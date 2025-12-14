About Cookies on This Site

9 kg Wasmachine F4X5009THB + 9kg Droger RHX5009THB

MEZ69189091 F4X5009THB 25.5.29.pdf
Energieklasse : NL
MEZ69352666 RHX5009THB 25.7.4.pdf
Energieklasse : NL
WMWM
MEZ69189091 F4X5009THB 25.5.29.pdf
Energieklasse : NL
MEZ69352666 RHX5009THB 25.7.4.pdf
Energieklasse : NL
WMWM

9 kg Wasmachine F4X5009THB + 9kg Droger RHX5009THB

F4X5009THB.RHX5009
LG 9 kg Wasmachine F4X5009THB + 9kg Droger RHX5009THB, F4X5009THB.RHX5009
LG 9 kg Wasmachine F4X5009THB + 9kg Droger RHX5009THB, F4X5009THB.RHX5009
Belangrijkste functies

  • AIDD
  • TurboWash360˚
  • Inverter DirectDrive
  • LG's Steam™
  • DUAL Inverter HeatPump
  • Auto Cleaning Condenser
Meer
Fixed Bottom Left Button
2 bundels met dit product

F4X5009THB

9 kg Wasmachine wit | energiebesparend | AI DD™
MEZ69189091 F4X5009THB 25.5.29.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
Basic fron image

RHX5009THB

9kg Droger Wit | DUAL Inverter Heat Pump™ | Auto Cleaning Condenser | Smart Pairing
Productinformatieblad
Een video met close-ups van details van de LG-wasmachine, zoals de binnenkant van de trommel en het displaypaneel.

Slim en geavanceerd wassen

Afbeelding van energie-efficiëntieklasse A met 30% minder stroomverbruik

Energiebesparing

Bespaar energie met indrukwekkende waskracht

Afbeelding die de vermindering van microplasticemissies met maximaal 60% laat zien

Microplastic care

Zachte bewegingen verminderen wrijving tijdens het wassen

"Afbeelding van sensor die het type stof detecteert voor nauwkeurig wassen

Slim wassen

Programma's aangepast aan gewicht en stof

Afbeelding van krachtige waterstroom voor grondige reiniging

Snel wassen

Snel en krachtig wassen in slechts 39 minuten

Afbeelding van een wasmachine in de woonkamer met een A-label voor energie-efficiëntie ernaast, die 30% minder elektriciteit verbruikt.

Afbeelding van een wasmachine in de woonkamer met een A-label voor energie-efficiëntie ernaast, die 30% minder elektriciteit verbruikt.

Energie-efficientie

Bespaar energie met energieklasse A-30%

Door efficiënte verwarming en wastijden met een geavanceerd algoritme wordt het energieverbruik met 30% verminderd.

*De productafbeeldingen in de afbeelding zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

Microplastic Care-cyclus

Verminder microplasticuitstoot tot 60%

De Swing- en Tumble-bewegingen verminderen wrijving tijdens het wassen, waardoor de microplasticuitstoot met 60%

Afbeelding die een vermindering van microplastic tot 60% laat zien op een achtergrondafbeelding die golven voorstelt.

*De productafbeeldingen in de afbeelding zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

AI Wash 1.0

AI-verbeterd optimaal wassen voor zachte stoffen, mogelijk gemaakt door AI DD™

AI Wash optimaliseert de wasbewegingen op basis van het type wasgoed. Het kan helpen om zachte stoffen beter te verzorgen en energie te besparen.

TurboWash™ 360

Grondig reinigen in 39 minuten

Het 3D-multisproeisysteem sproeit water en wasmiddel tegelijkertijd in vier richtingen, waardoor schade aan de stof tot een minimum wordt beperkt en een grondige wasbeurt in slechts 39 minuten wordt gegarandeerd4).

Steam™

Dieptereiniging met de kracht van stoom

Draag uw kleding met een gerust hart, wetende dat allergenen zijn verminderd met LG Steam™ 5).

