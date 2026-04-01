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Características principales

    En la pantalla de una TV LG OLED evo con IA aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED evo AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

    En la pantalla de una TV LG OLED evo con IA aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED evo AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

    Vea los detalles de
    la luz y la oscuridad

    *Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.

    Detalle visual de alto nivel con el brillante procesador alpha 9 AI Gen8

    El motor de IA del procesador analiza y realza los cuadros en detalle. Al reconocer los rostros, no solo ofrece calidad visual 4K, sino también una mayor profundidad y expresiones faciales mejoradas.

    El procesador alpha 9 AI Gen8 se destaca sobre un fondo oscuro. Emana una luz verde azulada desde su interior que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. Se muestran estadísticas de rendimiento. Procesamiento neuronal de IA 1.7 veces superior, unidad de procesamiento neuronal (Neural Processing Unit, NPU). Operación 1.7 veces más rápida, unidad central de procesamiento (Central Processing Unit, CPU). Gráficos 2.1 veces mejorados, unidad de procesamiento gráfico (Graphics Processing Unit, GPU).

    *En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.

    Imágenes más brillantes con Brightness Booster

    El procesador alpha 9 AI Gen8 y nuestro nuevo algoritmo de intensificación de luz ofrecen imágenes más brillantes.

    Escena del lanzamiento de un transbordador espacial dividida por la mitad. Una parte de la escena se ve brillante y vívida gracias a los algoritmos de impulso de brillo de LG. La otra mitad se ve oscura, borrosa y gris.

    *El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.

    LG Sounbdarr S30A está colocada en un fondo liso bajo iluminación

    El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

    Completa la experiencia de LG TV con la soundbar que complementa a la perfección su diseño y rendimiento acústico.

    Grandiosos paisajes sonoros te rodean

    A la izquierda un televisor LG y una LG Soundbar están montados en la pared y un control remoto está apuntando el Televisor. Al centro una sala de estar con un televisor, una soundbar, un sub-woofer y muebles. Un efecto de sonido sale de la soundbar y el sub-woofer. A la derecha un cantante está actuando en el televisor. Una soundbar con ondas de sonido virtuales está colocada debajo del televisor.

    *Las imágenes en la pantalla son simuladas.

    Las barras de sonido LG completan la experiencia de LG TV

    WOW Interfaz

    La simplicidad está al alcance de tus manos.

    Accede la Interfaz WOW a través de tu TV LG para controlar la barra de sonido de manera clara y sencilla, como cambiar los modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles, aún mientras ves la TV.

    La escena de un concierto se está reproduciendo en la TV y una Soundbar está colocada debajo de la TV.

    *Las imágenes de pantalla son simuladas.

    **El uso del mando a distancia LG TV Remote está limitado a determinadas funciones.

    *** Televisores compatibles con la interfaz WOW:

    OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. 

    ****Tenga en cuenta que es posible que algunos servicios de la interfaz WOW no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que sea necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o la aplicación LG ThinQ para las actualizaciones (televisor y/o barra de sonido).

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