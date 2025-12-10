QNED Smart TV con soluciones Pro:Centric - 50UK777H

La solución de gestión de contenidos para hoteles Pro:Centric Direct ofrece herramientas de edición fáciles y sencillas, lo que facilita la realización de servicios y gestión remota basada en redes IP con un solo clic. La solución Pro:Centric Direct permite a los usuarios editar su interfaz fácilmente al proporcionar una interfaz personalizada y administra de manera eficiente todos los televisores de la habitación. La última versión de PCD proporciona control en la habitación basado en IoT, así como función de control por voz a través del procesamiento del lenguaje natural (NLP) de LG. Estas funciones relacionadas con la voz y el IoT serán su punto de partida para prepararse para las habitaciones de hotel de próxima generación a través de la inteligencia artificial.