Estufa eléctrica 6.3 cuft con WiFi Inteligente y Convección ProBake | Freidora de aire | EasyClean®

Estufa eléctrica 6.3 cuft con WiFi Inteligente y Convección ProBake | Freidora de aire | EasyClean®

LREN6323YE
Vista frontal LG Estufa Eléctrica 6.3pᶟ, LREL6323S
left side view
right side view
front open inside view
front open inside with filled view
inside filled view
top view
top light on view
control panel view
cooking view
side close up view
Panel view
Top view
Side view
Rear view
Características principales

  • 6.3 pies cúbicos Gran Capacidad
  • Freidora de aire incorporada con convección por ventilador
  • EasyClean® + Autolimpieza
  • Sistema  de convección ProBake®
  • Tecnología ThinQ® con Atención al Cliente Proactiva
Más
La freidora de aire integrada ofrece un sabor crujiente para alimentar a una multitud

La freidora de aire integrada ofrece un sabor crujiente para alimentar a una multitud

Prepara patatas fritas, alitas picantes y mucho más sin necesidad de precalentar ni de otro aparato que ocupe espacio en la cocina.*

*La bandeja de la freidora de aire se vende por separado.

Ahorra Tiempo y Simplifica tu Día a Día

Ahorra Tiempo y Simplifica tu Día a Día

La aplicación ThinQ® controla la cocina a distancia y el servicio de atención al cliente proactivo envía consejos y alertas útiles.
Ahorra Tiempo y Simplifica tu Día a Día MIRA LA PELÍCULA COMPLETA CON DESCRIPCIONES DE AUDIO/MIRA LA PELÍCULA COMPLETA
Mantén tu Horno Como Nuevo

Mantén tu Horno Como Nuevo

Deja tu horno impecable en tan sólo 10 minutos con la función de limpieza de horno más rápida del mercado*

**Entre las principales marcas de electrodomésticos líderes para el hogar, según se encuestó en marzo de 2020. Las acumulaciones excesivas pueden requerir un esfuerzo manual adicional o el uso de la función de autolimpieza completa.

Espacio hasta para el pavo más grande (y sus guarniciones)

Espacio hasta para el pavo más grande (y sus guarniciones)

Cocina para uno o para muchos con la cocina de mayor tamaño de su clase gracias a su capacidad de 6.3 pies cúbicos.*

*Basado en la encuesta interna de LG (octubre de 2018) para los hornos individuales tradicionales autolimpiables a gas y eléctricos de 6.3, los hornos dobles a gas de 6.9 y los hornos dobles eléctricos de 7.3.

Más Opciones de Utensilios de Cocina

Más Opciones de Utensilios de Cocina

La versatilidad de los dos elementos de la placa de cocción te permite utilizar la batería de cocina adecuada para tus menús.
Imagen de amplio menu que se pueden preparar e esta estufa utilizando el app de smart cooking.

Los Socios de Smart Cooking añaden la &quot;app&quot; en &quot;apetito&quot;

Los Socios de Smart Cooking añaden la "app" en "apetito"

Inspírate y amplía tu menú con las aplicaciones asociadas que pueden enviar los tiempos y las temperaturas de cocción a la cocina.*

*Las fechas de lanzamiento de los modelos para la aplicación pueden variar.

Un Estilo de Comodidad

Un Estilo de Comodidad

Olvídate de pasar por encima de las sartenes calientes: los elegantes controles en ángulo ponen la potencia y la visibilidad al alcance de tu mano.

FAQ

P.

¿Qué es la función InstaView en las estufas LG?         

Q.

La función InstaView permite ver el interior del horno sin abrir la puerta. Golpeando dos veces en el panel de vidrio, se vuelve transparente, facilitando la supervisión de la cocción

P.

¿Cómo limpiar una estufa LG de manera efectiva?         

Q.

Consulta el Manual del Propietario para obtener instrucciones específicas sobre la limpieza. Puedes encontrarlo en línea o en el sitio de soporte de LG

P.

¿Cuál es la diferencia entre estufas eléctricas y a gas?         

Q.

Las estufas eléctricas funcionan con electricidad y son más fáciles de limpiar, mientras que las estufas a gas utilizan gas natural o propano y ofrecen un control de temperatura más preciso.

P.

 ¿Qué es el sistema de enfriamiento automático en las estufas LG?         

Q.

Cuando la estufa se calienta, un ventilador de enfriamiento disipa el calor hacia el exterior para mantener un rendimiento óptimo

P.

¿Qué precauciones de seguridad debo seguir al usar la estufa?         

Q.

No la instales cerca de productos que generen calor.
Deja espacio entre la estufa y las paredes.
Conecta el enchufe a una toma de corriente con conexión a tierra

P.

¿Cómo puedo obtener más información sobre las estufas LG?         

Q.

Visita el sitio web oficial de LG o consulta con un distribuidor autorizado para obtener detalles sobre características, garantía y opciones disponibles