*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

Grotere capaciteit

Meer was in één keer, meer tijd om te ontspannen

Houd de afmetingen van de wasmachine hetzelfde en vergroot de capaciteit van de trommel om meer kleding in één keer te kunnen wassen.

Ervaar wat een ruime trommel voor je kan betekenen

Smart Pairing™

Samenwerken om de was schoon te krijgen

Smart Pairing™ gebruikt informatie van de aangesloten wasmachine om automatisch een intelligente droogcyclus te starten.

*Om deze functie te kunnen gebruiken, moeten de wasmachine en droger zijn aangesloten op uw wifi-thuisnetwerk en zijn geregistreerd in de LG ThinQ™ smart-app.

*Deze wasmachine kan worden gekoppeld aan een LG-droger met wifi.

*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

Beheer uw wasgoed altijd en overal

Met de ThinQ™-app kunt u verbinding maken met uw wasmachine en uw was starten met slechts één druk op de knop.

Eenvoudig onderhoud en monitoring

Of het nu gaat om dagelijks onderhoud of grotere taken, u kunt het energieverbruik van uw wasmachine gemakkelijk monitoren via de ThinQ™-app.

Handsfree wassen met Voice Assistant

Vertel uw slimme luidspreker of AI-assistent wat u nodig hebt en laat uw wasmachine de rest doen.

*Ondersteuning voor compatibele smart home-apparaten kan per land en per individuele smart home-configuratie verschillen.

*De productafbeeldingen in de afbeelding zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

Voorladerwasmachine in een moderne wasruimte.

Vlak en minimalistisch ontwerp

Deur van gehard glas van de wasmachine.

Deur van gehard glas

Close-up van de trommel van de wasmachine met geopende deur.

Hygiënische en duurzame lifters

Draaiknop en bedieningspaneel van de wasmachine.

Beter zichtbare display

*De productafbeeldingen in de afbeelding zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

Zet het volume harder. Voel de details.

Draaiend geluid

LG-wasmachine met LG AI DD-embleem

AI tot in de kern, eenvoudig wassen

AI Wash, aangedreven door AI DD™, zorgt voor een optimale wasbeurt op basis van het type wasgoed en kan helpen bij het verbeteren van de verzorging van stoffen en het verminderen van het energieverbruik voor zachte stoffen. De Inverter Direct Drive Motor die onze wasmachines aandrijft, is betrouwbaar en stil. Bovendien zijn onze machines ontworpen voor een uitstekende energie-efficiëntie. Onze machines bieden langdurige prestaties en worden geleverd met een standaardgarantie van 10 jaar op de motor.

Een video met instructies voor het installeren van een LG-wasmachine.

Veelgestelde vragen

Q.

Wat is de standaardafmeting van een wasmachine voor een gemiddeld huishouden?

A.

Alle LG-wasmachines hebben een standaardhoogte en -breedte. De diepte van LG-wasmachines kan variëren, afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. De standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.

Q.

Wat is het aanbevolen gewicht voor een wasmachine?

A.

LG adviseert een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg voor een gemiddeld huishouden. Overweeg een groter model van 11-13 kg voor een groot gezin of als u bijzonder veel wasgoed heeft. Grotere modellen kunnen ook dekbedden tot kingsize aan. Vergeet niet dat dankzij de innovatieve technologie van LG onze apparaten een grotere capaciteit bieden voor dezelfde afmetingen van de wasmachine.    

Q.

Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?

A.

Controleer het energielabel op uw wasmachine voor een A- tot G-classificatie. Dankzij de AI in LG-machines kunt u ook profiteren van de juiste wasbewegingen voor uw wasgoed, waardoor het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.

Q.

Hoe kies ik de juiste wascyclus?

A.

Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.

Q.

Wat zijn de voordelen van Deep-learning AI DD™ voor mijn wasgoed?

A.

De Deep-learning AI DD™-wasmachines van LG maken gebruik van slimme technologie om het gewicht en het type stof van uw wasgoed individueel te analyseren. Het resultaat? Automatische optimalisatie van de wasbewegingen door uw machine zorgt voor een betere bescherming van de stoffen, waardoor uw kostbare kleding er mooi blijft uitzien. DirectDrive™-motoren leveren 6-bewegingstechnologie voor een effectieve wasbeurt met minder bewegende onderdelen, wat zorgt voor een duurzaam, energiezuiniger apparaat.    

