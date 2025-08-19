We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora LG Carga Superior 25kg - Blanco
WT25EWTX6
()
Características principales
- AI DD™
- 6 Motion™
- TurboWash3D™
Soluciones de lavado inteligentes
AI DD™ <sup>1)</sup>
Según el peso y el tipo de tejido
TurboWash3D™
Lavado 3D rápido y potente en solo 30 min2)
EasyUnload™
Alcance cómodo y ergonómico
Control fácil
Selector LCD rápido y conveniente
AI DD™
Impulsada por IA, lavado fácil
Experimente un excelente cuidado de la tela con nuestra tecnología AI, adaptada a sus telas.
6 Motion™
Una manera óptima de lavar
Impulsado por un motor LG Inverter Direct Drive™, seis diferentes ciclos garantizan una limpieza profunda de la ropa.
Movimiento de agitación
Un movimiento normal de lavado
Movimiento de balanceo
Un balanceo suave para manejar telas delicadas y reducir el daño a la tela
Movimiento rotatorio
Desenreda la tela y la limpia
Movimiento de frotación
Gira hacia la izquierda y derecha para frotar la tela contra la superficie del tambor
WaveForce
Una potente cascada de agua de arriba hacia abajo para un lavado profundo
Movimiento de compresión
Un movimiento de centrifugado a alta velocidad
TurboWash3D™
Una limpieza potente pero suave en solo 30 min2)
La tecnología LG TurboWash3D™ proporciona una limpieza potente pero suave, ayudándole a lavar más ropa en menos tiempo.
Dispensador automático
Utilice varias veces con un solo llenado fácil
Dispensa automáticamente la cantidad correcta de detergente y suavizante. Incluso recibe alertas en tu smartphone cuando es hora de rellenar, haciendo que la lavandería sea rápida, fácil y a prueba de fallas.
"*Se requiere la aplicación Wi-fi y ThinQ. Las características están sujetas a cambios.
*Los resultados pueden ser diferentes dependiendo del entorno.
EasyUnload™
Fácil alcance ergonómico
El frente inclinado de la lavadora ofrece un acceso más cómodo y ergonómico sin comprometer la capacidad.
Optimización de ciclos y opciones
Ciclos de lavado adaptados a sus hábitos de lavandería
Al seleccionar automáticamente los ciclos frecuentes, la lavadora puede ahorrarle tiempo.
Simplemente active la opción Editar lista de ciclos.
Filtro de pelusa ancho
Método fácil de limpieza del filtro
El filtro de limpieza se puede limpiar manualmente antes de cada lavado para evitar que la máquina deje polvo y pelusa en la ropa.
Motor Inverter Direct Drive™
De larga duración, baja vibración, bajo ruido
El motor Inverter Direct Drive™ es confiable, silencioso y viene con una garantía de 10 años.
*Consulte el manual del usuario para conocer la política de garantía de 10 años.
ThinQ™
Vida simplificada con fácil control
Controla tu lavado en cualquier momento y lugar
La aplicación ThinQ™ le permite conectarse con su lavadora como nunca antes. Inicie su carga con solo tocar un botón.
Fácil mantenimiento y supervisión
Tanto si se trata del mantenimiento diario como de tareas más importantes, controle cómodamente el consumo de energía de su lavadora a través de la aplicación ThinQ™
Lavado de ropa manos libres con asistente de voz
Dígale a su altavoz inteligente o asistente de IA lo que necesita y deje que su lavadora se encargue del resto.
*El soporte para dispositivos domésticos inteligentes compatibles con Alexa y el Asistente de Google puede variar según el país y la configuración individual del hogar inteligente.
FAQ
Q.
<h3>¿Dónde y cómo debo instalar el producto?</h3>
A.
"El producto debe instalarse en un suelo firme y uniforme. Si el producto no está nivelado, pueden producirse vibraciones y ruidos.
Si el producto no está nivelado, ajuste las patas de ajuste de altura en la parte inferior del producto para nivelarlo. (Por favor, no afloje demasiado los tornillos. 10 mm o menos)
Evite instalar el producto en un lugar con alta humedad tanto como sea posible ya que esto puede causar corrosión del producto y mal funcionamiento.
Se requiere una distancia mínima de 10 cm en la parte posterior y 5 cm a izquierda y derecha (excluyendo el área de instalación de la manguera de drenaje) desde las paredes donde se instalará el producto.
* Este contenido ha sido creado para uso público y puede contener imágenes o contenidos que difieran del producto adquirido."
Q.
<h3> ¿Cómo puedo seleccionar un ciclo?</h3>
A.
Navegue y seleccione los ciclos girando el selector LCD en el centro del panel de control.
