LG StanbyME 27" Smart TV Pantalla Tactil móvil con Bateria integrada

Sí, puede implementar la función IoT a través de ThinQ Homeboard. Sin embargo, deberá registrar el dispositivo IoT de antemano. Puede registrar todos los electrodomésticos de LG Electronics en la aplicación LG ThinQ, y para otros electrodomésticos (luces, interruptores y enchufes), puede registrarlos en ThinQ Homeboard. Se requiere wifi para usar esta función, y todos los dispositivos deben estar conectados al mismo wifi que StanbyME.

*La aplicación LG ThinQ está disponible tanto en el sistema operativo Android como en iOS.