Q.

Wat kan een slimme wasmachine doen?

A.

"De wasmachines van LG maken gebruik van kunstmatige intelligentie om de wasbewegingen voor elke lading te optimaliseren. Dankzij deep learning op basis van informatie uit duizenden big data-wasbeurten kan de wasmachine automatisch de eigenschappen van de stoffen detecteren, zoals het gewicht en de zachtheid. Het resultaat? 10%* betere bescherming van de stoffen, zodat uw kleding er altijd geweldig uitziet. De wifi-compatibele slimme wasmachines van LG zijn ook toegankelijk en te bedienen via spraakherkenning of via de LG ThinQ™-app op uw smartphone, die overal verbinding maakt met uw slimme wasmachine. Start uw apparaat op afstand met een druk op de knop of via spraakassistentie, ontvang een melding wanneer een wasbeurt is voltooid, voer Smart Diagnosis uit voor probleemoplossing en download op maat gemaakte vooraf ingestelde cycli — allemaal via de ThinQ™-app.

 

*Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het katoenprogramma liet het AI Wash-programma een verbetering zien in de verzorging van de stoffen en een vermindering van het energieverbruik bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (gemengde overhemden, blouses, functionele T-shirts, chiffonrokken, polyester shorts, enz.) (F4X7VYP15). De resultaten kunnen variëren afhankelijk van het gewicht en het soort stof van de was en/of andere factoren.

*AI-detectie wordt geactiveerd wanneer de lading minder dan 3 kg weegt. AI-detectie wordt niet geactiveerd wanneer de stoomoptie is geselecteerd. AI Wash mag alleen worden gebruikt met vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.

Q.

Wat is de LG Quick Wash-functie?

A.

De snelle TurboWash™ 360˚-technologie van LG zorgt voor grondig gereinigde kleding in slechts 39 minuten, met een wasbeurt die is afgestemd op uw kledingbehoeften. De 3D Multi Spray spuit waterstralen vanuit verschillende hoeken, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt. Deze combinatie zorgt voor een uitstekende balans tussen sproeikracht, wasmiddel en cyclusbeweging, waardoor u kostbare tijd bespaart zonder in te boeten aan waskwaliteit of textielverzorging.    

Q.

Wat is de stoomfunctie in een LG-wasmachine?

A.

De eigen Steam™-technologie van LG (op geselecteerde modellen) pakt allergenen effectief aan. De Allergy Care-functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen, waaronder pollen en huisstofmijt, op te lossen.    

Q.

Hoe werkt de automatische doseerfunctie?

A.

Met het automatische doseersysteem van de LG Automatic dispenser kunt u de wasmiddeldispenser vooraf vullen en de wasmachine het werk laten doen. De technologie in het apparaat meet het gewicht van uw wasgoed en voegt elke keer automatisch precies de juiste hoeveelheid wasmiddel toe. Dit voorkomt overdosering, bespaart u tijd en verlengt de levensduur van uw kleding. De juiste dosering wasmiddel helpt ook om voorladerwasmachines in goede staat te houden. Sluit gewoon de deur en druk op start!

Q.

Hoe registreer ik mijn product op ThinQ?

A.

1. Zorg ervoor dat zowel uw product als uw internetrouter zijn ingeschakeld.

2. Plaats uw product dicht bij de internetrouter. Als de afstand tussen het product en de router te groot is, kan het signaal zwak zijn en kan het lang duren om uw product te registreren.

3. Installeer de ThinQ-app. Raadpleeg de pagina voor uw land voor meer informatie over het installeren van de ThinQ-app en het registreren van uw product.

Disclaimer

 

1)Energie-efficiëntie

-30% lager in de energie-efficiëntie-index in vergelijking met de minimumdrempel van energie-efficiëntieklasse A zoals gedefinieerd door EU-verordening 2019/2014.

