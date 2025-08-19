Lavadora 23 kg TurboWash360™ AI DD™ con vapor

*Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo de algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora del cuidado de los tejidos y una reducción del consumo energético con una carga mixta de 3 kg de tejidos blandos (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar dependiendo del peso y tipo de tela de la ropa y/u otros factores.

**La detección de AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección de AI no se activa cuando se selecciona la opción Steam. AI Wash solo debe utilizarse con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.

***Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.