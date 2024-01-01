Stretch Signage con pantalla panorámico extendido de 21:9

Se pueden enviar mensajes y una variedad de otros contenidos desde el centro del sistema principal a dispositivos individuales conectados a LG ConnectedCare DMS y usted puede visualizar fácilmente avisos o cronogramas importantes de la empresa directamente en su dispositivo. En caso de situaciones urgentes, como un incendio o un desastre natural, los mensajes de alerta se pueden distribuir manualmente a través del sistema, lo que ayuda a las personas a tomar medidas de seguridad de inmediato.