Pared de video con bisel delgado FHD de 55" y 500 nits
Inmersión artística,cautivación abrumadora
A man is looking at a big screen attached to the window of a sports store.
*Todas las imágenes en esta página web son solo para fines ilustrativos.
Capacidad de conexión en cadena
Multiple displays are being managed simultaneously through the daisy chain. The UHD daisy chain utilizing HDMI and DisplayPort allows easy access to adjusting UHD settings.
LG ConnectedCare en tiempo real
* LG ConnectedCare es la marca del servicio LG Signage365Care. La disponibilidad difiere según la región.
The LG employee is remotely monitoring the VL5PJ installed in a different place by using cloud-based LG monitoring solution.
Todas las especificaciones
PANEL
-
Tamaño de pantalla (pulgadas)
55
-
Tecnología de paneles
IPS
-
Tipo de luz de fondo
-
Relación de aspecto
16:9
-
Resolución nativa
1920 x 1080 (FHD)
-
Frecuencia de actualización
60Hz
-
Brillo
500nit (Typ.)
-
Relación de contraste
1,000:1
-
Dinámica CR
500,000:1
-
Gama de colores
NTSC 72%
-
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
-
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
-
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
-
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 3%
-
Vida útil
60.000 horas (típ.)
-
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
-
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
-
Transparencia
N/D
-
QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D
CONECTIVIDAD
-
Entrada HDMI
SÍ (2ea)
-
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2
-
DP In
SÍ (HDCP 2.2)
-
Entrada DVI-D
SÍ (HDCP 1.4)
-
Entrada RGB
NO
-
Entrada de audio
SÍ
-
Entrada RS232C
SÍ
-
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
-
Entrada de infrarrojos
SÍ
-
Entrada USB
-
Salida de HDMI
NO
-
Salida de DP
SÍ
-
Salida de audio
SÍ
-
USB táctil
NO
-
Salida de altavoz externo
NO
-
Salida RS232C
-
Salida RJ45 (LAN)
NO
-
Salida de infrarrojos
NO
-
Conexión en cadena
NO
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
-
Color del marco
Black
-
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1077.6 x 607.8 x 89.7mm
-
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
N/D
-
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1198 x 756 x 247mm
-
Manija
SÍ
-
Interfaz de montaje estándar VESA
600 x 400 mm
-
Peso (Cabezal + Soporte)
N/D
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
-
Memoria interna (eMMC)
8 GB
-
Wi-Fi/BT (incorporado)
NO
-
Sensor de temperatura
SÍ
-
Sensor de brillo automático
NO
-
Sensor de píxeles
NO
-
Sensor de proximidad
NO
-
Sensor de corriente
NO
-
Sensor BLU
SÍ
-
Sensor de humedad
NO
-
Sensor de aceleración (giroscopio)
SÍ
-
Indicador de encendido
NO
-
Llave local de operación
SÍ
-
VENTILADOR (Incorporado)
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
-
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 4.1
-
Programación de contenidos locales
SÍ
-
Administrador de grupo
SÍ
-
USB Plug & Play
SÍ
-
Conmutador
SÍ
-
Imagen del logotipo de arranque
NO
-
Imagen sin señal
SÍ
-
Sincronización RS232C
SÍ
-
Sincronización de red local
SÍ
-
Sincronización de retroiluminación
NO
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
Compartir pantalla
NO
-
Etiqueta de video
-
Reproducir vía URL
SÍ
-
Rotación de pantalla
SÍ
-
Rotación de entrada externa
SÍ
-
Reproducción sin obstáculos
SÍ
-
Configuración del modo mosaico
SÍ
-
Configuración de clonación de datos
SÍ
-
SNMP
SÍ
-
Método ISM
SÍ
-
ID de configuración automática
SÍ
-
Estado del envío
SÍ
-
Administrador de control
SÍ
-
Certificación Cisco
NO
-
Crestron Connected
SÍ
-
Ahorro de energía inteligente
SÍ
-
modo PM
SÍ
-
Despertador en LAN
SÍ
-
Network Ready
SÍ
-
Faro
NO
-
HDMI-CEC
SÍ
-
Configuración del servidor de SI
SÍ
-
webRTC
SÍ
-
Pro:Idiom
SÍ
-
Compensación de brillo
NO
-
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
SÍ
-
Inversión de escaneo
SÍ
CONDICIONES AMBIENTALES
-
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
-
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
-
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
-
Típ.
110W
-
Máx.
120W
-
BTU (Unidad Térmica Británica)
375 BTU/Hr(Typ.), 409 BTU/Hr(Max.)
-
Ahorro de energía inteligente (70%)
70W
-
DPM
0.5W
-
Apagado
0.5W
SONIDO
-
Altavoz (incorporado)
NO
CERTIFICACIÓN
-
Seguridad
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP/Energy Star
YES / Energy Star 8.0(US Only)
-
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
-
Compatible con tipo OPS
NO
-
Potencia OPS integrada
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
-
SuperSign CMS
SÍ
-
SuperSign Control+
SÍ
-
SuperSign WB
SÍ
-
Nube SuperSign
SÍ
-
Promota
NO
-
CMS móvil
NO
-
Connected Care
SÍ
IDIOMA
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
ACCESORIO
-
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual
-
Opcional
NO
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
-
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
-
Calibración inteligente
N/D
-
Inclinación (boca arriba)
N/D
-
Inclinación (boca abajo)
N/D
-
Calificación IP
IP5X tested
-
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
N/D
-
Protección de energía
N/D
-
Luz solar directa
N/D