SmartPack ARTCOOL Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU + Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU 2. VM122CT.VM24001:
*Prueba realizada por INTERTEK ETL SEMKO Korea Ltd. (Reporte de prueba:IF13-RE00573).
*Tamaño de camara de prueba : volumen de 52m3.
*Los resultados de la prueba pueden diferir de los resultados en las condiciones de la habitación actual.
*Se requiere un teléfono inteligente compatible con Android 7.0 o posterior o iOS 12.0 o posterior para la descargar la aplicación ThinQ™. Se requiere conexión de datos de teléfono/ Wi-Fi para su uso.
- ARTCOOL, Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU. Frío/Calor
- ARTCOOL, Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU. Frío/Calor
Todas las especificaciones
EER
EER
3.14 W/W10.71 (Btu/h)/W
FACTOR DE ENERGÍA
Enfriamiento
93.40%
Calefacción
98.70%
RETIRO DE HUMEDAD
Retiro de Humedad
0.66 l/h
REFRIGERANTE
Tipo
R410A
Cantidad de Precarga
850g30oz.
Carga adicional
20 g/m
Control
Válvula de Expansión Electrónica
t-CO₂ eq
1.774
SEER
SEER
6.6
COMPRESOR
Tipo
Twin Rotary
Modelo
GST102MAA
Tipo de Motor
BLDC
Tipo de Aceite / Fabricante
PVE (FVC68D) / IDEMITSU
Carga de aceite
280cc
CAPACIDAD
Capacidad de Enfriamiento (Min ~ Nominal ~ Max)
0.4 ~ 3.5 ~ 4.03 kW1,365 ~ 11,945 ~ 13,751 Btu/h
Capacidad de Calefacción (Min ~ Nominal ~ Max)
0.5 ~ 3.8 ~ 4.03 kW1,706 ~ 12,966 ~ 13,751 Btu/h
INTERCAMBIADOR DE CALOR
Evaporador (ø x Row x Column x FPI x L) x Qty.
(ø7 x 2 x 15 x 21 x 616.8) x 1
Evaporador - Protección contra la corrosión
PCM
Evaporador - Tipo de aleta
Slit
Condensador - (ø x Row x Column x FPI x L) x Qty.
(ø7 x 2 x 22 x 18 x 667) x 1
Condensador - Protección contra la corrosión
Gold
POTENCIA DE ENTRADA
Enfriamiento (Min ~ Nominal ~ Max)
200 ~ 1,115 ~ 1,400 W
Calefacción (Min ~ Nominal ~ Max)
195 ~ 1,000 ~ 1,200 W
CORRIENTE EN FUNCIONAMIENTO
Enfriamiento (Min ~ Nominal ~ Max)
1.1 ~ 5.3 ~ 6 A
Calefacción (Min ~ Nominal ~ Max)
1.1 ~ 4.9 ~ 7 A
ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Enfriamiento
A
Calefacción
A
INTERIOR
Caudal de Aire - Enfriamiento (Max / H / M / L)
13.0 / 8.5 / 6.5 / 5.8 m³/min
Caudal de Aire - Calefacción (Max / H / M / L)
14.0 / 8.5 / 6.5 / 5.8 m³/min
Nivel de Presión de Ruido - Enfriamiento (Max / H / M / L / SL)
-/42/34/26/22 dB (A)
Nivel de Presión de Ruido - Calefacción (Max / H / M / L)
-/42/34/26 dB (A)
Nivel de Potencia de Sonido
60 dB (A)
Dimensiones Producto (Ancho × Altura × Profundidad)
837 x 308 x 192 mm
Dimensiones Empaque (Ancho × Altura × Profundidad)
914 x 388 x 261 mm
Peso Neto
9.6kg
Peso Empaque
12.2kg
Interruptor de Desconexión
15 A
Código de color exterior
Munsell 7.5PB 0.2/20RAL 9005
Rango de operación - Enfriamiento
18 ~ 32 °C DB12 ~ 23 °C WB
Rango de operación - Calefacción
16 ~ 30 °C DB
EXTERIOR
Rango de flujo de aire - Max
27 m³/min</BR>953 CFM
Velocidad de Motor Ventilación - Enfriamiento (Min ~ Max)
230 - 1,000 rpm
Velocidad de Motor Ventilación - Calefacción (Min ~ Max)
230 - 1,000 rpm
Nivel de Presión de Sonido- Enfriamiento, Nominal
50 dB (A)
Nivel de Presión de Sonido- Calefacción, Nominal
50 dB (A)
Nivel de Potencia de Sonido
65 dB (A)
Dimensiones Producto (Ancho × Altura × Profundidad)
717 x 495 x 230 mm
Dimensiones Empaque (Ancho × Altura × Profundidad)
837 x 530.5 x 332 mm
Peso Neto
26.1kg
Peso Empaque
29.6kg
Tamaño máximo del Fusible
15A
Código de color exterior
Munsell 9.54Y 8.34/1.31RAL 9001
Rango de operación - Enfriamiento
18 ~ 48 °C DB
Rango de operación - Calefacción
-10 ~ 18 °C WB
CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Cantidad
3
CABLE DE ALIMENTACIÓN Y TRANSMISIÓN
Cantidad
4
TUBERÍA
Tamaño - Liquido
ø 6.35 mmø 1/4 in.
