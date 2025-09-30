We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
86 inch LG UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 & DS80TR 5.1.3-kanaals
86UA75006LA.DS80TR
()
Belangrijkste functies
- Adembenemende kleuren en details met 4K HDR10 Pro
- 4K-afbeeldingskwaliteit, opgeschaald visueel en surroundgeluid van de alpha 7 4K AI Processor Gen8
- Nieuwe AI-knop, stembediening, versleepfuncties op de AI Magic Remote
- Geniet van 4K Super Opschalen met verbeterde resolutie, helderheid en duidelijkheid
- Geweldige Soundbar die LG TV’s versterkt
- Meeslepend geluid van Dolby Atmos en naar boven gerichte luidsprekers
2 bundels met dit product
Maak kennis met de krachtige en slimme alpha 7 AI Processor Gen8
Met aanzienlijke prestatieverbeteringen levert de snellere verwerking van alpha 7 AI Processor Gen8 nu 4K-beeldkwaliteit met veel betere scherpte en diepte dan voorheen.
*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 5 AI Processor Gen6 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.
4K Super Opschalen brengt elk frame tot leven
De krachtige processor van LG verhoogt de resolutie naar de oorspronkelijke kwaliteit. Geniet van 4K Super Opschalen met verbeterde resolutie, helderheid en duidelijkheid.
*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.
HDR10 Pro
Levendige kleuren en helderheid tillen de schermresolutie naar nieuwe hoogten. Geniet van een hogere beeldkwaliteit met een scherper contrast.
*HDR10 Pro is een technologie die ontwikkeld is door LG Electronics gebaseerd op de gestandaardiseerde beeldkwaliteit van standaard 'HDR10'.
De volgende generatie LG AI TV
AI Magic Remote maakt de AI experience compleet
Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote. Geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als muis of spreek gewoon voor spraakopdrachten.
*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.
*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.
*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.
*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.
*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.
*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd.
*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.
*Een internetverbinding is vereist.
*Een internetverbinding is vereist.
*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.
*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.
*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.
*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.
*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.
*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.
*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.
*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.
Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.
*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.
AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact
*AI Clear Sound moet via het menu Geluidsmodus worden geactiveerd.
*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.
Verrijk je geluid met LG TV
en LG Soundbar
*Soundbar kan apart worden aangeschaft.
*De bediening van de soundbar-modus kan per model verschillen.
*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.
*De soundbar-modellen die compatibel zijn met de TV kunnen per regio en land verschillen.
*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.
Zoek de beste LG Soundbar- & LG TV-combinatie
*Functionaliteiten verschillen per model. Zie elke productpagina voor gedetailleerde specificaties.
Ultragrote TV
Bekijk al je favoriete films, sport en games op de LG Ultra Big TV. Geniet van hoge resolutie op een supergroot scherm.
*UA75 wordt geleverd in maximaal 86 inch en inches kunnen per regio verschillen.
Dun ontwerp
Voeg een moderne touch tot met een slank ontwerp dat op een sierlijke manier opgaat in je ruimte.
*Slank ontwerp wordt gebruikt voor 65/55/50/43 inch van UA75.
*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde.
*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.
*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit, Googlecast Built-in en kan verschillen per regio en taal.
*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen.
Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub
Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook Xbox app! Geniet van een verscheidenheid aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot gewone games die je met je afstandsbediening kunt spelen.
*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.
*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.
*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.
Krachtige gameplay
Ervaar de best mogelijke gameplay met VRR. Ga lekker gamen zonder dat lag je prestaties hindert.
*Het werkt alleen met games of PC-ingangen die 60Hz ondersteunen.
Ambient FILMMAKER MODE
Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met de FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo authentiek mogelijk houdt.
*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.
*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*De beschikbaarheid van de service kan per regio of land verschillen.
*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.
