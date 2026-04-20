About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

100" LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K Smart TV 2026

100" LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K Smart TV 2026

100QNED85BS
Front view of 100" LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K Smart TV 2026 100QNED85BS
Vy framifrån av LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, som släpptes 2026, visar intensiva, flytande skurar av täta moln av färger på skärmen, med Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, en alpha 8 AI Processor 4K Gen3, webOS och en 100-tums skärm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED visas framifrån och från sidan och lyfter fram en 100-tums skärm med en bredd på 2 230 mm, skärmhöjd på 1 277 mm, höjd med stativ på 1 374/1 338 mm, ett profildjup på 49,9 mm och ett stativavtryck på 1 725 x 415 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 100 tums ultrastor TV väggmonterad i ett vardagsrum visar ett segerfirande med intensiva färger och förfinad bildkvalitet över den breda skärmen, medan en familj hejar tillsammans.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED med Dynamic QNED Color Pro fyller skärmen med intensiva, flytande skurar av mångfärgade, målarfärgsliknande rörelser som lyfter fram förbättrad färgintensitet certifierad för 100 % färgvolym.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED lyfter fram Mini LED med Precision Dimming Pro genom en delad glaciär- och bergsscen upplyst av ett norrsken i en jämförelse av konventionell LED med Mini LED, som ger djupare svärta och raffinerad kontrast för att uppnå större precision och klarhet.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED:s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 lyser med blått ljus på ett kretskort och lyfter fram AI-bearbetningsprestanda med NPU 5,0x snabbare neural bearbetning, 10 % kraftfullare GPU-grafik och 20 % förbättrad minnesgenomströmning.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED med AI Picture Pro och Dynamic Tone Mapping Pro visar en undervattensscen med en havssköldpadda som simmar över korall och fiskar medan AI känner igen och skalar upp varje bildruta upp till 4K-upplösning.
LG Shield tillämpad på LG QNED evo AI QNED85 Mini LED visas med en LG Shield-logotyp i mitten, säkerhetsikoner nedanför och ett 2026 CES Innovation Awards Honoree-märke ovanför som symboliserar data- och systemskydd.
2026 CES Innovation Awards Honoree-märket i kategorin Artificial Intelligence uppmärksammar Multi-AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED har AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID med My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge visar en live-fotbollsmatch med en AI-panel på skärmen som visar förutsägelser, spelarinsikter och ligadata, vilket visar hur AI kan analysera spelet för att förutsäga matchresultat.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED för Ultimate Gameplay visar en livfull, racingscen med höga hastigheter med en infälld suddig jämförelse som lyfter fram Motion Booster 288, samtidigt som den stöder 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG och GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED med en Slim Design är väggmonterad i ett ljust, öppet vardagsrum, med en elegant profil som smälter sömlöst in i interiören samtidigt som den visar ett levande, färgglatt abstrakt konstverk.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED ultrastor TV-design är väggmonterad i ett ljust vardagsrum och visar en giraff i ett naturligt landskap med intensiva detaljer som betonar uppslukande skala och närvaro för ett barn som sitter i närheten.
Front view of 100" LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K Smart TV 2026 100QNED85BS
Vy framifrån av LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, som släpptes 2026, visar intensiva, flytande skurar av täta moln av färger på skärmen, med Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, en alpha 8 AI Processor 4K Gen3, webOS och en 100-tums skärm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED visas framifrån och från sidan och lyfter fram en 100-tums skärm med en bredd på 2 230 mm, skärmhöjd på 1 277 mm, höjd med stativ på 1 374/1 338 mm, ett profildjup på 49,9 mm och ett stativavtryck på 1 725 x 415 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 100 tums ultrastor TV väggmonterad i ett vardagsrum visar ett segerfirande med intensiva färger och förfinad bildkvalitet över den breda skärmen, medan en familj hejar tillsammans.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED med Dynamic QNED Color Pro fyller skärmen med intensiva, flytande skurar av mångfärgade, målarfärgsliknande rörelser som lyfter fram förbättrad färgintensitet certifierad för 100 % färgvolym.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED lyfter fram Mini LED med Precision Dimming Pro genom en delad glaciär- och bergsscen upplyst av ett norrsken i en jämförelse av konventionell LED med Mini LED, som ger djupare svärta och raffinerad kontrast för att uppnå större precision och klarhet.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED:s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 lyser med blått ljus på ett kretskort och lyfter fram AI-bearbetningsprestanda med NPU 5,0x snabbare neural bearbetning, 10 % kraftfullare GPU-grafik och 20 % förbättrad minnesgenomströmning.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED med AI Picture Pro och Dynamic Tone Mapping Pro visar en undervattensscen med en havssköldpadda som simmar över korall och fiskar medan AI känner igen och skalar upp varje bildruta upp till 4K-upplösning.
LG Shield tillämpad på LG QNED evo AI QNED85 Mini LED visas med en LG Shield-logotyp i mitten, säkerhetsikoner nedanför och ett 2026 CES Innovation Awards Honoree-märke ovanför som symboliserar data- och systemskydd.
2026 CES Innovation Awards Honoree-märket i kategorin Artificial Intelligence uppmärksammar Multi-AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED har AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID med My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge visar en live-fotbollsmatch med en AI-panel på skärmen som visar förutsägelser, spelarinsikter och ligadata, vilket visar hur AI kan analysera spelet för att förutsäga matchresultat.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED för Ultimate Gameplay visar en livfull, racingscen med höga hastigheter med en infälld suddig jämförelse som lyfter fram Motion Booster 288, samtidigt som den stöder 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG och GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED med en Slim Design är väggmonterad i ett ljust, öppet vardagsrum, med en elegant profil som smälter sömlöst in i interiören samtidigt som den visar ett levande, färgglatt abstrakt konstverk.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED ultrastor TV-design är väggmonterad i ett ljust vardagsrum och visar en giraff i ett naturligt landskap med intensiva detaljer som betonar uppslukande skala och närvaro för ett barn som sitter i närheten.