Tamaño - Gas
ø 9.52 mmø 3/8 in.
Método de conexiones (Interior / Exterior)
Flared/Flared
TAMAÑO DE LA MANGUERA DEL DRENAJE
O.D, I.D
21.5, 16.0 mm
ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR
Longitud de la tubería (Min / Standard / Max)
3 ~ 7.5 ~ 15 m
Longitud de la tubería (No Charge)
7.5m
Diferencia máxima de Elevación
7m
CÓDIGO DE LA HERRAMIENTA (CHASIS)
Interior / Exterior
SJ/UA3
VENTILADOR(INTERIOR)
Tipo
Cross Flow Fan
Motor exterior
30W
VENTILADOR(EXTERIOR)
Tipo
Propeller Fan
Tipo de motor
BLDC
Motor exterior
43W
Aislamiento de motor
Class E
Protección del motor / Protección de entrada
TEAO/IPX4
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Fase / Voltaje / Frecuencia
1 Ø, 220V, 60Hz
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA
Enfriamiento
186 kWh/año
Calefacción
875 kWh/año
VOLTAJE
Rango de voltaje disponible
187 ~ 253 V
MÉTODO DE DESCONGELAMIENTO
Método de descongelamiento
Reverse Cycle
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo
Aire Acondicionado Art Cool Inverter
Color
Negro
ESPECIFICACIONES COMUNES
Capacidad de Enfriamiento
3,071 - 17,072 - 18,852 Btu/h
Capacidad de Calefacción
3,071 - 19,804 - 21,967 Btu/h
Potencia de Entrada - Enfriamiento / Calefacción
1,587 / 1,611 W
Corriente en funcionamiento - Enfriamiento / Calefacción
6.90 / 7.10 A
Corriente Máxima - Enfriamiento / Calefacción
9.0 / 9.5 A
Etiqueta Eficiencia Energética - Enfriamiento / Calefacción
A / A
EER
3.15 W/W
SEER
6.5
Alimentación Eléctrica (Fase/Voltaje/Frecuencia)
1/220 / 50/60 / V/Hz
Factor de Energía (Enfriamiento/Calefacción)
93.0% / 93.0%
Caudal de Aire - Unidad Interna, Enfriamiento, Max
15.5 m3/min
Caudal de Aire - Unidad Interna, Calefacción, Max
18.5 m3/min
Nivel de Presión de Ruido, Interior
47 / 44 / 39 / 34 / 31 db(A)
Nivel de Presión de Ruido, Exterior
53 db(A)
Material de Panel
Prolipropileno
Retiro de Humedad
1.8 l/h.
Refrigerante
R410A
Carga de Refrigerante
1200 g
Carga Adicional de Refrigerante
20 g/m
Compresor - Tipo
Dual (Twin Rotativo)
Compresor - Modelo
GKT141MBA
Compresor - Tipo de Motor
BLDC
Compresor - Tipo de Aceite
PVE / IDEMITSU
Compresor - Carga de aceite
470 cc
Ventilador - (Unidad Interna) - Tipo
Ventilador de flujo transversal
Ventilador (Unidad Interna) - Salida del motor
30 W
Ventilador - (Unidad Externa) - Tipo
Ventilador de Hélice
Ventilador (U. Externa) Tipo de motor
BLDC
Ventilador (U. Externa) - Salida del motor
43 W
Ventilador (U. Externa) - Aislamiento de motor
Clase E
Protector de Sobre amperaje
20 A
Cable de Corriente Eléctrica
3 x 1.5 N° * mm2
Cable de Alimentación y transmisión
4 x 1.0 (incluyendo suelo) N° * mm2
Conexiones de Tuberias - Líquido
6.35 mm (1/4")
Conexiones de Tuberias - Gas
12.7 mm (3/8")
Cámara de Drenaje - O.D/I.D
21.5, 16.0 mm
Dimensiones Neto- Unidad Interior (long x al x ancho)
998 x 345 x 212 mm
Dimensiones Neto - Unidad Exterior (long x al x ancho)
770 x 545 x 288 mm
Dimensiones Caja- Unidad Interior (long x al x ancho)
1085 x 427 x 286 mm
Dimensiones Caja - Unidad Exterior (long x al x ancho)
925 x 593 x 393 mm
Peso Neto - Unidad Interior
13.2 Kl
Peso Neto - Unidad Exterior
36.3 Kl
Rango de Funcionamiento - Enfriamiento (Unidad Exterior)
-15 ~ 48 C° DB
Rango de Funcionamiento - Calefacción (Unidad Exterior)
-10 ~ 18 C° WB
Longitud Máxima de Tuberias
20 m (65.7 ft)
Diferencia Máxima de elevación entre Unidad Interna/Externa)
10 m (32.85 ft)
Código de Herramientas (chasis) U. Interior - U. Exterior
Sk / UL2
Filtro - filtro previo (lavable/anti-hongos)
Sí
Filtro - Filtro 3M de Protección Múltiple
Si
Protección Anticorrosión
Sí (Gold fin)
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo
Aire Acondicionado Art Cool Inverter
Color
Negro
