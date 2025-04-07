Refrigeradora French-Door 32pᶟ Smart Inverter VF32BLRH

*Las imágenes y videos mostrados arriba son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

1)DoorCooling+ ™

-Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG, comparando el tiempo para que la temperatura baje del contenedor de agua colocado en la cesta superior entre la condición de la ventilación DoorCooling⁺ ™ cerrada y abierta en el modelo LBD33BLM. DoorCooling⁺ ™ se detiene cuando la puerta se abre. El resultado puede variar en el uso real.

-Solo aplicable a modelos seleccionados.

2)Bacterias

-Bacterias utilizadas en la prueba: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae.

3)Hygiene Fresh+ ™

-El número de bacterias2) se contó antes y después de una reacción de cuatro horas realizada mediante la inyección de 0.2 ml de solución bacteriana en el filtro antibacteriano.

-El rendimiento de eliminación de bacterias2) es el resultado de una prueba de laboratorio donde se observaron interacciones directas.

-Esta cifra representa el rendimiento de eliminación de bacterias2) del filtro.

-Probado por TÜV Rheinland, método de prueba según el protocolo de prueba ISO27447.

-Los resultados pueden variar en condiciones de uso real.