SmartPack ARTCOOL Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU + Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU 2. VM122CT.VM24001:

SmartPack ARTCOOL Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU + Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU 2. VM122CT.VM24001:

VR122H9.VR24001
Bundle image
Front view
side view
side view
side view
front view
front view
side view
side perspective view
Bundle image
Front view
side view
side view
side view
front view
front view
side view
side perspective view

Características principales

  • ARTCOOL Inverter
  • LG ThinQ
  • Sistema activo purificador Plasmaster Ionizer Plus
  • Función Jet Dry
  • Jet cool
  • Hasta 70% ahorro de energía
Más
El combo está conformado por los siguientes productos
VR122H9

VR122H9

ARTCOOL, Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU. Frío/Calor
VR242H8

VR242H8

ARTCOOL, Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU. Frío/Calor
Compresor DUAL Inverter con 10 años de Garantía.

Compresor DUAL Inverter con 10 años de Garantía.

El Compresor Dual Inverter™ de LG resuelve los problemas de ineficiencia y ruido, resultando en un aire acondicionado que enfría más rápido, en menos tiempo y de manera más silenciosa. Con la garantía de 10 años en el compresor, los usuarios pueden disfrutar los beneficios del aire acondicionado LG por mucho más tiempo.
Ionizer <br>1

Ionizer <br>1

Ionizer

Con más de 3 millones de Iones, el LG ARTCOOL Inverter esteriliza a demás del aire expulsado, sustancias nocivas y malos olores. La tecnología Ionizer esteriliza más de 99% de las bacterias en 60 minutos. (Esteriliza Escherichia coli sobre 99.9% en 30 min y Staphylococcus aureus sobre 99.6% en 60 min)

*Prueba realizada por INTERTEK ETL SEMKO Korea Ltd. (Reporte de prueba:IF13-RE00573).
*Tamaño de camara de prueba : volumen de 52m3.
*Los resultados de la prueba pueden diferir de los resultados en las condiciones de la habitación actual.

LG ThinQ App

LG ThinQ App

Acceso a tu aire acondicionado a cualquier hora y desde cualquier lugar con un equipo equipado con Wi-Fi y la aplicación exclusiva de los electrodomésticos LG.

*Se requiere un teléfono inteligente compatible con Android 7.0 o posterior o iOS 12.0 o posterior para la descargar la aplicación ThinQ™. Se requiere conexión de datos de teléfono/ Wi-Fi para su uso.

Smart Diagnosis™<br>1

Smart Diagnosis™<br>1

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ le permite revisar la configuración, instalación y solución de problemas de su aire acondicionado directamente desde su smartphone.
Ahorro de Energía y Enfriamiento Rápido

Ahorro de Energía y Enfriamiento Rápido

El Compresor Inverter ajusta constantemente su velocidad para mantener los niveles de temperatura deseados. De esta manera, el compresor DUAL Inverter™ ahorra más energía que un compresor convencional expulsando el aire a mayor distancia y en menos tiempo.
Seguro de Alta tensión

Seguro de Alta tensión

El PCB (Power Circuit Board) de LG fue optimizado para incrementar su habilidad de resistir las variaciones de voltaje, garantizando así la seguridad ante una sobrecarga, al tiempo que fortalece la durabilidad de su aire acondicionado.

Seguro de Alta tensión

Seguro de Alta tensión

El PCB (Power Circuit Board) de LG fue optimizado para incrementar su habilidad de resistir las variaciones de voltaje, garantizando así la seguridad ante una sobrecarga, al tiempo que fortalece la durabilidad de su aire acondicionado.

Imprimir

Todas las especificaciones

EER

EER

3.14 W/W10.71 (Btu/h)/W

FACTOR DE ENERGÍA

Enfriamiento

93.40%

Calefacción

98.70%

RETIRO DE HUMEDAD

Retiro de Humedad

0.66 l/h

REFRIGERANTE

Tipo

R410A

Cantidad de Precarga

850g30oz.

Carga adicional

20 g/m

Control

Válvula de Expansión Electrónica

t-CO₂ eq

1.774

SEER

SEER

6.6

COMPRESOR

Tipo

Twin Rotary

Modelo

GST102MAA

Tipo de Motor

BLDC

Tipo de Aceite / Fabricante

PVE (FVC68D) / IDEMITSU

Carga de aceite

280cc

CAPACIDAD

Capacidad de Enfriamiento (Min ~ Nominal ~ Max)

0.4 ~ 3.5 ~ 4.03 kW1,365 ~ 11,945 ~ 13,751 Btu/h

Capacidad de Calefacción (Min ~ Nominal ~ Max)

0.5 ~ 3.8 ~ 4.03 kW1,706 ~ 12,966 ~ 13,751 Btu/h

INTERCAMBIADOR DE CALOR

Evaporador (ø x Row x Column x FPI x L) x Qty.

