SmartPack DUALCOOL Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU + Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU
Conéctate y Contrólalo
Fácil de Controlar
Mantenimiento Eficiente
*LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS
- DUALCOOL, Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU, Función solo frío
- DUALCOOL, Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU, Función solo frío
Todas las especificaciones
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096282922
CUMPLIMIENTO
Mes de lanzamiento (AAAA-MM)
2024-10
Fabricante (Importador)
LG Electronics
Nombre del Modelo del Producto
S4NQ12JA31C.EC2GLPR
Tipo de Producto y Nombre del Modelo
IDU & S4NQ12JA31C.EC2GLPR
BENEFICIOS
Bajo nivel de ruido
Si
Control remoto
Si
Temporizador
Si
ThinQ (Wi-Fi)
Si
ENFRIAMIENTO
4 vias
Arriba-Abajo / Izquierda-Derecha
Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)
Sí (6 etapas)
Potencia de Enfriamiento
Si
Modo Ahorro de Energía
Si
DESHUMIDIFICACIÓN
Deshumidificación
Si
DISEÑO
Color carcasa
Blanco
Color
Blanco
Display
LED
AHORRO DE ENERGÍA
Grado energético
A
kW Manager
Si
FILTRO
Filtro micropolvo
Si
Prefiltro
Si
Filtro de polvo Ultra Fino
Si
GENERAL
Capacidad nominal de enfriamiento (BTU/h)
12 000
Tipo HVAC
S/F
Unidad Interior Dimensiones_WxHxD(mm)
837x308x189
Unidad Interior Peso (Kg)
8,42
Unidad Exterior Dimensiones_WxHxD(mm)
717x483x230
Unidad Exterior Peso (Kg)
25,45
Tipo de Producto
Split Pared
Tipo de Producto II
Capacidad de calefacción Max. (W)
Tipo de refrigerante
R410A
HIGIENE
Limpieza Automática
Si
UNIDAD EXTERIOR
Nombre del Modelo Unidad Exterior
S4UQ12JA31C.EC2GLPR
Todas las especificaciones
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096282946
CUMPLIMIENTO
Mes de lanzamiento (AAAA-MM)
2024-10
Fabricante (Importador)
LG Electronics
Nombre del Modelo del Producto
S4NQ24K231D.EC2GLPR
Tipo de Producto y Nombre del Modelo
IDU & S4NQ24K231D.EC2GLPR
BENEFICIOS
Bajo nivel de ruido
Si
Control remoto
Si
Temporizador
Si
ThinQ (Wi-Fi)
Si
ENFRIAMIENTO
4 vias
Arriba-Abajo / Izquierda-Derecha
Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)
Sí (6 etapas)
Potencia de Enfriamiento
Si
Modo Ahorro de Energía
Si
DESHUMIDIFICACIÓN
Deshumidificación
Si
DISEÑO
Color carcasa
Blanco
Color
Blanco
Display
LED
AHORRO DE ENERGÍA
Grado energético
A
Pantalla de energía
Si
kW Manager
Si
FILTRO
Filtro micropolvo
Si
Prefiltro
Si
Filtro de polvo Ultra Fino
Si
GENERAL
Capacidad nominal de enfriamiento (BTU/h)
22 000
Tipo HVAC
S/F
Unidad Interior Dimensiones_WxHxD(mm)
998x345x210
Unidad Interior Peso (Kg)
11,7
Unidad Exterior Dimensiones_WxHxD(mm)
870x650x330
Unidad Exterior Peso (Kg)
42,0
Tipo de Producto
Split Pared
Tipo de Producto II
Capacidad de calefacción Max. (W)
Tipo de refrigerante
R410A
HIGIENE
Limpieza Automática
Si
UNIDAD EXTERIOR
Nombre del Modelo Unidad Exterior
S4UQ24K231D.EC2GLPR
