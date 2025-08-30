We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32” UltraGear™ 1000R Monitor Gamer Curvo | QHD, 1ms (GtG), 180Hz
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Tasa de actualización de 180Hz
Velocidad mejorada.
Nuevos estándares.
Hemos elevado el estándar de velocidad de UltraGear a 180 Hz. Puede disfrutar de imágenes ultra claras y fluidas con una frecuencia de actualización de 180 Hz, que carga imágenes 180 veces en un segundo.
It is a comparison image of a fast-paced game with a low refresh rate and a clear image with a 180Hz high refresh rate.
1ms (GtG) tiempo de respuesta
Velocidad inmersiva,
sumergirse en los juegos
El tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que reduce el efecto fantasma inverso y proporciona un tiempo de respuesta rápido, le permite disfrutar de un rendimiento de juego completamente nuevo.
*Seleccione 'Modo más rápido' para realizar el 'Tiempo de respuesta de 1 ms'. (Ajuste del juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido)".
Experiencia de juego fluida
Certificado VESA AdaptiveSync
Con certificación VESA AdaptiveSync Display, orientada a juegos con frecuencias de actualización notablemente más altas y baja latencia. Disfrute de imágenes de juegos más fluidas y sin cortes y de una reproducción de vídeo sin fluctuaciones.
AMD FreeSync™
Con la tecnología FreeSync™, los jugadores pueden experimentar movimientos fluidos y fluidos en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente el desgarro y la tartamudez de la pantalla.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Diseño centrado en el jugador
Mejore su experiencia de juego con un diseño de 3 lados prácticamente sin bordes para una vista inmersiva y una base ajustable en inclinación para ayudarlo a jugar más cómodamente. Su soporte en L ordenado ocupa un espacio mínimo en el escritorio, lo que le permite minimizar el espacio muerto.
GUI de juegos
Combina con tu estilo de juego
Los jugadores pueden usar la visualización en pantalla y el control en pantalla para personalizar fácilmente la configuración, desde ajustar las opciones básicas del monitor hasta registrar la "clave definida por el usuario" para que el usuario pueda configurar el acceso directo.
*Para descargar el software OnScreen Control más reciente, visite LG.COM.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
Estabilizador de negros
Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y navegar rápidamente por explosiones repentinas.
*La función Punto de mira no está disponible mientras el contador FPS está activado.
*El contador FPS puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.
*Contador de FPS (Fotogramas por segundo): Medición de fotogramas por segundo.
Tecla especial
Tamaño [pulgadas]
31.5
Resolución
2560 x 1440
Tipo de panel
VA
Relación de aspecto
16:09
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
300cd/m²
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
180
Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
CARACTERÍSTICAS
Contador FPS
SÍ
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
780.0 x 500.0 x 180.0
