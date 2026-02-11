About Cookies on This Site

Lavadora LG Carga Superior con Agitador 19Kg Blanco.

Lavadora LG Carga Superior con Agitador 19Kg Blanco.

WT19WT6HKA
Vista Frontal LG Lavadora Carga Superior 4-Way™ 19 kg, wt19wt6hka
front view with open door
side view
detailed view
side view with open door
top view door open
close view
side view with top door open
side perspective view
side view
back view
Características principales

  • Agitador 4-Way™
  • Tambor de acero Semi-inoxidable
  • Motor Inverter Direct Drive™
  • 6 Motion DD ™
  • True Balance ™ Anti Vibration System
  • Smart Diagnosis ™
Más
Video de lavadora LG con Agitator. Ropa se mueve en el agua. Cámara enfoca agitador para ver lavadora y secadora.

Se abre un video con una vista del interior de la lavadora LG con Agitator. La ropa blanca se mueve en el agua mientras la cámara se mueve hacia el agitador desde la parte inferior y va subiendo, hasta salir del agua para enfocarse en el movimiento del agitador mientras se lava la ropa. La cámara sube y sale de la lavadora, pero mantiene la vista del agitador a través de la tapa transparente y luego se aleja para ver la lavadora junto a una secadora instalada en un cuarto de lavado. Suena música cinematográfica en todas partes.

La primera lavadora en lavar en menos tiempo

La herencia del lavado se revitaliza con la innovación tecnológica continua de LG. Con el Nuevo Agitador de alto desempeño 4-Way™️, disfruta de una limpieza superior y un lavado profundo en menos tiempo.

*Esta es una imagen con fines de simulación. Dramatizada visualmente para ayudar a la comprensión.

  • Movimiento hacia arriba

    El movimiento hacia arriba distribuye el detergente de manera uniforme para un desempeño de lavado eficiente.

  • Movimiento hacia abajo

    El movimiento hacia abajo lleva la ropa hacia el centro para aumentar la eficacia del lavado.

Ropa flota en la lavadora alrededor del agitador. Logotipo de Inverter Direct Drive en la parte inferior derecha.

Limpieza más profunda de tus prendas

El agitador LG 4-Way™ con tecnología Inverter Direct Drive Motor™ crea ondas dinámicas y multidireccionales para que cada centímetro de tu ropa reciba un lavado profundo y completo.

FAQ

P.

¿Cómo elegir el mejor electrodoméstico para tu hogar?​

R.

A la hora de seleccionar un electrodoméstico para tu hogar, es importante considerar las necesidades específicas de tu estilo de vida. En LG, ofrecemos una amplia gama de electrodomésticos innovadores y de alta calidad. Puedes explorar las opciones que se ajusten a tus preferencias y requerimientos, aprovechando las características avanzadas que LG incorpora en sus productos.

P.

¿Cuáles son los electrodomésticos más eficientes energéticamente?

R.

Nos destacamos por fabricar electrodomésticos con un enfoque especial en la eficiencia energética. Busca aquellos productos de LG que cuenten con certificaciones de ahorro energético, estas garantizan un menor consumo de energía. En LG nos esforzamos por integrar tecnologías avanzadas en nuestros electrodomésticos, proporcionando un rendimiento óptimo al tiempo que contribuye a la conservación de energía y ahorro en costos.

P.

¿Cómo elegir el mejor electrodoméstico para tu hogar?​

R.

En caso de enfrentar problemas con un electrodoméstico LG, es recomendable consultar el manual del usuario proporcionado con el producto. Para reparaciones más complejas, te aconsejamos ponerte en contacto con el servicio técnico autorizado de LG para garantizar una solución adecuada.

P.

¿Cuáles son las tendencias actuales en diseño de electrodomésticos?

R.

LG sigue de cerca las tendencias actuales en diseño de electrodomésticos, ofreciendo productos con líneas modernas, tecnología integrada y estilos contemporáneos. La marca se esfuerza por proporcionar electrodomésticos que no solo cumplan con altos estándares de rendimiento, sino que también complementen y realcen la estética de cualquier espacio.

P.

¿Qué medidas de seguridad debo tener en cuenta al utilizar electrodomésticos?

R.

Al utilizar electrodomésticos LG, es esencial seguir las pautas de seguridad proporcionadas en los manuales del usuario. Asegúrate de que los electrodomésticos estén conectados correctamente, evita el uso de cables dañados y sigue las recomendaciones específicas para cada producto. LG está comprometido con la seguridad de sus usuarios, pero en caso de cualquier problema, se recomienda contactar con el servicio de atención al cliente de LG para obtener asistencia inmediata.

Imprimir

Tecla especial

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

    19

  • DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    690x1130x730

  • CARACTERÍSTICAS - ezDispense

    No

  • CARACTERÍSTICAS - Vapor

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

    No

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color de cuerpo

    Blanco

  • Tipo de tapa

    Cristal templado

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    19

CONTROL Y PANTALLA

  • Temporizador de retraso

    No

  • Tipo de pantalla

    Perilla + botones táctiles y pantalla LED

  • Indicación de bloqueo de puerta

  • Indicador de figura

    No

CARACTERÍSTICAS

  • 6 Motion DD

  • TurboWash

    No

  • AI DD

    No

  • Tipo

    Lavadora de carga superior

  • 4-vías Agitador

  • Señal de fin de ciclo

  • ColdWash

  • Añadir artículo

    No

  • ezDispense

    No

  • Reinicio automático

  • Inverter DirectDrive

  • Sistema de detección de espuma

  • LoadSense

  • Vapor

    No

  • Patas niveladoras

  • Tambor de acero inoxidable

    No

  • Tambor interior grabado

  • Sensor de vibración

    No

  • Entrada de agua (caliente/fría)

    Calor y frío

  • Sistema antivibración TrueBalance

  • JetSpray

    No

  • Filtro de pelusas

    No

  • Punch + 3

    No

  • Tambor de acero semi-inoxidable

  • Caída de agua lateral

  • Puerta con cerrado suave

  • Filtro de pelusas inoxidable

    No

  • TurboDrum

  • TurboWash 3D

    No

  • Nivel de agua

    Auto

  • WaveForce

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Diagnóstico inteligente

  • Ciclo de descarga

    No

  • Monitoreo de energía

    No

  • Arranque remoto y monitor de ciclo

    No

  • ThinQ (Wi-Fi)

    No

  • Limpiador Tub Clean

  • Smart Pairing

DIMENSIONES Y PESOS

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    690x1130x730

  • Peso (kg)

    53.0

