Aire acondicionado DUAL Inverter de 9,000 BTU - VM092C31

Aire acondicionado DUAL Inverter de 9,000 BTU - VM092C31

VM092C31
Características principales

  • Compresor DUAL Inverter
  • Control de energía activa
  • kW Manager
  • Auto Clean+
Más

Refrigeración más inteligente, diseñada para usted

Imagen de un compresor inversor dual con insignia de garantía de 10 años

Compresor DUAL Inverter™

Imagen que explica los niveles de uso de energía del aire acondicionado con un control remoto

Control activo de energía

Imagen que explica AI kW Manager con aire acondicionado e interfaz para teléfono inteligente

kW Manager

Imagen del flujo de aire limpio a través de un serpentín de enfriamiento de aire acondicionado

Auto Clean+

Compresor DUAL Inverter™

Uso eficiente de la energía, enfriamiento más rápido

Ofrece un rendimiento confiable con un uso equilibrado de la energía: proporciona un importante ahorro

energético y un enfriamiento más rápido para un mayor confort en menos tiempo. 2)

 

Logotipo de garantía de 10 años para el compresor dual inverter del aire acondicionado LG

Garantía de 10 años en el compresor.

Con una garantía de 10 años3) para el compresor, ayuda a mantener un funcionamiento estable durante muchos años.

Control de energía activa

Potencia a tu manera, ahorra cuando lo necesites

Ahorre energía gracias al control de 4 niveles, ajustable desde el control remoto, que permite visualizar el consumo de energía en cada nivel para un manejo más eficiente.4)

Imagen de un aire acondicionado inversor dual montado en la pared que sopla aire frío con una tabla de uso de energía

Imagen que explica kW Manager con aplicación para teléfono inteligente que muestra la gestión de filtros y el monitoreo de energía

kW Manager

Ahorro energético proactivo
en tus manos

Tome control de su refrigeración, calefacción y uso de energía con un control proactivo e inteligente,

estableciendo límites alcanzables para el consumo de energía.5)

Auto Clean+

Siempre fresco con cuidado
de secado automático

Auto Clean+6) elimina la humedad hasta 20 minutos después de cada uso, ajustando el volumen para

un secado más rápido o un funcionamiento más silencioso.

Prefiltro

Atrapa partículas de
mayor tamaño para una
refrigeración más limpia

Filtra partículas de polvo y ayuda a proporcionar aire más fresco en cada uso.

Video que explica el aire acondicionado que proporciona un enfriamiento silencioso para un sueño confortable

Sleep Timer+

Refrigeración personalizada
para un sueño reparador

Ajusta automáticamente la temperatura de enfriamiento a su rutina, brindando el equilibrio perfecto

para noches de descanso.7)

Menos ruido

Noches tranquilas con brisa silenciosa.

Con un funcionamiento silencioso, brinda comodidad para que pueda dormir profundamente sin molestias.

Gold Fin™

Rendimiento avanzado y duradero

Con tecnología anticorrosión avanzada y aletas mejoradas verificadas por TUV, protege contra daños para un enfriamiento potente y duradero8).

Protección de voltaje

Protección contra fluctuaciones de voltaje

Disfrute de un aire acondicionado duradero que puede ayudar a proteger la unidad de las fluctuaciones de voltaje.9)

Cuidado del aire inteligente

La vida inteligente comienza con la aplicación LG ThinQ™

Controle su aire acondicionado y reciba las últimas alertas en el práctico LG ThinQ™.10)

Control sencillo con asistente de voz

Dígale a su altavoz de IA lo que necesita. Simplemente diga "Encender/Apagar" y su altavoz AI escuchará y luego el aire acondicionado responderá.

Conéctate y controla desde cualquier lugar

El LG ThinQ™ te permite conectarte con tu aire acondicionado como nunca antes. Inícielo fácilmente con solo un toque.

Mantenimiento eficiente del producto

El LG ThinQ™ vigila tu aire acondicionado, ayudándote a realizar un seguimiento del uso de energía y gestionar el mantenimiento diario sin esfuerzo.