 

2)Microplastic-verzorgingscyclus

-Getest door Intertek in juli 2023. Microplastic Care-cyclus met 3 kg lading (100% polyester trainingsjack) in vergelijking met de Mixed Fabric-cyclus (F4Y7EYPBW). Vergelijking door het meten van de hoeveelheid microplastics die door een filter van 20㎛ wordt gefilterd.

-De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de kleding en de omgeving.

 

[Als het product AI Wash 1.0-functies bevat, voer dan deze disclaimer in]

3)AI Wash 1.0

-Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met de katoencyclus liet de AI Wash-cyclus een verbetering zien in de verzorging van de stoffen en een vermindering van het energieverbruik bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (gemengde overhemden, blouses, functionele T-shirts, chiffonrokken, polyester shorts, enz.) (F4X7VYP15). De resultaten kunnen variëren afhankelijk van het gewicht en het soort stof van het wasgoed en/of andere factoren.

-AI-detectie wordt geactiveerd wanneer de lading minder dan 3 kg weegt. AI-detectie wordt niet geactiveerd wanneer de stoomoptie is geselecteerd. AI Wash mag alleen worden gebruikt met vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.

Printen

Belangrijkste specs

CAPACITEIT - Maximum wascapaciteit (kg)

9,0

AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)

600 x 850 x 565

PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA) - Maximaal centrifugetoerental (TPM)

1 350

KENMERKEN - ezDispense

Nee

KENMERKEN - Stoom

Ja

EXTRA OPTIES - Kreukverzorging

Nee

SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

Ja

Alle specificaties

MATERIAAL & AFWERKING

Kleur

Essence Wit (Glanzend)

Deurtype

Zwart getint gehard glazen voorkant

CAPACITEIT

Maximum wascapaciteit (kg)

9,0

PROGRAMMA'S

Donsdeken

Nee

Katoen

Ja

Babykleding met Stoom

Nee

AI Was

Ja

Allergy Care (wasmachine)

Ja

Auto Wash

Nee

Babykleding

Nee

Bedlakens

Nee

Koude Was

Nee

Kleurverzorging

Nee

Katoen+

Nee

Donkere was

Nee

Fijne Was

Nee

Download Prog.

Ja

Donzen jas

Nee

Easy Care

Ja

Eco 40-60

Ja

Extra fijne was

Nee

Hygiëne

Nee

Intensief 60

Nee

Microplastic Zorg

Ja

Mix

Ja

Buitenkleding

Nee

Snel 14 (Snelheid 14)

Ja

Snel 30 min

Nee

Snel Wassen

Nee

Snel wassen+drogen

Nee

Spoelen+Centrifugeren

Nee

Nachtprogramma

Nee

Huidverzorging

Nee

Mouwuiteinden en kragen

Nee

Alleen centrifugeren

Nee

Sportkleding

Nee

Vlekverzorging

Nee

Stoom verversen

Nee

Trommelreiniging

Nee

TurboWash 39

Ja

TurboWash 49

Nee

TurboWash 59

Nee

Wassen + drogen

Nee

Wol (Hand/Wol Was)

Ja

BEDIENING & DISPLAY

Vertragings timer

3-19 uur

Displaytype

Draaiknop +Full Touch-knoppen +LED-display

Deurslot-indicatie

Ja

Figuurindicator

18:88

KENMERKEN

6 motion DD

Ja

AI DD

Ja

Type

Voorlader wasmachine

Signaal einde cyclus

Ja

Centum System

Nee

Item toevoegen

Ja

ezDispense

Nee

Automatische herstart

Ja

Inverter DirectDrive

Ja

Schuimdetectiesysteem

Ja

LoadSense

Ja

Stoom

Ja

Trommelverlichting

Ja

Stoom+

Nee

Verstelbare poten

Ja

Roestvrijstalen trommel

Ja

TurboWash360˚

Ja

Embossing binnenste trommel

Ja

Trillingssensor

Ja

Trommel waslifter

Roestvrijstaal Slanke Lifter

Watertoevoer (warm/koud)