- 86 inch LG UHD AI UA75 4K Smart TV 2025
- 5.1.3-kanaals LG Home Theater Soundbar met Dolby Atmos en luidsprekers achter DS80TR
Belangrijkste specs
Schermtype
4K UHD
Verversingssnelheid
Standaard 50Hz
Beeld processor
α7 AI-processor 4K Gen8
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Audio-vermogen
20W
Luidsprekersysteem
2.0 Kanaal
TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
1 920 x 1 102 x 59,8
TV-gewicht zonder standaard (kg)
33,6
Alle specificaties
BEELD (DISPLAY)
Schermtype
4K UHD
Schermresolutie
4K Ultra HD (3840 x 2160)
Backlight Type
Direct
Verversingssnelheid
Standaard 50Hz
BEELD (VERWERKING)
Beeld processor
α7 AI-processor 4K Gen8
AI Upscaling
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Ja
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Ja
Beeldmodus
10 modi
Auto Calibratie
Ja
GAMING
HGIG Modus
Ja
Game Optimizer
Ja (Game Dashboard)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ja
VRR (Variable Refresh Rate)
Ja (tot 60 Hz)
TOEGANKELIJKHEID
Hoog contrast
Ja
Grijswaarden
Ja
Kleuren omkeren
Ja
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
1 920 x 1 102 x 59,8
TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)
1 920 x 1 182 x 413
Afmetingen verpakking (BxHxD mm)
2 080 x 1 255 x 220
TV-standaard (BxD mm)
1 660 x 413
TV-gewicht zonder standaard (kg)
33,6
TV-gewicht met standaard (kg)
34,2
Gewicht verpakking (kg)
45,1
VESA-montage (BxH mm)
400 x 400
BARCODE
BARCODE
8806096339459
AUDIO
AI Geluid
α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ja (Auto Volume Leveling)
LG Sound Sync
Ja
Sound Mode Share
Ja
Gelijktijdige audio-uitvoer
Ja
Bluetooth Surround Ready
Ja (2-Way Playback)
Audio-vermogen
20W
Audio-formaten
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (zie handleiding)
Luidsprekerrichting
Neerwaarts
Luidsprekersysteem
2.0 Kanaal
WOW Orchestra
Ja
CONNECTIVITEIT
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Ondersteuning
Ja (v 5.1)
Ethernet Ingang
1x
Simplink (HDMI CEC)
Ja
SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)
1x
CI ingang
1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)
HDMI Ingang
3x (ondersteunt xRC, ALLM)
RF Ingang (Antenne/Kabel)
2x
USB Ingang
2x (v 2.0)
Wi-Fi
Ja (Wi-Fi 5)
SMART TV
Werkt met Apple Airplay2
Ja
Besturingssysteem (OS)
webOS 25
Geschikt voor USB Camera
Ja
AI-chatbot
Ja
Volledige webbrowser
Ja
Google Cast
Ja
Google Home/Hub
Ja
Thuishub
Ja
Intelligente spraakherkenning
Ready (vereist Magic Remote)
LG Channels
Ja
Multi View
Ja
Smartphone Remote App
Ja (LG ThinQ)
Werkt met Apple Home
Ja
STROOM
Voeding (Spanning, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Stand-by stroomverbruik
Onder 0,5W
ACCESSOIRES INBEGREPEN
Afstandsbediening
Standaard afstandsbediening
Stroomkabel
Ja (bijgevoegd)
UITZENDING
Analoge TV-ontvangst
Ja
Digitale TV-ontvangst
DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)
INFORMATIE OVER NALEVING
Belangrijkste specs
Dolby Atmos
Ja
DTS:X
Ja
WOW Orchestra
Ja
Main
1 000 x 63 x 135 mm
Rear Speaker
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Subwoofer
201,7 x 407 x 403 mm
Alle specificaties
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Music
Ja
Cinema
Ja
Clear Voice Pro
Ja
Sports
Ja
Game
Ja
Bass Blast / Bass Blast +
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
CONNECTIVITEIT
HDMI In
1
HDMI Uit
1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
Wi-Fi
Ja
Wireless Rear Ready
Ja
USB
1
Werkt met Alexa
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
AirPlay 2
Ja
Chromecast
Ja
Werkt met Google Home
Ja
Optisch
1
HDMI SUPPORTED
Pass-through
Ja
Pass-through (4K)
Ja
VRR / ALLM
Ja
120Hz
Ja
HDR10
Ja
Dolby Vision
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Audio Return Channel (e-ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
Dolby Digital
Ja
DTS Digital Surround
Ja
DTS:X
Ja
AAC
Ja
AAC+
Ja
GEMAK
Remote App - iOS/Android OS
Ja
AI Room Calibration Pro (App)
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
TV Sound Mode Share
Ja
WOW Orchestra
Ja
WOW Interface
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
1 000 x 63 x 135 mm
Rear Speaker
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Subwoofer
201,7 x 407 x 403 mm
GEWICHT
Main
4,3 kg
Rear Speaker (2EA)
2,34 kg
Subwoofer
10,0 kg
Bruto Gewicht
22,6 kg
ACCESSOIRE
Garantiebewijs
Ja
Optische Kabel
Ja
HDMI kabel
Ja
Muurbeugel
Ja
Remote Control
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
extensie
extensie
Aanbevolen producten