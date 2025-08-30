Instala tu producto

Alcance:
- Desempacar el producto y retirar protecciones.
- Colocar e instalar la unidad interior en el soporte de pared incluido en el producto (el material del muro debe cumplir con lo descrito en el manual de usuario).
- Colocar la unidad exterior.
- Explicación de funciones básicas.
Incluye:
1.- Colocación de unidad interior o exterior en sitios con planta baja, primer nivel o una altura máxima de 5m en domicilio.
2.- Perforación de la pared de ladrillo/block para hacer la interconexión entre la unidad interior y exterior, y canalizar la salida de drenaje.
3.- 3m de cable para la interconexión entre unidades (interior y exterior).
4.- Sellado del orificio efectuado en la pared (no aplica sellado con acabados estéticos).
5.- Conexión del producto al suministro eléctrico.
No incluye:
1.- Instalación de la línea eléctrica independiente (110 V / 220V), caja de conexiones, cableado ni pastillas termomagnéticas.
2.- Desinstalar, reubicar, reinstalar o retirar productos anteriores.
3.- Perforación en materiales distintos a los indicados en el manual de usuario (ejemplo: en loza, castillos, marmol, muros MDF, madera, etc.).
4.- Cinta momia para tubería de cobre.
5.- Base, soporte o protección para unidad exterior.
6.- Interconexión de la unidad interior y exterior que exceda de los 3m del material incluido en el kit de instalación.
7.- Colocación de unidad interior o exterior en sitios con una altura superior a 5m en el domicilio.
8.- Cualquier trabajo o material extra requerido (eléctrico, albañilería o plomería).
9.- Accesorios no marcados en el manual de usuario.
Demostración del producto:
- Muestra de las funciones básicas del producto.
- Explicación de funciones del control remoto.
- Explicación de limpieza de filtro de unidad interior.