Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Secadora a Gas Carga Frontal 25 Kg Sensor Dry Smart Diagnosis™, Middle Black

Características

Galería

Especificaciones

Reseñas

Dónde comprar

Soporte

Secadora a Gas Carga Frontal 25 Kg Sensor Dry Smart Diagnosis™, Middle Black

Secadora a Gas Carga Frontal 25 Kg Sensor Dry Smart Diagnosis™, Middle Black

DT25MTGK
  • front view
  • Front detail view open door
  • drum view
  • drum view
  • close view
  • close view
  • side perspective view
  • side perspective view door open
  • side perspective view
  • side view
  • back view
front view
Front detail view open door
drum view
drum view
close view
close view
side perspective view
side perspective view door open
side perspective view
side view
back view

Características principales

  • Sensor de Secado Sensor Dry
  • Flow Sense™ genera alertas de bloqueo
  • Autodiagnóstico con Smart Diagnosis™
  • Secador rápido
  • 8 programas de secado
Más
Excelente desempeño de secado

Sistema Sensor Dry, sensor de secado

Excelente desempeño de secado

El sistema Sensor Dry mide el nivel de humedad durante el ciclo y optimiza

automáticamente el tiempo de secado.¡Asegúrese de que el secado de su ropa

esté completamente hecho!

Mantenga su Secadora Siempre Funcionando

Flow Sense™

Mantenga su
Secadora Siempre
Funcionando

Detecta y genera alertas de cualquier bloqueo en los conductos que pudieran reducir el flujo de salida de la secadora. Mantener un sistema de escape limpio ayuda a mejorar la eficiencia del secado, a reducir tiempo de secado largo y minimizar las llamadas a algún centro de servicio.

Obtén secado desde la primera vez

Obtén secado desde
la primera vez

Nuestro Sistema de Sensor de Secado mide los niveles de humedad durante el ciclo y automáticamente ajusta el tiempo de secado para ayudar a asegurar que obtengas tu ropa seca cada vez.

Secado preciso

Secado preciso

El sistema de secado por sensor de LG mide los niveles de humedad durante el ciclo y ajusta automáticamente el tiempo de secado, lo que asegura que las prendas siempre salgan secas.

featurecard-smart-diagnosis_DT22WTG

Smart Diagnosis™

LG Smart Diagnosis es una manera rápida y fácil de solucionar problemas sin tener que llamar a un técnico. Simplemente llame al servicio de atención al cliente LG y coloque el teléfono en la lavadora. La máquina se comunica con una computadora que diagnostica el problema en segundos y da una solución inmediata

Brnad_History_Mobilewebeview
P.

¿Cómo elegir el mejor electrodoméstico para tu hogar?​

R.

A la hora de seleccionar un electrodoméstico para tu hogar, es importante considerar las necesidades específicas de tu estilo de vida. En LG, ofrecemos una amplia gama de electrodomésticos innovadores y de alta calidad. Puedes explorar las opciones que se ajusten a tus preferencias y requerimientos, aprovechando las características avanzadas que LG incorpora en sus productos.

P.

¿Cuáles son los electrodomésticos más eficientes energéticamente?

R.

Nos destacamos por fabricar electrodomésticos con un enfoque especial en la eficiencia energética. Busca aquellos productos de LG que cuenten con certificaciones de ahorro energético, estas garantizan un menor consumo de energía. En LG nos esforzamos por integrar tecnologías avanzadas en nuestros electrodomésticos, proporcionando un rendimiento óptimo al tiempo que contribuye a la conservación de energía y ahorro en costos.

P.

¿Cómo elegir el mejor electrodoméstico para tu hogar?​

R.

En caso de enfrentar problemas con un electrodoméstico LG, es recomendable consultar el manual del usuario proporcionado con el producto. Para reparaciones más complejas, te aconsejamos ponerte en contacto con el servicio técnico autorizado de LG para garantizar una solución adecuada.

P.

¿Cuáles son las tendencias actuales en diseño de electrodomésticos?

R.

LG sigue de cerca las tendencias actuales en diseño de electrodomésticos, ofreciendo productos con líneas modernas, tecnología integrada y estilos contemporáneos. La marca se esfuerza por proporcionar electrodomésticos que no solo cumplan con altos estándares de rendimiento, sino que también complementen y realcen la estética de cualquier espacio.

P.

¿Qué medidas de seguridad debo tener en cuenta al utilizar electrodomésticos?

R.

Al utilizar electrodomésticos LG, es esencial seguir las pautas de seguridad proporcionadas en los manuales del usuario. Asegúrate de que los electrodomésticos estén conectados correctamente, evita el uso de cables dañados y sigue las recomendaciones específicas para cada producto. LG está comprometido con la seguridad de sus usuarios, pero en caso de cualquier problema, se recomienda contactar con el servicio de atención al cliente de LG para obtener asistencia inmediata.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.

Especial para ti

Paga con BAC (Tilopay)
Cómpralo en cuotas sin intereses
Cómo comprar en cuotas con Tasa 0%
  • Paso 1
    Agrega tus productos al carrito de compra en LG.com/cac_en y luego selecciona Pago con Tilopay.
  • Paso 2
    Ingresa los datos de tu tarjeta de crédito BAC en el check out de compra.
  • Paso 3
    Selecciona la opción de Cuotas ( 6, o 12 meses sin intereses).
¿Qué debes saber?

Pagando a través de Tilopay puedes pagar tus compras hasta en 12 meses sin intereses a precio de contado.

Al momento de pagar debes seleccionar opción de pago “Tilopay” para luego completar con la información solicitada.

Selecciona la opción de meses sin intereses que quieras (6 o 12 meses sin intereses). Contamos con tecnología robusta para proteger los datos de todos nuestros clientes. Ingresa lo datos de tu tarjeta de crédito BAC Mastercard y VISA al pagar y listo. Mejoramos tu experiencia de compra para que comprar online sea más simple, rápido y cómodo.

 