*LG CreateBoard también admite el uso compartido sin aplicaciones para PC (a través del sitio web) y dispositivos móviles dentro de la misma red.

* Para una conexión más estable, recomendamos instalar una aplicación dedicada (LG CreateBoard Share).

* La aplicación LG CreateBoard Share es compatible con Android 5.1 y superior, iOS 12.0 y superior, y MacOS 11.0 y superior.