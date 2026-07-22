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9kg Wasmachine Zwart | AI DD™ | TurboWash360˚™ | ezDispense™ | LG NL

9kg Wasmachine Zwart | AI DD™ | TurboWash360˚™ | ezDispense™ | LG NL

F4WX809YBA
Vooraanzicht van 9kg Wasmachine Zwart | AI DD™ | TurboWash360˚™ | ezDispense™ | LG NL F4WX809YBA
front open
tank
buttons
De LG 11 kg wasmachine F4WX801YB in Matte Black, met TurboWash®360°-technologie voor een grondige wasbeurt in slechts 39 minuten.
De LG wasmachine F4WX801YB met de Microplastic Care-cyclus, die helpt bij het verminderen van microplastic-verontreinigende stoffen uit de was.
Close-up van het bedieningspaneel van de LG 11 kg wasmachine F4WX801YB, ter illustratie van de Deep-learning AI DD®-technologie voor intelligente stofverzorging.
De matzwarte LG 11 kg wasmachine F4WX801YB, geïnstalleerd in een moderne keuken om het strakke, geïntegreerde ontwerp te benadrukken.
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perspective
right side view
left side view
top view
side view
Vooraanzicht van 9kg Wasmachine Zwart | AI DD™ | TurboWash360˚™ | ezDispense™ | LG NL F4WX809YBA
front open
tank
buttons
De LG 11 kg wasmachine F4WX801YB in Matte Black, met TurboWash®360°-technologie voor een grondige wasbeurt in slechts 39 minuten.
De LG wasmachine F4WX801YB met de Microplastic Care-cyclus, die helpt bij het verminderen van microplastic-verontreinigende stoffen uit de was.
Close-up van het bedieningspaneel van de LG 11 kg wasmachine F4WX801YB, ter illustratie van de Deep-learning AI DD®-technologie voor intelligente stofverzorging.
De matzwarte LG 11 kg wasmachine F4WX801YB, geïnstalleerd in een moderne keuken om het strakke, geïntegreerde ontwerp te benadrukken.
right side top view
left side top view
perspective
right side view
left side view
top view
side view

Belangrijkste functies

  • AI DD™ voor slimme bescherming van kleding door aangepaste wasbewegingen
  • TurboWash360˚™ voor een complete wasbeurt in minder tijd
  • ezDispense™ voor automatische dosering van wasmiddel en wasverzachter
  • Steam™ voor hygiënisch reinigen en minder allergenen en kreuken
  • ThinQ™ (WiFi) voor slimme bediening, monitoring en meldingen via de app
  • Microplastic Care om de uitstoot van microvezels tijdens het wassen te verminderen
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Slimmer wassen voor een beter leven

Afbeelding LCD-paneel

Minimalistisch design

Het minimalistische LCD-paneel is gemakkelijk te bedienen

Er zit was in het product en de was is verminderd met 60%.

Minder microplastics

Lichte bewegingen zorgen voor minder frictie tijdens het wassen

Zijde, shirts en jeans worden weergegeven en AI Wash-functies worden beschreven.

AI tot de kern, eenvoudig wassen

AI Wash detecteert stof voor het optimale programma

Ingezoomde wasmachine toont zijpaneel met drie kleuren: wit, lichtgrijs en donkergrijs.

Slim en simpel

*De gerelateerde afbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Verzorgingscyclus microplastic

Verminder de uitstoot van microplastic met maximaal 60%

De bewegingen Zwaaien en Drogen verminderen frictie, waardoor er 60% minder microplastic wordt uitgestoten.

*Getest door Intertek op juli 2023. Microplastic Care-cyclus met een was van 3 kg (100% polyester trainingsjas) vergeleken met Mixed Fabric-cyclus (F4Y7EYPBW).

Vergelijking door de hoeveelheid microplastic te meten die is gefilterd door een filter van 20㎛.

*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.

TurboWash™360˚

Krachtig wassen in 39 minuten

Elke was wordt zachtjes uitgevoerd, zorgvuldig schoongemaakt door vier

TurboWash™ 360˚-sproeimondstukken, in slechts 39 minuten.

*Getest door Intertek, gebaseerd op IEC 60456 : editie 5.0. TurboWash39 cyclus met 5 kg IEC-laadvermogen in vergelijking met de conventionele katoencyclus met

TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).

*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.

AI Wash

Optimaal wassen mogelijk gemaakt door AI DD™

AI Wash optimaliseert wasbewegingen op basis van het type was. Daarnaast zorgt het beter voor stoffen en wordt energie bespaard bij zachte stoffen.

*Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met de Katoen-cyclus, zorgde de AI Wash-cyclus beter voor de stof en werd er minder energie verbruikt bij een gemengde was van 3 kg met zachte stoffen (gemengde shirts, blouses, functionele T-shirts, rokken van chiffon, korte broeken van polyester, enz.) (F4X7VYP15). Resultaten kunnen verschillen op basis van gewicht en soort stof in de was en//of andere factoren.

AI-detectie wordt geactiveerd als de was minder dan 3 kg is. AI-detectie wordt niet geactiveerd wanneer de optie Stoom is geselecteerd. AI Wash moet u alleen gebruiken bij vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en een geschikt wasmiddel.

Automatische dispenser

Gebruik meerdere keren na slechts een keer eenvoudig vullen

Gebruikt automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter. Je krijgt zelfs een melding op je mobiele telefoon als het tijd is om bij te vullen, waardoor kleren wassen een makkie wordt.

The laundry bin is open, and the detergent is poured.

*Wifi en ThinQ-app vereist. Functies kunnen veranderen.

*De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.

Optimaal wassen

Cycli afgestemd op jouw wasgewoonten

De wasmachine leert van je gebruik en selecteert automatisch veelgebruikte programma’s en opties. Zo was je efficiënter met minder handelingen, afgestemd op jouw routine.

*Na 10 wasbeurten wordt de standaardcyclus ingesteld op de meest gebruikte cyclus.

*Zodra dezelfde opties voor een specifiek gedeelte 3 keer op rij worden gekozen, worden deze ook automatisch geselecteerd.

Steam™

Vermindert allergenen met stoom

LG Steam™ reinigt diep en helpt huisstofmijt te verminderen voor hygiënisch schoon wasgoed en extra comfort.

Het kind en de moeder liggen op het bed.

*Allergy Care-cyclus goedgekeurd door BAF (British Allergy Foundation) vermindert het allergeen van huisstofmijt.

Smart Pairing™

Slimme samenwerking tussen wasmachine en droger

Smart Pairing™ laat wasmachine en droger met elkaar communiceren, zodat het droogprogramma automatisch wordt afgestemd op de was.

*Beide apparaten moeten zijn verbonden met een stabiel wifinetwerk en de LG ThinQ™-app op een geschikt mobiel apparaat als je gebruik wilt maken van Smart Pairing™.

LG ThinQ™

Eenvoudig leven, gemakkelijk te bedienen

Controleer altijd en overal je was

Met de LG ThinQ™ app kun je verbinding maken met je wasmachine op een manier die je nooit eerder kon. Start je was met slechts één tik op de knop.

Eenvoudig onderhoud en monitoring

Van dagelijks onderhoud tot grotere taken, houd eenvoudig het energieverbruik van je wasmachine in de gaten met de LG ThinQ™-app. 

Was met de handen vrij met de spraakassistent

Vertel je slimme luidspreker of AI-assistent wat je nodig hebt en je wasmachine zorgt voor de rest.

*Support voor slimme huisapparatuur die compatibel zijn met Alexa en Google Assistant kan per land en afhankelijk van uw individuele smart home-instellingen verschillend zijn.

Creëer simpele automatiseringen

Registreer je Homey Hub en geniet van de automatisering van Homey.

Met Homey ‘Flow’ kun je je huis helemaal naar wens automatiseren.

Een afbeelding van Homey-app in een comfortabele positie en de Homey Hub en IOT-producten die verbinding maken.

Er staat een wasmachine in de ruimte.

Minimalistisch design

De wasmachine wordt in detail weergegeven.

Ontworpen voor eenvoudig gebruik

De binnenkant van de bak van de wasmachine wordt in detail weergegeven.

krasbestendige materialen met hygiënische duurzaamheid

De buitenkant van de wasmachine wordt weergegeven.

Gehard glazen deur

*Getest door Intertek op juli 2013. Bacteriedodend effect voor P.aeruginosa van roestvrij staal tegen een beginnende hoeveelheid in 12 dagen.

Veelgestelde vragen

Q.

Wat zijn de standaardafmetingen van een wasmachine?

A.

Alle LG-wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. Standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.

Q.

Wat is het beste gewicht voor een wasmachine?

A.

LG raadt een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg aan voor een gemiddeld huishouden. Voor een groot gezin of grote wasladingen is een model van 11-13 kg geschikt. Grotere modellen kunnen ook een dekbed tot kingsize aan.

