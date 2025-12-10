About Cookies on This Site

Monitor LG UltraGear™ 32" OLED 4K UHD con Dual-Mode y 0.03ms (GtG)

Monitor LG UltraGear™ 32" OLED 4K UHD con Dual-Mode y 0.03ms (GtG)

32GX850A-B
Vista frontal Monitor LG 32GX850A-B
información monitor 32GX850A
Vista lateral a -15 grados
Información LG UltraGear
Información LG UltraGear
Entradas
Vista lateral derecha con ajuste de inclinación
Giro vertical
Información tamaños
Vista lateral Izquierda
Vista trasera izquierda en ángulo
Vista trasera

Características principales

  • Pantalla OLED 4K UHD de 32" (3840x2160) para imágenes más nítidas y realistas
  • Respuesta ultrarrápida de 0.03ms (GtG) para máxima fluidez en cada partida
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400 para negros profundos y colores vibrantes
  • Dual-Mode: UHD 165Hz para detalle gráfico o FHD 330Hz para acción rápida
  • AMD FreeSync™ Premium para un juego sin cortes ni interrupciones
  • Diseño sin bordes que maximiza la inmersión en pantalla
Más
Logotipo del premio Digital Trends

Digital Trends 2025

La mejor gama de monitores elegida por los lectores para jugadores y usuarios que exigen un rendimiento de alta calidad

Logo de LG UltraGear™ GX8.

Monitor Gaming OLED 4K de 32 pulgadas con Modo-Dual

Imagen frontal del monitor gamer OLED LG UltraGear™ 32GX850A.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Resumen de funciones: 32" OLED 4K, MLA+, HDR True Black 400, Dual-Mode, 0.03ms, panel antirreflejo.
Pantalla
Escena de fantasía con guerrero encapuchado frente a montañas nevadas; texto “32" OLED 4K”.

Tu campo de batalla en 32" OLED 4K

Con una pantalla OLED 4K de 32" (3840x2160), cada detalle se ve más nítido y realista. Su alta densidad de píxeles te da precisión visual y una experiencia inmersiva que te mantiene en control en cada partida.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imágenes planetarias más brillantes y nítidas en monitores LG OLED.

OLED con MLA+ para más brillo

La tecnología Micro Lens Array+ optimiza la eficiencia de la luz, ofreciendo hasta un 37.5% más brillo SDR frente a modelos anteriores. Tus juegos se verán más vivos, claros y deslumbrantes.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Negros profundos y color realista

Con VESA DisplayHDR™ True Black 400 y un gamut DCI-P3 98.5%, los colores se muestran con precisión cinematográfica y los negros alcanzan un nivel de realismo que te sumerge aún más en cada escena.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Protección avanzada contra la luz azul

Juega por más tiempo sin fatiga visual. La tecnología LG WOLED reduce la luz azul dañina manteniendo la intensidad del color, con certificación UL para tu comodidad y salud visual.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los paneles OLED de LG han sido certificados por UL como libres de parpadeos, libres de deslumbramientos molestos y con bajo nivel de luz azul.

*Número de certificado: Pantalla sin parpadeos (OLED) - A196009, Sin deslumbramiento molesto - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Solución de hardware con bajo nivel de luz azul Platino - V745051.

*La función anterior puede variar en función del entorno informático o las condiciones del usuario.

velocidad
Carrera de motocicletas futuristas en ciudad neón, destacando fluidez a 165Hz.

Movimiento fluido con 165Hz

La tasa de actualización de 165Hz brinda imágenes fluidas y claras, reduciendo el desenfoque en movimientos rápidos. Cada cuadro te acerca más a la acción.

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Velocidad abrumadora de 0.03ms

El tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG) elimina el ghosting y te ofrece un rendimiento inmediato. Disfruta de una velocidad sin precedentes en cada partida.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*Seleccione «Modo más rápido» para obtener un «tiempo de respuesta de 0,03 ms». (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).

Dual-Mode para cada estilo de juego de 165Hz a 330Hz

Alterna fácilmente entre UHD 165Hz para juegos gráficos detallados o FHD 330Hz para acción ultra rápida. Con accesos directos o la app LG Switch, adapta tu experiencia al género que quieras.

Guerrero y auto de carreras destacando 165Hz WQHD y 330Hz WFHD.

Born to Game

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento del «modo dual» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones.

Tecnología

Juego sin interrupciones

Con AMD FreeSync™ Premium y compatibilidad validada con NVIDIA G-SYNC®, olvídate de cortes y tearing. Obtén fluidez total en 4K y movimientos claros en cada partida.

Carrera con auto deportivo verde liderando, resaltando AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

  1. Dynamic Action Sync

    Reduce el retraso de entrada para reaccionar en tiempo real y atrapar momentos críticos sin demora.

  2. Black Stabilizer

    Haz visibles a tus enemigos en las zonas más oscuras y escapa rápido de explosiones repentinas.

  1. Crosshair

    La mira fija al centro mejora tu precisión al disparar, dándote ventaja en cada enfrentamiento.

  2. FPS Counter

    Conoce tu tasa de cuadros en tiempo real. Ya sea jugando, editando o viendo contenido, sabrás qué tan fluida es tu experiencia.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Control inteligente con LG Switch

Optimiza tu monitor con un clic: ajusta brillo, calidad de imagen, divide la pantalla en hasta 11 vistas y alterna entre modos de 165Hz y 330Hz de manera instantánea.

Video corto mostrando la función LG Switch para cambiar entradas sin esfuerzo.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Diseño compacto y estilizado

Con iluminación Hexagon y diseño 4-side virtually borderless, el monitor ofrece un estilo gamer premium. Su base ajustable permite giro, altura, inclinación y pivote, ocupando menos espacio y manteniendo tu setup limpio.

Vista frontal y trasera del monitor OLED 32GX850A mostrando escena futurista de carreras.
Íconos de inclinación, altura, pivote, giro y montaje en pared.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    Y25

PANTALLA

  • Tipo de panel

    OLED

  • Tiempo de respuesta

    0,03 ms (GTG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Profundidad de color (número de colores)

    1.07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    275

  • Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    250

  • Tamaño [cm]

    79.9

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SÍ(2 c/u)

  • DisplayPort

    SÍ(1 c/u)

  • Versión DP

    2.1 (DSC)

  • USB-C

    1EA

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync

    FreeSync Premium Pro

  • Debilidad del color

  • NVIDIA G-Sync

    G-SYNC Compatible

  • Contador FPS

  • VRR

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro/Pivote

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ALIMENTACIÓN

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

ACCESORIO

  • HDMI

    SÍ(2 c/u)

  • USB-C

    1EA

APLICACIÓN SW

  • Estudio de calibración LG (True Color Pro)

