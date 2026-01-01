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Cable C a C para señalización de LG

Cable C a C para señalización de LG

COV37445901
Vista frontal de Cable C a C para señalización de LG COV37445901
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Vista frontal de Cable C a C para señalización de LG COV37445901
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Características principales

  • Otras piezas originales para señalización de LG
  • Se utiliza para conectar dispositivos externos con un cable USB Type-C.

Ubicación de montaje

Se utiliza para conectar dispositivos externos con un cable USB Type-C

* La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.

* Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.

* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.

* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

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DIMENSIONES

COV37445901

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Longitud (cm)

    180

  • Peso neto (g)

    73

GENERAL

  • Código de repuesto

    COV37445901

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