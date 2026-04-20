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75" LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026

75" LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026

75QNED80BSG
Front view of 75" LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 75QNED80BSG
La imagen frontal y lateral de la LG QNED evo AI QNED80 Mini LED muestra una pantalla de 75 pulgadas con una anchura de 1667 mm, una altura de 962 mm, una altura con soporte de 1026 mm, una profundidad de 66.8 mm y una base de 1456 por 361 mm.
El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Ultra Big TV está montado en la pared en una sala de estar luminosa, que muestra una celebración de fútbol con colores vivos y una calidad de imagen refinada en una pantalla amplia, mientras una familia sentada en sofás alienta junta.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor, similar a la pintura, con una vitalidad de color mejorada certificada para un volumen de color del 100 %.
El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED destaca cómo su Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles oceánicos más claros que el LED convencional en una escena de acantilado costero dividido, lo que proporciona negros más profundos y un contraste más refinado para mayor claridad y profundidad.
El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 de LG QNED evo AI QNED80 Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con contraste y profundidad mejorados.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Super Upscaling 4K y Dynamic Tone Mapping muestra una escena submarina de una orca nadando, ya que la IA reconoce la imagen y mejora cada cuadro a una resolución 4K.
LG Shield, aplicado a la LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
La insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia artificial reconoce la búsqueda Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge muestra un partido de fútbol en vivo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, información del juego y datos de la liga, y sugiere cómo la IA analiza el juego para pronosticar los resultados de los partidos.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED para Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras de alta velocidad con un recuadro de comparación que destaca un movimiento más suave a través de Motion Booster 120, mientras admite 60Hz, VRR, ALLM, HGiG y GeForce NOW.
El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con diseño delgado está montado en la pared en un espacio de estar abierto y luminoso, con un perfil elegante que se combina perfectamente con el interior mientras muestra una obra de arte abstracta audaz y colorida.
Front view of 75" LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 75QNED80BSG
La imagen frontal y lateral de la LG QNED evo AI QNED80 Mini LED muestra una pantalla de 75 pulgadas con una anchura de 1667 mm, una altura de 962 mm, una altura con soporte de 1026 mm, una profundidad de 66.8 mm y una base de 1456 por 361 mm.
El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Ultra Big TV está montado en la pared en una sala de estar luminosa, que muestra una celebración de fútbol con colores vivos y una calidad de imagen refinada en una pantalla amplia, mientras una familia sentada en sofás alienta junta.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor, similar a la pintura, con una vitalidad de color mejorada certificada para un volumen de color del 100 %.
El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED destaca cómo su Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles oceánicos más claros que el LED convencional en una escena de acantilado costero dividido, lo que proporciona negros más profundos y un contraste más refinado para mayor claridad y profundidad.
El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 de LG QNED evo AI QNED80 Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con contraste y profundidad mejorados.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Super Upscaling 4K y Dynamic Tone Mapping muestra una escena submarina de una orca nadando, ya que la IA reconoce la imagen y mejora cada cuadro a una resolución 4K.
LG Shield, aplicado a la LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
La insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia artificial reconoce la búsqueda Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge muestra un partido de fútbol en vivo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, información del juego y datos de la liga, y sugiere cómo la IA analiza el juego para pronosticar los resultados de los partidos.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED para Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras de alta velocidad con un recuadro de comparación que destaca un movimiento más suave a través de Motion Booster 120, mientras admite 60Hz, VRR, ALLM, HGiG y GeForce NOW.
El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con diseño delgado está montado en la pared en un espacio de estar abierto y luminoso, con un perfil elegante que se combina perfectamente con el interior mientras muestra una obra de arte abstracta audaz y colorida.

Características principales

  • Experiencia de visión inmersiva con una Ultra Big TV
  • La exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG ofrece una paleta de colores increíblemente rica con Dynamic QNED Color Pro
  • Mayor claridad y un contraste excepcional con Mini LED
  • El galardonado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, con tecnología de Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón AI desbloquea AI Hub para ofrecer una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield
Más
Insignia de galardonada con el premio CES Innovation Awards 2026 en la categoría de ciberseguridad por LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia de galardonada con el Premio a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial por Multi-AI

CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

Inteligencia artificial

Insignia Editor's Choice de AVForums como mejor sistema de TV inteligente durante ocho años consecutivos, incluyendo 2025/26.