Características principales

  • Experiencia de visualización inmersiva en un televisor Ultra Grande
  • La exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG ofrece una paleta increíblemente rica con Dynamic QNED Color Pro
  • Mini LED con Precision Dimming Pro garantiza la imagen más nítida y revela los detalles más finos
  • El galardonado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot
  • El botón AI desbloquea el AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield
  • LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo lugar
Más
Insignia de galardonada con el premio CES Innovation Awards 2026 en la categoría de ciberseguridad por LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia de galardonada con el Premio a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial por Multi-AI

CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

Inteligencia artificial

Insignia Editor's Choice de AVForums como mejor sistema de TV inteligente durante ocho años consecutivos, incluyendo 2025/26.

Selección del editor de AVForums - Mejor sistema de TV inteligente 2025/26

“Ocho años como el mejor sistema de televisión inteligente”

*The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given.

¿Por qué LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV está montado en la pared de una sala de estar, mostrando una celebración de victoria deportiva con colores vivos y una calidad de imagen refinada en toda la pantalla mientras una familia sentada en sofás alienta unida.

Deportes dinámicos en Ultra Big TV

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor, similar a la pintura, con una vitalidad de color mejorada certificada para un volumen de color del 100 %.

QNED Color Pro dinámico

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED resalta el Mini LED con Precision Dimming Pro a través de una escena de montaña glaciar dividida iluminada por la aurora, comparando el LED convencional con negros más profundos y contraste refinado para lograr mayor precisión y claridad.

Mini LED con Precision Dimming Pro

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google GeMini LED, lo que indica la compatibilidad con servicios relacionados con la inteligencia artificial a los que se puede acceder a través de la interfaz de la televisión.

WebOS Multi AI galardonado

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED cuenta con AI Hub para la personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalizar

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Con la protección de LG Shield

¿Cómo logra LG QNED evo Mini LED para aportar gran tamaño y color a cada escena?

Dynamic QNED Color Pro de LG QNED evo, que está certificado para un volumen de color del 100 %, y Mini LED con zonas de atenuación avanzadas de Precision Dimming Pro se unen para ofrecer colores y detalles ultravívidos. Disfruta de una experiencia de visión inmersiva, desde deportes hasta películas y mucho más, en una pantalla ultragrande.

Ultra Big TV

Descubra la inmersión de nivel superior con una pantalla ultragrande

Disfruta de la acción deportiva, cada película y juego en un amplio televisor LG QNED evo Ultra Big. Con sus colores vívidos y calidad de imagen refinada, la acción se desarrolla con una escala y claridad impresionantes.1)

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 35 verificada por UL, lo que indica un rendimiento de reducción de luz azul verificado.

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 35 verificada por UL, lo que indica un rendimiento de reducción de luz azul verificado.

