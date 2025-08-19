Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Lavadora 23 kg TurboWash360™ AI DD™ con vapor

Lavadora 23 kg TurboWash360™ AI DD™ con vapor

Lavadora 23 kg TurboWash360™ AI DD™ con vapor

WM23VFXS6
Características principales

  • Soluciones inteligentes para el lavado
  • Formas sencillas de mejorar su espacio
  • Información en todo momento
  • Experimenta un control fácil
  • Lavado óptimo mejorado por IA impulsado por AI DD™
Vídeo acercamiento en la lavadora LG en el cuarto de lavado con secadora LG

Soluciones inteligentes para el lavado

Pantalla de control LCD de lavadora LG

Intuitivo y sencillo

Pantalla LCD para un control fácil

Detección de prendas con tecnología AI LG

Lavado Inteligente

AI DD™ proporciona ciclos de lavado eficientes

Los 5 potentes chorros dentro de los agitadores

Rápida y eficaz

Ciclos de lavado rápido de 30 minutos o menos

Desinfecta ropa con vapor dentro de los agitadores

Desinfecta tus prendas

Un ciclo de vapor para desinfectar prendas

Formas sencillas de mejorar su espacio

Video mostrando el diseño y la pantalla digital LCD de la lavadora

Fácil control

Información en todo momento

Nuestro intuitivo control digital con pantalla LCD le da información útil con cada vuelta.

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Experimenta un control fácil

Acceda fácilmente a más de 20 ciclos y modifique rápidamente cualquier ciclo utilizando el panel táctil para un control total del lavado.

Lavado con IA

Lavado óptimo mejorado por IA impulsado por AI DD™

El lavado inteligente ajusta los movimientos según el tipo de ropa, cuidando mejor las telas y ahorrando energía especialmente en prendas delicadas.

Detección inteligente de carga y tipo de tejido para optimizar el ciclo de lavado

*Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo de algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora del cuidado de los tejidos y una reducción del consumo energético con una carga mixta de 3 kg de tejidos blandos (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar dependiendo del peso y tipo de tela de la ropa y/u otros factores.

**La detección de AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección de AI no se activa cuando se selecciona la opción Steam. AI Wash solo debe utilizarse con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.

***Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

6 Motion™

Combinaciones de movimiento adaptadas al tipo de prenda

Nuestro motor LG Inverter Direct Drive™proporciona seis ciclos de lavado diferentes para garantizar una limpieza completa y eficiente.

El movimiento de lavado de giro

Modo giro 

Movimiento regular giratorio para las necesidades diarias de lavado

El movimiento de lavado de balanceo

Modo balanceo

Balanceo suave, ideal para esos artículos delicados

El movimiento de lavado de filtración

Modo filtración

El agua se distribuye uniformemente para una saturación completa y uniforme

El movimiento de lavado enrollado

Modo enrollado

La ropa se enrolla suavemente bajo el agua para un lavado delicado

El movimiento de lavado restregado

Modo restregado

 El movimiento alterno ayuda a eliminar las manchas persistentes

El movimiento de lavado escalonado

Modo escalonado

 El movimiento alterno ayuda a eliminar las manchas persistentes

El movimiento de lavado de giro
El movimiento de lavado de balanceo
El movimiento de lavado de filtración
El movimiento de lavado enrollado
El movimiento de lavado restregado
El movimiento de lavado escalonado

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Motor Inverter Direct Drive™

Duradero, suave y silencioso

El motor LG Inverter Direct Drive™ elimina el sistema tradicional de correas y poleas, y viene con una garantía de 10 años.

Motor LG Inverter Direct Drive™ con imagen de una mujer leyendo libro y una mamá con su bebé durmiendo

*La garantía limitada no cubre las reparaciones cuando el producto se utiliza en un uso distinto del uso doméstico normal y habitual (ej. uso comercial, oficinas e instalaciones recreativas) o contrario a las instrucciones descritas en el manual del propietario del producto.

**Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Aumenta tu potencia de limpieza

Vídeo de una mujer lavando sus sábanas

Limpieza fondo en 30 minutos

Nuestros cinco potentes chorros pulverizan la ropa desde múltiples ángulos, para una limpieza a fondo en menos de 30 minutos*.

