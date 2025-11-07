About Cookies on This Site

65 pulgadas LG QNED evo AI QNED85 4K Smart TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro

65QNED85GRA
Front view of bundle image
Vista de frente del TV LG QNED evo QNED85, logo de LG QNED evo Al en la esquina superior. El TV LG QNED evo QNED85 muestra texturas coloridas como una pintura que se combinan.
Vista lateral ligeramente inclinada hacia la derecha del TV LG QNED evo QNED85
Vista posterior del TV LG QNED evo QNED85
front view
side view
rear view
Características principales

  • Paleta de colores de gran intensidad gracias al nuevo color QNED dinámico
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 8 AI Gen2
  • Nuevo botón de AI, controles de voz, y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • [Sonido dinámico de tweeters de cúpula] Claro y vibrante fabricados por Peerless.
  • [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
  • [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
Más
Productos en este Combo: 2
Vista de frente del TV LG QNED evo QNED85, logo de LG QNED evo Al en la esquina superior. El TV LG QNED evo QNED85 muestra texturas coloridas como una pintura que se combinan.

65QNED85ASG

65 pulgadas LG QNED evo AI QNED85 4K Smart TV 2025
front view

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
LG QNED TV en un fondo de colores oscuro. Ilustración brillante y colorida en la pantalla, que muestra la tecnología de color de QNED y su capacidad de ofrecer un amplio espectro de tonos con gran contraste. Aparece el logo All new LG QNED evo AI. Los subtítulos marcan MiniLED de QNED y el nuevo procesador alpha AI. Título: Todos los colores redefinidos: una nueva experiencia.

LG QNED TV en un fondo de colores oscuro. Ilustración brillante y colorida en la pantalla, que muestra la tecnología de color de QNED y su capacidad de ofrecer un amplio espectro de tonos con gran contraste. Aparece el logo All new LG QNED evo AI. Los subtítulos marcan MiniLED de QNED y el nuevo procesador alpha AI. Título: Todos los colores redefinidos: una nueva experiencia.

Todos los colores redefinidos: una nueva experiencia

*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.

Color QNED dinámico completamente nuevo

La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.

Salpicaduras de pintura de diversos colores irrumpen desde el suelo hacia arriba.

Certificación de Intertrek para 100 % de volumen de color para DCI-P3.

Certificación de Intertrek para 100 % de volumen de color para DCI-P3.

100% de volumen de color certificado con LG QNED evo

*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

MiniLED con el nuevo procesador alpha AI

Obtén imágenes brillantes y detalladas, y un contraste mejorado gracias al control preciso de la luz de MiniLED y la tecnología Advanced Local Dimming.

Flor holográfica en 3D con diferentes sombras y tonos sobre fondo negro. La definición y el detalle de la flor resaltan la capacidad del MiniLED de QNED de producir imágenes con color, brillo y contraste excepcionales.

*El tamaño de MiniLED se basa en los estándares internos de LG. 

*La regulación de precisión se aplica a QNED85 de 100 pulgadas y Dimming Pro se aplica a QNED85 de 86/75/65/55/50 pulgadas.

will.i.am, vestido de negro y con lentes de sol, sostiene la xboom Grab en primer plano.

Sonido emblemático de xboom afinado por will.i.am

Presentamos la nueva xboom Grab, creada en colaboración con will.i.am. Disfruta de un sonido creado por expertos y representado con un estilo único.

will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Grab

LG designó a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.

Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.

Sonido de producto único creado por will.i.am

Experimenta la extraordinaria y completa experiencia de sonido creada por will.i.am. Todos los sonidos que acompañan el funcionamiento del nuevo xboom (encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen) han sido desarrollados por el artista.

will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.

Imprimir

Tecla especial

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K QNED MiniLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

120Hz (VRR 144Hz)

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

Color Dinámico QNED

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador α8 AI 4K Gen2

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)

Si

SONIDO - Salida de Audio

20W

SONIDO - Sistema de Altavoces

2.0 Ch

SONIDO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1456 x 840 x 29.7

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

22.5

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K QNED MiniLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de Retroiluminación

Mini LED

Tasa de Refresco

120Hz (VRR 144Hz)

Amplia Gama de Colores

Color Dinámico QNED

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α8 AI 4K Gen2

Escalador AI

α8 IA Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si (Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología Dimming

Local Dimming

Motion

Motion Pro

Modo Imagen

10 modos

HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

4K 120 fps (HDMI)

Imagen AI Pro

Si

Calibración Automática

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

VIDEOJUEGOS

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 144Hz)

Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1456 x 840 x 29.7

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1456 x 925/865 x 280

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1600 x 970 x 172

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1178/435 x 280

Peso del televisor sin soporte

22.5

Peso del televisor con soporte

23.3

Peso del embalaje

29.8

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

300 x 300

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

195174103579

SONIDO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

IA Sound Pro α8 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

WiSA Ready

Sí (hasta 2.1 canales)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

20W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 3)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR25

Cable de alimentación

Sí (Detachable)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Imprimir

Todas las especificaciones

ACCESORIO

Correa

Cable USB tipo C

Tarjeta de garantía

FORMATO DE AUDIO

AAC

SBC

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096438541

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (Hrs)

3

Duración de la batería (Hrs)

20

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.4

CONVENIENTE

Indicador de batería

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Multipunto

Party Link (modo doble)

Party Link (multi modo)

Altavoz del teléfono

Gestor de actualizaciones (FOTA)

Comandos de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua y a salpicaduras

IP67

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Caja de cartón

254.5 x 117.0 x 125.0 mm

Altavoz

211.0 x 71.6 x 70.0 mm

EQ

AI Sound

Bass Bost

Personalizar (App)

Estándar

GENERAL

Número de Canales

1.1ch (2Way)

Potencia de salida

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

10 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB tipo C

ALTAVOZ

Radiador pasivo

Sí (2)

Tamaño de la unidad de agudos

16 mm x 1

Tipo de unidad de tweeter

Cúpula

Unidad Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1.1 kg

Peso Neto

0.7 kg

