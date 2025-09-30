Skip to contentSkip to accessibility help
TV-koopgids

Hoe kies ik de beste tv voor mijzelf?

Twee vrouwen zitten op een bank voor een LG TV die op de muur is gemonteerd in een kleurrijke woonkamer, en een vrouw richt een afstandsbediening op het televisiescherm.

Twee vrouwen zitten op een bank voor een LG TV die op de muur is gemonteerd in een kleurrijke woonkamer, en een vrouw richt een afstandsbediening op het televisiescherm.

OLED, QNED of UHD—welke TV is het best voor jou? Dit is jouw gids voor het vinden van de perfecte LG TV en soundbar, zoals een slimme AI TV, een grote tv die indruk maakt of een extra kleurrijk beeld.

Twee vrouwen zitten op een bank en eten popcorn. Een close-up vanuit een zijhoek rechtsonder van een LG TV gemonteerd op de muur en LG Soundbar gemonteerd op de muur eronder.

Twee vrouwen zitten op een bank en eten popcorn. Een close-up vanuit een zijhoek rechtsonder van een LG TV gemonteerd op de muur en LG Soundbar gemonteerd op de muur eronder.

Wat vind je belangrijk bij het kopen van een televisie?

Zes functies in individuele producten. LG OLED evo de slimste AI toont de LG alpha 11-processor op een afbeelding van een moederbord in het donker, verlicht door neonpaars licht van onderen. Kleurrijke neonlijnen lopen over het moederbord. LG OLED evo briljant contrast toont een walvis die uit een donkere oceaan springt onder een sterrenhemel. LG QNED levensechte kleur toont een LG QNED TV met een helder, kleurrijk patroon. LG UHD beste Smart TB toont een LG TV gemonteerd op een muur met een filmtumbnail, Quick Cards en logo’s van streamingservices in beeld, waar twee mensen voor zitten. Ultragrote televisie, des te groter, des te helderder, toont een 98 inch LG TV gemonteerd op de muur in een woonkamer. Soundbar perfect bijpassende soundbar toont een close-up vanuit een hoek van een LG TV en LG Soundbar bevestigd op een standaard op een televisiekast.

Zes functies in individuele producten. LG OLED evo de slimste AI toont de LG alpha 11-processor op een afbeelding van een moederbord in het donker, verlicht door neonpaars licht van onderen. Kleurrijke neonlijnen lopen over het moederbord. LG OLED evo briljant contrast toont een walvis die uit een donkere oceaan springt onder een sterrenhemel. LG QNED levensechte kleur toont een LG QNED TV met een helder, kleurrijk patroon. LG UHD beste Smart TB toont een LG TV gemonteerd op een muur met een filmtumbnail, Quick Cards en logo's van streamingservices in beeld, waar twee mensen voor zitten. Ultragrote televisie, des te groter, des te helderder, toont een 98 inch LG TV gemonteerd op de muur in een woonkamer. Soundbar perfect bijpassende soundbar toont een close-up vanuit een hoek van een LG TV en LG Soundbar bevestigd op een standaard op een televisiekast.

De slimste AIBriljant contrastLevensechte kleurenBeste Smart TVDes te groter, des te helderderPerfect bijpassende soundbar

Waarom hebben we AI nodig voor een televisie?

De woorden ‘THE SMARTEST AI’ (de slimste AI) verschijnt in een patroon met een rood kleurverloop boven een LG TV met het gezicht van een vrouw in beeld. Rode neonlichten traceren de contour van de vrouw en lopen over het scherm, resulterend in een helderder beeld. Rechts onderin staat een graphic van een LG alpha 11 AI-processor.

Ekranında bir kadın yüzü bulunan LG TV’nin üzerinde kırmızı gradyan bir desen içerisinde “EN AKILLI AI” yazısı yer alıyor. Kadının dış hatları boyunca uzanan kırmızı neon ışıklar ekrandan geçerek daha parlak bir görüntü meydana getiriyor. Sağ altta bir LG alfa 11 AI İşlemci grafiği yer alıyor.

AI is het brein van je televisie, de sleutel tot beter beeld, geluidskwaliteit en gebruik. Onze slimste AI, onze alpha 11 AI-processor, leert je voorkeuren kennen en maakt het extra persoonlijk.

Ervaar een vakkundig samengesteld persoonlijk beeld

AI Picture Wizard maakt het beeld volledig naar jouw smaak, voor geweldige beeldkwaliteit, precies zoals jij dat wilt.

Op maat gemaakt geluid voor elke ruimte

AI Acoustic Tuning stemt het geluid van de audio af op de akoestiek van jouw ruimte voor audio die er perfect bij past.

*Schermafbeeldingen gesimuleerd.

