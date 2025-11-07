We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG StanbyME 27" Smart TV Pantalla Tactil móvil con Bateria integrada
27ART10AKPL
Características principales
- Movilidad: Pantalla Movil con 5 ruedas y batería integrada
- Fácil de operar: Pantalla táctil, control remoto
- Flexibilidad: rotar, girar 180 grados, inclinar
- Servicios de transmisión incorporados: servicios OTT, como Apple TV+, Netflix, Disney+, Prime y muchas más
- Conectividad: NFC, duplicación, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit
La pantalla está cerca del copy "Siempre está a mi lado". El copy está escrito en color rosa oscuro. Hay dos imágenes interiores de estilo de vida recortadas en líneas curvas, cada una de las cuales muestra una pantalla colocada en la sala de estudio y en la sala de estar. El logotipo de LG StanbyME se coloca en la esquina superior derecha en el escritorio y en la esquina superior izquierda en la vista móvil.
*Se muestra una escena simulada -tenga en cuenta que la pantalla no se mueve automáticamente.
*La pantalla muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.
¿Alguna vez has visto una pantalla como YO lo hago?
*Se muestra una escena simulada -tenga en cuenta que la pantalla no se mueve automáticamente.
*La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.
*La batería incorporada admite hasta 3 horas de uso inalámbrico (3 horas en función del uso en modo estándar, pero el uso de la batería puede variar según las condiciones de uso).
*StanbyME solo admite contenido basado en Wi-Fi, por lo que debe estar conectado a una red inalámbrica.
*La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.
*El modo de pantalla vertical puede funcionar de manera diferente según la aplicación utilizada.
*El producto no es resistente al agua.
*La pantalla de inicio y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país y pueden cambiar sin previo aviso.
Disfruta tu contenido favorito
Con una variedad de servicios de transmisión OTT incorporados, StanbyME te permite disfrutar de tu contenido favorito sin la molestia de conectarse a un dispositivo externo.
Tres collages de estilo de vida de diferentes personas viendo felizmente la televisión durante su tiempo libre.
*Los servicios OTT admitidos se basan en suscripción y pueden variar según el país.
*La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.
*El modo de pantalla vertical puede funcionar de manera diferente según la aplicación utilizada.
*StanbyME debe estar conectado a una red inalámbrica para admitir servicios de transmisión.
*La funcionalidad NFC funciona después de cargar la aplicación ThinQ en un dispositivo móvil y el dispositivo está conectado a StanbyME a través de Wi-Fi (la compatibilidad puede variar según el dispositivo móvil).
*El uso compartido de pantalla móvil (duplicación) solo está disponible en dispositivos Android (iOS y macOS no son compatibles).
*Las condiciones de conexión pueden variar según el entorno de red del usuario.
*Dependiendo de las especificaciones y el fabricante del dispositivo móvil, los métodos para compartir pantalla (duplicación) y la calidad de la imagen pueden diferir.
*Escena simulada y puede diferir de las escenas reales.
*La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.
*StanbyME es compatible con la plataforma webOS (no es compatible con Google Play Store o Apple Store).
*La funcionalidad de la pantalla táctil varía según la aplicación y es posible que no sea compatible con todas las aplicaciones.
*Las aplicaciones que no se pueden operar con el tacto se pueden controlar con el control remoto provisto.
*El control remoto provisto solo funciona con productos StanbyME
Quieres tu propia
lifestyle TV?
*Se muestra una escena simulada; tenga en cuenta que la pantalla no se mueve automáticamente.
*Altura: 1265 mm~1065 mm según la pantalla horizontal.
*Rotación: Total 180˚ (90˚ en el sentido de las agujas del reloj, 90˚ en el sentido contrario a las agujas del reloj) / Giro: Total 130˚ (65˚ a la izquierda, 65˚ a la derecha) / Inclinación: 25˚ hacia delante, 25˚ hacia atrás.
*Es posible que el modo de pantalla vertical no sea compatible con todas las aplicaciones.
*El modo de pantalla vertical puede funcionar de manera diferente según la aplicación utilizada.
*Al rotar la pantalla entre los modos horizontal y vertical, tenga cuidado si hay un teléfono en la base, ya que podría deslizarse.
*La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.
*El modo de pantalla vertical puede funcionar de manera diferente según la aplicación utilizada.
*StanbyME debe estar conectado a una red inalámbrica para admitir servicios de transmisión.
*La facilidad de mover el producto depende del material del piso.
* Tenga cuidado al mover StanbyME al aire libre, ya que las superficies exteriores pueden rayar o dañar el soporte y la base
La manera fácil para
controlar, compartir y jugar.
StanbyME es compatible con AirPlay 2, lo que te permite transmitir, compartir y duplicar sin esfuerzo tu contenido favorito desde su iPhone, iPad o Mac. Y con HomeKit, puedes usar la aplicación Home o Siri en sus dispositivos Apple para encender y apagar StanbyME, cambiar entradas y controlar el volumen fácilmente.
Se coloca un televisor en un dormitorio acogedor y la pantalla muestra el programa de televisión: TED LASSO. Hay un dispositivo móvil en la misma imagen que muestra la interfaz de usuario de AirPlay en tu pantalla. Hay el logotipo de Apple AirPlay y el logotipo de Apple HomeKit colocados en la esquina superior derecha de la imagen.
*La compatibilidad con AirPlay 2 y HomeKit y la fecha de lanzamiento pueden variar según la región.
¿Puedo hacer screen mirroring con un iPhone?
