About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro

Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro

LG5847MS30.BDL
Front view with bundle image
LG Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro, LG5847MS30.BDL
LG Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro, LG5847MS30.BDL
LG Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro, LG5847MS30.BDL
LG Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro, LG5847MS30.BDL
LG Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro, LG5847MS30.BDL
LG Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro, LG5847MS30.BDL
Front view with bundle image
LG Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro, LG5847MS30.BDL
LG Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro, LG5847MS30.BDL
LG Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro, LG5847MS30.BDL
LG Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro, LG5847MS30.BDL
LG Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro, LG5847MS30.BDL
LG Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro, LG5847MS30.BDL

Características principales

  • Panel InstaviewTM
  • Freidora de Aire, prepare comidas para grandes grupos de personas sin ayuda.
  • LG ThinQTM, Supervise el progreso de su plato incluso a distancia.
  • Recubrimiento de Fácil limpieza EasyClean™
  • Diseño Delgado
  • Luz LED
Más
Productos en este Combo: 2
Vista Frontal LG Estufa a Gas 5.8p³, LRGL5847S

LRGL5847S

Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ 5/Triple Quemador Freidora de aire ThinQ™ EasyClean
Front

MS3032JAS

Microondas NeoChef™ Slim 1.1p³ EasyClean™ 900W Negro
A_04_A.OBS_Category-Banner_Ver_Para_Creer_Oven

A_04_A.OBS_Category-Banner_Ver_Para_Creer_Oven

Características principales1

Características principales1

Características principales

InstaView™

Toque dos veces para ver lo qué se está cocinando

"InstaView™ le permite mirar dentro del horno con dos simples toques en la puerta de vidrio de tres capas sin necesidad de tocar el botón de la lámpara. Este intuitivo sistema de toque
le permite verificar el progreso de la comida de manera instantánea y segura sin preocuparse por perder ni un grado de calor."
Hay un horno de microondas en la cocina e íconos que representan tres características clave.

Hay un horno de microondas en la cocina e íconos que representan tres características clave.

Limpieza sin esfuerzo, resultados impecables

Limpieza sin esfuerzo, resultados impecables

Limpieza sin esfuerzo, resultados impecables

EasyClean™ elimina el 99.99% de las bacterias. Simplemente rocía el interior con agua y elimina cualquier residuo sin esfuerzo, sin necesidad de detergentes o productos químicos agresivos.

*Basado en la prueba de actividad y eficacia antibacteriana de SGS (2017.08) siguiendo el estándar de producto antibacteriano JIS Z 2801:2010, se ha confirmado que el valor de actividad antibacteriana contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus es de al menos 5,9 (equivalente a 99,999%).

Diseño minimalista, Práctico espacio

Dado su diseño elegante y tamaño compacto, se integra perfectamente en la decoración de cualquier cocina, al mismo tiempo que ofrece un amplio espacio para platos altos o anchos.

Alrededor del producto se representa un gráfico formado por líneas que describen el tamaño reducido del producto.

Imprimir

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Capacidad del horno (L)

5.8 pies cúbicos(unit not in L)

CARACTERÍSTICAS DE CONVENIENCIA

EasyClean

Easy Clean

CARACTERÍSTICAS DE LA ENCIMERA

Material de la rejilla de la hornilla de la cocina

STS

Número de hornillas/elementos de la encimera

5 / Triple Quemador

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO

Ventilador de convección

Abanico

Capacidad del horno (L)

5.8 pies cúbicos(unit not in L)

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

Pantalla de control

LED

Tipo de control

Glass Touch

MODOS DE COCCIÓN

Parrilla

Rejilla ancha

DISEÑO/ACABADO

Pantalla de control

LED

Tipo de control del horno

Glass Touch

Tipo Cubierta Superior

AL+Smog

CARACTERÍSTICAS DEL CAJÓN

Tipo de cajón

Almacenamiento

TECNOLOGÍA SMART

ThinQ (Wi-Fi)

ThinQ™

Imprimir

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Marca

LG

País de origen

China

Color de la puerta

Negro

Diseño de la puerta

Dividido

EasyClean

Tipo de instalación

Encimera

Color Exterior

Negro

Capacidad del horno (L)

30

Tipo

Solo

CARACTERÍSTICAS DE CONVENIENCIA

Añadir 30 segundos

Bloqueo para niños

Señal acústica de finalización

EasyClean

Temporizador de cocina

No

Ajuste del tiempo

Activación/desactivación de la plataforma giratoria

No

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO MICROONDAS

Tipo de luz interior

LED

Cómo cocinar

Automático+Manual

Consumo de energía de microondas (W)

1300

Niveles de energía de microondas (W)

10

Potencia de salida de microondas (W)

900

Capacidad del horno (L)

30

Smart Inverter

No

Consumo total de energía (W)

1300

Tamaño de la plataforma giratoria (mm)

305

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

Pantalla de control

LED

Ubicación del control

Lado derecho

Tipo de control

Panel Táctil

MODOS DE COCCIÓN

Freídora de aire

No

Auto Cocción

Recalentado automático

Hornear

No

Horneado por convección

No

Descongelar

Deshidratar

No

Parrilla

No

Descongelar inverter

No

Derretir

No

Memoria de cocción

No

Probar

No

Asar

No

Sensor de cocción

No

Recalentamiento del sensor

No

Cocción lenta

No

Ablandar

No

Convección rápida

No

Parrilla rápida

No

Etapa de cocción

No

Cocción al vapor

No

Calentar

No

DISEÑO/ACABADO

Diseño de cavidad

Cuadrado

Color de la puerta

Negro

Diseño de la puerta de cristal

Neblina

Diseño exterior

WideView tradicional

Color interior

Gris

Color Exterior

Negro

Acabado de a prueba de huellas

No

DIMENSIONES/PESO

Peso de envío (kg)

14.8

Dimensión de la cavidad (An. x Alt. x Prof.) (mm)

359.0 x 218.0 x 378.5

Dimensiones del embalaje (An. x Alt. x Prof.) (mm)

596 x 461 x 351

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)

508.4 x 289.8 x 398.8

Peso del producto (kg)

13.3

POTENCIA/CALIFICACIONES

Potencia (W)

900

Suministro de energía requerido (voltios/Hz)

120V / 60Hz

TECNOLOGÍA SMART

Etiqueta NFC

No

SmartDiagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

No

ACCESORIOS

Bandeja de vidrio (ea)

1

Aro de rotación (ea)

1

Manual del usuario (ea)

1

UPC CODE

UPC Code

8806084127952

Qué opina la gente

Especial para ti

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.