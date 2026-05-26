LG xboom Stage501 de will.i.am | Altavoz portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master
iF Design Award - Winner
Ganador del punto rojo 2026 - Ganador
Sonido característico de xboom, refinado por will.i.am
Aprovechando su experiencia en música y tecnología, will.i.am refinó profesionalmente el sonido de xboom para lograr un mayor equilibrio y un tono más cálido. A través de una cuidadosa sintonización, xboom Stage 501 ofrece un sonido potente y audaz con claridad y control, diseñado para elevar cada fiesta y hacer que cada momento se sienta exclusivamente suyo.
Diseñado con herencia Peerless para un sonido seguro y equilibrado
El sonido exclusivo de xboom, afinado por will.i.am, se entrega a través de controladores premium desarrollados con Peerless, un fabricante de audio danés centenario conocido por su ingeniería acústica de alta gama. Dos woofers de 5,25 pulgadas proporcionan un impacto controlado en los graves, mientras que las unidades duales de rango completo de 2,5 pulgadas mantienen la claridad, trabajando juntas para llenar espacios de fiesta con un sonido potente y bien equilibrado.
Convierte cualquier canción en karaoke con IA
Disfruta del karaoke al instante sin utilizar una aplicación. La separación vocal impulsada por IA elimina limpiamente solo las partes vocales de cualquier canción, transformando tu música en un claro acompañamiento de karaoke en tiempo real. Con Key Changer, puedes ajustar el tono de la canción en pasos para que coincida con tu rango vocal, directamente desde el altavoz, y luego pasar sin problemas de las voces originales a la reproducción solo instrumental. Solo presiona y canta.
*Micrófono no incluido. Se vende por separado.
Crea el ambiente a tu manera, dondequiera que vaya la fiesta
xboom Stage 501 le permite dar forma al momento con cuatro modos de montaje: tipo horizontal, tipo inclinable, tipo vertical y tipo poste. Cada modo está diseñado para ofrecer un sonido claro y una cobertura optimizada, de modo que el sonido siempre se adapte al ambiente de la fiesta. Un logotipo central giratorio se alinea con la ubicación horizontal o vertical, manteniendo el diseño limpio e intencional sin importar cómo prepares el escenario.
Máximo 25 horas de reproducción, de día a noche y más allá
Diseñado para sesiones de fiesta duraderas, xboom Stage 501 mantiene la energía durante un uso prolongado.
Su batería reemplazable de gran capacidad de 99 Wh permite cambios rápidos, lo que facilita la gestión de largas sesiones de fiesta.
*El tiempo de reproducción máximo de 25 horas se basa en pruebas internas realizadas en el modo Mejora del tiempo de reproducción, al 50 % del volumen y con las luces apagadas. El rendimiento real de la batería puede variar según las condiciones y la configuración de uso.
*Batería reemplazable no incluida. Se vende por separado.
Portabilidad con una sola mano para llevar su escenario a cualquier lugar
El asa de fácil agarre admite transporte horizontal y vertical para mayor flexibilidad. Gracias a su diseño interno optimizado, xboom Stage 501 es fácil de mover y rápido de configurar, lo que hace que el sonido a escala de fiesta sea más portátil y sencillo dondequiera que vaya.
Sonido personalizado para tu espacio con Space Calibration Pro
La recalibración automática del ecualizador a través de un sensor giroscópico incorporado garantiza un sonido óptimo en cualquier entorno. Ya sea que se coloque en interiores o exteriores, xboom Stage 501 se adapta a su entorno para mantener un sonido claro y vibrante en todos los lugares.
Sonido AI para música y claridad de voz
El algoritmo de IA analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrar los graves para la reproducción de música y mejorar la claridad de los podcasts o las noticias.
La iluminación AI se sincroniza con la música
Iluminación diseñada para sincronizarse con tu música. La IA analiza diferentes géneros y ajusta la iluminación para que coincida con tu lista de reproducción. La iluminación de doble barra agrega colores vibrantes a tu fiesta.
IPX4 resistente al agua
Llévelo con confianza a reuniones al aire libre y momentos junto al agua. Diseñado para soportar salpicaduras y exposición a la luz, xboom Stage 501 te permite concentrarte en la fiesta, no en el medio ambiente.
*IPX4 protege contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección durante un mínimo de 10 minutos.
*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú Smart Button dentro de la aplicación LG ThinQ.
Todas las especificaciones
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
CONVENIENTE
Multipunto
Sí
Google Fast Pair
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Indicador de batería
Sí
Auracast
Sí
Iluminación
Sí
Party Link (modo doble)
Sí
Party Link (multi modo)
Sí
Bloqueo de seguridad
Sí
Space Calibration
Sí
Space Calibration Pro
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
USB Audio (USB-C)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IPX4
ALTAVOZ
Unidad Woofer
5.25 inch x 2
Unidad de rango medio
2.5 inch x 2
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Altavoz
298.0 x 593.8 x 293.6 mm
Caja de cartón
655 x 369 x 351 mm
GENERAL
Número de Canales
2.2ch
Potencia de salida
220W (AC Mode) 160W (Battery Mode)
PESO
Peso bruto
13.17 kg
Peso Neto
11.7 kg
FORMATO DE AUDIO
SBC
Sí
AAC
Sí
MP3
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
Max 25h
Bateria reemplazable
Sí
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
85W
Modo de espera
0.3W↓
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096714256
KARAOKE
Reverberación
Sí
Cancelación de voz
Sí
Efectos de DJ
Sí
Cambio de tonalidad
Sí
MOOD SONIOD
Modo Play Time Enhance
Sí
Sound Field Enhance
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
Entrada de micrófono (6.3Φ)
Sí (2)
Entrada Aux (3.5Φ)
Sí
USB-A
Sí
EQ
AI Sound
Sí
Bass Bost
Sí
Sonido Claro
Sí
EQ personalizado(App)
Sí
Estándar
Sí
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Salida DC (USB tipo C)
Sí
