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Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
Monitor UltraGear™ G4 de 27 pulgadas, FHD de 144 Hz
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento de juego fluido con frecuencia de actualización de 144 Hz
Ofrecer una frecuencia de actualización de 144 Hz para imágenes fluidas y nítidas, al tiempo que se minimiza el desenfoque de movimiento.
Sumérgete en un juego más inmersivo con cada fotograma.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una reducción de la luminancia y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento del MBR de 1 ms.
Movimiento suave que te mantiene inmerso
Minimiza los desgarros y los retrasos con la tecnología compatible con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™. Experimente una reducción significativa de la rotura y el tartamudeo de la pantalla para obtener imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y unas imágenes fantasma minimizados.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Siente el combate real con
color vivo
Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99 % y proporciona un amplio espectro de colores que permite una representación del color de alta fidelidad con su pantalla IPS para una experiencia de juego inmersiva. Permite a los jugadores experimentar campos de batalla dramáticos según lo previsto por los desarrolladores del juego.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Control más inteligente, conmutación perfecta con LG Switch
Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar su monitor tanto para juegos como para uso diario. Administre sin esfuerzo la configuración de su monitor: ajuste la calidad de imagen y el brillo según sus preferencias, luego aplique su configuración al instante usando una tecla de acceso rápido. La aplicación también le permite dividir la pantalla en 11 diseños e iniciar su plataforma de videollamadas con un clic, lo que brinda aún más comodidad a su configuración.
*Este video es solo para fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.
*LG Switch requiere la descarga del software y el manual desde LG.com para su uso adecuado.
Sincronización de acción dinámica
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Prácticamente sin bordes, visualmente elevado
Experimente más pantalla y menos distracciones con el bisel ultradelgado y la base de soporte minimalista y delgada, que presenta un diseño prácticamente sin bordes. El soporte flotante mejora la estética limpia y ingrávida, mientras que la sensación de pantalla perfecta ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.
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