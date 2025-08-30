We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CreateBoard
Donde la innovación digital se une a la funcionalidad intuitiva
En la sala de conferencias hay un gran TR3PN instalado en la pared, que muestra en la pantalla los materiales para la reunión con gran nitidez.
*Todas las imágenes de esta página son meramente ilustrativas.
Solución creativa para pizarras blancas
LG CreateBoard ofrece una experiencia táctil realista, lo que permite a los usuarios interactuar con el contenido directamente en la pantalla. Se puede escribir, dibujar, ampliar y girar con solo los dedos, lo que la convierte en una herramienta eficaz para proyectos creativos o presentaciones. Además, LG CreateBoard permite compartir la pantalla y el contenido, lo que la convierte en una herramienta excelente para una colaboración fluida, incluso con miembros del equipo que se encuentran a distancia.
En el espacio de ideación del aula hay dos TR3PN: uno montado en la pared y otro independiente. Los alumnos comparten libremente sus opiniones escribiendo en los TR3PN.
Varias plantillas didácticas
LG CreateBoard ofrece una variedad de plantillas y herramientas educativas, como una regla, una tabla y notas adhesivas, que fomentan la participación activa de los alumnos y facilitan lecciones intuitivas.
Durante la clase, una persona escribe en la pantalla TR3PN, mientras que otra utiliza una herramienta del menú.
Fácil de guardar / importar / exportar
LG CreateBoard incorpora funciones sencillas de importación y exportación. Los recursos se pueden guardar e importar directamente desde Google Drive o OneDrive. Después de las reuniones, puede enviar correos electrónicos directamente para compartir materiales o escanear un código QR para transferirlos a su dispositivo personal.
Los materiales utilizados durante la reunión se pueden compartir a través de las diversas funciones de LG CreateBoard, como la importación y exportación después de la reunión.
Laboratorio LG CreateBoard
Software para CreateBoard exclusivo de LG.
Herramientas para una colaboración fluida
Hay disponibles diversas herramientas, como una calculadora, un reloj y notas adhesivas, para facilitar las discusiones y garantizar un intercambio de ideas y una comunicación fluidos. Además, los usuarios pueden personalizar la barra de menú con las herramientas que utilizan con más frecuencia, lo que mejora su eficiencia en el trabajo.
Un TR3PN está montado en la pared de la sala de conferencias, con la barra de menú mostrada en la pantalla.
Navegador web
Cuando necesite una referencia durante una discusión, puede acceder a diversa información en tiempo real con solo hacer clic en un navegador web. La información necesaria que se encuentra en Internet se puede arrastrar y soltar fácilmente en el material que está creando, lo que mejora la productividad de sus reuniones.
Efecto de atención
Con solo tocar dos veces la pantalla del LG CreateBoard con 4-5 dedos, aparecerá un signo de atención acompañado de un sonido. Esta función facilita captar la atención de los participantes en los momentos en que es necesario que se concentren.
LG CreateBoard Compartir
LG CreateBoard Share ofrece una función de pantalla compartida inalámbrica, lo que proporciona a los usuarios un entorno de debate flexible. Los usuarios pueden compartir su pantalla desde sus propios dispositivos, lo que simplifica el proceso de compartir y colaborar en proyectos de equipo o materiales de presentación.
Los materiales que se muestran en la pantalla TR3PN se comparten de forma inalámbrica y se muestran de forma idéntica en ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes simultáneamente.
*LG CreateBoard también admite el uso compartido sin aplicaciones para PC (a través del sitio web) y dispositivos móviles dentro de la misma red. * Para una conexión más estable, recomendamos instalar una aplicación dedicada (LG CreateBoard Share). * La aplicación LG CreateBoard Share es compatible con Android 5.1 y superior, iOS 12.0 y superior, y MacOS 11.0 y superior.
Función de pantalla compartida inalámbrica para Un entorno de reuniones sin interrupciones
LG CreateBoard Share establece una sala de reuniones fluida y estable sin necesidad de cables ni conexiones adicionales. Ahora, los presentadores pueden compartir sus pantallas sin tener que desplazarse ni desconectar y conectar cables cada vez que cambia el presentador. Con la capacidad de compartir hasta 9 pantallas en tiempo real, es posible mostrar los materiales de varias personas simultáneamente cuando sea necesario, lo que mejora la eficiencia de la colaboración.
Se muestran dos imágenes una al lado de la otra para comparar el antes y el después. Una imagen muestra varios cables conectados a diferentes dispositivos utilizados para compartir la pantalla. La otra imagen muestra una mesa ordenada con la función Wireless ScreenShare, que permite compartir la pantalla de forma inalámbrica, eliminando la necesidad de múltiples cables.
Conexión sencilla a LG CreateBoard Share
Los usuarios pueden utilizar fácilmente la función de compartir pantalla inalámbrica a través de la aplicación LG CreateBoard Share, e incluso sin la aplicación, pueden acceder cómodamente a esta función a través del sitio web. Se puede establecer una conexión rápida con LG CreateBoard Share introduciendo un código de 6 dígitos.
Presentación: comodidad y flexibilidad en la sala de reuniones
La función de pantalla compartida inalámbrica permite a los presentadores moverse libremente por la sala de reuniones sin molestias de cables. Esta función les permite controlar sus presentaciones directamente desde sus propios dispositivos. Además, pueden enviar fácilmente fotos y vídeos almacenados en sus dispositivos personales, lo que mejora la fluidez y la riqueza de sus presentaciones.
