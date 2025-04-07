We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sistema Sensor Dry, sensor de secado
Excelente desempeño de secado
El sistema Sensor Dry mide el nivel de humedad durante el ciclo y optimiza
automáticamente el tiempo de secado.¡Asegúrese de que el secado de su ropa
esté completamente hecho!