Selección del editor de AVForums - Mejor sistema de TV inteligente 2025/26

“Ocho años como el mejor sistema de televisión inteligente”

* Los Premios CES a la Innovación se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna declaración ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se concedió el premio.

¿Por qué LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ofrece una experiencia deportiva dinámica en una pantalla clara, con paneles impulsados por IA que muestran predicciones, perspectivas de los jugadores y datos de la liga a medida que el juego se analiza en tiempo real.

Deportes dinámicos con LG QNED evo

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor, similar a la pintura, con una vitalidad de color mejorada certificada para un volumen de color del 100 %.

QNED Color Pro dinámico

Certificado para un volumen de color del 100 %

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED resalta el Mini LED a través de una escena de acantilado costero dividido, comparando el LED convencional con negros más profundos y un contraste más refinado a través de texturas de roca en capas y detalles oceánicos para mayor claridad y profundidad.

Mini LED

La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica la compatibilidad con servicios relacionados con la inteligencia artificial a los que se puede acceder a través de la interfaz de la televisión.

WebOS Multi AI galardonado

La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED cuenta con AI Hub para la personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalizar

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Con la protección de LG Shield

¿Cómo logra LG QNED evo Mini LED para aportar gran tamaño y color a cada escena?

La tecnología Dynamic QNED Color Pro de LG QNED evo, que está certificada con un volumen de color del 100 %, y nuestra tecnología Mini LED se unen para ofrecer colores y detalles ultravívidos. Disfruta de una experiencia de visión inmersiva, desde deportes hasta películas y mucho más, en una pantalla ultragrande.

Ultra Big TV

Descubra la inmersión de nivel superior con una pantalla ultragrande

Disfruta de la acción deportiva, cada película y juego en un amplio televisor LG QNED evo Ultra Big. Con sus colores vívidos y calidad de imagen refinada, la acción se desarrolla con una escala y claridad impresionantes.1)

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Ultra Big TV está montado en la pared en una sala de estar luminosa, que muestra una celebración de fútbol con colores vivos y una calidad de imagen refinada en una pantalla amplia, mientras una familia sentada en sofás alienta junta.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Ultra Big TV está montado en la pared en una sala de estar luminosa, que muestra una celebración de fútbol con colores vivos y una calidad de imagen refinada en una pantalla amplia, mientras una familia sentada en sofás alienta junta.

QNED Color Pro dinámico

La tecnología de gama de colores basada en Nano de LG ofrece un volumen de color del 100 % en su televisor

Ve colores más dinámicos y vibrantes en movimiento con la tecnología de gama de colores más amplia basada en Nano de LG que reemplaza a Quantum Dot, mejorando la velocidad de reproducción de colores de tu TV para expresar una variedad de estados de ánimo con Dynamic QNED Color Pro.2)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor similar a la pintura, con transiciones fluidas y una amplia gama de colores que exceden la de las pantallas de quantum dot típicas.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor similar a la pintura, con transiciones fluidas y una amplia gama de colores que exceden la de las pantallas de quantum dot típicas.

Consulta la certificación de volumen de color al 100 % de LG QNED evo3)

Mini LED

Brillo perfeccionado con precisión exacta

Descubra un contraste más profundo y imágenes brillantes con la tecnología Mini LED de LG, que ofrece un control de iluminación de precisión para cada escena.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED destaca cómo su Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles oceánicos más claros que el LED convencional en una escena de acantilado costero dividido, lo que proporciona negros más profundos y un contraste más refinado para mayor claridad y profundidad.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED destaca cómo su Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles oceánicos más claros que el LED convencional en una escena de acantilado costero dividido, lo que proporciona negros más profundos y un contraste más refinado para mayor claridad y profundidad.

* Las imágenes anteriores son simuladas y solo tienen fines ilustrativos.

Procesador alpha 7 AI 4K 9.ª gen.

Actualizado para un procesamiento más inteligente y potente

Impulsado por la potencia mejorada de la GPU y la CPU, el procesador de IA alpha 7 realiza una optimización de imagen a nanoescala para ofrecer claridad 4K con contraste mejorado y profundidad tridimensional.

El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 de LG QNED evo AI QNED80 Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con contraste y profundidad mejorados.

El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 de LG QNED evo AI QNED80 Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con contraste y profundidad mejorados.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace tu día más inteligente con el AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV

Descubre tres beneficios destacados del centro de IA

Búsqueda avanzada con IA múltiple con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y luego selecciona el modelo de IA que más te convenga. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.6)

Recibe recomendaciones e información personalizadas sobre el contenido

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptados a sus intereses. En esta escena ofrece recomendaciones e información relevantes basadas en lo que estás viendo, mientras que la IA generativa permite buscar y crear imágenes.7)

La LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a Mi página, personalizada especialmente para ti.

