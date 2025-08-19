Lavadora LG Carga Superior 25kg - Blanco

"El producto debe instalarse en un suelo firme y uniforme. Si el producto no está nivelado, pueden producirse vibraciones y ruidos.

Si el producto no está nivelado, ajuste las patas de ajuste de altura en la parte inferior del producto para nivelarlo. (Por favor, no afloje demasiado los tornillos. 10 mm o menos)

Evite instalar el producto en un lugar con alta humedad tanto como sea posible ya que esto puede causar corrosión del producto y mal funcionamiento.

Se requiere una distancia mínima de 10 cm en la parte posterior y 5 cm a izquierda y derecha (excluyendo el área de instalación de la manguera de drenaje) desde las paredes donde se instalará el producto.