Alleen koud

Waterstand

Auto

Selecteerbare maximale centrifugesnelheid (RPM)

1400

AFMETINGEN & GEWICHT

Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

660 x 890 x 660

Productafmetingen (BxHxD mm)

600 x 850 x 565

Gewicht (kg)

68,0

Gewicht inclusief verpakking (kg)

72,0

Productdiepte van achterdeksel tot deur (D' mm)

620

Productdiepte met deur open 90˚ (D'' mm)

1 100

ENERGIE

Energie-efficiëntieklasse (wassen)

A

EXTRA OPTIES

Wi-Fi

Ja

Item toevoegen

Nee

Geluid Aan/Uit

Ja

Kinderslot

Ja

Einduitstel

Ja

Wasmiddelniveau

Ja

Trommelverlichting

Ja

Voorwas

Ja

Starten op afstand

Ja

Spoelen

Nee

Spoelen + centrifugeren

Nee

Spoelen+

Ja

Wasverzachterniveau

Ja

Centrifugeren

1400/1200/1000/800/400/Niet centrifugeren

Stoom

Nee

Temp.

Koud/20/30/40/60/95℃

Trommelreiniging

Ja

TurboWash

Ja

Wassen

Nee

Kreukverzorging

Nee

Koud wassen

Nee

ezDispense Nozzle Clean

Ja

BARCODE

Barcode

8806096501306

PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA)

Energieverbruik per 100 cycli (kWh)

29

Een "EU-Ecolabel award" toegekend

Ja

Duur van de sluimerstand (min.)

5

Eco 40-60 (volle lading)

0,440

Eco 40-60 (halve lading)

0,295

Eco 40-60 (kwart lading)

0,170

Energie-efficiëntieklasse

A

Maximaal centrifugetoerental (TPM)

1 350

Geluidsniveau voor centrifugeren (dBA)

71

Energieverbruik (W) - Uit-stand

0,5

Energieverbruik (W) - Aan-stand

0,5

Centrifuge - Efficiëntieklasse

B

Centrifuge - Vochtgehalte (%)

53,9

Standaardprogramma (alleen wassen)

Eco 40-60 40℃

Tijd (min.) - (volle lading)

228

Tijd (min.) - (halve lading)

174

Tijd (min.) - (kwart lading)

130

Wascapaciteit (kg)

9,0

Waterverbruik per cyclus (ℓ)

46

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Ja

Download cyclus

Ja

Energie bewaking

Ja

Start op afstand en cyclusbewaking

Ja

ThinQ (Wi-Fi)

Ja

Trommelreiniging coach

Ja

Smart Pairing

Ja

OPTIES/TOEBEHOREN

LG TWINWash Compatibel

Nee

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
EU Energy label 2019(F4X5009THB)
extensie
Product information sheet (F4X5009THB)
extensie
GPSR Safety Information(F4X5009THB)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Printen

Belangrijkste specs

MATERIAAL & AFWERKING - Kleur

Essence Wit (Glanzend)

CAPACITEIT - Maximum droogcapaciteit (kg)

9,0

AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)

600 x 850 x 660

ENERGIE - Energie-efficiëntieklasse (drogen)

B

KENMERKEN - DUAL Inverter HeatPump

Ja

KENMERKEN - Automatisch reinigende condensor

Ja

KENMERKEN - Type warmtebron

Elektrische warmtepomp

KENMERKEN - Omkeerbare deur

Ja

SMART TECHNOLOGY - Smart Pairing

Ja

SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

Ja

Alle specificaties

MATERIAAL & AFWERKING

Kleur

Essence Wit (Glanzend)

Deurtype

Zwart getint gehard glazen voorkant

CAPACITEIT

Maximum droogcapaciteit (kg)

9,0

PROGRAMMA'S

AI Dry

Ja

Allergy Care (droger)

Ja

Beddengoed opfrissen

Nee

Groot voorwerp

Nee

Katoen

Ja

Katoen+

Nee

Fijne Was

Nee

Donsjas opfrissen

Nee

Download Prog.

