LG StanbyME 27" Smart TV Pantalla Tactil móvil con Bateria integrada

27ART10AKPL
Características principales

  • Movilidad: Pantalla Movil con 5 ruedas y batería integrada
  • Fácil de operar: Pantalla táctil, control remoto
  • Flexibilidad: rotar, girar 180 grados, inclinar
  • Servicios de transmisión incorporados: servicios OTT, como Apple TV+, Netflix, Disney+, Prime y muchas más
  • Conectividad: NFC, duplicación, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit
Más

La pantalla está cerca del copy "Siempre está a mi lado". El copy está escrito en color rosa oscuro. Hay dos imágenes interiores de estilo de vida recortadas en líneas curvas, cada una de las cuales muestra una pantalla colocada en la sala de estudio y en la sala de estar. El logotipo de LG StanbyME se coloca en la esquina superior derecha en el escritorio y en la esquina superior izquierda en la vista móvil.

*Se muestra una escena simulada -tenga en cuenta que la pantalla no se mueve automáticamente.
*La pantalla muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.

¿Alguna vez has visto una pantalla como YO lo hago?

  • StandbyME está situada en el medio de una sala de estar, y la pantalla muestra la portada de un álbum de música Jazz
  • StandbyME está situada en una habitación a lado de un oso de peluche. La pantalla muestra la imagen de una portada de un disco de música
  • StandbyME está situada en el medio de una tienda de bicicletas. Está mirando hacia atrás.
  • StandbyNE está situada justo en el frente de una mesa llena de revistas y plantas pequeñas. La pantalla muestra una colección de diferentes plantas y su plantae.
  • StandbyMe está situada en un jardín botánico blanco, mirando hacia atrás. La pantalla muestra un acercamiento a una planta verde frondosa.
  • Vista posterior del primer plano StandbyMe

*Se muestra una escena simulada -tenga en cuenta que la pantalla no se mueve automáticamente.
*La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.

"El texto – la pantalla hecha para estar fija. Debajo de esa parte, la segunda línea continúa mostrando diferentes palabras: tú, ella, él, ellos, nosotros, ustedes, películas, deporte, entrenamiento, estudio, trabajo, cocina, juegos, relajación, comidas, vida, imaginación."

La televisión se coloca frente a la hamaca en la terraza. La imagen está recortada en forma de arco.

Diseño inalámbrico con infinitas posibilidades.

Una batería incorporada te permite usar StanbyME de forma inalámbrica, para que puedas colocarlo donde lo necesites. La batería dura hasta 3 horas con una sola carga, suficiente para ver una película, hacer ejercicio o incluso una sesión de estudio.

*La batería incorporada admite hasta 3 horas de uso inalámbrico (3 horas en función del uso en modo estándar, pero el uso de la batería puede variar según las condiciones de uso).
*StanbyME solo admite contenido basado en Wi-Fi, por lo que debe estar conectado a una red inalámbrica.
*La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.
*El modo de pantalla vertical puede funcionar de manera diferente según la aplicación utilizada.
*El producto no es resistente al agua.
*La pantalla de inicio y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país y pueden cambiar sin previo aviso.

Tres collages de estilo de vida de diferentes personas viendo felizmente la televisión durante su tiempo libre.

Disfruta tu contenido favorito

Con una variedad de servicios de transmisión OTT incorporados, StanbyME te permite disfrutar de tu contenido favorito sin la molestia de conectarse a un dispositivo externo.

Tres collages de estilo de vida de diferentes personas viendo felizmente la televisión durante su tiempo libre.

*Los servicios OTT admitidos se basan en suscripción y pueden variar según el país.
*La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.
*El modo de pantalla vertical puede funcionar de manera diferente según la aplicación utilizada.
*StanbyME debe estar conectado a una red inalámbrica para admitir servicios de transmisión.

La televisión está colocada frente a una bañera y la pantalla muestra a una mujer bailando bajo la lluvia. Otra imagen muestra la parte posterior de una pantalla colocada en la sala de estar y un primer plano del icono de NFC en la parte posterior del televisor. Hay un logotipo NFC separado.

Aprovecha un mundo de contenido.

StanbyME cuenta con NFC que te permite duplicar contenido de forma inalámbrica desde tu teléfono, tableta o computadora portátil. Simplemente toca tu dispositivo contra el logotipo de NFC en la parte posterior de la pantalla para conectarte fácilmente y disfrutar de un contenido móvil más inmersivo con una pantalla más grande.

*La funcionalidad NFC funciona después de cargar la aplicación ThinQ en un dispositivo móvil y el dispositivo está conectado a StanbyME a través de Wi-Fi (la compatibilidad puede variar según el dispositivo móvil).
*El uso compartido de pantalla móvil (duplicación) solo está disponible en dispositivos Android (iOS y macOS no son compatibles).
*Las condiciones de conexión pueden variar según el entorno de red del usuario.
*Dependiendo de las especificaciones y el fabricante del dispositivo móvil, los métodos para compartir pantalla (duplicación) y la calidad de la imagen pueden diferir.
*Escena simulada y puede diferir de las escenas reales.
*La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.