En Mi página, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta los resultados de tus deportes favoritos.8)

La insignia de la distinción CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura IA múltiple ha recibido un reconocimiento en la categoría de Inteligencia artificial.

La insignia de la distinción CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura IA múltiple ha recibido un reconocimiento en la categoría de Inteligencia artificial.

WebOS Multi AI galardonado

El galardonado webOS ahora protegido por LG Shield

La insignia Editor's Choice de AVForums aparece sobre un fondo oscuro con el nombre LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.

La insignia Editor's Choice de AVForums aparece sobre un fondo oscuro con el nombre LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.

Ocho años como el mejor sistema de televisión inteligente 

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento del CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento del CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield protegen tus datos mediante un almacenamiento y una gestión seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante incidentes de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puede confiar Descubre más sobre LG Shield

Programa webOS Re:New

Haz actualizaciones gratis a tu televisión hasta por 5 años10)

LG Quad Protection se muestra como cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono incluye protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra como cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono incluye protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está construida para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegida. Los condensadores integrados protegen contra altos voltajes, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los procesadores de la humedad y, gracias a LG Shield, sus datos permanecen seguros y protegidos.

AI Magic Remote

Navega fácilmente y apunta como si fuera un ratón aéreo para disfrutar de AI Hub

Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, haz clic y arrastra para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.11)

La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Métete de lleno en cada partido

Pronóstico deportivo por parte de AI Concierge

Recibe predicciones sobre partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el desempeño de tu equipo para ofrecer predicciones sobre los partidos. Apoya con más ganas a tu equipo y disfruta del partido con esta información generada por inteligencia artificial.12)

TruMotion

Movimiento fluido que se adapta a todos los géneros

TruMotion ajusta la vibración para aplicar la supresión de vibraciones adecuada y dar una experiencia de visión natural en películas, deportes y más.

Sports Alert

Configura alertas y no te pierdas ni un momento

No te pierdas ni un solo momento de la acción. Configure sus alertas y reciba notificaciones sobre los horarios de los partidos de su equipo, los resultados y mucho más.

Entra a un mundo ajustado para ganar

Máxima experiencia de juego

Juego para ganar con frecuencias de actualización mejoradas de hasta 120 Hz

Experimente un juego más rápido. Con VRR de 60 Hz, Motion Booster aumenta las frecuencias de actualización para reducir el desenfoque de movimiento y, con el primer control certificado por BT ULL, disfrute de un alto rendimiento, ideal para juegos competitivos.13)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED para Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras de alta velocidad con un recuadro de comparación que destaca un movimiento más suave a través de Motion Booster 120, mientras admite 60Hz, VRR, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un controlador inalámbrico para videojuegos denominado "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica que es compatible con controladores Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED cuenta con el portal de juegos LG con un diseño de centro de juegos, que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para proporcionar acceso a GeForce NOW y a las aplicaciones de juegos de webOS.
La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con el Panel de control de juegos y el Optimizador muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un controlador inalámbrico para videojuegos denominado "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica que es compatible con controladores Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED cuenta con el portal de juegos LG con un diseño de centro de juegos, que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para proporcionar acceso a GeForce NOW y a las aplicaciones de juegos de webOS.
La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con el Panel de control de juegos y el Optimizador muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
Bluetooth de latencia ultrabaja

La primera TV del mundo compatible con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja

Disfruta de juegos en la nube con latencia ultrabaja y alto rendimiento gracias a la compatibilidad con el controlador Bluetooth de latencia ultrabaja, que reduce el retraso de entrada a menos de 3.0 ms. Disfruta de un control fluido y receptivo que te da la misma sensación que una conexión por cable, incluso cuando juegas en la nube.15)

Portal de juegos de LG

Tu centro todo en uno para videojuegos: no necesitas consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra juegos para control remoto o control de videojuegos e incluso compite con jugadores en el modo Desafío.16)

Panel de control y optimizador de juegos

Ajusta la configuración del juego a tu estilo de juego

Personaliza fácilmente tu experiencia de juego con el Panel de juego, que te permite controlar el juego en tiempo real, y el Optimizador de juegos, con el que podrás ajustar la configuración según tus preferencias. Ajusta con facilidad la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego.

