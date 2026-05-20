9kg Wasmachine F4X5009TWB + 9kg Warmtepomp droger RHX5009TWB

MEZ69189085 F4X5009TWB 25.5.29.pdf
Energieklasse : NL
MEZ69352663 RHX5009TWB 25.7.4.pdf
Energieklasse : NL
9kg Wasmachine F4X5009TWB + 9kg Warmtepomp droger RHX5009TWB

Vooraanzicht van 9kg Wasmachine F4X5009TWB + 9kg Warmtepomp droger RHX5009TWB F4X5009TWB.RHXTWB
Belangrijkste functies

  • AI DD™ voor slimme bescherming van kleding door aangepaste wasbewegingen
  • TurboWash360˚™ voor een complete wasbeurt in minder tijd
  • Steam™ voor hygiënisch reinigen en minder allergenen en kreuken
  • Inverter Direct Drive™ voor stille en duurzame prestaties
  • Zelfreinigende condensor voor consistente droogprestaties met minder onderhoud
  • Dual Inverter HeatPump™ voor energiezuinig en zorgvuldig drogen van kleding
Meer
2 bundels met dit product

F4X5009TWB

9kg Wasmachine Wit | AI DD™ | TurboWash360˚™ | Steam™ | LG NL
MEZ69189085 F4X5009TWB 25.5.29.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
Basic fron image

RHX5009TWB

9kg Warmtepomp droger Wit | Zelfreinigende condensor | Eco Hybrid™ | Sensor Dry | LG NL
MEZ69352663 RHX5009TWB 25.7.4.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
Bekijk de details van deze LG wasmachine van dichtbij, waaronder de trommel en het bedieningspaneel.

Slim en krachtig wassen

Afbeelding van energieklasse A

Energie besparen

Bespaar energie met indrukwekkende waskracht

Afbeelding die tot 60 procent minder microplastic emissies laat zien

Microplastic care

Zachtere bewegingen verminderen wrijving tijdens het wassen

Afbeelding van sensor die het type stof detecteert voor nauwkeurig wassen

Slim wassen

Programma’s die passen bij het gewicht en type stof

Afbeelding van krachtige waterstromen voor diepe reiniging

TurboWash™ 360

Krachtig wassen in slechts 39 minuten⁴

Microplastic Care

Verminder microplastic emissies tot 60 procent

De Swing en Tumble bewegingen verminderen wrijving tijdens het wassen, waardoor microplastic emissies met 60 procent worden verminderd².

Afbeelding die tot 60 procent minder microplastic emissies laat zien

*De productafbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

AI Wash

AI‑gestuurde optimale wasverzorging voor delicate stoffen met AI DD™

AI Wash³ optimaliseert de wasbewegingen op basis van het type wasgoed. Dit zorgt voor betere stofverzorging en kan helpen energie te besparen bij zachte stoffen.

*De productafbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

TurboWash™ 360

Grondig schoon in 39 minuten

Het 3D multi‑nozzle systeem sproeit water en wasmiddel tegelijk in vier richtingen. Dit vermindert slijtage aan textiel en zorgt voor een grondige reiniging in slechts 39 minuten⁴).

Steam™

Diep reinigen met de kracht van stoom

Draag je kleding met een gerust gevoel, want allergenen worden verminderd met LG Steam™

*De productafbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Smart Pairing™

Slimme samenwerking tussen wasmachine en droger

Smart Pairing™ laat wasmachine en droger met elkaar communiceren, zodat het droogprogramma automatisch wordt afgestemd op de was.

*Voor deze functie moeten de wasmachine en droger verbonden zijn met je wifi‑netwerk en geregistreerd zijn in de LG ThinQ™ app.

*Deze wasmachine kan worden gekoppeld aan een LG-droger met wifi.

*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

ThinQ™

Eenvoudige bediening voor een zorgeloos leven

Controleer je was op ieder moment en vanaf elke locatie

Met de ThinQ™ app verbind je eenvoudig met je wasmachine en start je de was met één tik op je telefoon.

