI Ingang

4x (ondersteunt 4K 120Hz, xRC, VRR, ALLM, QMS (4 poort))

RF Ingang (Antenne/Kabel)

2x

USB Ingang

2x (v 2.0)

Wi-Fi

Yes (Wi-Fi 6)

SMART TV

Werkt met Apple Airplay2

Ja

Besturingssysteem (OS)

webOS 25

Geschikt voor USB Camera

Ja

AI-chatbot

Ja

Always Ready

Ja

Volledige webbrowser

Ja

Google Cast

Ja

Google Home/Hub

Ja

Thuishub

Ja

Intelligente spraakherkenning

Ja

LG Channels

Ja

Magic Remote afstandsbediening

Meegeleverd

Multi View

Ja

Smartphone Remote App

Ja (LG ThinQ)

Spraak-ID

Ja

Werkt met Apple Home

Ja

STROOM

Voeding (Spanning, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Stand-by stroomverbruik

Onder 0,5W

ACCESSOIRES INBEGREPEN

Afstandsbediening

Magic Remote MR25GA / MR25GB (VK, Italië)

Stroomkabel

Ja (Ontkoppelbaar)

UITZENDING

Analoge TV-ontvangst

Ja

Digitale TV-ontvangst

DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(85QNED93A6A)
extensie
EU Energy label 2019(85QNED93A6A)
extensie
Product information sheet (85QNED93A6A)
extensie
GPSR Safety Information(85QNED93A6A)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Belangrijkste specs

Dolby Atmos

Ja

DTS:X

Ja

WOW Orchestra

Ja

Main

1 000 x 63 x 135 mm

Rear Speaker

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

201,7 x 407 x 403 mm

Alle specificaties

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Ja

Standard

Ja

Music

Ja

Cinema

Ja

Clear Voice Pro

Ja

Sports

Ja

Game

Ja

Bass Blast / Bass Blast +

Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

CONNECTIVITEIT

HDMI In

1

HDMI Uit

1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Ja

Wi-Fi

Ja

Wireless Rear Ready

Ja

USB

1

Werkt met Alexa

Ja

Spotify Connect

Ja

Tidal Connect

Ja

AirPlay 2

Ja

Chromecast

Ja

Werkt met Google Home

Ja

Optisch

1

HDMI SUPPORTED

Pass-through

Ja

Pass-through (4K)

Ja

VRR / ALLM

Ja

120Hz

Ja

HDR10

Ja

Dolby Vision

Ja

Audio Return Channel (ARC)

Ja

Audio Return Channel (e-ARC)

Ja

CEC (Simplink)

Ja

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

Dolby Digital

Ja

DTS Digital Surround

Ja

DTS:X

Ja

AAC

Ja

AAC+

Ja

GEMAK

Remote App - iOS/Android OS

Ja

AI Room Calibration Pro (App)

Ja

Soundbar Mode Control

Ja

TV Sound Mode Share

Ja

WOW Orchestra

Ja

WOW Interface

Ja

DIMENSIES (WXHXD)

Main

1 000 x 63 x 135 mm

Rear Speaker

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

201,7 x 407 x 403 mm

GEWICHT

Main

4,3 kg

Rear Speaker (2EA)

2,34 kg

Subwoofer

10,0 kg

Bruto Gewicht

22,6 kg

ACCESSOIRE

Garantiebewijs

Ja

Optische Kabel

Ja

HDMI kabel

Ja

Muurbeugel

Ja

Remote Control

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
GPSR Safety Information(DS80TR)
extensie
WEB INFO(DS80TR)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