Icono para controlar los aires acondicionados LG con asistente de voz de altavoz AI
Ícono de control de aires acondicionados LG en exteriores con la aplicación ThinQ
El ícono muestra que la aplicación ThinQ siempre tiene datos sobre los aires acondicionados LG, lo que permite una gestión eficiente.
* Las imágenes y videos arriba están organizados y creados con fines ilustrativos para mejorar la comprensión. Puede haber variaciones dependiendo del entorno de instalación del producto real.

1. Ahorro de Energía

- TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) ahorran más de energía que los aires acondicionados LG no Inverter (TS-H2465DAO).

- Fecha de prueba: 2016.12, Tamaño de la sala de prueba: 4.3 m * 7.0 m * 2.3 m, Condiciones de prueba: Temperatura interior 33°C, Temperatura exterior 35°C, Temperatura establecida 26°C, Método de

prueba: Comparación de tiempo para alcanzar 26.5°C, Modelo de prueba: TS-H2465DAO (Convencional) US-Q242Ky0 (DUAL Inverter).

2. Enfriamiento Rápido

- TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) enfrían más rápido que los aires acondicionados no Inverter (TS-H2465DAO).

- Fecha de prueba: 2016.12, Tamaño de la sala de prueba: 4.3 m * 7.0 m * 2.3 m, Condiciones de prueba: Temperatura interior 33°C, Temperatura exterior 35°C, Temperatura establecida 26°C, Método de

prueba: Consumo de energía medido durante 8 horas, Modelo de prueba: TS-H2465DAO (TS-12Y2DA) (Convencional) US-Q242Ky0, US-Q122Ky0.

3. Garantía de 10 años del compresor

- La garantía de 10 años del compresor puede variar según el producto y el país, por lo que se recomienda verificar antes de la compra.

4. Control Activo de Energía

- Esta función solo está disponible en modo de enfriamiento.

- Permite ajustar el consumo de energía por niveles, optimizando la eficiencia según la necesidad. Para un enfriamiento más intenso, se recomienda usar el modo normal o el modo Jet.

- Esta función se puede controlar a través del control remoto o la aplicación ThinQ.

- La imagen del control remoto puede cambiar sin previo aviso.

5. Administrador de kW

- Esta función puede variar según el producto y el país.

- Durante el período establecido, se monitoriza el consumo acumulado de electricidad y se realizan operaciones para limitar el consumo de electricidad durante el período restante.

- Si el consumo diario de electricidad excede el objetivo de su período establecido, el uso restante de electricidad se recalcula automáticamente para mantener el objetivo.

- Esta función solo está disponible a través de la aplicación inteligente LG ThinQ™.

- Si el total de electricidad utilizada dentro del período establecido excede la cantidad objetivo, la función del Administrador de kW se desactiva y la máquina volverá a un modo de operación general. Esto será

notificado a través de la aplicación LG ThinQ™.

6. Auto Clean+

- Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado después de que termina la operación de enfriamiento, y esto se indica por el residuo restante en el producto.

- Auto Clean+ puede operar en modo ventilador hasta 20 minutos automáticamente, dependiendo del patrón de uso de la operación de enfriamiento anterior, para ayudar a eliminar la humedad del

intercambiador de calor.

- La condición interna de secado puede variar según las condiciones de temperatura y humedad del aire interior.

- Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para agregar flujo de aire adicional durante el tiempo de secado.

- Auto Clean+ se activa al enviar el producto y se puede usar sin configuraciones adicionales.

7. Sleep Timer+

- Sleep Timer ajusta automáticamente la temperatura analizando sus patrones de uso mientras está en modo de sueño.

- Para usar la función Sleep Timer, debe configurarlo por primera vez a través de LG ThinQ.

- Sleep Timer solo se puede usar en modo de enfriamiento.

- La intensidad del flujo de aire se ajusta automáticamente mediante el análisis de patrones de uso y puede modificarse a través de LG ThinQ.

