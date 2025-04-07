Refrigeradora French-Door 32pᶟ Smart Inverter VF32BLRH

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
VF32BLRH
Front view of 897L Multi-Door Refrigerator Prime Silver with DoorCooling+, Hygiene Fresh+. VF32BLRH.APYCENM
Front open view of multi-door refrigerator foods.
Close up view of fridge part of multi-door refrigerator.
Close up view of freezer part of multi-door refrigerator.
Close up view of DoorCooling+TM of multi-door refrigerator.
Close up view of LG ThinQ® of multi-door refrigerator.
Left side view of multi-door refrigerator.
Right side view of multi-door refrigerator.

Características principales

  • DoorCooling+™
  • Hygiene Fresh+™
  • LG ThinQ®
  • Compresor Smart Inverter
Más

¿Qué tiene de bueno los frigoríficos-congeladores LG?

Primer plano de la función DoorCooling+ ™, que asegura un enfriamiento uniforme y fresco en todo el interior del frigorífico LG de varias puertas.

DoorCooling+ ™

Enfriamiento fresco y uniforme

Vista interior del frigorífico LG de varias puertas con el logotipo de Hygiene Fresh+ ™.

Hygiene Fresh+ ™

Mantén el aire en tu frigorífico fresco

Teléfono móvil con la aplicación LG ThinQ ® abierta.

LG ThinQ ®

Control inteligente para una vida más inteligente

Frigorífico LG de varias puertas con el logotipo del compresor Smart Inverter™.

Smart Inverter™

Rendimiento eficiente, durabilidad confiable

Gran Capacidad

Maximiza tu espacio

Con el frigorífico de súper capacidad de 32 pies cúbicos, tendrás aún más espacio utilizable*, lo que te permitirá almacenar más comida que nunca.

Un frigorífico LG de varias puertas con súper capacidad de 32 pies cúbicos, destacando su capacidad para almacenar más comida que nunca.

*En comparación con los frigoríficos LG de puertas francesas de ancho estándar.

Congelador con sistema de organización 3 niveles™

Organiza tu congelador

El sistema 3-Tier Organization™ mantiene los alimentos organizados y fácilmente accesibles. Ahora puedes priorizar lo que hay en tu congelador para encontrar todo rápidamente.

DoorCooling+ ™

Enfriamiento rápido y fresco

Las bebidas se enfrían más rápido1) con la confiable tecnología DoorCooling⁺ ™.

Hygiene Fresh+ ™

Reduce bacterias2) y olores, aumenta la frescura

Mantén el aire en tu frigorífico fresco con Hygiene Fresh+ ™, que desodoriza y reduce hasta un 99.999%3) de las bacterias2).

LG ThinQ®

Maximiza tu experiencia

La aplicación LG ThinQ® te ayuda a gestionar todos tus electrodomésticos inteligentes LG y más, para hacer tu día a día un poco más fácil y mantener tu hogar funcionando de manera más inteligente.

*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQⓇ.

*Las funciones de ThinQⓇ pueden variar según el producto y el país. Consulta con tu minorista local o con LG para conocer la disponibilidad del servicio.

Imagen del compresor Smart Inverter con la garantía de 10 años.

Compresor Smart Inverter™

Eficiencia energética
y durabilidad

El Compresor Smart Inverter™ de LG lleva la eficiencia

energética al siguiente nivel, ayudándote a ahorrar más y ofreciéndote 10 años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años solo para la pieza del compresor. Pueden aplicarse costos adicionales fuera del compresor (mano de obra, otras piezas, etc.).

*Las imágenes y videos mostrados arriba son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

 

1)DoorCooling+ ™

-Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG, comparando el tiempo para que la temperatura baje del contenedor de agua colocado en la cesta superior entre la condición de la ventilación DoorCooling⁺ ™ cerrada y abierta en el modelo LBD33BLM. DoorCooling⁺ ™ se detiene cuando la puerta se abre. El resultado puede variar en el uso real.

-Solo aplicable a modelos seleccionados.

 

2)Bacterias

-Bacterias utilizadas en la prueba: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae.

 

3)Hygiene Fresh+ ™

-El número de bacterias2) se contó antes y después de una reacción de cuatro horas realizada mediante la inyección de 0.2 ml de solución bacteriana en el filtro antibacteriano.

-El rendimiento de eliminación de bacterias2) es el resultado de una prueba de laboratorio donde se observaron interacciones directas.

-Esta cifra representa el rendimiento de eliminación de bacterias2) del filtro.

-Probado por TÜV Rheinland, método de prueba según el protocolo de prueba ISO27447.

-Los resultados pueden variar en condiciones de uso real.

DIMENSIONES

pa pa

Tecla especial

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    908 x 1785 x 874

  • Comsuno de energía (kWh/año)

    450

  • Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter (BLDC)

  • InstaView

    No

  • Door-in-Door

    No

  • ThinQ (Wi-Fi)

  • Acabado (puerta)

    Prime Silver

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    French Door (3Door)

  • Estándar/Profundidad de la encimera

    Profundidad estándar

CAPACIDAD

  • Total Volumen Neto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

    897

  • Total Volumen Bruto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

    958

CONTROL Y PANTALLA

  • Alarma de puerta

  • Pantalla LED interna

    Sí (LED Display)

  • Congelado Exprés

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    143

  • Peso del producto (kg)

    133

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    908 x 1785 x 874

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    No

  • InstaView

    No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Máquina Manual de Hacer hielo

    No

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    No

  • Máquina de hielo automática

    Sí (en el gabinete, instalado en fábrica)

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    2.3/3.0 (IcePlus)

  • Luz del dispensador

    No

  • Máquina de hielo doble

    No

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    4.0

  • Nombre de modelo de filtrar agua

    LT1000P

  • Sistema de filtrar agua

    Interno (1 paso)

MATERIAL Y ACABADO

  • Material de puerta

    VCM

  • Acabado (puerta)

    Prime Silver

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    R Metal

  • Tipo de manija

    Agarre (manija curva)

  • Contour puerta

    Plana

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter (BLDC)

  • Comsuno de energía (kWh/año)

    450

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Cesta de Puerta_Transparente

    8

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Bandeja de Cristal_templado

    4 Divisiones

  • Hygiene Fresh+

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

  • Bandeja_Cantilevered

    Sí (híbrido)

  • Wide Pantry

    Sí (controlable por temperatura)

  • Bandeja Plegable

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

UPC CODE

  • UPC Code

    8806096058060

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Cajón_de_congelador

    Organización en 2 niveles

  • Tipo de puerta

    Pull Drawer

  • Divisor de cajón

    No

COMPARTIMIENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS

  • Cajón convertible

    No

  • Cajón Full-Convert

    No

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.