(ø7 x 2 x 15 x 21 x 616.8) x 1

Evaporador - Protección contra la corrosión

PCM

Evaporador - Tipo de aleta

Slit

Condensador - (ø x Row x Column x FPI x L) x Qty.

(ø7 x 2 x 22 x 18 x 667) x 1

Condensador - Protección contra la corrosión

Gold

POTENCIA DE ENTRADA

Enfriamiento (Min ~ Nominal ~ Max)

200 ~ 1,115 ~ 1,400 W

Calefacción (Min ~ Nominal ~ Max)

195 ~ 1,000 ~ 1,200 W

CORRIENTE EN FUNCIONAMIENTO

Enfriamiento (Min ~ Nominal ~ Max)

1.1 ~ 5.3 ~ 6 A

Calefacción (Min ~ Nominal ~ Max)

1.1 ~ 4.9 ~ 7 A

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Enfriamiento

A

Calefacción

A

INTERIOR

Caudal de Aire - Enfriamiento (Max / H / M / L)

13.0 / 8.5 / 6.5 / 5.8 m³/min

Caudal de Aire - Calefacción (Max / H / M / L)

14.0 / 8.5 / 6.5 / 5.8 m³/min

Nivel de Presión de Ruido - Enfriamiento (Max / H / M / L / SL)

-/42/34/26/22 dB (A)

Nivel de Presión de Ruido - Calefacción (Max / H / M / L)

-/42/34/26 dB (A)

Nivel de Potencia de Sonido

60 dB (A)

Dimensiones Producto (Ancho × Altura × Profundidad)

837 x 308 x 192 mm

Dimensiones Empaque (Ancho × Altura × Profundidad)

914 x 388 x 261 mm

Peso Neto

9.6kg

Peso Empaque

12.2kg

Interruptor de Desconexión

15 A

Código de color exterior

Munsell 7.5PB 0.2/20RAL 9005

Rango de operación - Enfriamiento

18 ~ 32 °C DB12 ~ 23 °C WB

Rango de operación - Calefacción

16 ~ 30 °C DB

EXTERIOR

Rango de flujo de aire - Max

27 m³/min</BR>953 CFM

Velocidad de Motor Ventilación - Enfriamiento (Min ~ Max)

230 - 1,000 rpm

Velocidad de Motor Ventilación - Calefacción (Min ~ Max)

230 - 1,000 rpm

Nivel de Presión de Sonido- Enfriamiento, Nominal

50 dB (A)

Nivel de Presión de Sonido- Calefacción, Nominal

50 dB (A)

Nivel de Potencia de Sonido

65 dB (A)

Dimensiones Producto (Ancho × Altura × Profundidad)

717 x 495 x 230 mm

Dimensiones Empaque (Ancho × Altura × Profundidad)

837 x 530.5 x 332 mm

Peso Neto

26.1kg

Peso Empaque

29.6kg

Tamaño máximo del Fusible

15A

Código de color exterior

Munsell 9.54Y 8.34/1.31RAL 9001

Rango de operación - Enfriamiento

18 ~ 48 °C DB

Rango de operación - Calefacción

-10 ~ 18 °C WB

CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

Cantidad

3

CABLE DE ALIMENTACIÓN Y TRANSMISIÓN

Cantidad

4

TUBERÍA

Tamaño - Liquido

ø 6.35 mmø 1/4 in.

Tamaño - Gas

ø 9.52 mmø 3/8 in.

