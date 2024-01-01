About Cookies on This Site

Pared de video con bisel delgado FHD de 55" y 500 nits

Características

Galería

Especificaciones

Recurso

Pared de video con bisel delgado FHD de 55" y 500 nits

55VL5PJ-A
Front view with infill image

Inmersión artística,cautivación abrumadora

A man is looking at a big screen attached to the window of a sports store.

*Todas las imágenes en esta página web son solo para fines ilustrativos.

Capacidad de conexión en cadena

Al usar esta función de red en cadena, puede ejecutar comandos como controlar, monitorear e incluso actualizar el firmware.

Multiple displays are being managed simultaneously through the daisy chain. The UHD daisy chain utilizing HDMI and DisplayPort allows easy access to adjusting UHD settings.

LG ConnectedCare en tiempo real

El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare*, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Administra de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallas y los servicios de control remoto, lo que permite la operación estable de los negocios de los clientes.
* LG ConnectedCare es la marca del servicio LG Signage365Care. La disponibilidad difiere según la región.

The LG employee is remotely monitoring the VL5PJ installed in a different place by using cloud-based LG monitoring solution.

The ultra narrow bezel provides immersive images continuously.

Bisel ultraestrecho

El tamaño de bisel ultra estrecho de 3,5 mm crea experiencias de visualización inmersivas y perfectas en pantallas de pared de video ensambladas.
VL5PJ can adjust the color temperature from 3,200K to 13,000K in units of 100K.

Fácil ajuste de color

Según el contenido, la temperatura de color de la pantalla se puede ajustar fácilmente en incrementos de 100 K mediante un control remoto.
The included SoC and webOS smart signage platform demonstrate its ability to execute several tasks at once.

Reducción de la brecha de imagen

El VL5PJ incluye un algoritmo de mejora de imagen que puede reducir lasbrechas de imagen entre pantallas en mosaico al reproducir videos. Losobjetos ubicados en los límites del bisel se ajustan para una experiencia devisualización perfecta. 

* "LG Convencional" se refiere a pantallas que no incluyen unalgoritmo de mejora de imagen. 
** La imagen que se muestra arriba es solo para fines ilustrativos.
High Performance and Great Scalability

Altorendimiento y gran escalabilidad

Graciasa su plataforma de señalización inteligente SoC y webOS integrada, el VL5PJ puede ejecutarvarias tareas a la vez mientras brinda una reproducción fluida de contenido sinla necesidad de un reproductor multimedia. Como webOS escompatible con HTML5 como plataforma basada en web y ofrece SDK (Kit dedesarrollo de software), es aún más fácil para los SI crear y optimizar susaplicaciones web.  

* SDK se puede descargar con el siguiente enlace. (https://webossignage.developer.lge.com)
ENERGY STAR® Certified

ENERGY STAR® Certified

Imprimir

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    55

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Tipo de luz de fondo

    Tipo de luz de fondo

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    1920 x 1080 (FHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    500nit (Typ.)

  • Relación de contraste

    1,000:1

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 3%

  • Vida útil

    60.000 horas (típ.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • Transparencia

    N/D

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    N/D

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (2ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2

  • DP In

    SÍ (HDCP 2.2)

  • Entrada DVI-D

    SÍ (HDCP 1.4)

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada de audio

  • Entrada RS232C

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

  • Entrada USB

    Entrada USB

  • Salida de HDMI

    NO

  • Salida de DP

  • Salida de audio

  • USB táctil

    NO

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Salida RS232C

    Salida RS232C

  • Salida RJ45 (LAN)

    NO

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Conexión en cadena

    NO

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1077.6 x 607.8 x 89.7mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1198 x 756 x 247mm

  • Manija

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    600 x 400 mm

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    NO

  • Sensor de temperatura

  • Sensor de brillo automático

    NO

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • Sensor BLU

  • Sensor de humedad

    NO

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

  • Indicador de encendido

    NO

  • Llave local de operación

  • VENTILADOR (Incorporado)

    NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 4.1

  • Programación de contenidos locales

  • Administrador de grupo

  • USB Plug & Play

  • Conmutador

  • Imagen del logotipo de arranque

    NO

  • Imagen sin señal

  • Sincronización RS232C

  • Sincronización de red local

  • Sincronización de retroiluminación

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • Compartir pantalla

    NO

  • Etiqueta de video

    Etiqueta de video

  • Reproducir vía URL

  • Rotación de pantalla

  • Rotación de entrada externa

  • Reproducción sin obstáculos

  • Configuración del modo mosaico

  • Configuración de clonación de datos

  • SNMP

  • Método ISM

  • ID de configuración automática

  • Estado del envío

  • Administrador de control

  • Certificación Cisco

    NO

  • Crestron Connected

  • Ahorro de energía inteligente

  • modo PM

  • Despertador en LAN

  • Network Ready

  • Faro

    NO

  • HDMI-CEC

  • Configuración del servidor de SI

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • Compensación de brillo

    NO

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

  • Inversión de escaneo

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    110W

  • Máx.

    120W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    375 BTU/Hr(Typ.), 409 BTU/Hr(Max.)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    70W

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    NO

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP/Energy Star

    YES / Energy Star 8.0(US Only)

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    NO

  • Potencia OPS integrada

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • Nube SuperSign

  • Promota

    NO

  • CMS móvil

    NO

  • Connected Care

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

  • Opcional

    NO

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Calificación IP

    IP5X tested

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    N/D

  • Protección de energía

    N/D

  • Luz solar directa

    N/D

Para obtener a más documentación técnica y otras descargas, visita la página LG B2B Partner Portal.