Lavadora LG Carga Superior con Agitador 19Kg Blanco.
*Esta es una imagen con fines de simulación. Dramatizada visualmente para ayudar a la comprensión.
FAQ
¿Cómo elegir el mejor electrodoméstico para tu hogar?
A la hora de seleccionar un electrodoméstico para tu hogar, es importante considerar las necesidades específicas de tu estilo de vida. En LG, ofrecemos una amplia gama de electrodomésticos innovadores y de alta calidad. Puedes explorar las opciones que se ajusten a tus preferencias y requerimientos, aprovechando las características avanzadas que LG incorpora en sus productos.
¿Cuáles son los electrodomésticos más eficientes energéticamente?
Nos destacamos por fabricar electrodomésticos con un enfoque especial en la eficiencia energética. Busca aquellos productos de LG que cuenten con certificaciones de ahorro energético, estas garantizan un menor consumo de energía. En LG nos esforzamos por integrar tecnologías avanzadas en nuestros electrodomésticos, proporcionando un rendimiento óptimo al tiempo que contribuye a la conservación de energía y ahorro en costos.
En caso de enfrentar problemas con un electrodoméstico LG, es recomendable consultar el manual del usuario proporcionado con el producto. Para reparaciones más complejas, te aconsejamos ponerte en contacto con el servicio técnico autorizado de LG para garantizar una solución adecuada.
¿Cuáles son las tendencias actuales en diseño de electrodomésticos?
LG sigue de cerca las tendencias actuales en diseño de electrodomésticos, ofreciendo productos con líneas modernas, tecnología integrada y estilos contemporáneos. La marca se esfuerza por proporcionar electrodomésticos que no solo cumplan con altos estándares de rendimiento, sino que también complementen y realcen la estética de cualquier espacio.
¿Qué medidas de seguridad debo tener en cuenta al utilizar electrodomésticos?
Al utilizar electrodomésticos LG, es esencial seguir las pautas de seguridad proporcionadas en los manuales del usuario. Asegúrate de que los electrodomésticos estén conectados correctamente, evita el uso de cables dañados y sigue las recomendaciones específicas para cada producto. LG está comprometido con la seguridad de sus usuarios, pero en caso de cualquier problema, se recomienda contactar con el servicio de atención al cliente de LG para obtener asistencia inmediata.
Tecla especial
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
19
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
690x1130x730
CARACTERÍSTICAS - ezDispense
No
CARACTERÍSTICAS - Vapor
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
No
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color de cuerpo
Blanco
Tipo de tapa
Cristal templado
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
19
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de retraso
No
Tipo de pantalla
Perilla + botones táctiles y pantalla LED
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
Indicador de figura
No
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
TurboWash
No
AI DD
No
Tipo
Lavadora de carga superior
4-vías Agitador
Sí
Señal de fin de ciclo
Sí
ColdWash
Sí
Añadir artículo
No
ezDispense
No
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Sistema de detección de espuma
Sí
LoadSense
Sí
Vapor
No
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
No
Tambor interior grabado
Sí
Sensor de vibración
No
Entrada de agua (caliente/fría)
Calor y frío
Sistema antivibración TrueBalance
Sí
JetSpray
No
Filtro de pelusas
No
Punch + 3
No
Tambor de acero semi-inoxidable
Sí
Caída de agua lateral
Sí
Puerta con cerrado suave
Sí
Filtro de pelusas inoxidable
No
TurboDrum
Sí
TurboWash 3D
No
Nivel de agua
Auto
WaveForce
No
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Sí
Ciclo de descarga
No
Monitoreo de energía
No
Arranque remoto y monitor de ciclo
No
ThinQ (Wi-Fi)
No
Limpiador Tub Clean
Sí
Smart Pairing
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
690x1130x730
Peso (kg)
53.0
