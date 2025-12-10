We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro
Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Microondas NeoChef™ Slim 1.1p Negro
LG5847MS30.BDL
Productos en este Combo: 2
InstaView™
Toque dos veces para ver lo qué se está cocinando
"InstaView™ le permite mirar dentro del horno con dos simples toques en la puerta de vidrio de tres capas sin necesidad de tocar el botón de la lámpara. Este intuitivo sistema de toque
le permite verificar el progreso de la comida de manera instantánea y segura sin preocuparse por perder ni un grado de calor."
*Basado en la prueba de actividad y eficacia antibacteriana de SGS (2017.08) siguiendo el estándar de producto antibacteriano JIS Z 2801:2010, se ha confirmado que el valor de actividad antibacteriana contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus es de al menos 5,9 (equivalente a 99,999%).
Diseño minimalista, Práctico espacio
Dado su diseño elegante y tamaño compacto, se integra perfectamente en la decoración de cualquier cocina, al mismo tiempo que ofrece un amplio espacio para platos altos o anchos.
Alrededor del producto se representa un gráfico formado por líneas que describen el tamaño reducido del producto.
- Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ 5/Triple Quemador Freidora de aire ThinQ™ EasyClean
- Microondas NeoChef™ Slim 1.1p³ EasyClean™ 900W Negro
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Capacidad del horno (L)
5.8 pies cúbicos(unit not in L)
CARACTERÍSTICAS DE CONVENIENCIA
EasyClean
Easy Clean
CARACTERÍSTICAS DE LA ENCIMERA
Material de la rejilla de la hornilla de la cocina
STS
Número de hornillas/elementos de la encimera
5 / Triple Quemador
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO
Ventilador de convección
Abanico
Capacidad del horno (L)
5.8 pies cúbicos(unit not in L)
CARACTERÍSTICAS DE CONTROL
Pantalla de control
LED
Tipo de control
Glass Touch
MODOS DE COCCIÓN
Parrilla
Rejilla ancha
DISEÑO/ACABADO
Pantalla de control
LED
Tipo de control del horno
Glass Touch
Tipo Cubierta Superior
AL+Smog
CARACTERÍSTICAS DEL CAJÓN
Tipo de cajón
Almacenamiento
TECNOLOGÍA SMART
ThinQ (Wi-Fi)
ThinQ™
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Marca
LG
País de origen
China
Color de la puerta
Negro
Diseño de la puerta
Dividido
EasyClean
Sí
Tipo de instalación
Encimera
Color Exterior
Negro
Capacidad del horno (L)
30
Tipo
Solo
CARACTERÍSTICAS DE CONVENIENCIA
Añadir 30 segundos
Sí
Bloqueo para niños
Sí
Señal acústica de finalización
Sí
EasyClean
Sí
Temporizador de cocina
No
Ajuste del tiempo
Sí
Activación/desactivación de la plataforma giratoria
No
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO MICROONDAS
Tipo de luz interior
LED
Cómo cocinar
Automático+Manual
Consumo de energía de microondas (W)
1300
Niveles de energía de microondas (W)
10
Potencia de salida de microondas (W)
900
Capacidad del horno (L)
30
Smart Inverter
No
Consumo total de energía (W)
1300
Tamaño de la plataforma giratoria (mm)
305
CARACTERÍSTICAS DE CONTROL
Pantalla de control
LED
Ubicación del control
Lado derecho
Tipo de control
Panel Táctil
MODOS DE COCCIÓN
Freídora de aire
No
Auto Cocción
Sí
Recalentado automático
Sí
Hornear
No
Horneado por convección
No
Descongelar
Sí
Deshidratar
No
Parrilla
No
Descongelar inverter
No
Derretir
No
Memoria de cocción
No
Probar
No
Asar
No
Sensor de cocción
No
Recalentamiento del sensor
No
Cocción lenta
No
Ablandar
No
Convección rápida
No
Parrilla rápida
No
Etapa de cocción
No
Cocción al vapor
No
Calentar
No
DISEÑO/ACABADO
Diseño de cavidad
Cuadrado
Color de la puerta
Negro
Diseño de la puerta de cristal
Neblina
Diseño exterior
WideView tradicional
Color interior
Gris
Color Exterior
Negro
Acabado de a prueba de huellas
No
DIMENSIONES/PESO
Peso de envío (kg)
14.8
Dimensión de la cavidad (An. x Alt. x Prof.) (mm)
359.0 x 218.0 x 378.5
Dimensiones del embalaje (An. x Alt. x Prof.) (mm)
596 x 461 x 351
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)
508.4 x 289.8 x 398.8
Peso del producto (kg)
13.3
POTENCIA/CALIFICACIONES
Potencia (W)
900
Suministro de energía requerido (voltios/Hz)
120V / 60Hz
TECNOLOGÍA SMART
Etiqueta NFC
No
SmartDiagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
No
ACCESORIOS
Bandeja de vidrio (ea)
1
Aro de rotación (ea)
1
Manual del usuario (ea)
1
UPC CODE
UPC Code
8806084127952
