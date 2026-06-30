Monitor UltraGear™ G4, FHD de 24 pulgadas y 144 Hz

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una reducción de la luminancia y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento del MBR de 1 ms.