Método de conexiones (Interior / Exterior)

Flared/Flared

TAMAÑO DE LA MANGUERA DEL DRENAJE

O.D, I.D

21.5, 16.0 mm

ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR

Longitud de la tubería (Min / Standard / Max)

3 ~ 7.5 ~ 15 m

Longitud de la tubería (No Charge)

7.5m

Diferencia máxima de Elevación

7m

CÓDIGO DE LA HERRAMIENTA (CHASIS)

Interior / Exterior

SJ/UA3

VENTILADOR(INTERIOR)

Tipo

Cross Flow Fan

Motor exterior

30W

VENTILADOR(EXTERIOR)

Tipo

Propeller Fan

Tipo de motor

BLDC

Motor exterior

43W

Aislamiento de motor

Class E

Protección del motor / Protección de entrada

TEAO/IPX4

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Fase / Voltaje / Frecuencia

1 Ø, 220V, 60Hz

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA

Enfriamiento

186 kWh/año

Calefacción

875 kWh/año

VOLTAJE

Rango de voltaje disponible

187 ~ 253 V

MÉTODO DE DESCONGELAMIENTO

Método de descongelamiento

Reverse Cycle

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo

Aire Acondicionado Art Cool Inverter

Color

Negro

Imprimir

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES COMUNES

Capacidad de Enfriamiento

3,071 - 17,072 - 18,852 Btu/h

Capacidad de Calefacción

3,071 - 19,804 - 21,967 Btu/h

Potencia de Entrada - Enfriamiento / Calefacción

1,587 / 1,611 W

Corriente en funcionamiento - Enfriamiento / Calefacción

6.90 / 7.10 A

Corriente Máxima - Enfriamiento / Calefacción

9.0 / 9.5 A

Etiqueta Eficiencia Energética - Enfriamiento / Calefacción

A / A

EER

3.15 W/W

SEER

6.5

Alimentación Eléctrica (Fase/Voltaje/Frecuencia)

1/220 / 50/60 / V/Hz

Factor de Energía (Enfriamiento/Calefacción)

93.0% / 93.0%

Caudal de Aire - Unidad Interna, Enfriamiento, Max

15.5 m3/min

Caudal de Aire - Unidad Interna, Calefacción, Max

18.5 m3/min

Nivel de Presión de Ruido, Interior

47 / 44 / 39 / 34 / 31 db(A)

Nivel de Presión de Ruido, Exterior

53 db(A)

Material de Panel

Prolipropileno

Retiro de Humedad

1.8 l/h.

Refrigerante

R410A

Carga de Refrigerante

1200 g

Carga Adicional de Refrigerante

20 g/m

Compresor - Tipo

Dual (Twin Rotativo)

Compresor - Modelo

GKT141MBA

Compresor - Tipo de Motor

BLDC

Compresor - Tipo de Aceite

PVE / IDEMITSU

Compresor - Carga de aceite

470 cc

Ventilador - (Unidad Interna) - Tipo

Ventilador de flujo transversal

Ventilador (Unidad Interna) - Salida del motor

30 W

Ventilador - (Unidad Externa) - Tipo

Ventilador de Hélice

Ventilador (U. Externa) Tipo de motor

BLDC

Ventilador (U. Externa) - Salida del motor

43 W

Ventilador (U. Externa) - Aislamiento de motor

Clase E

Protector de Sobre amperaje

20 A

Cable de Corriente Eléctrica

3 x 1.5 N° * mm2

Cable de Alimentación y transmisión

4 x 1.0 (incluyendo suelo) N° * mm2

Conexiones de Tuberias - Líquido

6.35 mm (1/4")

Conexiones de Tuberias - Gas

12.7 mm (3/8")

Cámara de Drenaje - O.D/I.D

21.5, 16.0 mm

Dimensiones Neto- Unidad Interior (long x al x ancho)

998 x 345 x 212 mm

Dimensiones Neto - Unidad Exterior (long x al x ancho)

770 x 545 x 288 mm

Dimensiones Caja- Unidad Interior (long x al x ancho)

1085 x 427 x 286 mm

Dimensiones Caja - Unidad Exterior (long x al x ancho)

925 x 593 x 393 mm

Peso Neto - Unidad Interior

13.2 Kl

Peso Neto - Unidad Exterior

36.3 Kl

Rango de Funcionamiento - Enfriamiento (Unidad Exterior)

-15 ~ 48 C° DB

Rango de Funcionamiento - Calefacción (Unidad Exterior)

-10 ~ 18 C° WB

Longitud Máxima de Tuberias

20 m (65.7 ft)

Diferencia Máxima de elevación entre Unidad Interna/Externa)

10 m (32.85 ft)

Código de Herramientas (chasis) U. Interior - U. Exterior

Sk / UL2

Filtro - filtro previo (lavable/anti-hongos)

Filtro - Filtro 3M de Protección Múltiple

Si

Protección Anticorrosión

Sí (Gold fin)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo

Aire Acondicionado Art Cool Inverter

Color

Negro

Qué opina la gente