*Probado por Intertek, programa de algodón con opción TurboWashTM con 3 kg de carga DOE (10 CFR 430, subparte B, apéndice J1). Los resultados pueden ser diferentes dependiendo del entorno.

**Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Video detalle de tela ampliada y vaporizada

Limpieza profunda con el poder del vapor

Use su ropa con confianza, sabiendo que los alérgenos se han reducido con LG Steam™.

*El ciclo Allergy Care aprobado por la BAF (British Allergy Foundation) reduce los alérgenos de ácaros del polvo doméstico.

**Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Haz tus días de lavado fácil

Dispensador automático

Utilice varias veces con un solo llenado fácil

Dispensa automáticamente la cantidad correcta de detergente y suavizante. Incluso recibe alertas en tu smartphone cuando es hora de rellenar, haciendo que el lavado sea rápido, fácil y a prueba de fallos.

*Se requiere la aplicación Wi-fi y ThinQ. Las características están sujetas a cambios.

**Los resultados pueden variar en función del entorno.

***Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Conexión inteligente

Lavado y secado sincronizados

Con la conexión inteligente, la lavadora puede decirle a la secadora que seleccione un ciclo compatible, lo que lo convierte en un gran truco de lavandería.

*El uso de esta función requiere que la lavadora y la secadora estén conectadas a su red Wi-Fi doméstica y registradas dentro de la aplicación inteligente LG ThinQ TM.

**Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Optimización de ciclos y opciones

Ciclos de lavado adaptados a sus hábitos de lavados

Al seleccionar automáticamente los ciclos frecuentes, la lavadora puede ahorrarle tiempo en el lavado. Simplemente active la opción Editar lista de ciclos.

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

LG ThinQ™

Vida simplificada con fácil control

Controla tus lavados en cualquier momento y lugar

La aplicación LG ThinQ™  le permite conectarse con su lavadora como nunca antes. Inicie su carga con solo tocar un botón.

Fácil mantenimiento y supervisión

Controla fácilmente el consumo de energía de tu lavadora con la app LG ThinQ™, tanto en el uso diario como en tareas importantes.

Lavado de ropa manos libres con asistente de voz

Dígale a su altavoz inteligente o asistente de IA lo que necesita y deje que su lavadora se encargue del resto.

*El soporte para dispositivos domésticos inteligentes compatibles con Alexa y el Asistente de Google puede variar según el país y la configuración individual del hogar inteligente.

**Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Lavadora LG en la sala de estar

Un diseño elegante y minimalista

Agitadores de lavadora LG

Agitadores higiénicos y duraderos

El control selector digital de la lavadora LG

Selector digital giratorio e intuitivo

Puerta de vidrio templado lavadora LG

Puerta de vidrio templado

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Q.

 ¿Cuál es el tamaño estándarla lavadora?

A.

Todas las lavadoras LG vienen en una altura y anchura estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar dependiendo del tamaño/capacidad del tambor. Las dimensiones estándar son: anchura 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm.

Q.

 ¿Cuál es el mejor kg para una lavadora?

A.

LG recomienda una lavadora con capacidad de tambor de 8-9 kg para un hogar de tamaño medio. Considere un modelo más grande de 11-13 kg para una familia grande o si genera cargas de lavandería particularmente grandes. Los modelos más grandes también pueden hacer frente a un edredón hasta king-size. Recuerde que la innovadora tecnología de LG significa que nuestros electrodomésticos pueden ofrecer una mayor capacidad para el mismo tamaño de lavadora.

Q.

 ¿Cómo elijo una lavadora de bajo consumo?

A.

"Compruebe la etiqueta energética de su lavadora para obtener una calificación de A (mejor) a G (peor). Select Las lavadoras LG cuentan con clasificaciones Triple A* para los niveles de energía, efectos y ruido. La IA en las máquinas de LG también le permite beneficiarse de movimientos de lavado adecuados para su carga de ropa, manteniendo así el gasto energético al mínimo.

