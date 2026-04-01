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Refrigeradora LG French Door 29 cu.ft InstaView Door-in-Door™ Craft Ice™ Acero Inoxidable Negro

Refrigeradora LG French Door 29 cu.ft InstaView Door-in-Door™ Craft Ice™ Acero Inoxidable Negro

VF29XPBM
Front view of Refrigeradora LG French Door 29 cu.ft InstaView Door-in-Door™ Craft Ice™ Acero Inoxidable Negro VF29XPBM
Front view of multi door refrigerator with foods.
Detail view of the upper part of multi door refrigerator
Detail view of bottom part drawer.
Close up view of slim spaceplus system of multi door refrigerator.
Close up view of door in door feature of multi door refrigerator.
Close up view of uvnano of multi door refrigerator.
Left side view of multi door refrigerator.
Right side view of multi door refrigerator.
Side view of multi door refrigerator.
Back view of multi door refrigerator.
Front view of Refrigeradora LG French Door 29 cu.ft InstaView Door-in-Door™ Craft Ice™ Acero Inoxidable Negro VF29XPBM
Front view of multi door refrigerator with foods.
Detail view of the upper part of multi door refrigerator
Detail view of bottom part drawer.
Close up view of slim spaceplus system of multi door refrigerator.
Close up view of door in door feature of multi door refrigerator.
Close up view of uvnano of multi door refrigerator.
Left side view of multi door refrigerator.
Right side view of multi door refrigerator.
Side view of multi door refrigerator.
Back view of multi door refrigerator.

Características principales

  • InstaView™
  • CraftIce™
  • Full-Convert Drawer™

¿Qué es lo que más gusta de los frigoríficos y congeladores LG?

Persona tocando la puerta del frigorífico multi-puerta LG para ver el interior sin abrirla, mostrando la tecnología InstaView™.

InstaView™

Toca dos veces para ver el interior

Primer plano de la función DoorCooling+™ que asegura un enfriamiento uniforme y fresco en todo el interior del frigorífico multi-puerta LG.

DoorCooling+™

Enfriamiento fresco y uniforme

Un bol con hielo esférico hecho con la tecnología CraftIce™.

CraftIce™

Creado para derretirse más lentamente y enfriar de manera más eficiente

Parte inferior del frigorífico multi-puerta LG abierta.

Full-Convert Drawer™

Flexibilidad para convertirlo de frigorífico a congelador

Diseño pensado con estilo

Lleva tu ajuste al máximo con este diseño elegante y sin costuras de LG y disfruta de la vibra contemporánea. Las manijas de bolsillo discretas y de fácil acceso complementan la puerta plana, elevando el estilo de tu cocina.

Refrigerador multi-puerta LG en una cocina moderna.

InstaView™

Toca dos veces para ver el interior

Toca dos veces en la nueva puerta diseñada con InstaView™ para ver el interior sin abrirla.

DoorCooling+™

Enfriamiento fresco y rápido

Las bebidas se enfrían más rápido¹) con la confiable tecnología DoorCooling+™.

Hygiene Fresh+™

Reduce bacterias²) y olores, aumenta la frescura

Mantén el aire de tu refrigerador fresco con Hygiene Fresh+™, que desodoriza y reduce hasta un 99.999%³) de bacterias²).

CraftIce™

Entretenimiento con elegancia

Mejora tus bebidas con la máquina CraftIce™ de LG. Haz fácilmente esferas de hielo que se derriten lentamente.

Full-Convert Drawer™

Organiza tu congelador

Con el versátil cajón Full-Convert™ puedes elegir entre 5 configuraciones de temperatura para crear el almacenamiento adecuado para vino, embutidos, bebidas frías, carnes y mariscos, o tus favoritos congelados. Flexibilidad para convertir de frigorífico a congelador y viceversa con solo un toque. Guarda todo, desde tus compras más recientes hasta ese enorme pastel de helado. Los divisores ajustables mantienen todo ordenado y organizado.

Puerta Resistente a Golpes

No más portazos

Maximiza tu ajuste con una puerta de refrigerador resistente a golpes. Las bisagras de cierre suave "atrapan" la puerta para permitir que se cierre suavemente y en silencio, evitando que se cierre de golpe. No solo mantiene la paz en tu cocina, sino que también protege las manos pequeñas que puedan estar buscando un bocadillo por la tarde.

LG ThinQ®

Maximiza tu experiencia

La aplicación LG ThinQ® te ayuda a gestionar todos tus electrodomésticos inteligentes LG y más, para hacer tu día a día un poco más fácil y mantener tu hogar funcionando de manera más inteligente.