Eenvoudig onderhoud en handige monitoring

Of het nu gaat om dagelijks onderhoud of grotere taken, via de ThinQ™ app houd je eenvoudig het energieverbruik van je wasmachine in de gaten.

Handsfree wassen met een Voice Assistant

Geef je slimme speaker of AI‑assistent een opdracht en de wasmachine doet de rest.

*De ondersteuning voor compatibele smart home apparaten kan verschillen per land en smarthome‑configuratie.

*Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Zet het geluid aan en ervaar de details

Geluid van het centrifugeren

Video van het starten van een wascyclus, met stille centrifuurgeluiden op de achtergrond, terwijl iemand ontspannen zit met een hond

LG-wasmachine met LG AI DD-embleem

AI in de kern, eenvoud in elke was

AI Wash⁸, aangedreven door AI DD™, biedt optimale wasverzorging op basis van het type textiel en kan helpen de stofverzorging te verbeteren en energie te besparen bij zachte stoffen. De Inverter Direct Drive motor in onze wasmachines is stil en betrouwbaar. Onze machines zijn bovendien ontworpen voor uitstekende energie‑efficiëntie en langdurige prestaties. Daarom worden ze standaard geleverd met 10 jaar garantie op de motor.

Veelgestelde vragen

Q.

Wat is de standaardafmeting van een wasmachine voor een gemiddeld huishouden?

Wat is de standaardafmeting van een wasmachine voor een gemiddeld huishouden?
A.

Alle LG wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert per trommelinhoud. Standaardafmetingen: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565–675 mm.

Q.

Welke capaciteit in kg wordt aanbevolen voor een wasmachine?

A.

LG adviseert een wasmachine van 8–9 kg voor een gemiddeld huishouden. Kies een grotere 11–13 kg machine voor grotere gezinnen of extra veel wasgoed. Grotere modellen wassen ook moeiteloos dekbedden tot king‑size. Dankzij LG technologie bieden onze machines meer capaciteit in dezelfde buitenmaat.

Q.

Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?

A.

Controleer het energielabel, dat loopt van A tot G. Dankzij AI in LG wasmachines worden de wasbewegingen automatisch afgestemd op je wasgoed, waardoor je energieverbruik zo laag mogelijk blijft. (disclaimers blijven behouden)

Q.

Hoe kies ik het juiste wasprogramma?

A.

Raadpleeg altijd het waslabel in je kleding en kies het bijpassende programma. LG wasmachines met AI DD wegen automatisch je was en detecteren de zachtheid van de stoffen. Zo selecteert de machine de juiste bewegingen. Koppel je LG wasmachine en droger om automatisch de juiste programma’s op elkaar af te stemmen.

Q.

Welke voordelen biedt Deep‑learning AI DD™ voor mijn was?

A.

LG Deep‑learning AI DD analyseert het gewicht en type stof voor elke wasbeurt. Hierdoor kiest de machine automatisch de optimale wasbewegingen, wat zorgt voor betere bescherming van je kleding. De DirectDrive motor biedt 6‑motion technologie, werkt stil en is duurzaam.

Q.

Wat kan een slimme wasmachine doen?

A.

LG wasmachines gebruiken AI om voor elke lading de optimale bewegingen te kiezen. Dankzij duizenden wasanalyses herkent de machine automatisch gewicht en zachtheid, voor tot 10 procent betere stofbescherming*. Via de ThinQ app bedien je de machine op afstand, krijg je meldingen, diagnosefuncties en kun je extra programma’s downloaden. Ook spraakbediening wordt ondersteund. 

Q.

Wat is de LG Quick Wash-functie?

A.

TurboWash™ 360˚ reinigt je was grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray sproeit water vanuit meerdere richtingen, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de straal aanstuurt. Dit zorgt voor een snelle, efficiënte was zonder in te leveren op zorg voor je kleding.

