32" UltraGear™ 1000R Monitor Gamer Curvo | QHD, 1ms (GtG), 180Hz

32” UltraGear™ 1000R Monitor Gamer Curvo | QHD, 1ms (GtG), 180Hz

32” UltraGear™ 1000R Monitor Gamer Curvo | QHD, 1ms (GtG), 180Hz

32GS60QC-B
Características principales

  • 31.5-pulgadas QHD (2560x1440) 1000R pantalla curva
  • 180Hz taza de refresco
  • 1ms (GtG) tiempo de respuesta
  • HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
  • 3-lados de diseño lateral prácticamente sin bordes
  • AMD FreeSync™ / certificado VESA AdaptiveSync
UltraGear™ Logo.

UltraGear™ Logo.


   Nacido para ganar

Toma la delantera con la última immersión de 1000R

Toma la delantera con la última immersión de 1000R

La curva natural de 1000R es solo el comienzo. Es una revolución en los juegos con una velocidad satisfactoria de 180Hz, calidad de imagen y usabilidad que nunca antes has experimentado

Pantalla

31.5”curva de QHD (2560x1440)

HDR10 / sRGB 99% (Typ.)

Velocidad

Frecuencia de actualización 180 Hz

1ms (GtG) tiempo de respuesta

Tecnología

AMD FreeSync™

VESA certified AdaptiveSync

Curva fluida, juego ininterrumpido

32-pulgadas QHD. Curva de 1000R 

Curva fluida, juego ininterrumpido

Experimente la curvatura 1000R, que se adapta al campo de visión más humano y reproduzca escenas vívidas con una extraordinaria frecuencia de actualización de 180 Hz para una experiencia que se siente más realista e inmersiva.

Tasa de actualización de 180Hz

Velocidad mejorada.
Nuevos estándares.

Hemos elevado el estándar de velocidad de UltraGear a 180 Hz. Puede disfrutar de imágenes ultra claras y fluidas con una frecuencia de actualización de 180 Hz, que carga imágenes 180 veces en un segundo.

It is a comparison image of a fast-paced game with a low refresh rate and a clear image with a 180Hz high refresh rate.

1ms (GtG) tiempo de respuesta

Velocidad inmersiva,
sumergirse en los juegos

El tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que reduce el efecto fantasma inverso y proporciona un tiempo de respuesta rápido, le permite disfrutar de un rendimiento de juego completamente nuevo.

HDR10 con sRGB 99% (Typ.)

HDR10 con sRGB 99% (Typ.)

Siente colores reales

Este monitor admite una amplia gama de colores, sRGB 99% (típico) y HDR10, reproduciendo colores de alta fidelidad para que los jugadores vean los colores dramáticos que los desarrolladores del juego pretendieron independientemente del campo de batalla.

Experiencia de juego fluida

Experiencia de juego fluida

Diseño centrado en el jugador

Mejore su experiencia de juego con un diseño de 3 lados prácticamente sin bordes para una vista inmersiva y una base ajustable en inclinación para ayudarlo a jugar más cómodamente. Su soporte en L ordenado ocupa un espacio mínimo en el escritorio, lo que le permite minimizar el espacio muerto.

Diseño sin límites

Diseño sin límites

3 lados prácticamente sin bordes

Inclinación

Inclinación

-5°~+15°

Monitor curvo para juegos LG UltraGear™ 1000R-32GS60QC

Monitor curvo para juegos LG UltraGear™ 1000R-32GS60QC

  • HDMI

    HDMI

  • DisplayPort

    DisplayPort

GUI de juegos

Combina con tu estilo de juego

Los jugadores pueden usar la visualización en pantalla y el control en pantalla para personalizar fácilmente la configuración, desde ajustar las opciones básicas del monitor hasta registrar la "clave definida por el usuario" para que el usuario pueda configurar el acceso directo.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.

Estabilizador de negros

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y navegar rápidamente por explosiones repentinas.

Crosshair

El punto objetivo está fijo en el centro para mejorar la precisión del disparo.

Contador de FPS

El contador de FPS te permitirá ver qué tan bien se carga todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada fotograma importa y con el contador de FPS tendrás datos en tiempo real.

Tecla especial

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de panel

    VA

  • Relación de aspecto

    16:09

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    180

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG at Faster)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:09

  • Tipo de panel

    VA

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG at Faster)

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    180

CARACTERÍSTICAS

  • Contador FPS

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    780.0 x 500.0 x 180.0