 

*Prueba de laboratorio interna LG basada en la norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, spin y ruido son según EU 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso."

Q.

 ¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?

A.

En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente su ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado adecuado y ajustarán los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia. Si enlaza su lavadora y secadora LG, pueden cooperar para asegurarse de que se selecciona el ciclo correcto sin tener que preocuparse por pulsar el selector.

Q.

 ¿Cómo puedo reducir el ruido de mi lavadora?

A.

"Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG que cuenta con clasificaciones Triple A* para los niveles de energía, efectos y ruido. La innovadora tecnología LG DirectDrive™ Motor reduce el número de piezas móviles dentro de su electrodoméstico, reduciendo el ruido generado (además de prolongar su vida útil debido a un menor desgaste). Cuando instale su lavadora, asegúrese de que esté sobre una superficie nivelada y compruébelo regularmente. Una unidad desequilibrada puede cambiar de ubicación o moverse, aumentando la producción de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de su lavadora también puede ayudar a reducir el ruido.

 

*Prueba de laboratorio interna LG basada en la norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, spin y ruido son según EU 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso."

Q.

¿De qué manera el aprendizaje profundo AI DD™ beneficia a mis lavados?

A.

La tecnología TurboWash™  360 de LG ofrece ropa limpia en tan solo 39 minutos, con un lavado que se adapta a tus necesidades. El 3D Multi Spray dispara chorros de agua desde todos los ángulos mientras que la bomba inteligente del inversor controla la potencia del pulverizador de agua - combinando para lograr un gran equilibrio de poder de pulverización, detergente y movimiento del ciclo que ahorra su precioso tiempo sin comprometer la calidad de lavado o cuidado de la tela. Es el lavado rápido que proporciona una limpieza a fondo en un tiempo récord.

Q.

¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?

A.

Las lavadoras LG usan inteligencia artificial para optimizar el lavado según cada carga. Gracias al aprendizaje profundo y miles de eventos registrados, detectan automáticamente características del tejido como peso y suavidad, ofreciendo hasta un 10%* más protección y mejor cuidado de la ropa. Los modelos con WiFi permiten el control remoto desde la app LG ThinQ™ o por voz. Puedes iniciar el lavado a distancia, recibir notificaciones al terminar el ciclo, realizar diagnósticos inteligentes y descargar ciclos personalizados, todo desde tu smartphone.

*Probado por Intertek en enero de 2023 con 3 kg de carga en ciclo AI comparado con ciclo de algodón (modelo F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según el tipo de ropa y el entorno.

*La detección de IA no se activa con la opción Steam.

Q.

 ¿Qué es la función de vapor en la lavadora LG?

A.

La tecnología patentada Steam™ de LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función de cuidado de las alergias humedece la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y el polvo.

Q.

 ¿Cómo funciona la función de auto-dosificación?

A.

El sistema de dosificación automática del dispensador automático LG le permite precargar el dispensador de detergente y dejar que su lavadora haga el trabajo. La tecnología In-appliance detecta el peso de su carga de ropa y añade automáticamente exactamente la cantidad correcta de detergente cada vez. Elimina el riesgo de sobredosificación, le ahorra tiempo y prolonga la vida útil de su ropa. La dosificación correcta del detergente también ayuda a mantener las lavadoras del cargador delantero en buenas condiciones de funcionamiento. ¡Simplemente cierre la puerta y presione start!

Q.

¿Las lavadoras vienen en diferentes colores?

A.

LG ofrece un menú de opciones modernas de color neutro para garantizar que pueda encontrar una lavadora que coincida con los electrodomésticos existentes o proporcione un contraste elegante. Elija entre la siguiente selección de colores: Classic White, Black Steel o Graphite.

DIMENSIONES

WM23VFXS6

Tecla especial

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    23

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    700 x 990 x 840

  • ezDispense

    No

  • Vapor

  • ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color de cuerpo

    Plateado

CONTROL Y PANTALLA

CARACTERÍSTICAS

  • AI DD

TECNOLOGÍA SMART

OPCIONES/ACCESORIOS

CAPACIDAD

DIMENSIONES Y PESOS

