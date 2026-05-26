Descubre el LG Xboom Stage 501, un parlante Bluetooth para fiestas con AI Karaoke Master. Ofrece portabilidad con una sola mano, sonido potente listo para la fiesta y hasta 25 horas de batería.
LG xboom Stage501 de will.i.am | Altavoz portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master

LG xboom Stage501 de will.i.am | Altavoz portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master

STAGE501
Front view of LG xboom Stage501 de will.i.am | Altavoz portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master STAGE501
front view with lighting off
left-perspective view with lighting on
right-perspective view with lighting on
rear view
top view with lighting-on
top view from back with lighting off
horizontal front view
horizontal front view with lighting on
battery and port close-up
cable port close-up
USP card: xboom Signature Sound by will.i.am crafted by Peerless
USP card: Turn any song into karaoke with AI
USP card: Versatile placement
USP card: Max 25h Playtime
Características principales

  • Sonido característico de xboom de will.i.am
  • Maestro del karaoke con IA
  • Unidad incomparable
  • Máximo 25 horas de reproducción.
  • Sonido de IA
  • 4 tipos de montaje
Más
si el logotipo del Premio de Diseño

xboom etapa 501

iF Design Award - Winner

Logotipo del premio ganador del punto rojo

xboom Stage 501

Ganador del punto rojo 2026 - Ganador

LG xboom Stage 501, un altavoz portátil para fiestas con iluminación LED incorporada, que presenta xboom Signature Sound sintonizado por will.i.am.

xboom Signature Sound de will.i.am, creado para fiestas

1) Sonido característico de xboom de will.i.am elaborado por Peerless 2) Convierte cualquier canción en karaoke con IA 3) Ubicación versátil con modos de montaje de 4 vías 4) Tiempo máximo de reproducción de 25 horas | Hasta 25 horas de reproducción, de día a noche y más allá

Sonido característico de xboom, refinado por will.i.am

Aprovechando su experiencia en música y tecnología, will.i.am refinó profesionalmente el sonido de xboom para lograr un mayor equilibrio y un tono más cálido. A través de una cuidadosa sintonización, xboom Stage 501 ofrece un sonido potente y audaz con claridad y control, diseñado para elevar cada fiesta y hacer que cada momento se sienta exclusivamente suyo.

Altavoz LG XBOOM Stage 501 iluminado con Will.i.am detrás y el texto "xboom by will.i.am"

Diseñado con herencia Peerless para un sonido seguro y equilibrado

El sonido exclusivo de xboom, afinado por will.i.am, se entrega a través de controladores premium desarrollados con Peerless, un fabricante de audio danés centenario conocido por su ingeniería acústica de alta gama. Dos woofers de 5,25 pulgadas proporcionan un impacto controlado en los graves, mientras que las unidades duales de rango completo de 2,5 pulgadas mantienen la claridad, trabajando juntas para llenar espacios de fiesta con un sonido potente y bien equilibrado.

Video que muestra las unidades Peerless de xboom Stage 501

*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos.

Convierte cualquier canción en karaoke con IA

Disfruta del karaoke al instante sin utilizar una aplicación. La separación vocal impulsada por IA elimina limpiamente solo las partes vocales de cualquier canción, transformando tu música en un claro acompañamiento de karaoke en tiempo real. Con Key Changer, puedes ajustar el tono de la canción en pasos para que coincida con tu rango vocal, directamente desde el altavoz, y luego pasar sin problemas de las voces originales a la reproducción solo instrumental. Solo presiona y canta.

Altavoz LG xboom Stage 501 que muestra las funciones AI Karaoke Master, con controles AI Key Changer y Voice Remover que se utilizan para convertir cualquier canción en karaoke.

*Micrófono no incluido. Se vende por separado.

Crea el ambiente a tu manera, dondequiera que vaya la fiesta

xboom Stage 501 le permite dar forma al momento con cuatro modos de montaje: tipo horizontal, tipo inclinable, tipo vertical y tipo poste. Cada modo está diseñado para ofrecer un sonido claro y una cobertura optimizada, de modo que el sonido siempre se adapte al ambiente de la fiesta. Un logotipo central giratorio se alinea con la ubicación horizontal o vertical, manteniendo el diseño limpio e intencional sin importar cómo prepares el escenario.

1) Altavoz para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED en ubicación vertical, creando una configuración de fiesta vertical 2) Altavoz para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición inclinada, con una persona bailando a su lado para generar un ambiente de fiesta dinámico 3) Altavoz para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED colocado horizontalmente para una amplia cobertura visual y de sonido 4) Altavoz para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED montado en un poste para efectos de iluminación y sonido elevados

Máximo 25 horas de reproducción, de día a noche y más allá

Diseñado para sesiones de fiesta duraderas, xboom Stage 501 mantiene la energía durante un uso prolongado.

Su batería reemplazable de gran capacidad de 99 Wh permite cambios rápidos, lo que facilita la gestión de largas sesiones de fiesta.