Verificado por UL para luz azul baja: una imagen ultragrande que cuida tus ojos31)

QNED Color Pro dinámico

La tecnología de gama de colores basada en Nano de LG ofrece un volumen de color del 100 % en su televisor

Ve colores más dinámicos y vibrantes en movimiento con la tecnología de gama de colores más amplia basada en Nano de LG que reemplaza a Quantum Dot, mejorando la velocidad de reproducción de colores de tu TV para expresar una variedad de estados de ánimo con Dynamic QNED Color Pro.2)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor similar a la pintura, con transiciones fluidas y una amplia gama de colores que exceden la de las pantallas de quantum dot típicas.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor similar a la pintura, con transiciones fluidas y una amplia gama de colores que exceden la de las pantallas de quantum dot típicas.

Consulta la certificación de volumen de color al 100 % de LG QNED evo3)

Mini LED con Precision Dimming Pro

Mini LED se combina con Precision Dimming Pro y sintoniza la luz para un contraste y un detalle óptimos

Los Mini LED y las zonas de atenuación avanzadas trabajan juntos para controlar la luz con precisión, proporcionando un contraste más nítido, mayor claridad y detalles de imagen más finos.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED resalta el Mini LED con Precision Dimming Pro a través de una escena de montaña glaciar dividida iluminada por la aurora, comparando el LED convencional con negros más profundos y contraste refinado para lograr mayor precisión y claridad.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED resalta el Mini LED con Precision Dimming Pro a través de una escena de montaña glaciar dividida iluminada por la aurora, comparando el LED convencional con negros más profundos y contraste refinado para lograr mayor precisión y claridad.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Mini LED y Precision Dimming Pro muestra un pájaro tomando néctar de una flor, comparándolo con LED convencionales y mostrando negros más profundos, detalles de contraste más claros y mayor claridad.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

* Las especificaciones de Mini LED y zonas de atenuación pueden variar según las pulgadas, los modelos y la región. 

* Las imágenes anteriores son simuladas y solo tienen fines ilustrativos.

Procesador alpha 8 AI 4K 3.ª gen.

Motor de IA avanzado con un rendimiento de NPU X5.0 más rápido

Nuestro procesador de última generación mejora las capacidades de tu televisión, permitiendo que la IA te brinde una experiencia de visión adaptada a tus preferencias con detalles 4K más nítidos, un sonido más intenso y colores vivos. 4)

El procesador alpha 8 AI 4K Gen3 de LG QNED evo AI QNED85 Mini LED brilla con luz azul en una placa de circuito, destacando el rendimiento de procesamiento de IA con NPU x5.0 para un procesamiento neuronal más rápido, gráficos de GPU un 10 % más potentes y un rendimiento de memoria mejorado en un 20 %.

El procesador alpha 8 AI 4K Gen3 de LG QNED evo AI QNED85 Mini LED brilla con luz azul en una placa de circuito, destacando el rendimiento de procesamiento de IA con NPU x5.0 para un procesamiento neuronal más rápido, gráficos de GPU un 10 % más potentes y un rendimiento de memoria mejorado en un 20 %.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace tu día más inteligente con el AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV

Remasterización HDR con IA

Mejora cada fotograma a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para obtener imágenes más ricas y realistas.

Descubre tres beneficios destacados del centro de IA

Búsqueda avanzada con IA múltiple con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y luego selecciona el modelo de IA que más te convenga. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.8)

Recibe recomendaciones e información personalizadas sobre el contenido

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptados a sus intereses. En esta escena ofrece recomendaciones e información relevantes basadas en lo que estás viendo, mientras que la IA generativa permite buscar y crear imágenes.9)

La LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a Mi página, personalizada especialmente para ti.

En Mi página, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta los resultados de tus deportes favoritos.10)

La insignia de la distinción CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura IA múltiple ha recibido un reconocimiento en la categoría de Inteligencia artificial.

La insignia de la distinción CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura IA múltiple ha recibido un reconocimiento en la categoría de Inteligencia artificial.

WebOS Multi AI galardonado

El galardonado webOS ahora protegido por LG Shield

La insignia Editor's Choice de AVForums aparece sobre un fondo oscuro con el nombre LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.

La insignia Editor's Choice de AVForums aparece sobre un fondo oscuro con el nombre LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.

