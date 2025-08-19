We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Styler, Cuida de tu ropa con el sistema de vapor TrueSteam™ con ThinQ™ Color café
Certificado por BAF
Reducción probada expuesta a particulas de polvo de una casa, ácaros del polvo y hongos.
Probado por Intertek
Verificado para esterilizar 99.9 de E.coli y S.epidermidis.
*Uso cuando la puerta está abierta a 45º. Si la puerta está cerrada este curso no puede operar.
*Tanque de drenaje (1.5L) debe estar lleno antes de que el ciclo de deshumificado termine, dependiendo del ambiente.
*Resultados de pruebas LG (Puede variar ±10 por equipo).
*Basado en 2 hrs de ciclo de deshumificación.
FAQ
¿Qué tipo de ropa se puede usar en el LG Styler?
El LG Styler es ideal para prendas delicadas como trajes, abrigos, blusas, vestidos, ropa de bebé y ropa que no se puede lavar frecuentemente. También puede refrescar almohadas, bufandas y hasta peluches.
¿El LG Styler elimina olores y arrugas?
Sí. El LG Styler utiliza vapor TrueSteam™ para reducir olores (como humo, comida o sudor) y alisar arrugas leves sin usar productos químicos.
¿Cuál es la cantidad máxima de prendas que se pueden colocar dentro del LG Styler en un solo ciclo?
El LG Styler está diseñado para cuidar de manera óptima entre 2 y 3 prendas por ciclo, dependiendo del tipo y tamaño de la ropa. Sobrecargarlo puede reducir la efectividad del vapor y el cuidado de las prendas.
¿Requiere instalación especial o conexión de agua?
No. El LG Styler funciona con un depósito de agua que tú llenas manualmente, y otro que recoge el agua residual. Solo necesita una toma eléctrica estándar.
¿Cuánto tiempo tarda un ciclo completo?
Un ciclo estándar de refrescado dura entre 20 y 60 minutos, dependiendo del programa seleccionado. También hay modos rápidos para prendas específicas.
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
Especial para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.