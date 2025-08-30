Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG Soundbar | Barra de Sonido LG S20 | Dolby Digital | 2.0 canales

S20A
front view
front-top view
top view
rear view
front-side view from left
front-side view from left with grill separated
right-end close-up
buttons close-up
grill close-up
cable ports close-up
USP card: Balanced sound with the built-in sub woofers
USP card: AI Sound Pro AI optimizes sound for every genre
USP card: WOW Interface Integrated control of your soundbar on LG TV
Características principales

  • [Nuevo Paquete Acústico] Sonido equilibrado con los subwoofers incorporados.
  • [Sonido AI Pro] AI optimiza el sonido para cada género.
  • [Interfaz WOW] Controla las configuraciones de tu Barra de Sonido a través tú LG TV.
La barra de sonido LG S20A se encuentra sobre una consola de madera para TV, debajo de un televisor y entre sus soportes. En el televisor se muestra un automóvil rojo con humo.

LG Soundbar S20A

Sonido equilibrado en
un formato compacto

Experimenta lo inesperado de una barra de sonido independiente y compacta. Un sonido más claro y equilibrado que llena tu espacio y eleva tu momento.

*Mostrado en un televisor de 48” con fines demostrativos.

**La apariencia del producto puede variar en el uso real, dependiendo de la configuración y otros factores.

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

Subwoofers incorporados en un diseño compacto

Equipada con woofers, ofrece un sonido potente y envolvente en un diseño compacto. El paquete acústico mejorado, con tweeters dobles y radiador pasivo, crea un sonido claro y equilibrado.

Se colocan 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes interiores como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte trasera. En el lado derecho se muestra el logo de dts y el logo de audio Dolby digital.

Sonido AI Pro

AI optimiza el sonido para cada género

AI analiza el género sonoro del contenido y lo reproduce en tres modos optimizados. Establece automáticamente el modo más óptimo según el análisis.

*Este vídeo es para fines demostrativos.

WOW Orchestra

La televisión y la soundbar se sincronizan para ofrecer un audio impecable

Funciona en perfecta sinergia con la LG TV, como una orquesta. El sonido se emite al mismo tiempo para ampliar el campo sonoro. La Soundbar emite el sonido principal, mientras que la televisión reproduce los tonos medios y agudos para mejorar la claridad.

Se está reproduciendo un concierto de violín en la LG TV de la pared. El efecto de sonido virtual sale simultáneamente de la LG TV y la LG Soundbar S20A, mostrando cómo se crea WOW Orchestra.

*Imágenes en pantalla simuladas.

**WOW Orchestra permite utilizar simultáneamente las bocinas de la Soundbar y las de la televisión para mejorar la experiencia de audio. Las imágenes gráficas son solo para fines ilustrativos; la dirección real de las bocinas de la televisión puede variar.

***Televisiones compatibles con WOW Orchestra: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (compatibilidad con QNED 80 limitada a los modelos de 2022, 2023 y 2025), NANO 90/80 (solo los modelos de 2025), UHD UA75/UA73 (solo los modelos de 2025). Las televisiones compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. 

****Ten en cuenta que es posible que los servicios no estén disponibles en el momento de la compra. Puede ser necesario actualizar el software. Se necesita una conexión de red y/o una aplicación para las actualizaciones (televisión y/o soundbar)

Interfaz WOW

Control integrado de tu barra de sonido en LG TV

Sinergia incomparable al combinarlo con un televisor LG. Controla los modos, el volumen, la conexión y otras configuraciones de la Barra de Sonido a través de la cómoda interfaz de usuario LG WOW. Simplemente verifica y ajusta tu barra de sonido en la pantalla del televisor.

Un televisor montado en la pared muestra la pantalla de inicio de LG webOS y SH5A está ubicado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda, se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y, a la derecha, 4 íconos muestran las funciones de la interfaz WOW.

*Mostrado usando un control remoto de TV LG con fines demostrativos.

Aspecto compacto pero elegante

Diseño compacto pero elegante que se adapta perfectamente a televisores de tamaño pequeño a mediano. Coloca la barra de sonido debajo del soporte del televisor para lograr un aspecto limpio y ordenado.

La barra de sonido S20A está colocada sobre una consola de madera para TV. Sobre ella se muestra parcialmente un televisor con una escena de concierto de una banda.

*Mostrado en un televisor de 55” con fines demostrativos.

LG ThinQ

Controla tu barra de sonido a través de la aplicación LG ThinQ desde tu smartphone

Controla tu barra de sonido con tu teléfono. Conéctala al dispositivo, ajusta el volumen y cambia el modo de sonido en la aplicación ThinQ para tu comodidad.

Compromiso por una vida mejor

LG se compromete a crear una vida mejor para todos. Estamos rediseñando los procesos de fabricación para utilizar materiales sostenibles, incluida la resina reciclada. Seguiremos explorando e introduciendo nuevas tecnologías para la sostenibilidad. Nuestros productos son una declaración de nuestra promesa.

Imprimir

Todas las especificaciones

ACCESORIO

  • Mando a distancia

  • Tarjeta de garantía

FORMATO DE AUDIO

  • AAC

  • Dolby Digital

  • DTS Digital Surround

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096450482

CONECTIVIDAD

  • Codec de Bluetooth

    SBC / AAC

  • Versión Bluetooth

    5.3

  • Salida HDMI

    1

  • USB

    1

CONVENIENTE

  • Aplicación remota - iOS/Android

  • Control de modo de la barra de sonido

  • Modo de sonido TV Compartir

  • WOW Interfaz

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Principal

    650 x 63 x 99 mm

  • Tamaño de caja

    898 x 145 x 123 mm

GENERAL

  • Número de Canales

    2.0

  • Número de altavoces

    4 EA

  • Potencia de salida

    50 W

HDMI SOPORTADO

  • Canal de retorno de audio (ARC)

  • CEC (Enlace sencillo)

  • Versión de HDMI

    1.4

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (principal)

    15 W

  • Consumo en apagado (principal)

    0.5 W ↓

EFECTO DE SONIDO

  • AI Sound Pro

  • Cine

  • Juego

  • Estándar

PESO

  • Peso bruto

    2.8 kg

  • Principal

    2.2 kg

Qué opina la gente

Especial para ti

