Monitor curvo gaming UltraGear™ 1000R de 27” | QHD, 1 ms (GtG), 180 Hz
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Taza de refresco de 180Hz
Velocidad mejorada.
Nuevos estándares.
Hemos elevado el estándar de velocidad de UltraGear a 180 Hz. Puede disfrutar de imágenes ultra claras y fluidas con una frecuencia de actualización de 180 Hz, que carga imágenes 180 veces en un segundo.
1ms (GtG) tiempo de respuesta
Velocidad inmersiva,
sumergirse en los juegos
El tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que reduce el efecto fantasma inverso y proporciona un tiempo de respuesta rápido, le permite disfrutar de un rendimiento de juego completamente nuevo.
Experiencia de juego fluida
Certificado VESA AdaptiveSync
Certificado VESA AdaptiveSync
Con certificación VESA AdaptiveSync Display, orientada a juegos con frecuencias de actualización notablemente más altas y baja latencia. Disfrute de imágenes de juegos más fluidas y sin cortes y de una reproducción de vídeo sin fluctuaciones.
AMD FreeSync™
Con la tecnología FreeSync™, los jugadores pueden experimentar movimientos fluidos y fluidos en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente el desgarro y la tartamudez de la pantalla.
Diseño centrado en el jugador
Mejore su experiencia de juego con un diseño de 3 lados prácticamente sin bordes para una vista inmersiva y una base ajustable en inclinación para ayudarlo a jugar más cómodamente. Su soporte en L ordenado ocupa un espacio mínimo en el escritorio, lo que le permite minimizar el espacio muerto.
GUI de juegos
Combina con tu estilo de juego
Los jugadores pueden usar la visualización en pantalla y el control en pantalla para personalizar fácilmente la configuración, desde ajustar las opciones básicas del monitor hasta registrar la "clave definida por el usuario" para que el usuario pueda configurar el acceso directo.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
Estabilizador de negros
Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y navegar rápidamente por explosiones repentinas.
Tecla especial
Tamaño [pulgadas]
27"
Resolución
2560 x 1440
Tipo de panel
VA
Relación de aspecto
16:09
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
300
Curvatura
1000R
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
180
Tiempo de respuesta
1ms (GtG más rápido)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UltraGear
Año
2024
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27"
Relación de aspecto
16:09
Tipo de panel
VA
Tratamiento de superficies
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
1ms (GtG más rápido)
Resolución
2560 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0,233 x 0,233
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
300
Relación de contraste (típ.)
3000:01:00
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
1000R
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
180
Brillo (Mín.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (mín.)
2400:01:00
Tamaño [cm]
68.4
Color Bit
8bit (6bit+FRC)
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ (2ea)
DisplayPort
SÍ (2ea)
Versión DP
1.5
Salida de auriculares
3 polos (Sólo audio)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
AMD FreeSync
SÍ
Debilidad del color
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
Color calibrado en fábrica
SÍ
A prueba de parpadeos
SÍ
Sincronización de acción dinámica
SÍ
Estabilizador negro
SÍ
Cruz
SÍ
Modo Lector
SÍ
Contador FPS
SÍ
Tecla definida por el usuario
SÍ
Auto Input Switch
SÍ
Efecto HDR
SÍ
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Diseño sin bordes
3 lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
685,0 x 435,0 x 160
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
604,9 x 450,7 x 226,5
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
604,9 x 363,8 x 95,7
Peso en el envío [kg]
6.3
Peso con soporte [kg]
4.8
Peso sin soporte [kg]
3.5
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
23W
Consumo de energía (Energy Star)
Menos de 0.3W
Consumo de energía (modo de reposo)
Menos de 0.3W
Consumo de energía (típ.)
22W
Consumo (DC Off)
Menos de 0.3W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador)
Salida CC
19V / 2.1A
ACCESORIO
Adaptador
SÍ
Puerto de pantalla
SÍ
HDMI
SÍ
Cable de alimentación
SÍ
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
SÍ
APLICACIÓN SW
Controlador Dual
SÍ
OnScreen Control (LG Screen Manager)
SÍ
ESTÁNDAR
UL (cUL)
SÍ
KC (para Rep. de Corea)
SÍ
