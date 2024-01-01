About Cookies on This Site

Stretch Signage con pantalla panorámico extendido de 21:9

Stretch Signage con pantalla panorámico extendido de 21:9

Stretch Signage con pantalla panorámico extendido de 21:9

105BM5P-B
Front view with infill image

Experimente un nivel de visualización completamente nuevo con nuestra pantalla panorámica de 21:9

Se instaló una pantalla ancha en la sala de conferencias, mostrando la presentación de manera clara en la pantalla grande.

*Todas las imágenes de esta página son solo para fines ilustrativos.

Formato ancho extendido 21:9

Con soporte para una relación de aspecto de pantalla ancha de 21:9, 105BM5P brinda una experiencia de visualización inmersiva con una pantalla más ancha que la de 16:9. Su especialización de pantalla ayuda a mostrar contenido 21:9, incluidas plataformas de videoconferencia de pantalla ancha, con detalles naturales.

Con relación de aspecto 21:9 está instalada en una sala de reuniones, ptoporcionando más información que una pantalla 16:9.

Modo vertical/horizontal

La 105BM5P ofrece un uso versátil, con la capacidad de usarse tanto en orientación vertical como horizontal. Esta flexibilidad le permite adaptarse a varios escenarios de instalación y uso.

*La orientación debe ajustarse manualmente al cambiar la dirección de instalación.

La diferencia que se muestra a simple vista es la calidad Ultra HD, que es más de cuatro veces superior a la Full HD.

Pantalla de alta resolución

Ofrece una resolución más de 4 veces superior a la FHD, lo que satisface visualmente al espectador. Con una resolución de 5120 × 2160 y una alta densidad de píxeles, cada detalle de la pantalla se transmite vívidamente.

Está instalado en la pared del vestíbulo del edificio, con una vista ampliada de su perfil lateral visible a la izquierda.

Diseño de profundidad delgada

El 105BM5P se destaca por su bisel delgado y diseño de profundidad elegante con peso reducido. No solo ahorra espacio, sino que también facilita la instalación, lo que lo convierte en una opción ideal para una variedad de entornos.

Conexión y carga sencillas con USB tipo C

La conectividad USB tipo C simplifica las conexiones, lo que permite cargar y enviar datos simultáneamente a través de un solo cable.

A laptop is connected to the 105BM5N in a meeting room. The 105BM5N supports USB Type-C, allowing simultaneous data transfer and charging through a single cable, promoting a seamless meeting environment.

*Los cables USB tipo C se venden por separado.

Compartir pantalla de forma inalámbrica

El 105BM5P ofrece una función de compartir pantalla de forma inalámbrica, conocida como LG CreateBoard Share, que permite compartir fácilmente materiales de presentación de forma inalámbrica, eliminando así el desorden de cables. Esto permite a los usuarios mostrar hasta 9 pantallas compartidas o un archivo en una pantalla en tiempo real cuando la aplicación LG CreateBoard Share está instalada en el dispositivo. Además, los archivos del host se pueden enviar fácilmente a cualquier dispositivo conectado a la aplicación.

Las pantallas de los participantes se comparten de forma inalámbrica en el 105BM5P, sin cables ni interferencias.

*LG CreateBoard también admite el uso compartido sin aplicaciones para PC (a través del sitio web) y dispositivos móviles dentro de la misma red.

*Para una conexión más estable, recomendamos la instalación de una aplicación dedicada (LG CreateBoard Share).

Ranura OPS

El 105BM5P admite ranuras OPS, lo que le permite montar cómodamente el módulo OPS en la parte posterior de la pantalla sin la molestia de conectarse a un escritorio externo, lo que habilita varias funciones de PC y software de Windows incluso en el 105BM5P.

A través de las ranuras OPS se monta el módulo OPS en el 105BM5P, lo que permite varias funciones de PC y software de Windows

*OPS: especificación abierta conectable

*El reproductor OPS para 105BM5P admite salida 4K y se vende por separado.

LG ConnectedCare DMS

LG ConnectedCare DMS es una solución en la nube para supervisar, controlar y gestionar de forma remota el estado de los dispositivos. Esta función permite a los administradores de TI gestionar recursos importantes en dispositivos operativos sin tener que visitar físicamente los sitios.

* LG ConnectedCare DMS debe adquirirse por separado.
* LG Connected Care DMS está disponible en Australia. Para obtener más detalles, comuníquese con su representante local de ventas de LG.

* LG ConnectedCare DMS admite TV Signage (UM340E, UR640S), LG CreateBoard (TR3DK, TR3DJ, TR3PJ) y Stretch Signage (105BM5N) en un entorno en la nube.

El administrador de TI puede controlar y configurar de forma remota los dispositivos a través de LG ConnectedCare DMS.

El administrador de TI puede controlar y configurar de forma remota los dispositivos a través de LG ConnectedCare DMS.

Control remoto

Gracias a LG ConnectedCare DMS, el administrador de TI puede seleccionar dispositivos específicos para controlarlos de forma remota y actualizar sus configuraciones de una sola vez. Las configuraciones generales, las configuraciones de energía, la administración de aplicaciones y el contenido multimedia se pueden administrar y controlar de manera efectiva y simultánea, lo que permite el funcionamiento estable de las empresas de los clientes.

Las noticias y anuncios se transmiten a pantallas con LG ConnectedCare DMS, permitiendo control remoto por TI.

Las noticias y anuncios se transmiten a pantallas con LG ConnectedCare DMS, permitiendo control remoto por TI.

Mensaje de alerta/difusión

Se pueden enviar mensajes y una variedad de otros contenidos desde el centro del sistema principal a dispositivos individuales conectados a LG ConnectedCare DMS y usted puede visualizar fácilmente avisos o cronogramas importantes de la empresa directamente en su dispositivo. En caso de situaciones urgentes, como un incendio o un desastre natural, los mensajes de alerta se pueden distribuir manualmente a través del sistema, lo que ayuda a las personas a tomar medidas de seguridad de inmediato.

Imprimir

Todas las especificaciones

PANEL

  • Brillo

    440nit (Typ.)

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    10bit(8bit + FRC)

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    25%

  • Vida útil

    50,000Hrs (Min.)

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    O(4), HDCP2.3

  • Entrada USB

    USB 3.0 TypeA(4), USB 2.0 TypeA(3), USB Type C(1), USB 2.0 TypeB Out(3)

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    Android 13.0 (AOSP)

  • PIP

    O (1 external source)

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 90 %

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL(cULus)

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Connected Care

    O (LG ConnectedCare DMS)

Para obtener a más documentación técnica y otras descargas, visita la página LG B2B Partner Portal.