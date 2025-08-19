Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG Styler, Cuida de tu ropa con el sistema de vapor TrueSteam™ con ThinQ™ Tipo Espejo

Características principales

  • Refresca
  • Sanitiza
  • Secado delicado
  • Deshumifica
  • Cuidado de pantalones con pliegues
Más
Refresca tus prendas en la comodidad de tu hogar1

Refresca tus prendas en la comodidad de tu hogar1

Refresca tus prendas en la comodidad de tu hogar

Olores desagradables, contaminantes peligrosos, goteo de agua, arrugas, ropa de temporada e incluso artículos difíciles de lavar. Refresca fácil, rápido y efectivo en la comodidad de tu hogar.
Sistema de vapor para el cuidado de tu ropa1

Sistema de vapor para el cuidado de tu ropa1

Sistema de vapor para el cuidado de tu ropa

TrueSteamTM de alta penetración del styler LG consiste en partículas de agua pura y una percha en movimiento que ayuda a reducir alérgenos, olores y arrugas en tus prendas. El sistema de secado a baja temperatura seca las prendas más rápido que secar con aire, previene las arrugas y el daño causado por el calor.
Refresca tu ropa con movimiento3

Refresca

Refresca tu ropa con movimiento

Cuidado para trajes, vestidos, suéteres y más con solo presionar un botón, tu y tus prendas siempre lucirán bien. ¡Elimina olores con movimiento, dejando tu ropa tan fresca como flores!
Reduce alérge<br>nos eficientem<br>ente3
Sanitiza

Reduce alérge
nos eficientem
ente

¡La manera más higiénica de cuidar tu ropa!
Reduce alérgenos y bacterias hasta
en un 99.9% con TrueSteamTM.
Sanitiza fácilmente las telas y objetos
que son imposibles de lavar.
TrueSteamTM consiste 100% en agua, sin quimicos.

Previene arrugas y daño3
Secado delicado

Previene arrugas y daño

Seca delicadamente las prendas que requieren un cuidado especial sin tener que preocuparse por arrugas o daños. No más humedad ni daño accidental, sólo prendas limpias y frescas ¡Como debe ser!
Refresca tu espacio1
Deshumifica

Refresca tu espacio

Mantén tu ropa fresca, así como tu closet y habitaciones. El styler LG ayuda a refrescar tus prendas así como tu atmósfera.

*Uso cuando la puerta está abierta a 45º. Si la puerta está cerrada este curso no puede operar.
*Tanque de drenaje (1.5L) debe estar lleno antes de que el ciclo de deshumificado termine, dependiendo del ambiente.
*Resultados de pruebas LG (Puede variar ±10 por equipo).
*Basado en 2 hrs de ciclo de deshumificación.

Pliegues perfectos3
Cuidado de los pantalones con pliegues

Pliegues perfectos

Mantén los pliegues de tus pantalones perfectos reduciendo las arrugas. Rápido y fácil cuidado de tus pantalones.
Conectividad inteligente con WiFi1

Conectividad inteligente con WiFi1

ThinQ™

Conectividad inteligente con WiFi

La tecnología ThinQTM te permite operar y monitorear todas las cargas desde cualquier lugar a cualquier hora. Puedes controlar el consumo de energía o descargar ciclos para añadir nuevos y mejorados ciclos de cuidado.

FAQ

Q.

¿Qué tipo de ropa se puede usar en el LG Styler?

A.

El LG Styler es ideal para prendas delicadas como trajes, abrigos, blusas, vestidos, ropa de bebé y ropa que no se puede lavar frecuentemente. También puede refrescar almohadas, bufandas y hasta peluches.

Q.

¿El LG Styler elimina olores y arrugas?

A.

Sí. El LG Styler utiliza vapor TrueSteam™ para reducir olores (como humo, comida o sudor) y alisar arrugas leves sin usar productos químicos.

Q.

¿Cuál es la cantidad máxima de prendas que se pueden colocar dentro del LG Styler en un solo ciclo?

A.

El LG Styler está diseñado para cuidar de manera óptima entre 2 y 3 prendas por ciclo, dependiendo del tipo y tamaño de la ropa. Sobrecargarlo puede reducir la efectividad del vapor y el cuidado de las prendas.

Q.

¿Requiere instalación especial o conexión de agua?

A.

No. El LG Styler funciona con un depósito de agua que tú llenas manualmente, y otro que recoge el agua residual. Solo necesita una toma eléctrica estándar.

Q.

¿Cuánto tiempo tarda un ciclo completo?

A.

Un ciclo estándar de refrescado dura entre 20 y 60 minutos, dependiendo del programa seleccionado. También hay modos rápidos para prendas específicas.

