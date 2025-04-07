Skip to ContentSkip to Accessibility Help
GM78BGP
Vista frontal de Refrigeradora French Door 29p³ (NET) /30p³ (Gross) LG GM78BGP Smart Inverter Multi Air Flow™
Front door opened with good
Front door opened without good
Cool Guard Drama view
Shelving System Filled
Shelving System Filled
Shelving System without Filled
close up view of multi air flow
Freezer Drawer Angle Filled
Freezer Drawer Angle without Filled
Freezer interior with filled
Freezer interior without filled
Handles view
Right Angle view
energy class view

Características principales

Más
Más Capacidad y Espacio en Repisa
Máxima Frescura ahora en Mayor Capacidad

Más Capacidad y Espacio en Repisa

Elrefrigerador de gran capacidad de  816litros proporciona aún más espacio útil para almacenar más alimentos. El cajón GlideN’ Serve™ te permite administrar tu almacenamiento de manera más flexible.
Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio
DoorCooling⁺™

Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio

Las bebidas están más frías y losalimentos se mantienen más frescos con el rendimiento uniforme y más rápido deDoorCooling™

*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.



*Basado en la prueba interna que compara el tiempo de enfriamiento de la canasta de la puerta de 24 ℃ a 6 ℃ entre el modelo LGE Non-DoorCooling⁺ (LFXS24623S) y el modelo DoorCooling⁺ (LRFXS2503S).
*El resultado puede variar en el uso real.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling⁺ deja de funcionar cuando se abre la puerta.

Temperaturas óptimas en todas partes
Multi Air Flow™

Temperaturas óptimas en todas partes

Elsistema MultiAir Flow™ fue diseñado para mantenerniveles de temperatura ideales para ayudar a mantener sus alimentos frescos por más tiempo. Los sensores digitales monitorean constantemente las condiciones dentro del refrigerador, y las rejillas de ventilación están ubicadas estratégicamente para rodear los alimentos con aire fresco para mantenerlos frescos en todo momento.
Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™

Mantente un Paso Adelante

Smart Diagnosis™ de LG es una manerafácil de solucionar tus problemas. Solo llama al Servicio al Cliente de LG,coloca tu teléfono en la Refrigeradora y Servicio al Cliente podrá emitir undiagnóstico rápido para darte una solución
Energéticamente Eficiente y Duradero

Eficiencia energética y durabilidad

LG Smart Inverter Compressor™ lleva laeficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y tener 10años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años para el Compresor Smart Inverter (solo pieza).

FAQ

P.

¿Cómo reducir la pérdida de aire frío en el interior del refrigerador?

R.

Puedes seguir esta guía de instalación en video proporcionada por LG Centroamérica y Caribe. Aprenderás los pasos necesarios para configurar tu nueva refrigeradora y asegurarte de un funcionamiento óptimo.

P.

¿Qué es el InstaView Door-in-Door?

R.

El InstaView Door-in-Door es una característica innovadora de las refrigeradoras LG. Al golpear dos veces en el panel de vidrio, se vuelve transparente, permitiéndote ver el contenido dentro sin abrir la puerta.

P.

¿Cómo reducir la pérdida de aire frío en el interior del refrigerador?

R.

El LG InstaView Door-in-Door también contribuye a reducir la pérdida de aire frío. Proporciona un espacio práctico para almacenar artículos de uso frecuente, lo que disminuye la pérdida de aire frío hasta un 41%

P.

¿Cómo instalar una refrigeradora LG Side-by-Side?

R.

La instalación de una refrigeradora LG Side-by-Side es sencilla. Asegúrate de seguir las instrucciones proporcionadas en el manual del propietario. También puedes encontrar guías en línea para una instalación paso a paso.

P.

¿Cómo puedo mantener mi refrigeradora en óptimas condiciones?

R.

Limpia regularmente las superficies, verifica las juntas de las puertas y sigue las recomendaciones de mantenimiento en el manual del propietario.

P.

¿Cómo funciona el sistema de filtración de agua en las refrigeradoras LG Side-by-Side?

R.

Las refrigeradoras LG Side-by-Side cuentan con un sistema de filtración de agua que elimina impurezas y mejora el sabor del agua. Puedes encontrar detalles sobre cómo cambiar el filtro y mantener la calidad del agua en el manual del propietario.

P.

¿Qué es el Smart Diagnosis?

R.

El Smart Diagnosis es una función que permite a la refrigeradora comunicarse con el servicio de atención al cliente de LG en caso de problemas. Simplemente descarga la aplicación LG SmartThinQ en tu teléfono y sigue las instrucciones para diagnosticar posibles fallas.

P.

¿Cómo ajustar la temperatura del refrigerador y el congelador?

R.

"En la mayoría de los modelos, puedes ajustar la temperatura utilizando los controles digitales en el panel frontal. Consulta el manual del propietario para obtener instrucciones específicas según tu modelo. "

P.

¿Cuánto espacio de almacenamiento ofrecen las refrigeradoras Side-by-Side?

R.

Las capacidades de almacenamiento varían según el modelo, pero en general, las refrigeradoras Side-by-Side ofrecen amplio espacio para alimentos frescos y congelados. Verifica las especificaciones del modelo que te interesa.

P.

¿Cómo mantener organizado el interior de la refrigeradora?

R.

Utiliza los compartimentos y estantes de manera eficiente. Separa los alimentos por categoría (frutas, verduras, lácteos, etc.). Además, aprovecha las características como el Door-in-Door y el InstaView para acceder rápidamente a los artículos más utilizados.

Tecla especial

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    908 x 1772 x 921

  • Comsuno de energía (kWh/año)

    500

  • Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter (BLDC)

  • InstaView

    No

  • Door-in-Door

    No

  • ThinQ (Wi-Fi)

    No

  • Acabado (puerta)

    P/S3

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    French Door (3Door)

  • Estándar/Profundidad de la encimera

    Profundidad estándar

  • Clasificación Energética

    A

CAPACIDAD

  • Total Volumen Neto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

    695

  • Total Volumen Bruto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

    873

CONTROL Y PANTALLA

  • Alarma de puerta

  • Pantalla LED interna

    Sí, (Pantalla Interior Superior)

  • Congelado Exprés

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    128.5

  • Peso del producto (kg)

    120

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    908 x 1772 x 921

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    No

  • InstaView

    No

  • Cleaning Time

    No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Máquina Manual de Hacer hielo

    No

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    No

  • Máquina de hielo automática

    Sí (en el gabinete, instalado en fábrica)

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    No Disponible

  • Luz del dispensador

    No

  • Máquina de hielo doble

    No

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    N/A

  • Nombre de modelo de filtrar agua

    LT1000PC

  • Sistema de filtrar agua

    No

MATERIAL Y ACABADO

  • Material de puerta

    PET

  • Acabado (puerta)

    P/S3

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    No

  • Tipo de manija

    Manija Vista

  • Contour puerta

    Contour

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter (BLDC)

  • Comsuno de energía (kWh/año)

    500

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Cesta de Puerta_Transparente

    6

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Bandeja de Cristal_templado

    4 Divisiones

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

  • Bandeja_Cantilevered

    No

  • Wide Pantry

    No

  • Bandeja Plegable

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

    No

UPC CODE

  • UPC Code

    8806096456682

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Cajón_de_congelador

    2 no transparentes

  • Tipo de puerta

    Pull Drawer

  • Divisor de cajón

COMPARTIMIENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS

  • Cajón convertible

    No

  • Cajón Full-Convert

    No

Qué opina la gente

