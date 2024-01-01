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UHD TV Signage

UHD TV Signage

UHD TV Signage

50PK640S0SB
Vista frontal con imagen de relleno

LG TV Signage con Funciones Esenciales

A TV Signage is installed in the meeting room, clearly showing the same meeting materials as those on a laptop screen placed on the table.

* Todas las imágenes de esta página tienen únicamente fines ilustrativos.

Calidad de imagen excepcional con resolución Ultra HD

Con una resolución 4 veces superior a la FHD, hace que los colores y los detalles del contenido sean más vívidos y realistas.

Diseño Delgado

El PK640S destaca por su diseño estilizado. Su forma compacta no solo ahorra espacio, sino que también facilita su instalación, lo que lo convierte en una opción ideal para una gran variedad de entornos.

Cómoda Plataforma webOS

LG webOS 25, actualizado en su SoC* y motor web, está disponible en la serie PK640S para una ejecución fluida de diversas tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario gracias a su interfaz gráfica intuitiva (GUI).**

 

 

* SoC: Sistema en un chip

** GUI: Interfaz gráfica de usuario

Gestión de contenidos versátil con LG SuperSign CMS

LG SuperSign CMS es una solución integrada e intuitiva para gestionar contenido de señalización digital creativo y bien organizado. Ayuda a conectar a los clientes con una variedad de servicios, al tiempo que mejora la experiencia general del usuario.

 

* LG SuperSign CMS se vende por separado.

Easily set the playlist and time scheduling with a remote controller using the display-embedded content management function. Group management is supervised through the Master display, Group 1, and Group 2 displays.

Gestión de Contenido y Grupos

El sistema integrado de gestión de contenidos y grupos permite editar y reproducir contenido con facilidad, configurar listas de reproducción y controlar la señalización mediante un mando a distancia, un ratón o un teléfono móvil, sin necesidad de un PC o software independiente. Esto hace que la gestión de contenidos resulte sencilla e intuitiva para el usuario.

The store manager is offering coupons to customers via Bluetooth. At the same time, menus are being promoted by mirroring a mobile phone screen to a display installed in the store via Wi-Fi. A PK640S is placed near the wall, and a woman is using a personal PC and mobile phone. This image shows that the signage can operate as a virtual router so that the PC and mobile phone can connect to the internet wirelessly.

The store manager is offering coupons to customers via Bluetooth. At the same time, menus are being promoted by mirroring a mobile phone screen to a display installed in the store via Wi-Fi. A PK640S is placed near the wall, and a woman is using a personal PC and mobile phone. This image shows that the signage can operate as a virtual router so that the PC and mobile phone can connect to the internet wirelessly.

Promoción en tiempo real

Gracias a Beacon y Bluetooth® Low Energy (BLE), los gerentes de las tiendas pueden ofrecer cupones e información en tiempo real.

 

* LG solo transmite paquetes Beacon (iBeacon / Eddystone); las aplicaciones específicas y los escenarios de uso son determinados por el comprador.

Compartir Contenido

La duplicación de contenido entre dispositivos está disponible en la misma red Wi-Fi.

 

* Esta función opera en dispositivos compatibles con Miracast.

** El rendimiento puede variar según la estabilidad de la conectividad inalámbrica.

Punto de Acceso Inalámbrico

La serie PK640S funciona como un router virtual, sirviendo como punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles.

Soporte para la Gestión de Energía de la Pantalla

La Gestión de Energía de la Pantalla (DPM) puede configurarse en «Activado» cuando se detecta una señal de TV, lo que permite una gestión de energía más eficiente.

Monitoreo en Tiempo Real con LG ConnectedCare

LG ConnectedCare, una solución de servicio en la nube opcional, ofrece un mantenimiento sencillo y rápido mediante el monitoreo remoto del estado de las pantallas en los entornos de trabajo de los clientes. Este servicio facilita el diagnóstico de fallos y el control a distancia, contribuyendo a garantizar un funcionamiento estable para los negocios de los clientes.

 

* La disponibilidad del servicio «LG ConnectedCare» varía según la región y debe adquirirse por separado. Por ello, le invitamos a ponerse en contacto con el representante de ventas de LG en su región para obtener más detalles.

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Todas las especificaciones

Para obtener a más documentación técnica y otras descargas, visita la página LG B2B Partner Portal.