Ocho años como el mejor sistema de televisión inteligente 

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento del CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento del CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield protegen tus datos mediante un almacenamiento y una gestión seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante incidentes de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puede confiar Descubre más sobre LG Shield

Programa webOS Re:NewwebOS Re:New Program

Haz actualizaciones gratis a tu televisión hasta por 5 años12)

LG Quad Protection se muestra como cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono incluye protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra como cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono incluye protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está construida para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegida. Los condensadores integrados protegen contra altos voltajes, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los procesadores de la humedad y, gracias a LG Shield, sus datos permanecen seguros y protegidos.

AI Magic Remote

Navega fácilmente y apunta como si fuera un ratón aéreo para disfrutar de AI Hub

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.13)

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Métete de lleno en cada partido

Pronóstico deportivo por parte de AI Concierge

Recibe predicciones sobre partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el desempeño de tu equipo para ofrecer predicciones sobre los partidos. Apoya con más ganas a tu equipo y disfruta del partido con esta información generada por inteligencia artificial.14)

TruMotion

Movimiento fluido que se adapta a todos los géneros

Selección de género por IA identifica el género y TruMotion ajusta la vibración para aplicar la supresión de vibraciones adecuada y dar una experiencia de visión natural en películas, deportes y más.

Sports Alert

Configura alertas y no te pierdas ni un momento

No te pierdas ni un solo momento de la acción. Configure sus alertas y reciba notificaciones sobre los horarios de los partidos de su equipo, los resultados y mucho más.

Entra a un mundo ajustado para ganar

Máxima experiencia de juegoUltimate Gameplay

Juego para ganar con frecuencias de actualización mejoradas de hasta 288Hz

Disfruta de la mejor experiencia de juego con 144 Hz, AMD FreeSync Premium, y VRR. Con Motion Booster, que aumenta las frecuencias de actualización para reducir el desenfoque de movimiento, y el primer control certificado por BT ULL, disfrute de un alto rendimiento, ideal para juegos competitivos.15)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED para Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras vibrante y de alta velocidad con un recuadro de comparación borrosa que destaca Motion Booster 288, mientras admite 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un controlador inalámbrico para videojuegos denominado "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica que es compatible con controladores Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED cuenta con el portal de juegos LG con un diseño de centro de juegos, que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para proporcionar acceso a GeForce NOW y a las aplicaciones de juegos de webOS.
La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con el Panel de control de juegos y el Optimizador muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un controlador inalámbrico para videojuegos denominado "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica que es compatible con controladores Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED cuenta con el portal de juegos LG con un diseño de centro de juegos, que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para proporcionar acceso a GeForce NOW y a las aplicaciones de juegos de webOS.
La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con el Panel de control de juegos y el Optimizador muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
Bluetooth de latencia ultrabaja

La primera TV del mundo compatible con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja

Disfruta de juegos en la nube con latencia ultrabaja y alto rendimiento gracias a la compatibilidad con el controlador Bluetooth de latencia ultrabaja, que reduce el retraso de entrada a menos de 3.0 ms. Disfruta de un control fluido y receptivo que te da la misma sensación que una conexión por cable, incluso cuando juegas en la nube.16)

Portal de juegos de LG

Tu centro todo en uno para videojuegos: no necesitas consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra juegos para control remoto o control de videojuegos e incluso compite con jugadores en el modo Desafío.17)

Panel de control y optimizador de juegos

Ajusta la configuración del juego a tu estilo de juego

Personaliza fácilmente tu experiencia de juego con el Panel de juego, que te permite controlar el juego en tiempo real, y el Optimizador de juegos, con el que podrás ajustar la configuración según tus preferencias. Ajusta con facilidad la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego.

Una experiencia cinematográfica auténtica, fiel en cada detalle

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED se muestra en un estudio mientras un director trabaja en un panel de control mientras edita una película que se muestra en la pantalla. Los logotipos Dolby Vision y FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED se muestra en un estudio mientras un director trabaja en un panel de control mientras edita una película que se muestra en la pantalla. Los logotipos Dolby Vision y FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

Dolby Vision y FILMMAKER MODE de ambiente

Ver películas como lo pretendía el director

Vive el cine tal como el director lo imaginó con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible del original.

Diseño, hecho para elevar tu espacio

Diseño delgado

Silueta delgada que combina con tu interior

Confeccionado con líneas minimalistas y detalles refinados, el perfil elegante de tu televisor agrega un toque sofisticado a tu hogar sin distraerte.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con diseño delgado está montado en la pared en un espacio de estar abierto y luminoso, con un perfil elegante que se combina perfectamente con el interior mientras muestra una obra de arte abstracta audaz y colorida.