Una experiencia cinematográfica auténtica, fiel en cada detalle

La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED se muestra en un estudio mientras un director trabaja en un panel de control mientras edita una película que se muestra en la pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED se muestra en un estudio mientras un director trabaja en un panel de control mientras edita una película que se muestra en la pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

MODO Ambiente FILMMAKER

Ver películas como lo pretendía el director

Vive el cine de la manera que el director pretende con FILMMAKER MODE, con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible de la forma original.17)

Diseño, hecho para elevar tu espacio

Diseño delgado

Silueta delgada que combina con tu interior

Confeccionado con líneas minimalistas y detalles refinados, el perfil elegante de tu televisor agrega un toque sofisticado a tu hogar sin distraerte.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con diseño delgado está montado en la pared en un espacio de estar abierto y luminoso, con un perfil elegante que se combina perfectamente con el interior mientras muestra una obra de arte abstracta audaz y colorida.

Descubre un sinfín de obras maestras con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una gran variedad de contenidos entre los que elegir

LG Gallery+ te da acceso a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleje tu estilo.19)

LG Gallery+ con BGM y Music Lounge de la LG QNED evo AI QNED80 Mini LED muestra en pantalla la escena del lago en el bosque "Tarde en el bosque", con un panel de interfaz de usuario de Music Lounge visible para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

BGM con salón de música

Cree el ambiente perfecto con música

Crea el ambiente adecuado con música que combine con tus imágenes. Utiliza la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos de la familia, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Viaje familiar activado.

La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos de la familia, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Viaje familiar activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisión con sólo utilizar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenidos de tu propia fototeca.22)

La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED está montada en la pared verde sobre una consola roja y muestra un panel informativo con el clima, los resultados de los deportes, la programación de televisión y el Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Tablero de información

Mantente al día con un control personalizado todo en uno

Consulta la información importante a simple vista. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservaciones de visitas y mucho más.

Modo galería

Cambia de la TV a obras de arte al instante

Con el modo Galería activado, tu televisión puede seguir ahorrando energía incluso mientras se muestran las obras de arte seleccionadas, lo que aporta un toque de estilo y elegancia a tu espacio.28)

Control automático del brillo

Brillo óptimo en cualquier luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, lo que garantiza unas imágenes nítidas y cómodas en cualquier entorno.23)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisión responda de forma inteligente, cambiando de modo en función de si estás cerca o no.24)

LG Channels

Entretenimiento sin límites y gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo centro, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar el contenido que te gusta.26)

La LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en la pantalla, donde se muestran las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para la televisión, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma inteligente todo en uno para tu casa

Home Hub te permite conectar todos tus dispositivos inteligentes. Conéctate, controla e interactúa sin problemas con los dispositivos domóticos de tu hogar a través de Google Home y mucho más.26)

LG Soundbar mejora cada escena con un sonido envolvente más potente

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo de LG TV y Soundbar sincronizados

Al sincronizar la TV y la soundbar como un solo dispositivo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para ofrecer una experiencia de sonido envolvente más completa.27)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con WOW Orchestra muestra músicos actuando en la pantalla, mientras las ondas de sonido en capas del televisor y la soundbar debajo llenan la sala de estar para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala, con el control remoto en la mano mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala, con el control remoto en la mano mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones asistivas mejoran la experiencia visual

Las LG TV están diseñadas pensando en la accesibilidad, con funciones como el filtro de ajuste de color, una guía de lenguaje de señas y compatibilidad con conectividad directa a asistencia auditiva.

Exención de responsabilidad

 

* Las imágenes anteriores en esta página de detalles del producto son meramente ilustrativas. Consulta la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.

* Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

* La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

* Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de las aplicaciones de terceros.

* Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para obtener acceso a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ej. a través de HDMI) y la televisión terrestre/por antena (solo para TV con un sintonizador). Crear una cuenta de LG es gratis.

* El contenido que se muestra en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio Gallery+ real.

1)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

2)*QNED evo presenta una gama de colores más amplia en comparación con QNED.

 

3)*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

 

4)*AI Picture Pro funcionará con contenido protegido por derechos de autor en servicios de OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar dependiendo de la resolución de la fuente.

 

5)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

6)*La búsqueda con IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

7)*Es posible que algunas de estas características no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG (Guía electrónica de programación).

