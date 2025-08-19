We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora 23 kg TurboWash360™ AI DD™ con vapor
Soluciones inteligentes para el lavado
Intuitivo y sencillo
Pantalla LCD para un control fácil
Lavado Inteligente
AI DD™ proporciona ciclos de lavado eficientes
Rápida y eficaz
Ciclos de lavado rápido de 30 minutos o menos
Desinfecta tus prendas
Un ciclo de vapor para desinfectar prendas
Formas sencillas de mejorar su espacio
Experimenta un control fácil
Acceda fácilmente a más de 20 ciclos y modifique rápidamente cualquier ciclo utilizando el panel táctil para un control total del lavado.
Lavado con IA
Lavado óptimo mejorado por IA impulsado por AI DD™
El lavado inteligente ajusta los movimientos según el tipo de ropa, cuidando mejor las telas y ahorrando energía especialmente en prendas delicadas.
*Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo de algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora del cuidado de los tejidos y una reducción del consumo energético con una carga mixta de 3 kg de tejidos blandos (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar dependiendo del peso y tipo de tela de la ropa y/u otros factores.
**La detección de AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección de AI no se activa cuando se selecciona la opción Steam. AI Wash solo debe utilizarse con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.
6 Motion™
Combinaciones de movimiento adaptadas al tipo de prenda
Nuestro motor LG Inverter Direct Drive™proporciona seis ciclos de lavado diferentes para garantizar una limpieza completa y eficiente.
Modo giro
Movimiento regular giratorio para las necesidades diarias de lavado
Modo balanceo
Balanceo suave, ideal para esos artículos delicados
Modo filtración
El agua se distribuye uniformemente para una saturación completa y uniforme
Modo enrollado
La ropa se enrolla suavemente bajo el agua para un lavado delicado
Modo restregado
El movimiento alterno ayuda a eliminar las manchas persistentes
Modo escalonado
El movimiento alterno ayuda a eliminar las manchas persistentes
Motor Inverter Direct Drive™
Duradero, suave y silencioso
El motor LG Inverter Direct Drive™ elimina el sistema tradicional de correas y poleas, y viene con una garantía de 10 años.
*La garantía limitada no cubre las reparaciones cuando el producto se utiliza en un uso distinto del uso doméstico normal y habitual (ej. uso comercial, oficinas e instalaciones recreativas) o contrario a las instrucciones descritas en el manual del propietario del producto.
Aumenta tu potencia de limpieza
*Probado por Intertek, programa de algodón con opción TurboWashTM con 3 kg de carga DOE (10 CFR 430, subparte B, apéndice J1). Los resultados pueden ser diferentes dependiendo del entorno.
*El ciclo Allergy Care aprobado por la BAF (British Allergy Foundation) reduce los alérgenos de ácaros del polvo doméstico.
Haz tus días de lavado fácil
Dispensador automático
Utilice varias veces con un solo llenado fácil
Dispensa automáticamente la cantidad correcta de detergente y suavizante. Incluso recibe alertas en tu smartphone cuando es hora de rellenar, haciendo que el lavado sea rápido, fácil y a prueba de fallos.
*Se requiere la aplicación Wi-fi y ThinQ. Las características están sujetas a cambios.
**Los resultados pueden variar en función del entorno.
Conexión inteligente
Lavado y secado sincronizados
Con la conexión inteligente, la lavadora puede decirle a la secadora que seleccione un ciclo compatible, lo que lo convierte en un gran truco de lavandería.
*El uso de esta función requiere que la lavadora y la secadora estén conectadas a su red Wi-Fi doméstica y registradas dentro de la aplicación inteligente LG ThinQ TM.
Optimización de ciclos y opciones
Ciclos de lavado adaptados a sus hábitos de lavados
Al seleccionar automáticamente los ciclos frecuentes, la lavadora puede ahorrarle tiempo en el lavado. Simplemente active la opción Editar lista de ciclos.
LG ThinQ™
Vida simplificada con fácil control
Controla tus lavados en cualquier momento y lugar
La aplicación LG ThinQ™ le permite conectarse con su lavadora como nunca antes. Inicie su carga con solo tocar un botón.
Fácil mantenimiento y supervisión
Controla fácilmente el consumo de energía de tu lavadora con la app LG ThinQ™, tanto en el uso diario como en tareas importantes.
Lavado de ropa manos libres con asistente de voz
Dígale a su altavoz inteligente o asistente de IA lo que necesita y deje que su lavadora se encargue del resto.
*El soporte para dispositivos domésticos inteligentes compatibles con Alexa y el Asistente de Google puede variar según el país y la configuración individual del hogar inteligente.
Q.
¿Cuál es el tamaño estándarla lavadora?
A.
Todas las lavadoras LG vienen en una altura y anchura estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar dependiendo del tamaño/capacidad del tambor. Las dimensiones estándar son: anchura 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm.
Q.
¿Cuál es el mejor kg para una lavadora?
A.
LG recomienda una lavadora con capacidad de tambor de 8-9 kg para un hogar de tamaño medio. Considere un modelo más grande de 11-13 kg para una familia grande o si genera cargas de lavandería particularmente grandes. Los modelos más grandes también pueden hacer frente a un edredón hasta king-size. Recuerde que la innovadora tecnología de LG significa que nuestros electrodomésticos pueden ofrecer una mayor capacidad para el mismo tamaño de lavadora.
Q.
¿Cómo elijo una lavadora de bajo consumo?
A.