Descubre un sinfín de obras maestras con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una gran variedad de contenidos entre los que elegir

LG Gallery+ te da acceso a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleje tu estilo.20)

LG Gallery+ con BGM y Music Lounge de la LG QNED evo AI QNED85 Mini LED muestra en pantalla la escena del lago en el bosque "Tarde en el bosque", con un panel de interfaz de usuario de Music Lounge visible para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

BGM con salón de música

Set the right vibe with music

Create the right atmosphere with music that matches your visuals. Use music recommended according to your preferences or connect via Bluetooth to play your own tracks.

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos de la familia, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Viaje familiar activado.

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos de la familia, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Viaje familiar activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisión con sólo utilizar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenidos de tu propia fototeca.23)

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED está montada en la pared verde sobre una consola roja y muestra un panel informativo con el clima, los resultados de los deportes, la programación de televisión y el Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Tablero de información

Mantente al día con un control personalizado todo en uno

Consulta la información importante a simple vista. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservaciones de visitas y mucho más.

Modo galería

Cambia de la TV a obras de arte al instante

Con el modo Galería activado, tu televisión puede seguir ahorrando energía incluso mientras se muestran las obras de arte seleccionadas, lo que aporta un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Control automático del brillo

Brillo óptimo en cualquier luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, lo que garantiza unas imágenes nítidas y cómodas en cualquier entorno.24)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisión responda de forma inteligente, cambiando de modo en función de si estás cerca o no.25)

LG Channels

Entretenimiento sin límites y gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo centro, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar el contenido que te gusta.26)

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en la pantalla, donde se muestran las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para la televisión, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma inteligente todo en uno para tu casa

Home Hub te permite conectar todos tus dispositivos inteligentes. Conéctate, controla e interactúa sin problemas con los dispositivos domóticos de tu hogar a través de Google Home y mucho más.27)

LG Soundbar mejora cada escena con un sonido envolvente más potente

Orchestra Sound

Sistema de sonido envolvente completo de LG TV y Soundbar sincronizados

Al sincronizar la TV y la soundbar como un solo dispositivo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para ofrecer una experiencia de sonido envolvente más completa.29)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Orchestra Sound muestra músicos actuando en la pantalla, mientras las ondas sonoras en capas del televisor y la soundbar de abajo llenan la sala de estar para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, certificada por Intertek por su eficiencia en el uso de recursos, se muestra con una insignia de certificación que destaca la reducción en el impacto ambiental en cuanto a materiales, consumo energético y contenido reciclado.

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, certificada por Intertek por su eficiencia en el uso de recursos, se muestra con una insignia de certificación que destaca la reducción en el impacto ambiental en cuanto a materiales, consumo energético y contenido reciclado.

 Cuida el medio ambiente

Diseñado para ofrecerte una sostenibilidad en la que puedes confiar. Reconocido por instituciones internacionales

La LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, certificada por Intertek por su eficiencia en el uso de recursos, se muestra con una insignia de certificación que destaca la reducción en el impacto ambiental en cuanto a materiales, consumo energético y contenido reciclado.33)

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala, con el control remoto en la mano mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala, con el control remoto en la mano mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones asistivas mejoran la experiencia visual

Las LG TV están diseñadas pensando en la accesibilidad, con funciones como el filtro de ajuste de color, una guía de lenguaje de señas y compatibilidad con conectividad directa a asistencia auditiva.

Exención de responsabilidad

 

* Las imágenes anteriores en esta página de detalles del producto son meramente ilustrativas. Consulta la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.

* Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

* La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

* Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de las aplicaciones de terceros.

* Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para obtener acceso a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ej. a través de HDMI) y la televisión terrestre/por antena (solo para TV con un sintonizador). Crear una cuenta de LG es gratis.

* El contenido que se muestra en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio Gallery+ real.

1)* El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

2)*QNED evo presenta una gama de colores más amplia en comparación con QNED.

 

3)*Los televisores QNED85 de 100/86 pulgadas han sido verificados por su cumplimiento con los requisitos de eyesafe® 3.0, un programa desarrollado por eyesafe Inc. y probado por UL Solutions bajo condiciones específicas.

*El rendimiento puede variar en función del modelo del producto, la configuración, las condiciones de uso y el entorno.

