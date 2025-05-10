About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

SmartPack DUALCOOL Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU + Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU

SmartPack DUALCOOL Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU + Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU

VM122CT.VM24001
Bundle image
Front view
side view
side view
side view
front view
side view
side view
side view
Bundle image
Front view
side view
side view
side view
front view
side view
side view
side view

Características principales

  • Compresor DUAL Inverter™
  • 70% Ahorro de Energía
  • 40% Enfriamiento más rápido
  • LG ThinQ)
  • Funcionamiento Silencioso
Más
El combo está conformado por los siguientes productos
Vista frontal del DUALCOOL, Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU, Función solo frío VM122CT

VM122CT

DUALCOOL, Aire Acondicionado Inverter 12000 BTU, Función solo frío
Vista frontal del DUALCOOL, Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU, Función solo frío VM242CT

VM242CT

DUALCOOL, Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU, Función solo frío
Compresor DUAL Inverter™3

Compresor DUAL Inverter™

El Compresor Dual Inverter™ de LG resuelve los problemas de ineficiencia y ruido, resultando en un aire acondicionado que enfría más rápido, en menos tiempo y de manera más silenciosa. Con la garantía de 10 años en el compresor, los usuarios pueden disfrutar los beneficios del aire acondicionado LG por mucho más tiempo.
Limpieza automática 1

Limpieza automática 

Con la función de Limpieza Automática evita la reproducción de hongos y bacterias y elimina malos olores.
Bajo nivel de ruido a 19 dB3

Bajo nivel de ruido a 19 dB

Los aires acondicionados LG no producen mucho ruido, gracias al diseño único de su ventilador oblicuo y la tecnología BLDC del motor, que elimina los ruidos innecesarios y permite un funcionamiento silencioso.
Jet Cool1

Jet Cool

El nuevo diseño de la salida de aire genera un flujo más potente, que enfría el ambiente con mayor rapidez.

Compresor DUAL Inverter™3

Compresor DUAL Inverter™

El Compresor Dual Inverter™ de LG resuelve los problemas de ineficiencia y ruido, resultando en un aire acondicionado que enfría más rápido, en menos tiempo y de manera más silenciosa. Con la garantía de 10 años en el compresor, los usuarios pueden disfrutar los beneficios del aire acondicionado LG por mucho más tiempo.
Verifica tu uso de energía

Verifica tu uso de energía

Ahorra energía al monitorear el consumo de energía mediante una pantalla de energía inteligente.
Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso

Los aires acondicionados de LG operan a bajos niveles de sonido, gracias a su ventilador sesgado y el Compresor Dual Inverter™, eliminan el ruido innecesario y permiten un funcionamiento suave.

Conéctate y Contrólalo

La app LG ThinQ te permite conectar fácilmente con tu aire acondicionado de una forma que nunca ante habías podido. Poner en funcionamiento tu aire acondicionado con solo tocar un botón.

Fácil de Controlar

Dígale a su aire acondicionado exactamente lo que necesita, cuando lo necesita. Diga “Enciende/Apaga el aire acondicionado”. T el speaker IA escuchará y encederá/apagará el aire acondicionado.

Mantenimiento Eficiente

La app LG ThinQ monitorea continuamente tu aire acondicionado. Tanto se si trata del seguimiento diario como de otra cosa, la app te permite controlar fácilmente el uso de la energia

*LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS

Imprimir

Todas las especificaciones

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096282922

CUMPLIMIENTO

Mes de lanzamiento (AAAA-MM)

2024-10

Fabricante (Importador)

LG Electronics

Nombre del Modelo del Producto

S4NQ12JA31C.EC2GLPR

Tipo de Producto y Nombre del Modelo

IDU & S4NQ12JA31C.EC2GLPR

BENEFICIOS

Bajo nivel de ruido

Si

Control remoto

Si

Temporizador

Si

ThinQ (Wi-Fi)

Si

ENFRIAMIENTO

4 vias

Arriba-Abajo / Izquierda-Derecha

Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)

Sí (6 etapas)

Potencia de Enfriamiento

Si

Modo Ahorro de Energía

Si

DESHUMIDIFICACIÓN

Deshumidificación

Si

DISEÑO

Color carcasa

Blanco

Color

Blanco

Display

LED

AHORRO DE ENERGÍA

Grado energético

A

kW Manager

Si

FILTRO

Filtro micropolvo

Si

Prefiltro

Si

Filtro de polvo Ultra Fino

Si

GENERAL

Capacidad nominal de enfriamiento (BTU/h)

12 000

Tipo HVAC

S/F

Unidad Interior Dimensiones_WxHxD(mm)

837x308x189

Unidad Interior Peso (Kg)

8,42

Unidad Exterior Dimensiones_WxHxD(mm)

717x483x230

Unidad Exterior Peso (Kg)

25,45

Tipo de Producto

Split Pared

Tipo de Producto II

Capacidad de calefacción Max. (W)

Tipo de refrigerante

R410A

HIGIENE

Limpieza Automática

Si

UNIDAD EXTERIOR

Nombre del Modelo Unidad Exterior

S4UQ12JA31C.EC2GLPR

Imprimir

Todas las especificaciones

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096282946

CUMPLIMIENTO

Mes de lanzamiento (AAAA-MM)

2024-10

Fabricante (Importador)

LG Electronics

Nombre del Modelo del Producto

S4NQ24K231D.EC2GLPR

Tipo de Producto y Nombre del Modelo

IDU & S4NQ24K231D.EC2GLPR

BENEFICIOS

Bajo nivel de ruido

Si

Control remoto

Si

Temporizador

Si

ThinQ (Wi-Fi)

Si

ENFRIAMIENTO

4 vias

Arriba-Abajo / Izquierda-Derecha

Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)

Sí (6 etapas)

Potencia de Enfriamiento

Si

Modo Ahorro de Energía

Si

DESHUMIDIFICACIÓN

Deshumidificación

Si

DISEÑO

Color carcasa

Blanco

Color

Blanco

Display

LED

AHORRO DE ENERGÍA

Grado energético

A

Pantalla de energía

Si

kW Manager

Si

FILTRO

Filtro micropolvo

Si

Prefiltro

Si

Filtro de polvo Ultra Fino

Si

GENERAL

Capacidad nominal de enfriamiento (BTU/h)

22 000

Tipo HVAC

S/F

Unidad Interior Dimensiones_WxHxD(mm)

998x345x210

Unidad Interior Peso (Kg)

11,7

Unidad Exterior Dimensiones_WxHxD(mm)

870x650x330

Unidad Exterior Peso (Kg)

42,0

Tipo de Producto

Split Pared

Tipo de Producto II

Capacidad de calefacción Max. (W)

Tipo de refrigerante

R410A

HIGIENE

Limpieza Automática

Si

UNIDAD EXTERIOR

Nombre del Modelo Unidad Exterior

S4UQ24K231D.EC2GLPR

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos.

RegistrarseÚnete a nosotros

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda

Encontrar localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.