We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigeradora French Door 29p³ (NET) /30p³ (Gross) LG GM78BGP Smart Inverter Multi Air Flow™
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Basado en la prueba interna que compara el tiempo de enfriamiento de la canasta de la puerta de 24 ℃ a 6 ℃ entre el modelo LGE Non-DoorCooling⁺ (LFXS24623S) y el modelo DoorCooling⁺ (LRFXS2503S).
*El resultado puede variar en el uso real.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling⁺ deja de funcionar cuando se abre la puerta.
*Garantía de 10 años para el Compresor Smart Inverter (solo pieza).
FAQ
¿Cómo reducir la pérdida de aire frío en el interior del refrigerador?
Puedes seguir esta guía de instalación en video proporcionada por LG Centroamérica y Caribe. Aprenderás los pasos necesarios para configurar tu nueva refrigeradora y asegurarte de un funcionamiento óptimo.
¿Qué es el InstaView Door-in-Door?
El InstaView Door-in-Door es una característica innovadora de las refrigeradoras LG. Al golpear dos veces en el panel de vidrio, se vuelve transparente, permitiéndote ver el contenido dentro sin abrir la puerta.
¿Cómo reducir la pérdida de aire frío en el interior del refrigerador?
El LG InstaView Door-in-Door también contribuye a reducir la pérdida de aire frío. Proporciona un espacio práctico para almacenar artículos de uso frecuente, lo que disminuye la pérdida de aire frío hasta un 41%
¿Cómo instalar una refrigeradora LG Side-by-Side?
La instalación de una refrigeradora LG Side-by-Side es sencilla. Asegúrate de seguir las instrucciones proporcionadas en el manual del propietario. También puedes encontrar guías en línea para una instalación paso a paso.
¿Cómo puedo mantener mi refrigeradora en óptimas condiciones?
Limpia regularmente las superficies, verifica las juntas de las puertas y sigue las recomendaciones de mantenimiento en el manual del propietario.
¿Cómo funciona el sistema de filtración de agua en las refrigeradoras LG Side-by-Side?
Las refrigeradoras LG Side-by-Side cuentan con un sistema de filtración de agua que elimina impurezas y mejora el sabor del agua. Puedes encontrar detalles sobre cómo cambiar el filtro y mantener la calidad del agua en el manual del propietario.
¿Qué es el Smart Diagnosis?
El Smart Diagnosis es una función que permite a la refrigeradora comunicarse con el servicio de atención al cliente de LG en caso de problemas. Simplemente descarga la aplicación LG SmartThinQ en tu teléfono y sigue las instrucciones para diagnosticar posibles fallas.
¿Cómo ajustar la temperatura del refrigerador y el congelador?
"En la mayoría de los modelos, puedes ajustar la temperatura utilizando los controles digitales en el panel frontal. Consulta el manual del propietario para obtener instrucciones específicas según tu modelo. "
¿Cuánto espacio de almacenamiento ofrecen las refrigeradoras Side-by-Side?
Las capacidades de almacenamiento varían según el modelo, pero en general, las refrigeradoras Side-by-Side ofrecen amplio espacio para alimentos frescos y congelados. Verifica las especificaciones del modelo que te interesa.
¿Cómo mantener organizado el interior de la refrigeradora?
Utiliza los compartimentos y estantes de manera eficiente. Separa los alimentos por categoría (frutas, verduras, lácteos, etc.). Además, aprovecha las características como el Door-in-Door y el InstaView para acceder rápidamente a los artículos más utilizados.
Tecla especial
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
908 x 1772 x 921
Comsuno de energía (kWh/año)
500
Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter (BLDC)
InstaView
No
Door-in-Door
No
ThinQ (Wi-Fi)
No
Acabado (puerta)
P/S3
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
French Door (3Door)
Estándar/Profundidad de la encimera
Profundidad estándar
Clasificación Energética
A
CAPACIDAD
Total Volumen Neto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)
695
Total Volumen Bruto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)
873
CONTROL Y PANTALLA
Alarma de puerta
Sí
Pantalla LED interna
Sí, (Pantalla Interior Superior)
Congelado Exprés
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso de paquete (kg)
128.5
Peso del producto (kg)
120
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
908 x 1772 x 921
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
No
InstaView
No
Cleaning Time
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Máquina Manual de Hacer hielo
No
Dispensador solo de agua
No
Dispensador de hielo y agua
No
Máquina de hielo automática
Sí (en el gabinete, instalado en fábrica)
Producción diaria de hielo (lb.)
No Disponible
Luz del dispensador
No
Máquina de hielo doble
No
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
Nombre de modelo de filtrar agua
LT1000PC
Sistema de filtrar agua
No
MATERIAL Y ACABADO
Material de puerta
PET
Acabado (puerta)
P/S3
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
No
Tipo de manija
Manija Vista
Contour puerta
Contour
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter (BLDC)
Comsuno de energía (kWh/año)
500
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Cesta de Puerta_Transparente
6
Luz del refrigerador
LED superior
Bandeja de Cristal_templado
4 Divisiones
Hygiene Fresh+
No
Caja de las verduras
Sí (2)
Bandeja_Cantilevered
No
Wide Pantry
No
Bandeja Plegable
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
No
UPC CODE
UPC Code
8806096456682
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Cajón_de_congelador
2 no transparentes
Tipo de puerta
Pull Drawer
Divisor de cajón
Sí
COMPARTIMIENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS
Cajón convertible
No
Cajón Full-Convert
No
Qué opina la gente
Encuentra una tienda cercana
Especial para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.