Ja

Donsdeken

Nee

Easy Care

Ja

Jeans

Nee

Mix

Ja

Snel 30 min

Nee

Snel drogen

Nee

Droogrek Prog.

Nee

Opfrissen

Nee

Huidverzorging

Nee

Stoom hygiëne

Nee

Stoom opfrissen

Nee

Handdoeken

Ja

Warme Lucht

Nee

Wol

Ja

Sportkleding

Ja

Lucht drogen (Koele lucht)

Nee

Eco

Ja

Snel 40

Nee

Droog met timer

Ja

Turbo Dry

Ja

BEDIENING & DISPLAY

Vertragings timer

3-19 uur

Displaytype

Draaiknop +Full Touch-knoppen +LED-display

Deurslot-indicatie

Nee

Figuurindicator

18:88

KENMERKEN

6 motion DD

Nee

AI DD

Nee

Type

Condensdroger (zonder ventilatie)

Automatisch reinigende condensor

Ja

Signaal einde cyclus

Ja

Dual Drogen (EcoHybrid)

Ja

DUAL Inverter HeatPump

Ja

Dubbel pluizenfilter

Ja

Indicatie leeg waterreservoir

Ja

Type warmtebron

Elektrische warmtepomp

Inverter motor

Ja

Automatische herstart

Nee

Inverter DirectDrive

Nee

Omkeerbare deur

Ja

LoadSense

Ja

Sensor Dry

Ja

Trommelverlichting

Ja

Verstelbare poten

Ja

Embossing binnenste trommel

Ja

AFMETINGEN & GEWICHT

Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

660 x 890 x 702

Productdiepte met deur open 90˚ (mm)

1 140

Productafmetingen (BxHxD mm)

600 x 850 x 660

Gewicht (kg)

53,0

Gewicht inclusief verpakking (kg)

57,0

ENERGIE

Energie-efficiëntieklasse (drogen)

B

EXTRA OPTIES

Anti-kreuk

Ja

Condensor zorg

Ja

Trommelverzorging

Ja

Droogniveau

3 niveaus

Favoriet

Nee

Minder tijd

Nee

Meer tijd

Nee

Rek droog

Nee

Wi-Fi

Ja

Geluid Aan/Uit

Ja

Kinderslot

Ja

Einduitstel

Ja

Trommelverlichting

Ja

Starten op afstand

Ja

Stoom

Nee

Droogtijd

Ja

BARCODE

Barcode

8806096612927

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Ja

Smart Pairing

Ja

Download cyclus

Ja

Energie bewaking

Ja

Start op afstand en cyclusbewaking

Ja

ThinQ (Wi-Fi)

Ja

OPTIES/TOEBEHOREN

Afvoerslangset

Ja

Rekmontage

Ja

Stapelset

Nee

LG TWINWash Compatibel

Nee

PRODUCTFICHE (DROGER) – HUIDIGE STANDAARD

Automatische droger

Ja

Een "EU-Ecolabel award" toegekend

Nee

Condensatie-efficiëntieklasse

B

Edry1/2 (kWh)

0,76

Edry (kWh)

1,43

Efficiëntie condensatie bij volledige belasting (%)

91

Efficiëntie van condensatie bij halve lading (%)

91

Geluidsniveau (dBA)

62

Energieverbruik (W) - Uit-stand

0,35

Energieverbruik (W) - Aan-stand

0,35

Standaard droogprogramma

ECO Kastdroog

Tijd (min.) - (volle lading)

269

Tijd (min.) - (gedeeltelijke lading)

160

Gewogen condensatie-efficiëntie (%)

91

Gewogen energieverbruik per 100 cycli (kWh)

92

Gewogen programmatijd

186

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
ENERGY LABEL(RHX5009THB)
extensie
EU Energy Label 2025(RHX5009THB)
extensie
EU Product information sheet 2025(RHX5009THB)
extensie
PRODUCT FICHE(RHX5009THB)
extensie
GPSR Safety Information(RHX5009THB)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

Reviews van andere gebruikers