Q.

Wat doet de stoomfunctie in LG wasmachines?

A.

De LG Steam technologie (op geselecteerde modellen) bestrijdt effectief allergenen. Het Allergy Care programma gebruikt stoom om vezels te openen en allergenen zoals pollen en huisstofmijt te verwijderen.

Q.

Hoe registreer ik mijn product in de ThinQ app?

A.

1. Zorg dat zowel het product als je router ingeschakeld zijn.

2. Plaats het product dicht bij de router voor een sterk WiFi‑signaal.

3. Installeer de ThinQ app en volg de instructies voor jouw land om het product te registreren.

Disclaimer

 

1) Energie‑efficiëntie

– 30 procent lager in de Energy Efficiency Index dan de minimale drempel voor energieklasse A zoals gedefinieerd in EU‑verordening 2019/2014.

 

2) Microplastic Care programma

– Getest door Intertek in juli 2023. Microplastic Care programma met 3 kg was (100% polyester trainingsjack) vergeleken met het Mixed Fabric programma (F4Y7EYPBW). Vergelijking gebaseerd op de hoeveelheid microplastics die is gefilterd met een 20 µm filter.

– Resultaten kunnen variëren afhankelijk van kleding en gebruiksomstandigheden.

Voor producten met AI Wash 1.0 functies

 

3) AI Wash 1.0

– Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het Katoen programma liet het AI Wash programma verbeterde stofverzorging en lager energieverbruik zien bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (blouses, T‑shirts, chiffon rokken, poly shorts, enz.) (F4X7VYP15). Resultaten kunnen variëren per gewicht, stofsoort en andere factoren.

– AI sensing wordt geactiveerd bij een lading onder 3 kg. AI sensing wordt niet geactiveerd wanneer de Steam optie is geselecteerd. AI Wash moet alleen worden gebruikt met vergelijkbare stofsoorten [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.

Voor producten met AI Wash 2.0 functies

 

3) AI Wash 2.0

– Stofverzorging en energiebesparing: getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het Katoen programma liet het AI Wash programma verbeterde stofverzorging en lager energieverbruik zien bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (blouses, T‑shirts, chiffon rokken, poly shorts, enz.) (F4X7VYP15). Resultaten kunnen variëren per gewicht, stofsoort en andere factoren.

– AI sensing wordt geactiveerd bij een lading onder 3 kg. AI sensing wordt niet geactiveerd wanneer de Steam optie wordt geselecteerd. AI Wash moet alleen worden gebruikt met vergelijkbare stofsoorten [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.

 

4) TurboWash™ 360

– Getest door Intertek in maart 2019, gebaseerd op IEC 60456: editie 5.0. TurboWash39 programma met 5 kg IEC‑lading vergeleken met het conventionele Cotton programma met TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.

– De wasduur kan variëren afhankelijk van kledingtype, gewicht en omgeving.

 

5) Steam™

– Allergy Care programma, goedgekeurd door BAF, vermindert allergenen zoals huisstofmijt bij de 24‑inch LG Steam wasmachine.

 

6) Grotere capaciteit

– Trillingssensor alleen aanwezig in 615 mm en 565 mm dieptemodellen (exclusief Slim).

– Het aantal Friction Dampers en Weight Balance componenten kan verschillen per model.

– Verhoogde capaciteit: +3 kg bij 615 mm diepte, +2 kg bij 565 mm / 475 mm diepte.

 

7) AI to the core

– Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het Katoen programma liet het AI Wash programma verbeterde stofverzorging en lager energiegebruik zien bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (blouses, T‑shirts, chiffon rokken, poly shorts, enz.) (AI Wash referentiemodel: F4X7VYP15). Resultaten kunnen variëren afhankelijk van kleding en omgeving.

