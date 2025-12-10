We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraGear™ 32" OLED 4K UHD con Dual-Mode y 0.03ms (GtG)
Monitor LG UltraGear™ 32" OLED 4K UHD con Dual-Mode y 0.03ms (GtG)
Características principales
- Pantalla OLED 4K UHD de 32" (3840x2160) para imágenes más nítidas y realistas
- Respuesta ultrarrápida de 0.03ms (GtG) para máxima fluidez en cada partida
- VESA DisplayHDR™ True Black 400 para negros profundos y colores vibrantes
- Dual-Mode: UHD 165Hz para detalle gráfico o FHD 330Hz para acción rápida
- AMD FreeSync™ Premium para un juego sin cortes ni interrupciones
- Diseño sin bordes que maximiza la inmersión en pantalla
Digital Trends 2025
La mejor gama de monitores elegida por los lectores para jugadores y usuarios que exigen un rendimiento de alta calidad
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Negros profundos y color realista
Con VESA DisplayHDR™ True Black 400 y un gamut DCI-P3 98.5%, los colores se muestran con precisión cinematográfica y los negros alcanzan un nivel de realismo que te sumerge aún más en cada escena.
Protección avanzada contra la luz azul
Juega por más tiempo sin fatiga visual. La tecnología LG WOLED reduce la luz azul dañina manteniendo la intensidad del color, con certificación UL para tu comodidad y salud visual.
*Los paneles OLED de LG han sido certificados por UL como libres de parpadeos, libres de deslumbramientos molestos y con bajo nivel de luz azul.
*Número de certificado: Pantalla sin parpadeos (OLED) - A196009, Sin deslumbramiento molesto - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Solución de hardware con bajo nivel de luz azul Platino - V745051.
*La función anterior puede variar en función del entorno informático o las condiciones del usuario.
Velocidad abrumadora de 0.03ms
El tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG) elimina el ghosting y te ofrece un rendimiento inmediato. Disfruta de una velocidad sin precedentes en cada partida.
*Seleccione «Modo más rápido» para obtener un «tiempo de respuesta de 0,03 ms». (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).
Dual-Mode para cada estilo de juego de 165Hz a 330Hz
Alterna fácilmente entre UHD 165Hz para juegos gráficos detallados o FHD 330Hz para acción ultra rápida. Con accesos directos o la app LG Switch, adapta tu experiencia al género que quieras.
*El rendimiento del «modo dual» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones.
Juego sin interrupciones
Con AMD FreeSync™ Premium y compatibilidad validada con NVIDIA G-SYNC®, olvídate de cortes y tearing. Obtén fluidez total en 4K y movimientos claros en cada partida.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Control inteligente con LG Switch
Optimiza tu monitor con un clic: ajusta brillo, calidad de imagen, divide la pantalla en hasta 11 vistas y alterna entre modos de 165Hz y 330Hz de manera instantánea.
Diseño compacto y estilizado
Con iluminación Hexagon y diseño 4-side virtually borderless, el monitor ofrece un estilo gamer premium. Su base ajustable permite giro, altura, inclinación y pivote, ocupando menos espacio y manteniendo tu setup limpio.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y25
PANTALLA
Tipo de panel
OLED
Tiempo de respuesta
0,03 ms (GTG)
Resolución
3840 x 2160
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
275
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Brillo (Mín.) [cd/m²]
250
Tamaño [cm]
79.9
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ(2 c/u)
DisplayPort
SÍ(1 c/u)
Versión DP
2.1 (DSC)
USB-C
1EA
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
AMD FreeSync
FreeSync Premium Pro
Debilidad del color
SÍ
NVIDIA G-Sync
G-SYNC Compatible
Contador FPS
SÍ
VRR
SÍ
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivote
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ALIMENTACIÓN
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
ACCESORIO
HDMI
SÍ(2 c/u)
USB-C
1EA
APLICACIÓN SW
Estudio de calibración LG (True Color Pro)
SÍ