**'De slimste AI' verwijst naar de AI-technologie gebaseerd op de alpha 11 AI-processor 4K.

Wil je helderder, scherper beeld?

De woorden 'BRILJANT CONTRAST' met een zacht verlopende kleur van lichtblauw naar zwart.

De woorden 'BRILJANT CONTRAST' met een zacht verlopende kleur van lichtblauw naar zwart.

Een stilstaand beeld van een walvis die uit een oceaan springt onder een sterrenhemel. Vervolgens komen de woorden 'Up to 150% brighter' (tot 150% helderder) in beeld op de hemel.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

Verbeterd Light Boosting-algoritme en lichtcontrolearchitectuur geven heldere kleuren een boost van 150% voor een briljant helder en stralend beeld.

De woorden 'PERFECT BLACK' (perfect zwart) verschijnen in het wit tegen een zwarte achtergrond. Een goedverlicht gebergte verschijnt vooraan in beeld en gaat vervolgens omhoog waarna het landschap eronder in beeld komt, terwijl de woorden 'PERFECT BLACK' vervagen.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

Oneindig contrast met perfect zwarte pixels zorgt voor verbluffend scherpe beeldkwaliteit.

*150% helderheidsverbetering dekt 3% van het scherm en wordt gebruikt door 55/65/77/83 inch OLED G4 en 83/77/65 inch OLED evo M4. 97 LG SIGNATURE OLED M4 valt hier niet onder.

**70% helderheidsverbetering wordt gebruikt door 55/65/77/83 inch OLED G4 en 83/77/65 inch OLED evo M4. 97 LG SIGNATURE OLED M4 valt hier niet onder.

***De helderheid verschilt per serie en grootte.

****Schermafbeeldingen gesimuleerd.

Oneindig contrast met superzwarte pixels zorgt voor verbluffend scherpe beeldkwaliteit.

*Functionaliteiten verschillen mogelijk per model. Zie elke productpagina voor gedetailleerde specificaties.

Wil je een televisie met levensechte kleuren?

De woorden 'LIFELIKE COLOR' in een veelkleurig verlopend kleurpatroon.

De woorden 'LIFELIKE COLOR' in een veelkleurig verlopend kleurpatroon.

Betreed een verbluffende wereld vol kleuren die echt stralen. QNED-kleurentechnologie vult ultragrote QNED TV's met een weelderig palet aan prachtige kleuren voor adembenemende kleurhelderheid.

Veelkleurig zand explodeert in alle richtingen, een wervelend patroon vormend, en verandert vervolgens in het scherm van een LG TV.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

Een zijaanzicht van een LG TV met een dof, vaag beeld van een tent bij nacht. Een laag van de televisie beweegt naar achteren met grote dimmende gedeeltes, vervolgens vegen kleinere, blauwe dimmende gedeeltes over scherm die ze vervangen. De laag beweegt naar voren en maakt weer verbinding met de LG TV en het beeld van de tent wordt helderder en duidelijker.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

Is de helder hetzelfde als een groter scherm?

Precision Dimming-technologie zorgt voor superscherpe details, zelfs op een breder scherm.

Een LG TV gemonteerd op de muur in een woonkamer met een LG Soundbar direct eronder gemonteerd. Op de televisie zijn twee olifanten te zien en een klein kind staat voor de televisie.

Een LG TV gemonteerd op de muur in een woonkamer met een LG Soundbar direct eronder gemonteerd. Op de televisie zijn twee olifanten te zien en een klein kind staat voor de televisie.

Op zoek naar de grootste televisie van LG? Dat is de 98 inch QNED

Ultragrote QNED TV's overrompelen je zintuigen met levensechte spanning die je nog dieper in de actie onderdompelt.

*QNED99 en QNED90 hebben QNED Color Pro en 100% Color Volume, en QNED89, QNED85 en QNED80 hebben QNED Color.

**Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecertificeerd door Intertek.

***QNED99, QNED90 en QNED89 hebben Precision Dimming Technology.

****QNED99 heeft Precision Dimming Pro+, QNED85 en QNED80 heeft Advanced Local Dimming en Dimming Pro.

*****QNED99, QNED90, QNED85 en QNED80 hebben een maximumformaat van 86 inch, en QNED89 heeft een maximumformaat van 98 inch.

******Toegepaste modellen kunnen per regio verschillen.

Ontdek de grotere, levendigere QNED TV's

*Functionaliteiten verschillen mogelijk per model. Zie elke productpagina voor gedetailleerde specificaties.

Geïnteresseerd in een Smart TV met een slimmere prijs?

De woorden 'BEST SMART TV' (beste Smart TV) verschijnen in een oranjeachtig-geel verlopend kleurenpatroon boven een vrouw die oefeningen doet op een mat voor een LG TV. Op de zijkant van de LG TV worden verschillende andere kanalen weergegeven in afgeronde rechthoekige graphics.

