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UHD Signage
UHD Signage
Signage Display UHD con plataforma LG webOS y seguridad avanzada
*Todas las imágenes de esta página son solo para fines ilustrativos.
Calidad de imagen excepcional con resolución Ultra HD
Gracias a la resolución UHD, los colores y detalles del contenido lucen vívidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión ofrece un contenido nítido.
Diseño de bisel uniforme y delgado
La serie UH5Q presenta biseles delgados, tanto horizontales como verticales, perfectamente equilibrados, creando una solución de visualización visualmente armoniosa. Su diseño especializado simplifica la instalación en entornos minoristas, al tiempo que ofrece una experiencia de visualización verdaderamente inmersiva.
Cómoda plataforma webOS
El UH5Q está equipado con un SoC de alto rendimiento que permite realizar múltiples tareas sin necesidad de un reproductor multimedia externo. La plataforma webOS ofrece herramientas de desarrollo de aplicaciones con una interfaz de usuario intuitiva que mejora la comodidad del usuario, e incluye aplicaciones de socios de webOS para crear un entorno favorable para los integradores de sistemas.
* SoC: Sistema en un chip
** SI: Integrador de sistemas
Diseño para la utilización del espacio
Diseñado con biseles delgados y un sistema sencillo de gestión de cables, el UH5Q permite ahorrar espacio. Gracias a sus entradas de alimentación ocultas y especializadas, puede instalarse muy cerca de la pared, dejando un espacio de tan solo unos 13,5 mm con el soporte delgado.
* La imagen del producto diferirá ligeramente de su aspecto real debido a las variaciones propias de cada opción de tamaño (pulgadas).
Durabilidad que Brinda Confiabilidad
Optimizado para entornos empresariales, el UH5Q está protegido contra la sal, el polvo, el polvo de hierro y la humedad gracias a un recubrimiento parcial de conformación en la placa de alimentación, lo que permite un funcionamiento estable. Asimismo, sus características centradas en el cliente, tales como la clasificación IP5x y la monitorización de impactos*, ofrecen tanto fiabilidad como satisfacción.
* Cuando se produce un impacto físico en el producto, se envía una alerta al administrador a través del controlador multimedia.
Seguridad Integral
webOS Signage va más allá de las medidas de seguridad a nivel del sistema operativo (SO). LG Shield emplea un sistema de defensa de cinco niveles que abarca el servidor, las aplicaciones, el sistema operativo, el sistema y el hardware. Cada capa opera de forma independiente, proporcionando una protección integral contra diversas amenazas. Asimismo, la plataforma webOS es compatible con la norma ETSI EN 303 645.
Todas las especificaciones
Soluciones SuperSign
SuperSign es una solución de gestión de contenidos integrada e intuitiva para crear señalización digital creativa y organizada en su espacio, conectando a los clientes con una amplia gama de servicios a través de experiencias de usuario prácticas. Existen diversas versiones, como SuperSign Cloud; descubra y disfrute de la versión que mejor se adapte a sus necesidades.
* SuperSign debe adquirirse por separado.
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