QNED Smart TV con soluciones Pro:Centric - 50UK777H
QNED Smart TV con soluciones Pro:Centric
Hay un televisor instalado en un soporte cerca de la pared de la habitación del hotel y la pantalla es brillante y clara.
* Todas las imágenes de esta página son sólo para fines ilustrativos.
TV QNED
Experimente el brillo del color con QNED TV. La marca premium de televisores LCD de LG utiliza una nueva tecnología de gama de colores para mejorar su experiencia visual. Con una impresionante tasa de reproducción de color de 90~93%, QNED TV transforma la luz azul en blanca, absorbiendo y purificando de manera experta longitudes de onda innecesarias. Mejore su experiencia visual con QNED TV para disfrutar de imágenes impresionantes y tonos vibrantes en su contenido favorito.
Un televisor LG QNED muestra una pantalla con colores vivos y una reproducción precisa del color.
*Todas las imágenes de esta página tienen fines meramente ilustrativos.
Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Cloud mejora la usabilidad de la solución CMS de la empresa y la nube del sistema, reforzando el servicio de la solución de terceros. También ofrece varias plantillas de diseño, lo que mejora la plataforma de análisis y recopilación de datos con un panel llamativo. Además con nuevas características; LG Channels proporciona una manera conveniente de acceder a una amplia gama de contenido de CP (Proveedor de contenido), incluidos canales de televisión abierta, sin dispositivos ni suscripciones adicionales. Y Mobile Application Creator le permite simplificar el proceso de configuración de servicios de conserjería en dispositivos móviles para invitados. A través de esta función, la solicitud del huésped quedará satisfecha con una respuesta inmediata.
La mujer está trabajando a través de Pro:Centric Cloud.
*Todas las imágenes de esta página tienen fines meramente ilustrativos.
LG Hotel TV funciona con
Google Cast
Disfrute de un acceso rápido a sus dispositivos personales con un conveniente código QR en LG Hotel TV para transmitir sus programas OTT favoritos en la pantalla grande y experimente un pago seguro con borrado automático de información personal para su tranquilidad. Además, con el emparejamiento persistente, conecta tus dispositivos una vez y mantente conectado durante toda tu estadía.
Los huéspedes del hotel utilizan Google Cast para emparejar un teléfono inteligente con el televisor de la habitación para acceder al contenido.
* Google Cast es una marca comercial de Google LLC.
Funciona con AirPlay
Con Apple AirPlay, los huéspedes pueden transmitir contenido a los televisores LG Pro:Centric Smart Hotel, directamente desde su iPhone o iPad, ya sea para ver películas y programas desde sus aplicaciones favoritas o compartir lo que hay en sus dispositivos Apple, incluidas fotos, videos personales, juegos y más. Los huéspedes simplemente escanean un código QR único en pantalla después de registrarse para vincular de forma privada y segura su iPhone o iPad directamente al televisor de la habitación durante su estadía.
Un huésped del hotel está emparejando su iPhone con el televisor de la habitación a través de AirPlay.
Fácilmente accesible a la aplicación Netflix
Experimente una amplia variedad de contenido de video de Netflix en UK777H con la solución Pro:Centric. Disfrute de la comodidad de su habitación y de un servicio de streaming que ofrece miles de selecciones.
El contenido del hotel, incluida la aplicación Netflix, se muestra en la televisión de la habitación del hotel.
* Se requiere membresía de Netflix.
Pro:Centric Direct
La solución de gestión de contenidos para hoteles Pro:Centric Direct ofrece herramientas de edición fáciles y sencillas, lo que facilita la realización de servicios y gestión remota basada en redes IP con un solo clic. La solución Pro:Centric Direct permite a los usuarios editar su interfaz fácilmente al proporcionar una interfaz personalizada y administra de manera eficiente todos los televisores de la habitación. La última versión de PCD proporciona control en la habitación basado en IoT, así como función de control por voz a través del procesamiento del lenguaje natural (NLP) de LG. Estas funciones relacionadas con la voz y el IoT serán su punto de partida para prepararse para las habitaciones de hotel de próxima generación a través de la inteligencia artificial.
Un hombre gestiona algunos contenidos y configuraciones de TV en el hotel utilizando la solución Pro:Centric Direct a través de un servidor.
* Es posible que algunas funciones no sean compatibles según las versiones de PCD.
SoftAP
Un avance con respecto al modelo anterior, que requería una conexión física por cable a la TV para usar la función SoftAP, el nuevo Wireless-In SoftAP ofrece excelentes opciones de conectividad para los hoteles mediante conexión inalámbrica a la TV.
Con la función SoftAP del televisor se pueden conectar otros dispositivos como teléfonos móviles, portátiles y tabletas.
Profundidad delgada para una apariencia elegante
Con un diseño delgado, la serie UK777H se integra suavemente en los interiores, brindando una impresión moderna a los huéspedes.
El UK777H se instala perfectamente en la habitación del hotel y se muestra una vista lateral para resaltar su diseño delgado.
* En caso de TV de 65”, 55”, 50” (75”: 1,22 pulgadas)
