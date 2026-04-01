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*Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.
Detalle visual de alto nivel con el brillante procesador alpha 9 AI Gen8
El motor de IA del procesador analiza y realza los cuadros en detalle. Al reconocer los rostros, no solo ofrece calidad visual 4K, sino también una mayor profundidad y expresiones faciales mejoradas.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.
Imágenes más brillantes con Brightness Booster
El procesador alpha 9 AI Gen8 y nuestro nuevo algoritmo de intensificación de luz ofrecen imágenes más brillantes.
*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.
Grandiosos paisajes sonoros te rodean
*Las imágenes en la pantalla son simuladas.
Las barras de sonido LG completan la experiencia de LG TV
WOW Interfaz
La simplicidad está al alcance de tus manos.
Accede la Interfaz WOW a través de tu TV LG para controlar la barra de sonido de manera clara y sencilla, como cambiar los modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles, aún mientras ves la TV.
La escena de un concierto se está reproduciendo en la TV y una Soundbar está colocada debajo de la TV.
*Las imágenes de pantalla son simuladas.
**El uso del mando a distancia LG TV Remote está limitado a determinadas funciones.
*** Televisores compatibles con la interfaz WOW:
OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.
****Tenga en cuenta que es posible que algunos servicios de la interfaz WOW no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que sea necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o la aplicación LG ThinQ para las actualizaciones (televisor y/o barra de sonido).
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