De woorden 'BEST SMART TV' (beste Smart TV) verschijnen in een oranjeachtig-geel verlopend kleurenpatroon boven een vrouw die oefeningen doet op een mat voor een LG TV. Op de zijkant van de LG TV worden verschillende andere kanalen weergegeven in afgeronde rechthoekige graphics.

De beste keuze voor een veelzijdige tweede televisie. Betaalbare UHD TV's bieden uitzonderlijke waar voor je geld en kwaliteit. Geniet overal in huis van je favoriete content.

Thumbnails van televisieshows liggen plat op het scherm tegen een zwarte achtergrond en de volgende logo's worden er boven weergegeven: Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV.

Thumbnails van televisieshows liggen plat op het scherm tegen een zwarte achtergrond en de volgende logo's worden er boven weergegeven: Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV.

Welke streamingservices ondersteunen LG Smart TV's?

Geniet van eindeloos entertainment via webOS, met de beste streamingplatforms voor film- en televisieliefhebbers.

Personaliseer elk moment met My Profile

Ontdek My Profile door eenvoudig op maat gemaakte profielen aan te maken voor elk familie, met persoonlijke startschermen met op maat gemaakt advies voor content, waardoor elke ervaring iets extra's krijgt.

Krijg met één klik toegang tot wat je wilt

Ontdek het ongeëvenaarde gebruiksgemak van Quick Card, waarmee je eenvoudig direct kunt navigeren naar je gewenste bestemming, van gaming en favoriete afspeellijsten tot een productief thuiskantoor.

*Ondersteunde functies, menu's en apps, en verschillende content kunnen verschillen per land, product netwerkverbinding en bij uitgave.

**Aparte abonnementen zijn vereist voor Netflix, Disney+, Amazon Prime en Apple TV+ en hun gerelateerde diensten.

***Apple, het Apple-logo en Apple TV zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.

****Amazon, Prime Video en alle verwante logo’s zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn filialen.

*****Op het startscherm kunnen 10 profielen worden aangemaakt en weergegeven.

Ontdek Smart UHD TV's met een slimmere prijs

*Functionaliteiten verschillen mogelijk per model. Zie elke productpagina voor gedetailleerde specificaties.

Is een grotere televisie beter?

De woorden 'THE BIGGER, THE CLEARER' (des te groter, des te helderder) verschijnen in een paars en perzikkleurig verlopen patroon.

De woorden 'THE BIGGER, THE CLEARER' (des te groter, des te helderder) verschijnen in een paars en perzikkleurig verlopen patroon.

Een 65 inch LG TV gemonteerd op een muur wordt geleidelijk groter, tot 75, 86 en dan 98 inch.

Parlak mor ve şeftali rengi gradyan desen içerisinde “NE KADAR BÜYÜK, O KADAR NET” yazısı.

Een groter scherm betekent dat je nog dieper in de actie kunt duiken. Kies voor nóg groter voor nog beter beeld met AI Super Upscaling en ga volledig op in films, sport en games.

Een 75 inch LG TV staat op 2,3 meter voor een tweezitsbank in een hoek van 40°. De bank verandert in een driezitsbank, de afstand gaat naar 2,6 meter en de televisie gaat naar 86 inch. De bank verandert vervolgens in een vierzitsbank, de afstand gaat naar 2,9 meter en de televisie gaat naar 98 inch.

Parlak mor ve şeftali rengi gradyan desen içerisinde “NE KADAR BÜYÜK, O KADAR NET” yazısı.

Welk formaat televisie heb ik nodig?

De afstand van de stoel tot het scherm moet worden aangepast op basis van het formaat van het scherm. Gebruik een zitplek-tot-schermhoek van 40 graden voor een diepere cinematische onderdompeling.

*De relatie tussen het formaat van de televisie en de afstand/hoek zijn gebaseerd op het menselijk gezichtsveld.

*Schermafbeeldingen gesimuleerd.

**Het FILMMAKER MODE™-logo is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.

*Schermafbeeldingen gesimuleerd.

**De ondersteunde service en competitie kunnen per regio en land verschillen.

***Een internetverbinding is vereist.

*Gecertificeerd voor "Excellent Gaming Performance" (uitstekende gamingprestaties) en responstijden voor Intertek.

**VRR-bereik van 40 Hz tot 144Hz en is een gecertificeerde specificatie van HDMI 2.1. 

***144Hz-modus geldt voor 65/77/83 inch evo M4, 55/65/77/83 inch G4 en is geschikt voor inhoud via verbinding met een pc, exclusief de 97 inch LG SIGNATURE OLED M4.