Una imagen a la izquierda muestra el primer plano de un televisor colocado en la cocina - un hombre toca la pantalla mientras cocina. Otra imagen a la derecha muestra a una mujer mirando televisión con un control remoto en sus manos.

Control total, estés donde estés.

Una pantalla táctil intuitiva te permite operar StanbyME con facilidad. ¡Solo toca para abrir aplicaciones, pausar videos, cambiar configuraciones y más! Y cuando la pantalla está fuera de tu alcance, un práctico control remoto te permite mantener el control desde la comodidad de tu asiento.

*StanbyME es compatible con la plataforma webOS (no es compatible con Google Play Store o Apple Store).
*La funcionalidad de la pantalla táctil varía según la aplicación y es posible que no sea compatible con todas las aplicaciones.
*Las aplicaciones que no se pueden operar con el tacto se pueden controlar con el control remoto provisto.
*El control remoto provisto solo funciona con productos StanbyME

Quieres tu propia
lifestyle TV?

Cómprala ahora

La pantalla del televisor muestra un objeto verde que se balancea y sigue dividiendo las fichas de dominó. El televisor gira, gira hacia la izquierda y se inclina hacia abajo. Hay una delgada línea curva en el fondo.

Rota, gira,
inclina y ajusta

Múltiples opciones de ajuste, que incluyen hasta 180° de rotación, 130° de giro, 50° de inclinación y 20 cm de altura, te permiten mirar cómodamente donde quiera que estés con StanbyME.

*Se muestra una escena simulada; tenga en cuenta que la pantalla no se mueve automáticamente.
*Altura: 1265 mm~1065 mm según la pantalla horizontal.
*Rotación: Total 180˚ (90˚ en el sentido de las agujas del reloj, 90˚ en el sentido contrario a las agujas del reloj) / Giro: Total 130˚ (65˚ a la izquierda, 65˚ a la derecha) / Inclinación: 25˚ hacia delante, 25˚ hacia atrás.
*Es posible que el modo de pantalla vertical no sea compatible con todas las aplicaciones.
*El modo de pantalla vertical puede funcionar de manera diferente según la aplicación utilizada.
*Al rotar la pantalla entre los modos horizontal y vertical, tenga cuidado si hay un teléfono en la base, ya que podría deslizarse.

Hay 4 collage de imágenes de estilo de vida de personas que realizan diferentes actividades mientras miran televisión: una mujer hace yoga mientras ve un tutorial de yoga, un hombre arregla su bicicleta mientras ve un tutorial, otro hombre se transmite cantando y una mujer cocina mientras ve vídeo receta

Tu destino
pantalla para vivir,
trabajar y jugar.

Una variedad de funciones, un diseño inalámbrico y conectividad ampliada con compatibilidad con AirPlay, NFC, HDMI y USB te permiten usar StanbyME en más lugares, para hacer más de las cosas que te encantan.

*La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.
*El modo de pantalla vertical puede funcionar de manera diferente según la aplicación utilizada.
*StanbyME debe estar conectado a una red inalámbrica para admitir servicios de transmisión.

Una imagen a la izquierda muestra la parte inferior de un soporte de TV que se coloca debajo de un escritorio y otra imagen muestra el primer plano de cinco ruedas en la parte inferior de la TV.

Ruédalo contigo

Las cinco ruedas ocultas en la base del producto facilitan el traslado de StanbyME por la casa. Llévalo de y tu espacio de trabajo a la cocina a la sala de estar y viceversa sin problemas.

*La facilidad de mover el producto depende del material del piso.
* Tenga cuidado al mover StanbyME al aire libre, ya que las superficies exteriores pueden rayar o dañar el soporte y la base

La manera fácil para
controlar, compartir y jugar.

StanbyME es compatible con AirPlay 2, lo que te permite transmitir, compartir y duplicar sin esfuerzo tu contenido favorito desde su iPhone, iPad o Mac. Y con HomeKit, puedes usar la aplicación Home o Siri en sus dispositivos Apple para encender y apagar StanbyME, cambiar entradas y controlar el volumen fácilmente.

Se coloca un televisor en un dormitorio acogedor y la pantalla muestra el programa de televisión: TED LASSO. Hay un dispositivo móvil en la misma imagen que muestra la interfaz de usuario de AirPlay en tu pantalla. Hay el logotipo de Apple AirPlay y el logotipo de Apple HomeKit colocados en la esquina superior derecha de la imagen.

*La compatibilidad con AirPlay 2 y HomeKit y la fecha de lanzamiento pueden variar según la región.

Imprimir

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Pantalla

    FHD

SONIDO

  • Sonido AI

    AI Sound Pro (Virtual 5.1 Up-mix)

  • Salida de Audio

    10W

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (refer to manual)

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

CONECTIVIDAD

  • Soporte Bluetooth

    Si (v.5.0)

SMART TV

  • Funciona con Apple Airplay2

    SI

  • Smartphone Remote App

    SI (LG ThinQ)

ENERGÍA

  • Consumo de energía en espera

    Bajo 0.5W (Differ by region)