"Será compatible a través de una actualización de software en 2021. Dado que nuestra función táctil no se aplica al software AirPlay TV de Apple, actualmente estamos trabajando con Apple para desarrollar un software AirPlay* actualizado para StanbyME para permitir la duplicación de pantalla con iPhones. Estará disponible después de una certificación de actualización de software dentro de este año.*El nivel de soporte para el software Airplay de Apple y su función táctil estará determinado por las regulaciones de Apple".
¿Es compatible con el broadcasting público?
StanbyME no admite sintonizadores de TV, por lo que no puede ver transmisiones públicas desde StanbyME. Sin embargo, si conecta un decodificador de IPTV o cable al puerto HDMI en la parte posterior del producto, puede disfrutar de la transmisión pública en StanbyME. También puede disfrutar de la transmisión pública reflejando aplicaciones de TV en vivo desde su dispositivo móvil.
¿Puedo usar el almacenamiento incorporado para almacenar contenido?
Para cumplir con la ley de protección de derechos de autor, no se admite la función para descargar y guardar contenido en el almacenamiento interno de StanbyME o en cualquier dispositivo de almacenamiento externo. Sin embargo, es posible conectarse al terminal USB en la parte posterior del producto para ver música y películas ya almacenadas en un USB o HDD.
¿StanbyME admitirá USB-C en un futuro próximo?
USB-C Type se encuentra actualmente en revisión para aplicarse al próximo modelo de StanbyME.
¿Por qué la pantalla táctil no funciona durante la duplicación?
Para teléfonos Android, si la función UIBC (User Input Back Channel: estándar para transmitir la entrada del usuario desde el receptor al transmisor) no es compatible, no puede usar la pantalla táctil al duplicar. Para iPhones, AirPlay será compatible mediante una actualización de software dentro de este año. Debido a la política de Apple (el iPhone y las pantallas duplicadas deben controlarse solo a través del iPhone), incluso si está duplicado, no puede controlar el uso de la pantalla táctil en StanbyME.
¿Puedo usar IoT a través de ThinQ Homeboard?
Sí, puede implementar la función IoT a través de ThinQ Homeboard. Sin embargo, deberá registrar el dispositivo IoT de antemano. Puede registrar todos los electrodomésticos de LG Electronics en la aplicación LG ThinQ, y para otros electrodomésticos (luces, interruptores y enchufes), puede registrarlos en ThinQ Homeboard. Se requiere wifi para usar esta función, y todos los dispositivos deben estar conectados al mismo wifi que StanbyME.
*La aplicación LG ThinQ está disponible tanto en el sistema operativo Android como en iOS.
¿Cuánto tiempo se tarda en cargar completamente la batería?
Cuando la batería está completamente agotada, StanbyME tarda 4 horas en cargarse por completo. Una vez que está completamente cargada, la batería durará aproximadamente 3 horas si está viendo contenido de forma inalámbrica. Incluso si la batería está agotada, aún puede usar el producto cuando está conectado a través del cable de alimentación.
*La duración de la batería puede variar según la configuración de calidad y el tipo de contenido que se esté viendo.
¿Se admite la sincronización adaptativa?
Las tecnologías de sincronización adaptativa como G-Sync y FreeSync no son compatibles, pero puede disfrutar de los juegos conectando una consola de juegos al puerto HDMI en la parte posterior de StanbyME.
¿Cuál es la frecuencia de actualización?
La frecuencia de actualización de la pantalla es de 60 Hz. Dado que no admite una frecuencia de actualización de 120 Hz o superior, puede haber un ligero retraso en la visualización en comparación con los monitores de juegos dedicados cuando se juegan juegos de alto rendimiento, como juegos de PC y los últimos juegos de consola de 120 Hz.
¿Es a prueba de agua/polvo?
No es resistente al agua ni al polvo.
¿Puedo usar imágenes descargadas como fondo de pantalla?
Sí, al sincronizar la aplicación ThinQ con StanbyME, puede usar fotos en su dispositivo móvil como pantalla de inicio o imagen de fondo de MyView*. Alternativamente, puede conectar una unidad USB y usar las imágenes almacenadas.
*MyView de StanbyME es similar a un protector de pantalla de PC. En el menú MyView (icono de montaña), puede seleccionar/establecer un total de 4 temas: Fondo predeterminado/Reloj (analógico, digital)/Tiempo actual/Mis fotos. Puede usar la aplicación ThinQ para cargar hasta 10 fotos en Mis fotos.
¿Por qué desconectar la alimentación no soluciona el problema?
StanbyME tiene una batería incorporada, por lo que el sistema permanece intacto incluso después de desconectar el cable de alimentación y volver a enchufarlo. En este caso, intente mantener presionado el botón de encendido en la parte posterior del StanbyME durante 2 o 3 segundos para resolver el problema.
¿Por qué los videos de YouTube solo reproducen audio?
Este es un problema con YouTube en sí, y el mismo fenómeno está ocurriendo en otros grupos de productos similares. Hemos solicitado una solución a YouTube. Responderemos a la brevedad.
Revisa Instragram para más inspiración
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
FHD
SONIDO
Sonido AI
AI Sound Pro (Virtual 5.1 Up-mix)
Salida de Audio
10W
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (refer to manual)
Sistema de Altavoces
2.0 Canales
CONECTIVIDAD
Soporte Bluetooth
Si (v.5.0)
SMART TV
Funciona con Apple Airplay2
SI
Smartphone Remote App
SI (LG ThinQ)
ENERGÍA
Consumo de energía en espera
Bajo 0.5W (Differ by region)
Qué opina la gente