*La tarjeta “Ahora disponible” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta "IA generativa" está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

8)*El contenido reducido o limitado puede variar según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en las televisiones OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzadas a partir de 2024, así como en las televisiones MRGB y FHD lanzadas a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupciones sin previo aviso.

*Mi página aplica a las televisiones OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

 

9)*Se requiere una conexión a Internet.

*AI Chatbot se puede vincular con el servicio de atención al cliente.

*En los países en los que no está disponible la función de PLN, es posible que no se pueda acceder ni utilizar la aplicación mediante la voz.

 

10)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y solo está disponible en determinados modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

11)*Proporciona un acceso rápido a las funciones de IA de la televisión, pero no tiene un procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

*Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.

*AI Voice Recognition solo se ofrece en países en los que el procesamiento del lenguaje natural (PLN) es compatible en su lengua materna.

 

12)*La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG.

*El nivel de asistencia puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge tiene fines meramente informativos y es posible que no sea precisa. LG no asume responsabilidad alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

 

13)*Los 60Hz solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admiten 60Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 120 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz con una resolución Full HD optimizada para un juego ultra fluido.

*La QNED80 de 55 pulgadas no admite Motion Booster.

 

15)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (mando de juegos). Esto puede afectar al uso de otros dispositivos Bluetooth.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

16)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juegos.

*El mando de juegos se vende por separado.

 

17)*FILMMAKER MODE de ambiente es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE de ambiente se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación de Amazon Prime Video.

*El FILMMAKER MODE ambiental funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para tener acceso a todo el contenido y las funciones.

 

22)*La función estará activa cuando hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tengas al menos 10 fotos en la aplicación.

 

23)*Los sensores de luminosidad pueden variar según el modelo.

 

24)*Los sensores de movimiento solamente están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

25)*La compatibilidad con determinados LG Channels varía según la región.

 

26)*LG es compatible con dispositivos wifi 'Matter'. Los servicios y características compatibles con “Matter” pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe hacerse a través de la aplicación móvil de ThinQ.

 

27)*La Soundbar puede comprarse por separado.

*El Control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Para las actualizaciones se necesita una conexión de red.

*El uso del control remoto de LG TV se limita solamente a ciertas funciones.

 

28)*El ahorro de energía solo se aplica cuando están activadas tanto la función Modo galería como la función Always Ready. Si la función Always Ready está desactivada, el modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la televisión está encendida.

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Tecla especial

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    60Hz

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    Dynamic QNED Color Pro (100% Color Volume certified)

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador α7 IA 4K Gen9

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • SONIDO - Salida de Audio

    20W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • SONIDO - Dolby Atmos

    Si

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1667 x 962 x 66.8

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    21.2

Todas las especificaciones

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

ACCESIBILIDAD

  • Escala de Grises

    Si

  • Contraste Alto

    Si

  • Colores invertidos

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de alimentación

    Sí (Detachable)

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

SONIDO

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Dolby Atmos

    Si

  • Voz clara Pro

    Si

  • Salida de Audio

    20W

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

  • Sonido AI

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Ajuste Acústico Adaptativo

    Si

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    195174144008

CONECTIVIDAD

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Canal de retorno de Audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada HDMI

    3ea (soporte eARC, ALLM)

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Enlace simple (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

  • Entrada USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    1667 x 1026 x 361

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    1456 x 361

  • Peso del televisor sin soporte

    21.2

  • Peso del televisor con soporte

    21.6

  • Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

    300 x 200

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1667 x 962 x 66.8

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1820 x 1085 x 162

  • Peso del embalaje

    29.2

VIDEOJUEGOS

  • Motion Booster

    Motion Booster 120

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Si (Hasta 60Hz)

  • Modo HGIG

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Retroiluminación

    Mini LED

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • Tasa de Refresco

    60Hz

  • Amplia Gama de Colores

    Dynamic QNED Color Pro (100% Color Volume certified)

IMAGEN (PROCESANDO)

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Modo Imagen

    9 modos

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • Procesador de Imagen

    Procesador α7 IA 4K Gen9

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si

  • Control de Brillo Auto

    Si

  • Escalador AI

    4K Super Upscaling

  • Remasterización AI HDR

    Si

  • Calibración Automática

    Si

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

SMART TV

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Mi Página

    Si

  • LG Shield

    Si

  • LG Gallery+

    Sí (La disponibilidad del servicio de pago varía según el país)

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Panel de Control

    Sí (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • Identificación de Voz por AI

    Si

  • AI Picture/Sound Wizard

    Si

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Chatbot

    Si

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