****144 Hz van C4 is alleen geschikt voor games en PC-invoer die 144 Hz ondersteunt.

*****Game Dashboard wordt alleen geactiveerd als “Game Optimizer” en “Game Dashboard” zijn ingeschakeld. 

******Schermafbeeldingen gesimuleerd.

Dit is ons brede aanbod ultragrote televisies

*Functionaliteiten verschillen mogelijk per model. Zie elke productpagina voor gedetailleerde specificaties.

Wat is de beste soundbar voor mijn LG TV?

De woorden 'ONE EXPERIENCE' (één ervaring) in een donkerroze en paars verlopend patroon.

De woorden 'ONE EXPERIENCE' (één ervaring) in een donkerroze en paars verlopend patroon.

LG Soundbars zijn gemaakt als perfecte aanvulling op LG TV's, om altijd te genieten van goed gebalanceerde audio. Geniet van een verrijkte LG TV-ervaring, van geluidskwaliteit tot gebruiksgemak.

Een LG TV toont een man die gitaar speelt en een LG Soundbar direct eronder, met nog een andere luidspreker ervoor.

Een LG TV toont een man die gitaar speelt en een LG Soundbar direct eronder, met nog een andere luidspreker ervoor.

LG Soundbars maken jouw LG TV-belevenis compleet

LG Soundbar, LG TV en een subwoofer staan in een huiskamer met een klassiek muziekoptreden in beeld. Witte druppels maken geluidsgolven die omhoog en vooruit schieten vanuit de soundbar en uit de TV komen. Een subwoofer maakt een geluidseffect van onderen.

LG Soundbar, LG TV en een subwoofer staan in een huiskamer met een klassiek muziekoptreden in beeld. Witte druppels maken geluidsgolven die omhoog en vooruit schieten vanuit de soundbar en uit de TV komen. Een subwoofer maakt een geluidseffect van onderen.

TV en soundbar in perfecte harmonie

WOW Orchestra brengt het ruimtelijke geluid van je LG Soundbar en LG TV samen tot een perfecte harmonie.

Eén afstandsbediening zorgt voor directe toegang

WOW Interface biedt snelle bediening van je soundbar via je LG TV met de afstandsbediening.

Draadloze connectiviteit voor superieur geluid

Omarm draadloze vrijheid met een uitzonderlijke geluidskwaliteit als je kiest voor een LG Soundbar met WOWCAST.

*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies. 

**Soundbar is los verkrijgbaar en de Soundbar Mode Control kan per model verschillen.

***Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.

****Tv’s geschikt voor WOW-interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. FHD 63 

*****Tv’s geschikt voor WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. QNED 80-ondersteuning beperkt tot modellen uit 2022 en 2023.

******Tv's geschikt voor WOWCAST: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. QNED 80-ondersteuning beperkt tot modellen uit 2022 en 2023. 

*******De beschikbaarheid van WOW Orchestra, WOW Interface of WOWCAST op LG Soundbar kan verschillen per model, regio en jaar van uitgave. Bezoek je lokale LG-website voor meer informatie over de LG Soundbar-modellen die deze functies ondersteunen.

Naadloze integratie met jouw LG TV

Geef jouw interieur iets extra's met onze veelzijdige, eenvoudig te installeren bracket, geschikt voor montage aan de muur of als standaard.

Een close-up van een LG Soundbar en een LG TV. De TV en de Soundbar verdwijnen en er verschijnen witte lijnen in de vorm van een TV en Soundbar. Een Synergy Bracket verschijnt achter ze en wordt gebruikt als standaard, waarna de TV en Soundbar weer zichtbaar worden. Vervolgens draait het beeld naar een andere muur met lijnen die veranderen in een TV en Soundbar gemonteerd op de muur met een Synergy Bracket erachter.

LG TV ve LG Soundbar’ın yakından görünümü. Önce TV ardından Soundbar kaybolur. TV ve Soundbar şeklindeki beyaz çizgiler görünür. Arkalarında bir Sinerji Braketi görünür, TV ve Soundbar tekrar görüntüye girerken stand olarak kullanılır. Ardından, sahne başka bir duvara doğru kayarak arkasında Sinerji Braketi ile duvara monte edilmiş bir TV ve Soundbar haline gelen çizgileri gösterir.

*Alle getoonde beelden dienen alleen ter illustratie. Het daadwerkelijke uiterlijk van de producten kan verschillen op basis van het daadwerkelijke gebruik, omstandigheden en andere factoren. 

**Exclusieve bracket geschikt voor LG OLED TV C2/C3 55, 65, 77 inch, QNED99/91/90/85/80 86, 75, 65, 55 inch. De modellen van geschikte televisies en brackets kunnen per regio verschillen.

Zoek de beste LG Soundbar- en LG TV-combinatie

*Functionaliteiten verschillen mogelijk per model. Zie elke productpagina voor gedetailleerde specificaties.

