Refrigeradora LG French Door 29 cu.ft InstaView Door-in-Door™ Craft Ice™ Acero Inoxidable Negro

*Las imágenes y videos mostrados arriba son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

1) DoorCooling⁺™

- Basado en los resultados de prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG, comparando el tiempo de caída de temperatura de un recipiente de agua colocado en la canasta superior entre la ventilación de DoorCooling⁺™ cerrada y abierta en el modelo LBD33BLM. DoorCooling⁺™ se detiene cuando se abre la puerta. Los resultados pueden variar en el uso real.

- Solo aplicable a modelos específicos.

2) Bacterias

- Bacterias utilizadas en la prueba: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumonia.

3) Hygiene Fresh⁺™

- El número de bacterias²) se contó antes y después de una reacción de cuatro horas tras la inyección de 0.2 ml de solución bacteriana en el filtro antibacteriano.

- El rendimiento de eliminación de bacterias²) es el resultado de una prueba de laboratorio donde se observaron interacciones directas.

- Esta cifra representa el rendimiento de eliminación de bacterias²) del filtro.

- Probado por TÜV Rheinland, el método de prueba hace referencia al protocolo de prueba ISO27447.

- Los resultados pueden variar en condiciones de uso reales.

4) CraftIce™

- Comparación de la velocidad de fusión entre CraftIce™ y Hielo en Cubos.

- Basado en el tiempo promedio de tres pruebas individuales para medir el tiempo que tardan en desaparecer completamente los dos tipos de hielo en el agua dispensada (48℉ / 9℃).

- La forma y claridad del hielo se verán afectadas cuando se active CraftIce™; esto puede variar según la configuración, el uso en el hogar y el suministro de agua.