Altavoz bluetooth inalámbrico LG xboom Stage 501, batería de 25h para sesiones de oradores en fiestas

*El tiempo de reproducción máximo de 25 horas se basa en pruebas internas realizadas en el modo Mejora del tiempo de reproducción, al 50 % del volumen y con las luces apagadas. El rendimiento real de la batería puede variar según las condiciones y la configuración de uso.

*Batería reemplazable no incluida. Se vende por separado.

Portabilidad con una sola mano para llevar su escenario a cualquier lugar

El asa de fácil agarre admite transporte horizontal y vertical para mayor flexibilidad. Gracias a su diseño interno optimizado, xboom Stage 501 es fácil de mover y rápido de configurar, lo que hace que el sonido a escala de fiesta sea más portátil y sencillo dondequiera que vaya.

El altavoz LG xboom Stage 501 se transporta vertical y horizontalmente con una mano, destacando la portabilidad con una sola mano y un transporte fácil y sin esfuerzo a donde quiera que vaya

Sonido personalizado para tu espacio con Space Calibration Pro

La recalibración automática del ecualizador a través de un sensor giroscópico incorporado garantiza un sonido óptimo en cualquier entorno. Ya sea que se coloque en interiores o exteriores, xboom Stage 501 se adapta a su entorno para mantener un sonido claro y vibrante en todos los lugares.

Altavoz LG xboom Stage 501 en una sala de estar, que utiliza IA para detectar el espacio circundante y ajustar automáticamente el sonido para una calidad de audio óptima

'Ultra Large Capacity

*Este contenido incluye material generado por IA.

Sonido AI para música y claridad de voz

El algoritmo de IA analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrar los graves para la reproducción de música y mejorar la claridad de los podcasts o las noticias.

Altavoz para fiestas LG xboom Stage 501 que muestra iluminación LED, ilustra AI Sound, ajusta automáticamente el ecualizador para Bass Boost y una reproducción de voz más clara.

*Imagen sumulada para propositos ilustrativos

La iluminación AI se sincroniza con la música

Iluminación diseñada para sincronizarse con tu música. La IA analiza diferentes géneros y ajusta la iluminación para que coincida con tu lista de reproducción. La iluminación de doble barra agrega colores vibrantes a tu fiesta.

Altavoz LG xboom Stage 501 con colorida iluminación LED de doble barra, que muestra iluminación AI sincronizada con música para un diseño de fiesta inmersivo

*El video es para fines demostrativos. 

IPX4 resistente al agua

Llévelo con confianza a reuniones al aire libre y momentos junto al agua. Diseñado para soportar salpicaduras y exposición a la luz, xboom Stage 501 te permite concentrarte en la fiesta, no en el medio ambiente.

Altavoz LG xboom Stage 501 IPX4, un altavoz bluetooth resistente al agua que te permitirá disfrutar de la música al aire libre sin preocuparte por el agua

*IPX4 protege contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección durante un mínimo de 10 minutos.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Altavoz xboom stage 501 que ilustra la conexión de audio entre varios altavoces a través de Party Link con Auracast en casa

Transmisión de audio Auracast™ para conexión de varios altavoces

Al utilizar Bluetooth LE Audio, Auracast™ transmite audio a varios parlantes a la vez, ampliando la cobertura de sonido y creando una zona de escucha unificada para reuniones grupales.

*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú Smart Button dentro de la aplicación LG ThinQ.

Todas las especificaciones

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

CONVENIENTE

  • Multipunto

  • Google Fast Pair

  • Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

  • Indicador de batería

  • Auracast

  • Iluminación

  • Party Link (modo doble)

  • Party Link (multi modo)

  • Bloqueo de seguridad

  • Space Calibration

  • Space Calibration Pro

  • Altavoz del teléfono

  • Gestor de actualizaciones (FOTA)

  • USB Audio (USB-C)

  • Resistente al agua y a salpicaduras

    IPX4

ALTAVOZ

  • Unidad Woofer

    5.25 inch x 2

  • Unidad de rango medio

    2.5 inch x 2

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Altavoz

    298.0 x 593.8 x 293.6 mm

  • Caja de cartón

    655 x 369 x 351 mm

GENERAL

  • Número de Canales

    2.2ch

  • Potencia de salida

    220W (AC Mode) 160W (Battery Mode)

PESO

  • Peso bruto

    13.17 kg

  • Peso Neto

    11.7 kg

FORMATO DE AUDIO

  • SBC

  • AAC

  • MP3

BATERÍA

  • Tiempo de carga de la batería (Hrs)

    3

  • Duración de la batería (Hrs)

    Max 25h

  • Bateria reemplazable

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Modo de encendido

    85W

  • Modo de espera

    0.3W↓

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096714256

KARAOKE

  • Reverberación

  • Cancelación de voz

  • Efectos de DJ

  • Cambio de tonalidad

MOOD SONIOD

  • Modo Play Time Enhance

  • Sound Field Enhance

CONECTIVIDAD

  • Versión Bluetooth

    5.4

  • Entrada de micrófono (6.3Φ)

    Sí (2)

  • Entrada Aux (3.5Φ)

  • USB-A

EQ

  • AI Sound

  • Bass Bost

  • Sonido Claro

  • EQ personalizado(App)

  • Estándar

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

  • Salida DC (USB tipo C)

