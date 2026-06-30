About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz

Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz

27G411B-B
Front view of Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz 27G411B-B
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Front view of Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz 27G411B-B
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz

Características principales

  • Pantalla IPS FHD (1920 x 1080) de 27 pulgadas
  • Frecuencia de actualización de 144 Hz, MBR de 1 ms
  • HDR 10 con sRGB 99% (típico), admite 16,7 millones de colores
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
  • Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes
  • Soporte en L ordenado
Más
Logotipo de UltraGear™ en una habitación futurista iluminada con neón.

Monitor para juegos FHD de 27 pulgadas y 144 Hz

Imagen frontal del monitor para juegos UltraGear™ 27g411b en una sala futurista con luces de neón.

Imagen frontal del monitor para juegos UltraGear™ 27g411b en una sala futurista con luces de neón.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Esta imagen presenta características clave de un monitor de juegos LG, incluida una frecuencia de actualización de 144 Hz para un movimiento fluido, pantalla IPS con HDR y sRGB 99 % de color para imágenes vívidas, juego fluido con soporte NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync, tiempo de respuesta MBR de 1 ms para juegos de ritmo rápido y un diseño prácticamente sin bordes para una configuración inmersiva.

Esta imagen presenta características clave de un monitor de juegos LG, incluida una frecuencia de actualización de 144 Hz para un movimiento fluido, pantalla IPS con HDR y sRGB 99 % de color para imágenes vívidas, juego fluido con soporte NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync, tiempo de respuesta MBR de 1 ms para juegos de ritmo rápido y un diseño prácticamente sin bordes para una configuración inmersiva.

VelocidadColorUsabilidad

Movimiento de juego fluido con frecuencia de actualización de 144 Hz

Ofrecer una frecuencia de actualización de 144 Hz para imágenes fluidas y nítidas, al tiempo que se minimiza el desenfoque de movimiento.

Sumérgete en un juego más inmersivo con cada fotograma.

Escena de carreras de motos que ilustra la frecuencia de actualización de 144 Hz del UltraGear™ 27g411b para un movimiento de juego fluido y nítido.

Escena de carreras de motos que ilustra la frecuencia de actualización de 144 Hz del UltraGear™ 27g411b para un movimiento de juego fluido y nítido.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

En la pantalla se muestra un coche de carreras amarillo avanzando a toda velocidad, con "1ms MBR" en un lugar destacado. El interior del cuadro cuadrado blanco se muestra claramente mientras que el área exterior aparece borrosa.

Velocidad trepidante
a la victoria

La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms* hace que el juego sea fluido, reduciendo el desenfoque y las imágenes fantasma. Los objetos dinámicos y de ritmo rápido en medio de toda la acción pueden brindar a los jugadores una ventaja competitiva.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una reducción de la luminancia y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento del MBR de 1 ms.

Movimiento suave que te mantiene inmerso

Minimiza los desgarros y los retrasos con la tecnología compatible con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™. Experimente una reducción significativa de la rotura y el tartamudeo de la pantalla para obtener imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y unas imágenes fantasma minimizados.

Escena de carreras mostrada en el monitor UltraGear™ 27g411b comparando los modos Activado y Desactivado, lo que ilustra un movimiento más suave y un desgarro reducido con soporte para NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync.

Escena de carreras mostrada en el monitor UltraGear™ 27g411b comparando los modos Activado y Desactivado, lo que ilustra un movimiento más suave y un desgarro reducido con soporte para NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Siente el combate real con
color vivo

Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99 % y proporciona un amplio espectro de colores que permite una representación del color de alta fidelidad con su pantalla IPS para una experiencia de juego inmersiva. Permite a los jugadores experimentar campos de batalla dramáticos según lo previsto por los desarrolladores del juego.

Logotipo de la pantalla IPS.

El monitor LG IPS™ muestra una precisión de color excepcional con un amplio ángulo de visión.

Logotipo de HDR 10.

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

Logotipo de sRGB 99%.

Con una cobertura del 99 % del espectro sRGB, es una excelente solución para una visualización precisa del color.

Escena de batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, que muestra colores vivos y un rico contraste con explosiones brillantes, planetas resplandecientes y naves espaciales detalladas contra un colorido fondo cósmico.

Escena de batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, que muestra colores vivos y un rico contraste con explosiones brillantes, planetas resplandecientes y naves espaciales detalladas contra un colorido fondo cósmico.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Control más inteligente, conmutación perfecta con LG Switch

Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar su monitor tanto para juegos como para uso diario. Administre sin esfuerzo la configuración de su monitor: ajuste la calidad de imagen y el brillo según sus preferencias, luego aplique su configuración al instante usando una tecla de acceso rápido. La aplicación también le permite dividir la pantalla en 11 diseños e iniciar su plataforma de videollamadas con un clic, lo que brinda aún más comodidad a su configuración.

Descargar
Este video muestra cómo configurar su monitor con la aplicación LG Switch.

*Este video es solo para fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.

*LG Switch requiere la descarga del software y el manual desde LG.com para su uso adecuado.

Sincronización de acción dinámica

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.

Estabilizador negro

Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y mejorando la claridad para una navegación más fluida a través de entornos oscuros o cambios repentinos de luz.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Prácticamente sin bordes, visualmente elevado

Experimente más pantalla y menos distracciones con el bisel ultradelgado y la base de soporte minimalista y delgada, que presenta un diseño prácticamente sin bordes. El soporte flotante mejora la estética limpia y ingrávida, mientras que la sensación de pantalla perfecta ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas.

Icono de diseño sin fronteras.

3 lados virtualmentediseño sin fronteras

Icono de inclinación.

Inclinación

Icono de montaje en pared 100x100.

Montaje en pared

Esta imagen muestra un monitor de juegos UltraGear™ en una configuración de escritorio que muestra una escena de juego, con reflejos ampliados que enfatizan el diseño de pantalla sin bordes y un elegante soporte flotante.

Esta imagen muestra un monitor de juegos UltraGear™ en una configuración de escritorio que muestra una escena de juego, con reflejos ampliados que enfatizan el diseño de pantalla sin bordes y un elegante soporte flotante.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Especial para ti

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.