LG AI DD™ (Artificial Intelligence) TurboWash™ Top Load Washing Machine with Knob + LED Touch Panel 23kg - Onyx Black - WT23OBTX6 AI DD™
WT23OBTX6
Soluciones inteligentes para el lavado
AI Wash (AI DD™)
Lavado inteligente según el peso y tipo de tela
TurboWash™
Lavado rápido y potente en solo 30 min
Diseño de Fácil Descarga
Acceso cómodo y ergonómico
Una forma fácil de limpiar la tina
Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón
AI Wash
Lavado óptimo mejorado con AI DD™
AI Wash optimiza el movimiento del tambor según el tipo de tejido, cuidando mejor tus prendas y ayudando a ahorrar energía.
*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*El sistema de detección de IA solo se activa en el ciclo de lavado con IA cuando la carga es inferior a 5 kg. El lavado con IA solo debe usarse con tejidos similares (no se detectan todos los tejidos) y con el detergente adecuado.
6 Motion™
Una forma óptima de lavado con diferentes movimientos
Garantiza una limpieza profunda gracias a sus seis movimientos diferentes, impulsados por la tecnología del motor LG Inverter Direct Drive™.
Movimiento de agitación
Un movimiento de lavado normal.
Movimiento de balanceo
Un movimiento suave para cuidar telas delicadas y reducir daños.
Movimiento giratorio
Desenreda la ropa para una limpieza profunda
Movimiento de frotar
Gira a la izquierda y a la derecha para frotar la tela contra la superficie del tambor.
Movimiento Potente
Lava con el movimiento más fuerte y rápido del pulsador.
Movimiento de compresión
Giro a alta velocidad para un mejor centrifugado.
TurboWash™
Una limpieza potente y delicada en solo 30 minuto
La tecnología LG TurboWash™ brinda una limpieza potente y delicada, ayudándote a lavar más ropa en menos tiempo.
*Probado por Intertek en noviembre de 2024 con una carga IEC de 3 kg. Ciclo normal con opción TurboWash. El tiempo de lavado y el rendimiento reales pueden variar según el entorno.
Cuidado de mascotas PetCare
Lavado eficaz para hogares con mascotas
PetCare ayuda a eliminar el pelo de las mascotas de la ropa y los juguetes, a la vez que mantiene el rendimiento del filtro para un lavado eficiente.
*Probado por el laboratorio interno de LG en enero de 2025 con una carga mixta de 3 kg de telas suaves. El ciclo PetCare se probó con lana, lo que resultó en una reducción del 70 %.
*Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.
Dispensador Turbo-Jet
Disolución rápida, limpieza profunda, menos residuos
El dispensador Turbo-Jet disuelve rápidamente y por completo el detergente en polvo, mejorando la penetración en las prendas y la eficiencia del lavado sin dejar residuos.
*Probado por el laboratorio interno de LG en noviembre de 2024 con detergente en polvo y líquido. Los resultados pueden variar según la cantidad de detergente y las condiciones ambientales.
Diseño Fácil Descarga
Acceso cómodo y ergonómico
Su diseño con un frente inclinado ofrece un alcance más cómodo y ergonómico sin comprometer la capacidad.
ThinQ™
Ahorra tiempo controlando tu lavado desde el celular
Controla tu lavado en cualquier momento, desde cualquier lugar
La app ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora como nunca antes. Comienca el ciclo con solo presionar un botón.
Fácil mantenimiento y monitoreo de tu lavadora
Controla fácilmente el consumo de energía de tu lavadora, desde el mantenimiento diario hasta tareas mayores, con la app ThinQ™
Lavado con asistente de voz
Indica a tu asistente de voz lo que quieres y deja que la lavadora haga todo por ti
FAQ
Q.
¿Dónde y cómo debo instalar el producto?
A.
El producto debe instalarse sobre una superficie firme y nivelada. Si el producto no está nivelado, podría producirse vibración y ruido.
Si el producto no está nivelado, ajuste las patas de altura en la parte inferior para nivelarlo. (No afloje demasiado los tornillos. 10 mm o menos).
Evite instalar el producto en un lugar con mucha humedad, ya que esto podría causar corrosión y mal funcionamiento.
Se requiere una distancia mínima de 10 cm en la parte posterior y 5 cm a la izquierda y a la derecha (excluyendo la zona de instalación de la manguera de drenaje) con respecto a las paredes donde se instalará el producto.
Q.
¿Cómo puedo mantener mi lavadora en buen estado?
A.
Limpia bien el interior del compartimento del detergente con un cepillo suave, un cepillo de dientes, etc. Si la entrada está obstruida con restos de detergente o detergente endurecido, es posible que el detergente no se dispensa correctamente. Limpia el compartimento del detergente aproximadamente una vez al mes para mantenerlo limpio y listo para usar.
Limpia el filtro después de cada carga de ropa para mantenerlo aún más limpio.
Q.
¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?
A.
En general, se debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Si selecciona el ciclo AI Wash, las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente la ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia.
Q.
¿Cómo beneficia AI DD™ a mi lavado?
A.
Las lavadoras AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática de los movimientos de lavado de la lavadora mejora la protección de los tejidos y mantiene tus prendas más preciadas en perfecto estado. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un electrodoméstico más duradero y eficiente energéticamente.
Q.
¿Qué es la función TurboWash™?
A.
La rápida tecnología TurboWash™ de LG deja la ropa completamente limpia en tan solo 30 minutos, con un lavado a la medida de tus necesidades. Un potente chorro de agua, junto con la tina y el motor que giran de forma independiente y en direcciones opuestas, crea un potente flujo de agua que provoca el roce de las prendas durante todo el ciclo para un lavado óptimo.
*Probado por Intertek con una carga IEC de 3 kg. El tiempo de funcionamiento del ciclo Normal con la opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo de lavado puede variar según el tipo y el peso de la ropa, así como del entorno.
Q.
¿Qué es la función de Steam en la lavadora LG?
A.
La tecnología Steam™ de LG (en modelos seleccionados) reduce eficazmente la exposición a alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y reducir la exposición a alérgenos, como el polen y los ácaros del polvo.*
*El ciclo Allergy Care, probado por Intertek (prueba independiente), reduce el 97 % de los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico (Der p1) y el 99,9 % de los ácaros vivos (Dermatophagoides pteronyssinus). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.
Q.
¿Cómo se utiliza el ciclo de Limpieza de Tina en la lavadora?
A.
Si se acumula pelusa en la tina o huele a moho, use limpiadores para lavadoras para limpiarla regularmente. Se recomienda usar el ciclo de limpieza de tina una vez al mes para mantenerla limpia.
Q.
¿Por qué mi prenda está llena de polvo y pelusas?
A.
1. El polvo generado durante el lavado se filtra a través de un filtro de limpieza. Si el filtro está lleno, es posible que el polvo no se filtre correctamente. El filtro de limpieza se puede limpiar manualmente antes de cada lavado para evitar que la lavadora deje polvo y pelusas en la ropa.
2. Separe la ropa de color y blanca de la ropa negra y que suelta pelusa. Lávelas en cargas diferentes para evitar aún más la acumulación de polvo y pelusas.
Q.
¿Cómo registro mi producto en ThinQ?
A.
1. Asegúrese de que tanto el producto como el router de internet estén encendidos.
2. Acerque el producto al router de internet. Si la distancia entre el producto y el enrutador es demasiado grande, la intensidad de la señal puede ser débil y el registro del producto podría tardar bastante.
3. Instale la aplicación ThinQ. Consulte la página correspondiente a su país para obtener más instrucciones sobre cómo instalar la aplicación ThinQ y registrar el producto.
