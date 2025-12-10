About Cookies on This Site

Superbowl

Superbowl

 Preparate para el gran juego con LG

Más pulgadas,
más emoción.

 Vive la adrenalina del partido en tamaño real.

Ofertas LG para disfrutar el Super Bowl 2026

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?


El Super Bowl LX está programado para el domingo 8 de febrero de 2026. La gran final de la NFL se llevará a cabo en el espectacular Levi's Stadium en Santa Clara, California, donde los dos mejores equipos de la temporada lucharán por el trofeo Vince Lombardi. ¿Quieres sentirte como si estuvieras en el estadio? Descubre nuestras ofertas en pantallas LG de gran formato y vive cada jugada con un realismo asombroso.

¿Qué tipo de televisor es mejor para ver deportes?

Para disfrutar del deporte de alta intensidad como el fútbol americano, lo ideal son los televisores con alta tasa de refresco (120Hz o más) y procesadores con Inteligencia Artificial que suavicen el movimiento. La tecnología LG OLED es la favorita de los expertos, ya que sus píxeles autoiluminados ofrecen negros perfectos y un tiempo de respuesta casi instantáneo. La LG OLED evo cuenta con la certificación VESA Certified ClearMR, lo que garantiza que, incluso en escenas con mucho movimiento, todas las imágenes se vean nítidas y claras.


¿Qué artistas estarán en el Super Bowl de 2026?

El espectáculo de medio tiempo de este año promete ser histórico con la confirmación de Bad Bunny como el artista principal, marcando un hito para la música latina en este escenario global. Será un despliegue visual y sonoro sin precedentes que exige ser visto con la mejor fidelidad posible. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en Panamá y prepárate para disfrutar del show de Bad Bunny con el sonido envolvente y la claridad visual que solo LG te puede ofrecer.