LG LED All-in-One
Pantalla All in One con webOS
Se instala una pantalla amplia en la pared del salón de conferencias, y la presentación se muestra de manera destacada y clara en la gran pantalla.
Todas las imágenes de esta página son solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
** Los accesorios de soporte varían según el modelo y deben adquirirse por separado.
All-in-One LED Screen con Altavoz Integrado
Experimenta la comodidad de la serie LED All-in-One LAPA de LG, que cuenta con una impresionante pantalla de 163/136 pulgadas. Este paquete All-in-One incluye un controlador integrado y un altavoz incorporado, lo que hace que la instalación sea muy sencilla. Rompiendo la idea de que las pantallas LED son difíciles y complejas de instalar, no requiere conexiones de controlador ni configuración de módulos.
Una gran pantalla LAPA montada en la pared de una tienda minorista muestra una presentación sobre productos, con el sonido reproduciéndose a través de su altavoz incorporado.
Fácil instalación
El proceso de instalación del LED All-in-One es sencillo. Primero, asegure los gabinetes (tres en el caso de la serie LAPA). Luego, coloque cada módulo de pantalla LED en los gabinetes y, finalmente, conecte el cable de alimentación. Esta instalación simple ahorra tiempo y esfuerzo, permitiendo a los usuarios gestionar la pantalla LED con facilidad.
Esto consiste en un total de tres imágenes que ilustran los pasos para asegurar los tres gabinetes, colocar los módulos LED y conectar el cable de alimentación
La imagen se muestra como ejemplo del modelo LAPA136.
*Se requiere adicionalmente el uso de tornillos de fijación o la instalación de soportes/ accesorios de pared.
Conexión de Energía Simple
La serie LAPA funciona con un cable AC doble, lo que simplifica las conexiones de energía y garantiza una instalación limpia y ordenada.
Mantenimiento rápido
En caso de una falla relacionada con el módulo LED o la placa del sistema, se puede dar servicio desde el frente. El módulo LED se puede desprender fácilmente utilizando la herramienta magnética proporcionada y reemplazarse rápidamente sin necesidad de cableado.
Instalación Versátil con Accesorios Dedicados
Producto se ofrece con los componentes necesarios, incluyendo el soporte de pared horizontal y las herramientas para la instalación. Para mayor comodidad, se encuentra disponible como opción un soporte dedicado, que permite colocar la pantalla fácilmente según las necesidades de instalación. Además, la serie LAPA se puede organizar de manera continua en una configuración 1 × N, admitiendo hasta 10 pantallas para adaptarse a su sitio de instalación y propósito específicos.
La serie LAPA se presenta en tres imágenes diferentes: instalada en la pared con un soporte en orientación horizontal, colocada en un soporte dedicado y dispuesta una al lado de la otra como pantallas dobles en una configuración de múltiples pantallas.
*Los accesorios de soporte varían según el modelo y deben adquirirse por separado.
LG ConnectedCare en tiempo real
El mantenimiento es sencillo y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare, una solución en la nube proporcionada por LG. Este servicio gestiona de forma remota el estado de las pantallas en los espacios de trabajo de los clientes para realizar diagnósticos de fallas y ofrecer servicios de control remoto, lo que permite una operación estable de los negocios de los clientes.*
Uno de los empleados de LG está monitoreando de forma remota la pantalla LED LAPA instalada en otro lugar, utilizando la solución de monitoreo en la nube de LG llamada LG ConnectedCare.
*La disponibilidad de LG ConnectedCare varía según la región.
SoC de alto rendimiento con webOS
El SoC Quad Core incorporado puede ejecutar varias tareas simultáneamente mientras ofrece una reproducción fluida de contenido sin necesidad de un reproductor multimedia. Además, la plataforma de señalización inteligente LG webOS proporciona una interfaz gráfica intuitiva y herramientas sencillas para el desarrollo de aplicaciones.
Varias tareas que pueden ejecutarse simultáneamente se organizan a través de la plataforma inteligente LG webOS.
* El sitio webOS Signage Developer (https://webossignage.developer.lge.com) proporciona herramientas SDK y documentación para crear aplicaciones en LG Digital Signage. Solo está abierto a socios.
Compatible con AV control Systems
La serie LAPA es compatible con Crestron Connected® para ofrecer una alta compatibilidad con controles AV profesionales, logrando una integración fluida y un control automatizado*, lo que mejora la eficiencia en la gestión empresarial.
*Se requiere la configuración inicial desde la pantalla para la compatibilidad con Crestron Connected®.
**Control basado en red
***Crestron Connected® debe adquirirse por separado.
Modo Reuniones
Con el Modo Reunión de Oficina, puedes configurar fácilmente detalles de la sala de reuniones, como el número de sala. También incluye funciones prácticas como cambio automático de entrada, temporizador de presentaciones y ajustes personalizables como brillo automático y modo de imagen.
*Los usuarios pueden activar el Modo Reunión de Oficina desde el menú EZ Setting del signage.
Pantalla compartida inalámbrica
La serie LAPA es compatible con LG One:Quick Share, una solución inalámbrica para compartir pantalla. Permite compartir fácilmente la pantalla de un PC personal en la pantalla mediante su botón y Wi-Fi integrado*, y también puede ajustar valores básicos de configuración (volumen, modo de imagen, brillo automático, etc.) de la pantalla conectada sin necesidad de un control remoto.
*LG One:Quick Share debe adquirirse por separado.
**Los usuarios deben habilitar SoftAP desde el menú de red del signage.
Protección contra la propagación de llamas
La serie LAPA cumple con los estándares para la calificación BS476 Parte 7 Clase 1, lo que confirma su conformidad con las normas de propagación de llamas. Su excelente resistencia al fuego contribuye a mejorar la seguridad en el lugar de instalación.
*La serie LAPA fue evaluada para la propagación de llamas a 1,5 minutos y la propagación final de llamas bajo los procedimientos BS476 Parte 7:1997 (R2016), verificada por TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. en diciembre de 2024, y cumplió con los requisitos de la norma Clase 1 (165+25 mm). (Informe Técnico No. 68.189.24.0712.01).
**Los resultados o el desempeño real pueden variar según el entorno de uso.
5.000 m Capacidad operativa
La serie LAPA está diseñada para funcionar a altitudes de hasta 5,000 metros. Para soportar esta capacidad, la fuente de alimentación original (PSU) de la placa de energía fue reemplazada por una nueva PSU optimizada para un desempeño en altitudes elevadas.
La serie LAPA funciona de manera óptima a altitudes de hasta 5,000 metros.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.