Q.

Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?

A.

Controleer het energielabel op je wasmachine voor een A (beste) tot G (slechtste) beoordeling. LG-wasmachines hebben Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. AI in LG-machines helpt bij het kiezen van de juiste wasbewegingen voor je waslading, waardoor het energieverbruik minimaal blijft.

Q.

Hoe kies ik de juiste wascyclus?

A.

Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.

Q.

Hoe kan ik het geluid van mijn wasmachine verminderen?

A.

Koop een LG-wasmachine met Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. LG DirectDrive™ Motor technologie vermindert het aantal bewegende onderdelen, wat het geluid vermindert en de levensduur verlengt. Zorg ervoor dat je wasmachine op een vlakke ondergrond staat en controleer dit regelmatig. Plaats anti-vibratie pads onder je wasmachine om het geluid te verminderen.

Q.

Hoe profiteert mijn wasgoed van Deep-learning AI DD™?

A.

LG’s Deep-learning AI DD™ machines analyseren het gewicht en de stof van je wasgoed. Dit resulteert in automatische optimalisatie van de wasbewegingen, wat zorgt voor verbeterde stofbescherming en een langere levensduur van je kleding.

Q.

Wat is de LG Quick Wash functie?

A.

LG’s TurboWash™ 360˚ technologie reinigt kleding grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray schiet waterstralen vanuit elke hoek, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt voor een optimale balans van sproeikracht, detergent en wasbeweging.

Q.

Wat kan een slimme wasmachine doen?

A.

LG-wasmachines gebruiken AI om wasbewegingen te optimaliseren voor elke lading. Deep learning analyseert stofkenmerken zoals gewicht en zachtheid. LG’s WiFi-geschikte slimme wasmachines kunnen worden bediend via spraakherkenning of de LG ThinQ™ app op je smartphone.

Q.

Wat is de stoomfunctie in LG-wasmachines?

A.

LG’s Steam™ technologie bestrijdt effectief allergenen. De Allergy Care functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen zoals pollen en huisstofmijt op te lossen.

Q.

Zijn wasmachines verkrijgbaar in verschillende kleuren?

A.

LG biedt moderne neutrale kleurkeuzes aan, zoals Classic White, Black Steel of Graphite, zodat je een wasmachine kunt vinden die bij je bestaande apparaten past of een stijlvolle contrast biedt.

Stapsgewijze handleiding

Installeer je nieuwe LG wasmachine: snel en eenvoudig

Volg onze eenvoudige, stapsgewijze videogids om je nieuwe LG voorlader wasmachine te installeren, inclusief water- en afvoeraansluitingen en waterpas zetten. Begin vandaag nog met wassen.

*Afbeeldingen gebaseerd op een representatief 3D-model voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Installatiestappen kunnen variëren per productmodel en lokale regelgeving. Raadpleeg altijd uw producthandleiding voor veiligheid en modelspecifieke instructies.

*Getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie. Sommige visuals en USP-beelden zijn algemene assets en kunnen afwijken van het uiteindelijke product in kleur, details of specificaties. Voor de meest actuele productinformatie verwijzen wij naar de officiële gallery.

Printen

Belangrijkste specs

  • CAPACITEIT - Maximum wascapaciteit (kg)

    9,0

  • AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)

    600x890x565

  • PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA) - Maximaal centrifugetoerental (TPM)

    1 350

  • KENMERKEN - ezDispense

    Ja

  • KENMERKEN - Stoom

    Ja

  • EXTRA OPTIES - Kreukverzorging

    Nee

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alle specificaties

MATERIAAL & AFWERKING

  • Kleur

    Matzwart

  • Deurtype

    Zwart getint gehard glazen voorkant

CAPACITEIT

  • Maximum wascapaciteit (kg)

    9,0

BEDIENING & DISPLAY

  • Vertragings timer

    3-19 uur

  • Displaytype

    Draaiknop + tiptoetsen & LCD+LED-scherm

  • Deurslot-indicatie

    Ja

  • Figuurindicator

    LCD

KENMERKEN

  • 6 motion DD

    Ja

  • AI DD

    Ja

  • Type

    Voorlader wasmachine

  • Signaal einde cyclus

    Ja

  • Centum System

    Nee

  • Item toevoegen

    Ja

  • ezDispense

    Ja

  • Automatische herstart

    Ja

  • Inverter DirectDrive

    Ja

  • Schuimdetectiesysteem

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Stoom

    Ja

  • Trommelverlichting

    Nee

  • Stoom+

    Nee

  • Verstelbare poten

    Ja

  • Roestvrijstalen trommel

    Ja

  • TurboWash360˚

    Ja

  • Embossing binnenste trommel

    Ja

  • Trillingssensor

    Ja

  • Trommel waslifter

    Roestvrijstaal Slanke Lifter

  • Watertoevoer (warm/koud)