– AI sensing wordt geactiveerd bij ladingen onder 3 kg. AI sensing wordt niet geactiveerd wanneer de Steam optie is geselecteerd. AI Wash moet alleen worden gebruikt met vergelijkbare stofsoorten [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.

– De 10‑jarige garantie geldt uitsluitend voor de Direct Drive motor. Garantievoorwaarden kunnen per land of regio verschillen.

– Geluidsniveau: 71 dB (Sound Power Level), gebaseerd op EU‑verordening 2019/2014 (F4X7EBPY6).

– Raadpleeg de gebruikershandleiding voor details over de 10‑jarige garantie.

*Getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie. Sommige visuals en USP-beelden zijn algemene assets en kunnen afwijken van het uiteindelijke product in kleur, details of specificaties. Voor de meest actuele productinformatie verwijzen wij naar de officiële gallery.

Belangrijkste specs

CAPACITEIT - Maximum wascapaciteit (kg)

9,0

AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)

600 x 850 x 565

PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA) - Maximaal centrifugetoerental (TPM)

1 350

KENMERKEN - ezDispense

Nee

KENMERKEN - Stoom

Ja

EXTRA OPTIES - Kreukverzorging

Nee

SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

Ja

Alle specificaties

MATERIAAL & AFWERKING

Kleur

Essence Wit (Glanzend)

Deurtype

Zwart getint gehard glazen voorkant

CAPACITEIT

Maximum wascapaciteit (kg)

9,0

PROGRAMMA'S

Donsdeken

Nee

Katoen

Ja

Babykleding met Stoom

Nee

AI Was

Ja

Allergy Care (wasmachine)

Ja

Auto Wash

Nee

Babykleding

Nee

Bedlakens

Nee

Koude Was

Nee

Kleurverzorging

Nee

Katoen+

Nee

Donkere was

Nee

Fijne Was

Nee

Download Prog.

Ja

Donzen jas

Nee

Easy Care

Ja

Eco 40-60

Ja

Extra fijne was

Nee

Hygiëne

Nee

Intensief 60

Nee

Microplastic Zorg

Ja

Mix

Ja

Buitenkleding

Nee

Snel 14 (Snelheid 14)

Ja

Snel 30 min

Nee

Snel Wassen

Nee

Snel wassen+drogen

Nee

Spoelen+Centrifugeren

Nee

Nachtprogramma

Nee

Huidverzorging

Nee

Mouwuiteinden en kragen

Nee

Alleen centrifugeren

Nee

Sportkleding

Nee

Vlekverzorging

Nee

Stoom verversen

Nee

Trommelreiniging

Nee

TurboWash 39

Ja

TurboWash 49

Nee

TurboWash 59

Nee

Wassen + drogen

Nee

Wol (Hand/Wol Was)

Ja

BEDIENING & DISPLAY

Vertragings timer

3-19 uur

Displaytype

Draaiknop +Full Touch-knoppen +LED-display

Deurslot-indicatie

Ja

Figuurindicator

18:88

KENMERKEN

6 motion DD

Ja

AI DD

Ja

Type

Voorlader wasmachine

Signaal einde cyclus

Ja

Centum System

Nee

Item toevoegen

Ja

ezDispense

Nee

Automatische herstart

Ja

Inverter DirectDrive

Ja

Schuimdetectiesysteem

Ja

LoadSense

Ja

Stoom

Ja

Trommelverlichting

Ja

Stoom+

Nee

Verstelbare poten

Ja

Roestvrijstalen trommel

Ja

TurboWash360˚

Ja

Embossing binnenste trommel

Ja

Trillingssensor

Ja

Trommel waslifter

Roestvrijstaal Slanke Lifter

Watertoevoer (warm/koud)

Alleen koud

Waterstand

Auto

Selecteerbare maximale centrifugesnelheid (RPM)

1400

AFMETINGEN & GEWICHT

Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

660 x 890 x 660

Productafmetingen (BxHxD mm)

