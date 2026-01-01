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Montaje de cable de alimentación para lavadora LG de carga frontal
Montaje de cable de alimentación para lavadora LG de carga frontal
Características principales
- Cable de alimentación para lavadoras LG
- Contacta a un técnico de servicio calificado si el reemplazo resulta difícil
Ubicación de montaje
* La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.
* Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.
* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.
* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Longitud (m)
2.5
Peso neto (g)
270
GENERAL
Código de repuesto
6411EL1001K
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