75" LG QNED AI QNED70 4K Smart TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
75QNED70GRA
Características principales
- Increíble paleta de colores del nuevo Dynamic QNED Color
- Calidad 4K, sonido envolvente e imagen mejorada con el procesador Alpha 7 AI Gen8
- Nuevo botón AI, controles de voz, funciones de arrastrar y soltar con el control AI Magic Remote
- [Sonido dinámico de tweeters de cúpula] Claro y vibrante fabricados por Peerless.
- [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
- [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
Productos en este Combo: 2
*QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG, que incluye el reemplazo de quantum dots.
Nuevo Dynamic QNED Color
La última y exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza a Quantum Dot, proporciona una tasa de reproducción de color mejorada.
*El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de forma independiente por Intertek.
Conozca el potente e inteligente procesador Alpha 7 AI Gen8
Con mejoras significativas en el rendimiento, el procesamiento más rápido del Procesador Alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mejor nitidez y profundidad que antes.
*En comparación con el Smart TV del mismo año con Procesador alpha 5 AI Gen6 según comparación de especificaciones internas.
will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Grab
LG designó a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.
Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.
Sonido de producto único creado por will.i.am
Experimenta la extraordinaria y completa experiencia de sonido creada por will.i.am. Todos los sonidos que acompañan el funcionamiento del nuevo xboom (encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen) han sido desarrollados por el artista.
will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.
- 75" LG QNED AI QNED70 4K Smart TV 2025
- LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
Tecla especial
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K QNED
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
60Hz
IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores
Color Dinámico QNED
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
SONIDO - Salida de Audio
20W
SONIDO - Sistema de Altavoces
2.0 Ch
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1678 x 964 x 59.9
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte
27.3
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K QNED
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de Retroiluminación
Direct
Tasa de Refresco
60Hz
Amplia Gama de Colores
Color Dinámico QNED
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
Escalador AI
4K Super Upscaling
Mapeo Dinámico de Tonos
Si
Control de Brillo AI
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Modo Imagen
10 modos
Calibración Automática
Si
VIDEOJUEGOS
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Si (Hasta 60Hz)
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Si
Escala de Grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1678 x 964 x 59.9
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1678 x 1029 x 361
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1820 x 1115 x 200
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1344 x 361
Peso del televisor sin soporte
27.3
Peso del televisor con soporte
27.7
Peso del embalaje
36.6
Montaje VESA (AnchoxProfundidad)
400 x 400
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
195174121375
SONIDO
Sonido AI
AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
LG Sonido Sync
Si
Modo audio Compartido
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de Audio
20W
Afinación acústica de IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
CONECTIVIDAD
Canal de retorno de Audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Sí (v 5.1)
Entrada Ethernet
1ea
Enlace simple (HDMI CEC)
Si
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada HDMI
3ea (soporte eARC, ALLM)
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Entrada USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Funciona con Apple Airplay2
Si
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
Cámara USB Compatible
Si
AI Chatbot
Si
Navegador Web Completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Compatible con Apple Home
Si
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Remoto
Magic Remote MR25
Cable de alimentación
Sí (Attached)
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Recepción de televisión analoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de televisión digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
Todas las especificaciones
ACCESORIO
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
Tarjeta de garantía
Sí
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096438541
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
20
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
CONVENIENTE
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (modo doble)
Sí
Party Link (multi modo)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
Comandos de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IP67
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
254.5 x 117.0 x 125.0 mm
Altavoz
211.0 x 71.6 x 70.0 mm
EQ
AI Sound
Sí
Bass Bost
Sí
Personalizar (App)
Sí
Estándar
Sí
GENERAL
Número de Canales
1.1ch (2Way)
Potencia de salida
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
10 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
ALTAVOZ
Radiador pasivo
Sí (2)
Tamaño de la unidad de agudos
16 mm x 1
Tipo de unidad de tweeter
Cúpula
Unidad Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1.1 kg
Peso Neto
0.7 kg