600 x 850 x 565

Gewicht (kg)

68,0

Gewicht inclusief verpakking (kg)

72,0

Productdiepte van achterdeksel tot deur (D' mm)

620

Productdiepte met deur open 90˚ (D'' mm)

1 100

ENERGIE

Energie-efficiëntieklasse (wassen)

A

EXTRA OPTIES

Wi-Fi

Ja

Item toevoegen

Nee

Geluid Aan/Uit

Ja

Kinderslot

Ja

Einduitstel

Ja

Wasmiddelniveau

Ja

Trommelverlichting

Ja

Voorwas

Ja

Starten op afstand

Ja

Spoelen

Nee

Spoelen + centrifugeren

Nee

Spoelen+

Ja

Wasverzachterniveau

Ja

Centrifugeren

1400/1200/1000/800/400/Niet centrifugeren

Stoom

Nee

Temp.

Koud/20/30/40/60/95℃

Trommelreiniging

Ja

TurboWash

Ja

Wassen

Nee

Kreukverzorging

Nee

Koud wassen

Nee

ezDispense Nozzle Clean

Ja

BARCODE

Barcode

8806096630471

PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA)

Energieverbruik per 100 cycli (kWh)

29

Een "EU-Ecolabel award" toegekend

Ja

Duur van de sluimerstand (min.)

5

Eco 40-60 (volle lading)

0,440

Eco 40-60 (halve lading)

0,295

Eco 40-60 (kwart lading)

0,170

Energie-efficiëntieklasse

A

Maximaal centrifugetoerental (TPM)

1 350

Geluidsniveau voor centrifugeren (dBA)

71

Energieverbruik (W) - Uit-stand

0,5

Energieverbruik (W) - Aan-stand

0,5

Centrifuge - Efficiëntieklasse

B

Centrifuge - Vochtgehalte (%)

53,9

Standaardprogramma (alleen wassen)

Eco 40-60 40℃

Tijd (min.) - (volle lading)

228

Tijd (min.) - (halve lading)

174

Tijd (min.) - (kwart lading)

130

Wascapaciteit (kg)

9,0

Waterverbruik per cyclus (ℓ)

46

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Ja

Download cyclus

Ja

Energie bewaking

Ja

Start op afstand en cyclusbewaking

Ja

ThinQ (Wi-Fi)

Ja

Trommelreiniging coach

Ja

Smart Pairing

Ja

OPTIES/TOEBEHOREN

LG TWINWash Compatibel

Nee

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
EU Energy label 2019(F4X5009TWB)
extensie
Product information sheet (F4X5009TWB)
extensie
GPSR Safety Information(F4X5009TWB)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Belangrijkste specs

MATERIAAL & AFWERKING - Kleur

Essence Wit (Glanzend)

CAPACITEIT - Maximum droogcapaciteit (kg)

9,0

AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)

600 x 850 x 660

ENERGIE - Energie-efficiëntieklasse (drogen)

B

KENMERKEN - DUAL Inverter HeatPump

Ja

KENMERKEN - Automatisch reinigende condensor

Ja

KENMERKEN - Type warmtebron

Elektrische warmtepomp

KENMERKEN - Omkeerbare deur

Ja

SMART TECHNOLOGY - Smart Pairing

Ja

SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

Ja

Alle specificaties

MATERIAAL & AFWERKING

Kleur

Essence Wit (Glanzend)

Deurtype

Zwart getint gehard glazen voorkant

CAPACITEIT

Maximum droogcapaciteit (kg)

9,0

PROGRAMMA'S

AI Dry

Ja

Allergy Care (droger)

Ja

Beddengoed opfrissen

Nee

Groot voorwerp

Nee

Katoen

Ja

Katoen+

Nee

Fijne Was

Nee

Donsjas opfrissen

Nee

Download Prog.

Ja

Donsdeken

Nee

Easy Care

Ja

Jeans

Nee

Mix

Ja

Snel 30 min

Nee

Snel drogen

Nee

Droogrek Prog.