"Compruebe la etiqueta energética de su lavadora para obtener una calificación de A (mejor) a G (peor). Select Las lavadoras LG cuentan con clasificaciones Triple A* para los niveles de energía, efectos y ruido. La IA en las máquinas de LG también le permite beneficiarse de movimientos de lavado adecuados para su carga de ropa, manteniendo así el gasto energético al mínimo.
*Prueba de laboratorio interna LG basada en la norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, spin y ruido son según EU 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso."
Q.
¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?
A.
En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente su ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado adecuado y ajustarán los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia. Si enlaza su lavadora y secadora LG, pueden cooperar para asegurarse de que se selecciona el ciclo correcto sin tener que preocuparse por pulsar el selector.
Q.
¿Cómo puedo reducir el ruido de mi lavadora?
A.
"Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG que cuenta con clasificaciones Triple A* para los niveles de energía, efectos y ruido. La innovadora tecnología LG DirectDrive™ Motor reduce el número de piezas móviles dentro de su electrodoméstico, reduciendo el ruido generado (además de prolongar su vida útil debido a un menor desgaste). Cuando instale su lavadora, asegúrese de que esté sobre una superficie nivelada y compruébelo regularmente. Una unidad desequilibrada puede cambiar de ubicación o moverse, aumentando la producción de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de su lavadora también puede ayudar a reducir el ruido.
*Prueba de laboratorio interna LG basada en la norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, spin y ruido son según EU 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso."
Q.
¿De qué manera el aprendizaje profundo AI DD™ beneficia a mis lavados?
A.
La tecnología TurboWash™ 360 de LG ofrece ropa limpia en tan solo 39 minutos, con un lavado que se adapta a tus necesidades. El 3D Multi Spray dispara chorros de agua desde todos los ángulos mientras que la bomba inteligente del inversor controla la potencia del pulverizador de agua - combinando para lograr un gran equilibrio de poder de pulverización, detergente y movimiento del ciclo que ahorra su precioso tiempo sin comprometer la calidad de lavado o cuidado de la tela. Es el lavado rápido que proporciona una limpieza a fondo en un tiempo récord.
Q.
¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?
A.
Las lavadoras LG usan inteligencia artificial para optimizar el lavado según cada carga. Gracias al aprendizaje profundo y miles de eventos registrados, detectan automáticamente características del tejido como peso y suavidad, ofreciendo hasta un 10%* más protección y mejor cuidado de la ropa. Los modelos con WiFi permiten el control remoto desde la app LG ThinQ™ o por voz. Puedes iniciar el lavado a distancia, recibir notificaciones al terminar el ciclo, realizar diagnósticos inteligentes y descargar ciclos personalizados, todo desde tu smartphone.
*Probado por Intertek en enero de 2023 con 3 kg de carga en ciclo AI comparado con ciclo de algodón (modelo F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según el tipo de ropa y el entorno.
*La detección de IA no se activa con la opción Steam.
Q.
¿Qué es la función de vapor en la lavadora LG?
A.
La tecnología patentada Steam™ de LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función de cuidado de las alergias humedece la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y el polvo.
Q.
¿Cómo funciona la función de auto-dosificación?
A.
El sistema de dosificación automática del dispensador automático LG le permite precargar el dispensador de detergente y dejar que su lavadora haga el trabajo. La tecnología In-appliance detecta el peso de su carga de ropa y añade automáticamente exactamente la cantidad correcta de detergente cada vez. Elimina el riesgo de sobredosificación, le ahorra tiempo y prolonga la vida útil de su ropa. La dosificación correcta del detergente también ayuda a mantener las lavadoras del cargador delantero en buenas condiciones de funcionamiento. ¡Simplemente cierre la puerta y presione start!
Q.
¿Las lavadoras vienen en diferentes colores?
A.
LG ofrece un menú de opciones modernas de color neutro para garantizar que pueda encontrar una lavadora que coincida con los electrodomésticos existentes o proporcione un contraste elegante. Elija entre la siguiente selección de colores: Classic White, Black Steel o Graphite.
Resumen
DIMENSIONES
Tecla especial
Capacidad máxima de lavado (kg)
23
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700 x 990 x 840
ezDispense
Vapor
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color de cuerpo
Plateado
Tipo de puerta
Cubierta de cristal templado Black tinted
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de retraso
1-19 horas
Tipo de pantalla
Dial + Botones Táctiles Completos & Pantalla LCD+LED
Indicación de bloqueo de puerta
Tipo de pantalla
CARACTERÍSTICAS
Tipo
Lavadora de carga frontal
Sistema Centum
Inverter DirectDrive
Sí
6 Motion DD
Sí
Vapor
Sí
Steam+
No
TurboWash360˚
Sí
ezDispense
No
Sensor de vibración
Sí
Añadir artículo
Sí
Señal de fin de ciclo
Sí
Reinicio automático
Sí
LoadSense
Sí
Sistema de detección de espuma
Sí
Nivel de agua
Auto
Luz en el tambor
Sí
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
Sí
Entrada de agua (caliente/fría)
Calor y frío
Tambor interior grabado
Sí
Elevador de tambor
Elevador delgado de acero inoxidable
TECNOLOGÍA SMART
Ciclo de descarga
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Arranque remoto y monitor de ciclo
Sí
Diagnóstico inteligente
Sí
Monitoreo de energía
Sí
Limpiador Tub Clean
Sí
Smart Pairing
Sí
OPCIONES/ACCESORIOS
LG TWINWash compatible
No
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
23
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700 x 990 x 840
Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm)
840
Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)
1466
Peso (kg)
92.0