Se está realizando una presentación en la sala de reuniones equipada con TR3PN, y el presentador controla a la perfección sus materiales mediante la función de pantalla compartida inalámbrica de su tableta.
En el aula equipada con TR3PN, un presentador imparte una sesión, gestionando los materiales de la presentación en su tableta mediante la función de pantalla compartida inalámbrica, al tiempo que comparte el contenido en tiempo real con los dispositivos de los demás alumnos.
Modo seguro
LG CreateBoard Share es compatible con el modo seguro, que permite a los usuarios conceder permisos para compartir. Esto permite a los usuarios evitar que se comparta contenido no autorizado.
LG ConnectedCare DMS
LG ConnectedCare DMS es una solución en la nube para supervisar, controlar y gestionar de forma remota el estado de las pantallas LG CreateBoard y de señalización. Esta función permite a los responsables de TI operar y gestionar recursos importantes en dispositivos operativos sin necesidad de desplazarse físicamente a las instalaciones.
Los responsables de TI supervisan de forma remota LG CreateBoard a través de LG ConnectedCare DMS.
*«LG ConnectedCare DMS» debe adquirirse por separado.
*La disponibilidad del servicio «LG ConnectedCare DMS» varía según la región, por lo que le recomendamos que se ponga en contacto con el representante de ventas de LG de su región para obtener más información.
Panel de control
El panel de control LG ConnectedCare DMS le permite ver y supervisar varios dispositivos al mismo tiempo, lo que le ahorra tiempo y aumenta la eficiencia.
Actualmente se están mostrando las cinco pantallas disponibles en LG ConnectedCare DMS.
Control remoto
El DMS ConnectedCare de LG permite un control centralizado y sencillo de la señalización digital conectada al sistema. Las funciones de uso frecuente, como el encendido y apagado, la programación y el ajuste del brillo de la pantalla, se pueden aplicar de forma remota.
El responsable de TI puede controlar de forma remota los dispositivos del aula, como el encendido y apagado, la programación, el brillo y el bloqueo de pantalla.
Broadcasting
Se pueden enviar mensajes y una amplia gama de contenidos desde el sistema principal a dispositivos individuales conectados a LG ConnectedCare DMS. Los eventos o anuncios de la empresa se pueden transmitir de forma remota desde el sistema central de forma simultánea.
Los avisos de la empresa se muestran de manera uniforme en pantallas ubicadas en la oficina, el vestíbulo y las áreas de descanso.
Mensaje de alerta
En caso de situaciones urgentes, como un incendio o un desastre natural, se pueden distribuir mensajes de alerta manualmente a través del sistema, lo que ayuda a profesores y alumnos a percibir rápidamente la situación y tomar medidas de seguridad de inmediato.
Al agrupar varias aulas en un solo grupo para su gestión, se muestra la capacidad de enviar el mismo mensaje simultáneamente.
Certificación de Google
Funciones seguras
Bloqueo de pantalla
Los usuarios pueden bloquear la pantalla con la función Bloqueo de pantalla y desbloquearla introduciendo una contraseña. Esta medida de protección se puede configurar en el menú Ajustes, lo que protege el dispositivo contra el acceso no autorizado.
La función Bloqueo de pantalla permite a los usuarios bloquear y desbloquear la pantalla.
Otras características
Multi-touch
LG CreateBoard cuenta con una función multitáctil que puede detectar hasta 50 puntos táctiles simultáneamente. Esta función facilita la introducción simultánea de toques y gestos de varios usuarios, lo que fomenta la colaboración y el intercambio de ideas entre los miembros del equipo. Esto permite una interacción eficiente en actividades o reuniones en grupo.
En la sala de reuniones, los asistentes intercambian ideas activamente escribiendo al mismo tiempo en la pantalla LG CreateBoard.
Inicio de sesión con QR para un fácil acceso a la nube
Los usuarios pueden registrarse en diversas aplicaciones en LG CreateBoard, incluyendo Google Drive y OneDrive, con solo una verificación QR. Después de usar, los usuarios pueden simplemente hacer clic en el botón «Cerrar sesión» para desconectarse, reduciendo así el riesgo de fuga de información personal.
Iniciar sesión con un código QR es fácil, lo que ahorra tiempo en la preparación de las reuniones y mejora la seguridad de la información personal. Basta con cerrar sesión para proteger la información.
Conexión tipo C
La conectividad USB-C simplifica las conexiones, lo que permite cargar y enviar datos simultáneamente con un solo cable.
LG CreateBoard simplifica la conectividad a través de USB-C, transmite datos fácilmente y puede cargar hasta 65 W.
*Los cables USB tipo C se venden por separado.
Ahorro de energía
Cuando un dispositivo no recibe una señal de entrada externa durante un periodo de tiempo específico establecido por el usuario, el dispositivo entra en modo de espera. Los dispositivos también se pueden encender o apagar automáticamente a una hora o un día específicos establecidos por el usuario, lo que contribuye al ahorro de energía.
Si no hay ninguna entrada durante un determinado periodo de tiempo, el dispositivo pasa al modo de espera y se puede encender o apagar automáticamente configurando la hora, lo que ahorra energía.
Todas las especificaciones
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.