Nee

Opfrissen

Nee

Huidverzorging

Nee

Stoom hygiëne

Nee

Stoom opfrissen

Nee

Handdoeken

Ja

Warme Lucht

Nee

Wol

Ja

Sportkleding

Ja

Lucht drogen (Koele lucht)

Nee

Eco

Ja

Snel 40

Nee

Droog met timer

Ja

Turbo Dry

Ja

BEDIENING & DISPLAY

Vertragings timer

3-19 uur

Displaytype

Draaiknop +Full Touch-knoppen +LED-display

Deurslot-indicatie

Nee

Figuurindicator

18:88

KENMERKEN

6 motion DD

Nee

AI DD

Nee

Type

Condensdroger (zonder ventilatie)

Automatisch reinigende condensor

Ja

Signaal einde cyclus

Ja

Dual Drogen (EcoHybrid)

Ja

DUAL Inverter HeatPump

Ja

Dubbel pluizenfilter

Ja

Indicatie leeg waterreservoir

Ja

Type warmtebron

Elektrische warmtepomp

Inverter motor

Ja

Automatische herstart

Nee

Inverter DirectDrive

Nee

Omkeerbare deur

Ja

LoadSense

Ja

Sensor Dry

Ja

Trommelverlichting

Ja

Verstelbare poten

Ja

Embossing binnenste trommel

Ja

AFMETINGEN & GEWICHT

Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

660 x 890 x 702

Productdiepte met deur open 90˚ (mm)

1 140

Productafmetingen (BxHxD mm)

600 x 850 x 660

Gewicht (kg)

53,0

Gewicht inclusief verpakking (kg)

57,0

ENERGIE

Energie-efficiëntieklasse (drogen)

B

EXTRA OPTIES

Anti-kreuk

Ja

Condensor zorg

Ja

Trommelverzorging

Ja

Droogniveau

3 niveaus

Favoriet

Nee

Minder tijd

Nee

Meer tijd

Nee

Rek droog

Nee

Wi-Fi

Ja

Geluid Aan/Uit

Ja

Kinderslot

Ja

Einduitstel

Ja

Trommelverlichting

Ja

Starten op afstand

Ja

Stoom

Nee

Droogtijd

Ja

BARCODE

Barcode

8806096654965

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Ja

Smart Pairing

Ja

Download cyclus

Ja

Energie bewaking

Ja

Start op afstand en cyclusbewaking

Ja

ThinQ (Wi-Fi)

Ja

OPTIES/TOEBEHOREN

Afvoerslangset

Ja

Rekmontage

Ja

Stapelset

Nee

LG TWINWash Compatibel

Nee

PRODUCTFICHE (DROGER) – HUIDIGE STANDAARD

Automatische droger

Ja

Een "EU-Ecolabel award" toegekend

Nee

Condensatie-efficiëntieklasse

B

Edry1/2 (kWh)

0,76

Edry (kWh)

1,43

Efficiëntie condensatie bij volledige belasting (%)

91

Efficiëntie van condensatie bij halve lading (%)

91

Geluidsniveau (dBA)

62

Energieverbruik (W) - Uit-stand

0,35

Energieverbruik (W) - Aan-stand

0,35

Standaard droogprogramma

ECO Kastdroog

Tijd (min.) - (volle lading)

269

Tijd (min.) - (gedeeltelijke lading)

160

Gewogen condensatie-efficiëntie (%)

91

Gewogen energieverbruik per 100 cycli (kWh)

92

Gewogen programmatijd

186

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
ENERGY LABEL(RHX5009TWB)
extensie
EU Energy Label 2025(RHX5009TWB)
extensie
EU Product information sheet 2025(RHX5009TWB)
extensie
PRODUCT FICHE(RHX5009TWB)
extensie
GPSR Safety Information(RHX5009TWB)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