- El rango de temperatura ajustable para Sleep Timer es de 22°C a 28°C.

8. Gold Fin™

- TÜV certifica que el área de corrosión del Gold Fin™ se mantiene en niveles mínimos, superando el estándar RN 9.5.

- Fecha de prueba: 2019.06~2020.02

- Estándares de prueba: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B 117 Prueba de niebla salina

- Muestra de prueba: Lámina de aletas de AI (100㎛, 70 X 150㎜) + recubrimiento orgánico (1.65g/㎡)

- Condiciones de prueba: (35±2)℃, pH 6.5~7.2, rociado de niebla salina NaCl al 5±1% durante 5000h

- Resultado de la prueba: No más del 0.05% de área de corrosión. (superior a RN 9.5)

9. Volt Care

- Fecha de prueba: 2025.06~08 Laboratorio de aire acondicionado LG

- Condiciones de prueba: Temperatura interior DB 32℃/WB 23℃, Temperatura exterior DB 48℃/WB 29℃ configurado en modo de enfriamiento. Esta condición se probó aplicando alto/bajo voltaje (187/276V)

para operar el producto.

- Método de prueba: De acuerdo con los estándares internos de prueba de LG (LG(67)-F0-6037), el intercambiador de calor exterior se evaluó bajo condiciones controladas, operando de forma continua

mientras se ajustaban el voltaje y los modos de funcionamiento.

- Modelos de prueba: S3-Q09AA33Z, S3-Q12JA33Z, S3-Q18KL33Z, S3-Q24K233Z

- Resultado de la prueba: Se confirmó que todos los productos probados bajo las condiciones propuestas operaron normalmente y de manera continua.

- El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de uso reales.

- La operación continua es posible dentro del rango de voltaje probado, pero el rendimiento del producto puede disminuir.

10. ThinQ

- LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.

- Las funciones inteligentes y el asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Verifique con su minorista local o LG para saber si el servicio está disponible.

- El dispositivo de altavoz inteligente con habilitación de voz no está incluido.

Q.

¿Cuántos BTU necesito según el tamaño de mi habitación?

A.

La capacidad necesaria de un aire acondicionado depende de los metros cuadrados de la habitación, del número de personas y de los dispositivos electrónicos presentes. En promedio, se recomienda tener entre 600 y 800 BTU por m². Por ejemplo, una habitación de 15 m² suele necesitar alrededor de 9.000 BTU, mientras que un espacio de 20 m² con varias personas y dispositivos electrónicos puede requerir entre 12.000 y 18.000 BTU. Para mayor comodidad, la aplicación LG ThinQ para su aire acondicionado LG DUAL Inverter le permite calcular fácilmente la capacidad correcta y monitorear el rendimiento en tiempo real.

Q.

¿Qué es un aire acondicionado inverter y cómo funciona?

A.

Un aire acondicionado inversor utiliza un compresor de velocidad variable que ajusta su velocidad para satisfacer las necesidades de enfriamiento. El aire acondicionado LG DUAL Inverter va más allá con tecnología avanzada de doble rotación, que brinda enfriamiento eficiente, rendimiento constante y mayor durabilidad para una comodidad duradera.

Q.

¿Cómo puedo ahorrar electricidad cuando uso un aire acondicionado?

A.

Puede ahorrar energía estableciendo temperaturas adecuadas para refrigeración y calefacción y evitando el encendido y apagado frecuente del aire acondicionado. El aire acondicionado LG DUAL Inverter cuenta con Active Energy Control, que le permite ajustar la potencia de enfriamiento en cuatro pasos (100%, 80%, 60% o 40%) para adaptarse al tamaño de la habitación y la cantidad de ocupantes.

En días más fríos o por la noche, bajar la configuración reduce el uso de electricidad sin apagar el aire acondicionado. El LG DUAL Inverter AC ayuda a mantener la comodidad mientras reduce sus costos mensuales de electricidad.