1. Pulse el botón de encendido para encender la lavadora.
2. Gire el selector para seleccionar un ciclo (Ciclo por defecto: Normal)
3. Después de seleccionar un ciclo, establecer las opciones deseadas (temperatura, giro, nivel de soll, etc.)
4. Después de seleccionar un ciclo, pulse el botón Start para iniciar el lavado.
* Este contenido ha sido creado para uso público y puede contener imágenes o contenidos que difieran del producto adquirido.
Q.
<h3>¿Cómo puedo mantener mi lavadora en buenas condiciones? </h3>
A.
Limpie a fondo el interior del compartimento de detergente con un cepillo suave, un cepillo de dientes, etc. Si la entrada está obstruida por restos o detergente endurecido, es posible que el detergente no se dispense correctamente. Limpie el compartimento del detergente aproximadamente una vez al mes para mantenerlo limpio y listo para su uso.
Limpie el filtro después de cada carga de ropa para mantenerlo aún más limpio.
Q.
<h3>¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?</h3>
A.
En términos generales, debes consultar la etiqueta de cuidado en tu ropa y seleccionar el ciclo de lavado que corresponda en tu lavadora. Si eliges el ciclo AI Wash, las lavadoras LG con función AI DD automáticamente pesarán tu ropa y detectarán la suavidad para determinar el patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos durante el ciclo de lavado de forma óptima.
Q.
<h3>¿Cómo beneficia mi ropa la función AI DD™?</h3>
A.
Las lavadoras LG con AI DD™ utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y tipo de tela de tu ropa. ¿El resultado? La optimización automática de los movimientos de lavado ayuda a proteger las fibras y mantener tu ropa en excelente estado. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para garantizar una limpieza profunda y eficiente.
Q.
<h3>¿Qué es la función TurboWash3D™?</h3>
A.
La tecnología rápida TurboWash3D™ de LG limpia la ropa a fondo en solo 30 minutos, con un lavado adaptado a tus necesidades. Un potente chorro de agua, junto con el tambor y motor que giran independientemente y en direcciones opuestas, crea un flujo de agua intenso que hace que las prendas se froten entre sí durante todo el ciclo para mejorar el rendimiento del lavado.
*Probado por Intertek con carga IEC de 3 kg. El tiempo de operación para el ciclo Normal con opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo puede variar según el tipo, peso de la ropa y el ambiente.
Q.
<h3>¿Qué es la función de vapor en la lavadora LG?</h3>
A.
La tecnología exclusiva Steam™ de LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo para aflojar las fibras y disolver alérgenos, incluyendo polen y ácaros del polvo.
*El ciclo Allergy Care probado por Intertek reduce el 99% de alérgenos de ácaros del polvo doméstico (Der p1), 99.9% de ácaros vivos (Dermatophagoides pteronyssinus) y 99% de bacterias (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y Escherichia coli).
Q.
<h3>¿Cómo uso el ciclo de Limpieza de Tambor en mi lavadora?</h3>
A.
Si hay acumulación de pelusas en el tambor o huele a moho, utiliza limpiadores para lavadoras para limpiar el tambor regularmente. Se recomienda ejecutar el ciclo de Limpieza de Tambor una vez al mes para mantenerlo limpio
Q.
<h3>¿Por qué mi ropa sale cubierta de polvo y pelusas?</h3>
A.
1. El polvo generado durante el lavado se filtra a través de un filtro de limpieza. Si este filtro está lleno, puede que el polvo no se filtre bien. El filtro se puede limpiar manualmente antes de cada lavado para evitar que la máquina deje polvo y pelusas en la ropa. 2. Separa la ropa de colores y blanca de la ropa negra y de prendas que generen pelusas. Lávalas por separado para evitar polvo y pelusas no deseadas.
Q.
<h3>¿Cómo registro mi producto en ThinQ?</h3>
A.
1. Asegúrate de que tanto el producto como el router de internet estén encendidos. 2. Acerca tu producto al router. Si la distancia es muy grande, la señal puede ser débil y el registro puede tardar más. 3. Instala la aplicación ThinQ. Consulta la página correspondiente a tu país para más instrucciones sobre la instalación y registro del producto.
Aviso
AI DD™
La detección AI se activa solo en el ciclo AI Wash cuando la carga es menor a 3 kg.
AI Wash debe usarse solo con telas similares [no detecta todos los tipos de tela] y detergentes adecuados.
Limpieza en solo 30 minutos
Probado por Intertek con carga IEC de 3 kg. El tiempo de operación en ciclo Normal con TurboWash es de 29 minutos. El tiempo puede variar según el tipo, peso de ropa y ambiente.
Eliminación de alérgenos
El ciclo Allergy Care probado por Intertek reduce 99% de alérgenos de ácaros del polvo doméstico (Der p1), 99.9% de ácaros vivos (Dermatophagoides pteronyssinus) y 99% de bacterias (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y Escherichia coli).
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
Especial para ti