 

4)* El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

 

5)*En comparación con el procesador alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025, basado en la comparación de especificaciones internas.

 

6)* AI Picture Pro funcionará con contenido protegido por derechos de autor en servicios de OTT.

* Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar dependiendo de la resolución de la fuente.

 

7)* Se debe activar a través del menú de modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha. 

 

8)* El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

9)* La búsqueda con IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

* Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

* Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

10)* Es posible que algunas de estas características no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

* Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

* Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

* La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG (Guía electrónica de programación).

* La tarjeta “Ahora disponible” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

* La tarjeta "IA generativa" está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

11)* El contenido reducido o limitado puede variar según la región y la conectividad de red.

* La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en las televisiones OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzadas a partir de 2024, así como en las televisiones MRGB y FHD lanzadas a partir de 2026.

* Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

* El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

* Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupciones sin previo aviso.

* Mi página aplica a las televisiones OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

 

12)* Se requiere una conexión a Internet.

* AI Chatbot se puede vincular con el servicio de atención al cliente.

* En los países en los que no está disponible la función de PLN, es posible que no se pueda acceder ni utilizar la aplicación mediante la voz.

 

13)* webOS Re:New es un programa de actualización de software y solo está disponible en determinados modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

* El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

* Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

14)* Proporciona un acceso rápido a las funciones de IA de la televisión, pero no tiene un procesamiento de IA integrado.

* El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

* Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.

* AI Voice Recognition solo se ofrece en países en los que el procesamiento del lenguaje natural (PLN) es compatible en su lengua materna.

 

15)* La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG.

* El nivel de asistencia puede variar según el país.

* La información proporcionada por AI Concierge tiene fines meramente informativos y es posible que no sea precisa. LG no asume responsabilidad alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

 

16)*Validación AMD FreeSync Premium basada en un bajo desfase de entrada, reducción de interrupciones y rendimiento sin parpadeos.

* Los 144Hz solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admiten 144Hz.

* La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 288 Hz con una resolución Full HD optimizada para un juego ultra fluido.

 

17)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (mando de juegos). Esto puede afectar al uso de otros dispositivos Bluetooth.

* Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

18)* La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

* Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juegos.

*El mando de juegos se vende por separado.

 

19)* FILMMAKER MODE de ambiente es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

* Se admite FILMMAKER MODE de ambiente con Dolby Vision.

* FILMMAKER MODE de ambiente se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación de Amazon Prime Video.

* El FILMMAKER MODE ambiental funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

20)* El modelo de Sound Suite compatible puede variar según el país, la región y el modelo de televisión.

* La Soundbar puede comprarse por separado. 

* El Control del modo de sonido puede variar según el modelo.

* Cuando se conecta a una Soundbar, se admiten hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales compatibles pueden variar según el modelo de la Soundbar.

* Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Para las actualizaciones se necesita una conexión de red.

* El uso del control remoto de LG TV se limita solamente a ciertas funciones.

 

21)*El audio espacial 9.1.6 se activa únicamente cuando se reproduce contenido Dolby Atmos.

*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar según el entorno de uso.

*Para la conexión a Sound Suite, se requiere un router compatible con 5 GHz.

 

22)* El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

* Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para tener acceso a todo el contenido y las funciones.

 

23)* La función estará activa cuando hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tengas al menos 10 fotos en la aplicación.

 

24)* El ahorro de energía solo se aplica cuando están activadas tanto la función Modo galería como la función Always Ready. Si la función Always Ready está desactivada, el modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la televisión está encendida.

 

25)* Los sensores de luminosidad pueden variar según el modelo.

 

26)* Los sensores de movimiento solamente están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

27)* La compatibilidad con determinados LG Channels varía según la región.

 

28)* LG es compatible con dispositivos wifi 'Matter'. Los servicios y características compatibles con “Matter” pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe hacerse a través de la aplicación móvil de ThinQ.

 

29)* La Soundbar puede comprarse por separado.

* El Control del modo de sonido puede variar según el modelo.

* Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Para las actualizaciones se necesita una conexión de red.

* El uso del control remoto de LG TV se limita solamente a ciertas funciones.

 

30)*La eficiencia de recursos se aplica a los siguientes modelos y es válida hasta el 31 de diciembre de 2026: OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85  

*Visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para obtener más información.

 

Imprimir

Todas las especificaciones

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    195174137444

Qué opina la gente

Especial para ti

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.