Además, con kW Manager en la aplicación LG ThinQ, puedes realizar un seguimiento de tu consumo de energía en tiempo real y recibir alertas personalizadas para optimizar el uso.

Q.

¿Qué características de mantenimiento ayudan a que un aire acondicionado dure más?

A.

Para un rendimiento óptimo, el aire acondicionado debe limpiarse periódicamente. El aire acondicionado LG DUAL Inverter está diseñado para un mantenimiento más sencillo y un rendimiento duradero. La función Auto Clean+ evita que se formen bacterias y moho en el intercambiador de calor, creando un ambiente interior más agradable y confortable. Para mejorar la durabilidad, el revestimiento anticorrosión Gold Fin™ del LG DUAL Inverter AC hace que la superficie del intercambiador de calor sea más resistente a la corrosión, lo que ayuda a mantener el rendimiento a largo plazo. Para mayor seguridad, LG ofrece una garantía de 10 años para el compresor inversor, lo que brinda un rendimiento confiable y valor a largo plazo.

Q.

¿Qué tan silencioso es el aire acondicionado?

A.

En general, los aires acondicionados con inversor funcionan de manera más silenciosa que los modelos sin inversor. El aire acondicionado LG DUAL Inverter mantiene un bajo ruido operativo a través de su tecnología DUAL Inverter Compressor™.

Resumen

Imprimir

DIMENSIONES

VM092C31

Tecla especial

  • GENERAL - tipo de producto

    Montado en la pared

  • GENERAL - Tipo de HVAC

    Solo Frio

  • Ahorro de energía - Grado energético

    N / A

  • CONVENIENCIA - ThinQ(Wi-Fi)

  • HIGIENE - UV Nano

    N / A

  • PURIFICADOR DE AIRE - ionizador

    N / A

Todas las especificaciones

ENFRIAMIENTO

  • 4 maneras

    Arriba abajo

  • Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)

    Sí (6 pasos)

  • Velocidad del ventilador

    6 pasos

  • Enfriamiento de energía

  • AI Air

    N / A

  • Aire Confort

PURIFICADOR DE AIRE

  • Pantalla de purificación de aire

    N / A

  • ionizador

    N / A

  • Sensor PM 1.0

    N / A

CONVENIENCIA

  • Reinicio automático

  • Modo de ventilador

  • Filtro de alarma

  • Operación de interruptor forzado

  • Ruido bajo

  • Reserva On/Off (24 horas)

  • Control remoto

  • Reserva

  • Diagnóstico inteligente

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • Modo sueño profundo

    N / A

  • Temporizador+

DISEÑO

  • Color (Cuerpo)

    Blanco

  • Color (descarga)

    Negro

  • Pantalla

    88 oculto

FILTRAR

  • Filtro de polvo fino

    N / A

  • Prefiltro

  • Filtro micropolvo

    N / A

HIGIENE

  • UV Nano

    N / A

  • Limpieza total

  • Auto limpieza +

  • Limpieza de intercambiador de calor

    N / A

UPC CODE

  • UPC Code

    8806096653258

GENERAL

  • Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm)

    754x308x189

  • Peso de la unidad interior (kg)

    7.2

  • Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm)

    717x495x230

  • Peso de la unidad exterior (kg)

    17.0

  • tipo de producto

    Montado en la pared

  • Volataje nominal de entrada (V, Hz)

    220, 50 / 60

  • Tipo de refrigerante

    R32

  • Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    38 / 33 / 29

  • Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h)

    9000

  • Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W)

    790

  • Tipo de HVAC

    Solo Frio

  • Tipo de Producto II

    Inverter

DESHUMIDIFICACIÓN

  • Deshumidificación

AHORRO DE ENERGÍA

  • Control de energía activo

  • Pantalla de energía

  • Grado energético

    N / A

  • Monitoreo de energía

  • Ahorro de energía (enfriamiento)

    N / A

  • AI kW Manager

  • sensor de radar

    N / A

FUNCIÓN B2B DE RAC

  • Contacto seco

    N / A

