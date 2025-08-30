LG AI DD™ (Artificial Intelligence) TurboWash™ Top Load Washing Machine with Knob + LED Touch Panel 23kg - Onyx Black - WT23OBTX6 AI DD™

El producto debe instalarse sobre una superficie firme y nivelada. Si el producto no está nivelado, podría producirse vibración y ruido.

Si el producto no está nivelado, ajuste las patas de altura en la parte inferior para nivelarlo. (No afloje demasiado los tornillos. 10 mm o menos).

Evite instalar el producto en un lugar con mucha humedad, ya que esto podría causar corrosión y mal funcionamiento.

Se requiere una distancia mínima de 10 cm en la parte posterior y 5 cm a la izquierda y a la derecha (excluyendo la zona de instalación de la manguera de drenaje) con respecto a las paredes donde se instalará el producto.

* Este contenido fue creado para uso público y puede contener imágenes o contenido que difieran del producto adquirido.