*LG SmartThinQ ahora se renombra como LG ThinQ®.

*Las funciones de ThinQ® pueden variar según el producto y el país. Consulta con tu minorista local o con LG para conocer la disponibilidad del servicio.

Imagen del compresor Smart Inverter con garantía de 10 años.

Compresor Smart Inverter™

Eficiencia energética
y durabilidad

El compresor Smart Inverter™ de LG lleva la eficiencia energética al siguiente nivel

para ayudarte a ahorrar más y disfrutar de 10 años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años solo para la parte del compresor. Pueden aplicarse costos adicionales por otras partes o servicios (mano de obra, otras piezas, etc.).

*Las imágenes y videos mostrados arriba son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

 

1) DoorCooling⁺™

  - Basado en los resultados de prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG, comparando el tiempo de caída de temperatura de un recipiente de agua colocado en la canasta superior entre la ventilación de DoorCooling⁺™ cerrada y abierta en el modelo LBD33BLM. DoorCooling⁺™ se detiene cuando se abre la puerta. Los resultados pueden variar en el uso real.  

  - Solo aplicable a modelos específicos.

 

2) Bacterias

  - Bacterias utilizadas en la prueba: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumonia.

 

3) Hygiene Fresh⁺™

  - El número de bacterias²) se contó antes y después de una reacción de cuatro horas tras la inyección de 0.2 ml de solución bacteriana en el filtro antibacteriano.  

  - El rendimiento de eliminación de bacterias²) es el resultado de una prueba de laboratorio donde se observaron interacciones directas.  

  - Esta cifra representa el rendimiento de eliminación de bacterias²) del filtro.  

  - Probado por TÜV Rheinland, el método de prueba hace referencia al protocolo de prueba ISO27447.  

  - Los resultados pueden variar en condiciones de uso reales.

 

4) CraftIce™

  - Comparación de la velocidad de fusión entre CraftIce™ y Hielo en Cubos.  

  - Basado en el tiempo promedio de tres pruebas individuales para medir el tiempo que tardan en desaparecer completamente los dos tipos de hielo en el agua dispensada (48℉ / 9℃).  

  - La forma y claridad del hielo se verán afectadas cuando se active CraftIce™; esto puede variar según la configuración, el uso en el hogar y el suministro de agua.

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Tecla especial

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    908 x 1785 x 874

  • RENDIMIENTO - Comsuno de energía (kWh/año)

    645

  • RENDIMIENTO - Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter (BLDC)

  • CARACTERÍSTICAS - InstaView

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door(Vidrio en espejo)

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

  • MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

    Negro STS

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    French Door (4Door)

  • Estándar/Profundidad de la encimera

    Profundidad estándar

CAPACIDAD

  • Total Volumen Neto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

    814

  • Total Volumen Bruto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

    870

CONTROL Y PANTALLA

  • Alarma de puerta

  • Pantalla LED interna

    Sí (LED Display)

  • Congelado Exprés

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    169

  • Peso del producto (kg)

    159

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    908 x 1785 x 874

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door(Vidrio en espejo)

  • InstaView

  • Cleaning Time

  • Espacio Zero

    No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Máquina Manual de Hacer hielo

    No

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    Hielo en cubos y picado

  • Máquina de hielo automática

    Sí (Slim Spaceplus)

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    3.0 / 3.3 (IcePlus)

  • Luz del dispensador

  • Máquina de hielo doble

    Sí (Craft Ice)

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    3.0

  • Nombre de modelo de filtrar agua

    LT1000P

  • Sistema de filtrar agua

    Interno (1 paso)

MATERIAL Y ACABADO

  • Material de puerta

    STS

  • Acabado (puerta)

    Negro STS

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    R Metal

  • Tipo de manija

    Pocket (Apertura Fácil)

  • Contour puerta

    Plana

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter (BLDC)

  • Comsuno de energía (kWh/año)

    645

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Cesta de Puerta_Transparente

    6

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Bandeja de Cristal_templado

    4 Divisiones

  • Hygiene Fresh+

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

  • Bandeja_Cantilevered

    Sí (híbrido)

  • Wide Pantry

    No

  • Bandeja Plegable

    una retráctil

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

UPC CODE

  • UPC Code

    8806096253618

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Luz del Congelador

    LED superior

  • Cajón_de_congelador

    2 no transparentes

  • Tipo de puerta

    Pull Drawer

  • Divisor de cajón

COMPARTIMIENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS

  • Cajón convertible

    No

  • Cajón Full-Convert

    Sí (-1 / 1 / 3 / 5℃ / Congelador)

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