    Alleen koud

  • Waterstand

    Auto

  • Selecteerbare maximale centrifugesnelheid (RPM)

    1400

ENERGIE

  • Energie-efficiëntieklasse (wassen)

    A

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • Download cyclus

    Ja

  • Energie bewaking

    Ja

  • Start op afstand en cyclusbewaking

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • Trommelreiniging coach

    Ja

  • Smart Pairing

    Ja

BARCODE

  • Barcode

    8806096889602

EXTRA OPTIES

  • Wi-Fi

    Ja

  • Item toevoegen

    Ja

  • Geluid Aan/Uit

    Ja

  • Kinderslot

    Ja

  • Einduitstel

    Ja

  • Wasmiddelniveau

    Ja

  • Trommelverlichting

    Nee

  • Voorwas

    Ja

  • Starten op afstand

    Ja

  • Spoelen + centrifugeren

    Nee

  • Spoelen+

    Nee

  • Wasverzachterniveau

    Ja

  • Centrifugeren

    1400/1200/1000/800/400/Niet centrifugeren

  • Stoom

    Ja

  • Temp.

    Koud/20/30/40/60/95℃

  • Trommelreiniging

    Nee

  • TurboWash

    Ja

  • Wassen

    Ja

  • Kreukverzorging

    Nee

  • Koud wassen

    Nee

  • ezDispense Nozzle Clean

    Ja

AFMETINGEN & GEWICHT

  • Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

    660x890x660

  • Productafmetingen (BxHxD mm)

    600x890x565

  • Gewicht (kg)

    68,0

  • Gewicht inclusief verpakking (kg)

    72,0

  • Productdiepte van achterdeksel tot deur (D' mm)

    620

  • Productdiepte met deur open 90˚ (D'' mm)

    1 100

PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA)

  • Energieverbruik per 100 cycli (kWh)

    35

  • Een "EU-Ecolabel award" toegekend

    Ja

  • Duur van de sluimerstand (min.)

    5

  • Eco 40-60 (volle lading)

    0,524

  • Eco 40-60 (halve lading)

    0,385

  • Eco 40-60 (kwart lading)

    0,170

  • Energie-efficiëntieklasse

    A

  • Maximaal centrifugetoerental (TPM)

    1 350

  • Geluidsniveau voor centrifugeren (dBA)

    71

  • Energieverbruik (W) - Uit-stand

    0,5

  • Energieverbruik (W) - Aan-stand

    0,5

  • Centrifuge - Efficiëntieklasse

    B

  • Centrifuge - Vochtgehalte (%)

    53,9

  • Standaardprogramma (alleen wassen)

    Eco 40-60 40℃

  • Tijd (min.) - (volle lading)

    228

  • Tijd (min.) - (halve lading)

    174

  • Tijd (min.) - (kwart lading)

    135

  • Wascapaciteit (kg)

    9,0

  • Waterverbruik per cyclus (ℓ)

    50

OPTIES/TOEBEHOREN

  • LG TWINWash Compatibel

    Nee

PROGRAMMA'S

  • Katoen

    Ja

  • AI Was

    Ja

  • AI Wassen & Drogen

    Nee

  • Allergy Care (wasmachine)

    Ja

  • Auto Wash

    Nee

  • Bedlakens

    Nee

  • Katoen+

    Nee

  • Donkere was

    Nee

  • Fijne Was

    Ja

  • Donzen jas

    Nee

  • Easy Care

    Ja

  • Eco 40-60

    Ja

  • Intensief 60

    Nee

  • Microplastic Zorg

    Ja

  • Mix

    Ja

  • Buitenkleding

    Nee

  • Snel 14 (Snelheid 14)

    Ja

  • Snel 30 min

    Nee

  • Snel wassen+drogen

    Nee

  • Mouwuiteinden en kragen

    Nee

  • Sportkleding

    Ja

  • Trommelreiniging

    Ja

  • TurboWash 39

    Ja

  • TurboWash 49

    Nee

  • TurboWash 59

    Nee

  • Wassen + drogen

    Nee

  • Wol (Hand/Wol Was)

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

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